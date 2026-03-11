CNN: Американската армия е изразходвала $5,6 млрд. само за първите два дни от войната срещу Иран

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ са "унищожили напълно" десет ирански плавателни съда за полагане на мини след съобщенията, че Техеран е предприел действия за миниране на Ормузкия проток, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

В публикацията си в социалните мрежи той добави, че "ще има още". Анонсът бе направен след две по-ранни съобщения в социалните мрежи на американския лидер, в които той посочи, че не разполага с данни Ислямската република да е започнала да минира стратегическия воден път, но предупреди Техеран, че ако все пак е предприел подобни действия, трябва незабавно да премахне мините.

Американските военни са използвали боеприпаси на стойност около 5,6 милиарда долара само през първите два дни от войната срещу Иран, съобщи CNN, позовавайки се на два източника, запознати с оценките на Пентагона, представени пред Конгреса на САЩ.

Според информацията значителната част от разходите идват от използването на модерни високоточни оръжия, включително далекобойни системи за прецизни удари, които са били широко използвани през първите дни на военните операции.

Темпът на изразходване на боеприпаси предизвиква нарастваща тревога сред американските законодатели, които се опасяват, че запасите от високотехнологично въоръжение могат да бъдат изчерпани по-бързо от очакваното, ако конфликтът продължи.

Според източниците на CNN администрацията на президента Доналд Тръмп вероятно скоро ще бъде принудена да поиска допълнително финансиране от Конгреса за ускоряване на производството на нови боеприпаси.

"Това ще бъде следващата голяма битка", е заявил пред медията източник от Конгреса, визирайки очакваните дебати около допълнителните военни разходи.

САЩ са атакували досега над 5000 обекта в Иран, съобщи днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА.

Левит посочи, че от началото на войната на 28 февруари иранските нападения с балистични ракети са намалели с близо 90%, а атаките с дронове - с 85%.

"Десет дни след началото си тази кампания постигна бурен успех и американските военни печелят тази важна битка с още по-бързи темпове, отколкото очаквахме", добави говорителката на Белия дом.

Левит отбеляза, че американската армия постига напредък и по унищожаването на иранския военноморски флот. По думите ѝ досега са били унищожени 50 ирански плавателни съда.