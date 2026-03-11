CNN: Американската армия е изразходвала $5,6 млрд. само за първите два дни от войната срещу Иран

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ са "унищожили напълно" десет ирански плавателни съда за полагане на мини след съобщенията, че Техеран е предприел действия за миниране на Ормузкия проток, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.
В публикацията си в социалните мрежи той добави, че "ще има още". Анонсът бе направен след две по-ранни съобщения в социалните мрежи на американския лидер, в които той посочи, че не разполага с данни Ислямската република да е започнала да минира стратегическия воден път, но предупреди Техеран, че ако все пак е предприел подобни действия, трябва незабавно да премахне мините.
Американските военни са използвали боеприпаси на стойност около 5,6 милиарда долара само през първите два дни от войната срещу Иран, съобщи CNN, позовавайки се на два източника, запознати с оценките на Пентагона, представени пред Конгреса на САЩ.
Според информацията значителната част от разходите идват от използването на модерни високоточни оръжия, включително далекобойни системи за прецизни удари, които са били широко използвани през първите дни на военните операции.
Темпът на изразходване на боеприпаси предизвиква нарастваща тревога сред американските законодатели, които се опасяват, че запасите от високотехнологично въоръжение могат да бъдат изчерпани по-бързо от очакваното, ако конфликтът продължи.
Според източниците на CNN администрацията на президента Доналд Тръмп вероятно скоро ще бъде принудена да поиска допълнително финансиране от Конгреса за ускоряване на производството на нови боеприпаси.
"Това ще бъде следващата голяма битка", е заявил пред медията източник от Конгреса, визирайки очакваните дебати около допълнителните военни разходи.
САЩ са атакували досега над 5000 обекта в Иран, съобщи днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА.
Левит посочи, че от началото на войната на 28 февруари иранските нападения с балистични ракети са намалели с близо 90%, а атаките с дронове - с 85%.
"Десет дни след началото си тази кампания постигна бурен успех и американските военни печелят тази важна битка с още по-бързи темпове, отколкото очаквахме", добави говорителката на Белия дом.
Левит отбеляза, че американската армия постига напредък и по унищожаването на иранския военноморски флот. По думите ѝ досега са били унищожени 50 ирански плавателни съда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
Коментиран от #7
00:26 11.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... И В МОМЕНТА ИРАНСКИТЕ РАКЕТИ С КАСЕТНИ ГЛАВИ СИ ПРОБИВАТ ПВО-ТО НАД ТЕЛ АВИВ
КАКТО СИ ИСКАТ
.. .
КАСЕТАТА ГЛАВА ПУСКА 20 МАЛКИ БОМБИЧКИ ПО 80 КИЛА
.... ДА СЕ ЧУДИШ КОЯ ДА ХВАНЕШ :)
Коментиран от #5
00:28 11.03.2026
3 Тц,тц,тц 😂😂😂 ужас
00:31 11.03.2026
4 Федералния резерв не смогва да печата
00:31 11.03.2026
5 Соваж бейби
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти не гледа ли днес новините ,какво става в Иран пуцат им джапанките.
Коментиран от #6
00:32 11.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "Соваж бейби":ТОЙ ЗАТОВА ТРЪМП ИЗПРИПКА ПРИ ПУТИН
.....
И ВСИЧКИ АРАБИ
....
ЩОТО ПОБЕЖДАВАТ ЯКО !:)
00:33 11.03.2026
7 Ама
До коментар #1 от "Соваж бейби":Виждаш колко бой ядат САЩ и Израел, и пак си баеш каквото си знаеш!
Коментиран от #10
00:33 11.03.2026
8 Последния Софиянец
00:40 11.03.2026
9 Последния Софиянец
00:41 11.03.2026
10 Соваж бейби
До коментар #7 от "Ама":Къде бият иранци бе ?Сериозно питам гледаш ли новини или си от онези които казваха че Америка няма да посмее да нападне Иран ?Или какъв беше лафа на кой не му изнася казва ИИ картинки и видео се излъчва по телевизията и то директно .
Коментиран от #13, #14
00:44 11.03.2026
11 Тъмп
00:46 11.03.2026
12 Жоро
Коментиран от #16
00:49 11.03.2026
13 Да ме
До коментар #10 от "Соваж бейби":Прошаваш, но с жена която гледа картинки кой как хвърля бомби, и нищо не разбира, няма какво да се дебатира. Войната се печели само като се постигнат целите и, а Тръмп и Хитлеряху нищо не постигнаха. Единият е вече политически и икономически труп, а другият според слухове е реален такъв.
Коментиран от #26
00:55 11.03.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #10 от "Соваж бейби":В ИЗРАЕЛ АКО СНИМАШ КЪДЕ БИЯТ ИРАНЦИТЕ
Е 2 ГОДИНИ ЗАТВОР
...
А В БАХРЕЙН НАПРАВО ГО НАПРАВИЛИ СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ
.....
ЕВРЕЕЙСКА И АРАБСКА ДЕМОКРАЦИЯ
Коментиран от #17
00:57 11.03.2026
15 Гого
Коментиран от #18
00:59 11.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Жоро":И НИЕ СЕ КЛАНЯМЕ
ПРЕД ИКОНАТ НА СВЕТИЯ ПАТРИАРХ
ЕВТИМИЙ БЪЛГАРСКИ :)
.....
ЗА ТОВА ЧЕ ИРАНЦИТЕ СЕ КЛАНЯЛИ ПРЕД
СНИМКАТА НА АЯТОЛАХА :))
....
НО И ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ ИМАМЕ МОРАЛНИ СИСТЕМИ - НЕ СМЕ БЕЗБОЖНИЦИ КАТО ЦИОНИСТИТЕ:)
Коментиран от #19
01:00 11.03.2026
17 БАН
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Бъркаш с Кочистан.
01:00 11.03.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИВ
До коментар #15 от "Гого":И ВСЕ НА ЗАПАД БЯГАТ БРАТУШКИТЕ
КЪМ РАЙХСТАГА :)
01:02 11.03.2026
19 Жоро
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Икона и това чудо нямат нищо общо,ма само пишеш да дразниш.И беше картон на новия,който не е умрял,какви икони,кви 5 лева?
Коментиран от #20
01:09 11.03.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #19 от "Жоро":ЛАМИНИРАНИТЕ ХАРТИЕНИ ИКОНКИ ВЪВ ВСЯКА ЦЪРКВА ПОЧВАТ ОТ 1 ЕВРО
......
СМА ТИ НЕ СИ ЯВНО ВЛИЗАЛ В НИТО В ЦЪРКВА НИТО В СИНАГОГА - В СИНАГОГАТА ЗА ДА ИМАШ МЯСТО ПО БЛИЗКО ДО ТОРАТА. СИ ПЛАЩАШ НА РАВИНА
.. .
ТОВА ЗА ХАРТИЕНИТЕ СНИМКИ НА АЯТОЛАХА :)
Коментиран от #21
01:12 11.03.2026
21 Жоро
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За пореден път пиша за такива като вас с 50 IQ! Икона на жив човек не се прави!!!
Коментиран от #22
01:21 11.03.2026
22 Както сам каза
До коментар #21 от "Жоро":това е картонена фигура. Това не е икона. Фантазираш си. Стига писка
Коментиран от #24
01:23 11.03.2026
23 Удри
01:24 11.03.2026
24 Жоро
До коментар #22 от "Както сам каза":Точно това пиша и аз!Ти четеш ли коментарите бе?Аман верно от 50 IQ хора тука!
01:25 11.03.2026
25 Хаха
01:26 11.03.2026
26 Соваж бейби
До коментар #13 от "Да ме":Не знам ама днес малко имах време ама като гледах какво става ,хората в Иран са за съжаление още атаки и отрова в въздуха притеснявам да не дойде и към Европа ,няма и да ни кажат ни за радиация да не говорим че поне тази година риба не е за предпочитане да се яде.Нещата излязоха извън контрол ,и както се канят фанатиците за 8 вълна тази вечер утре сутрин ще гледаме кой бие за деня ,се избият по между си че и петрола се запали изгоря🤣.Трябва купуваме електрички или да се връщаме на магарета и коне с файтони без парно .
01:27 11.03.2026
27 Дядо Алй Хаменей
01:28 11.03.2026
28 Опа
01:28 11.03.2026
29 Газ
01:36 11.03.2026