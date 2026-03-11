Вземете 50% отстъпка за хостинг от

CNN: Американската армия е изразходвала $5,6 млрд. само за първите два дни от войната срещу Иран

11 Март, 2026 00:23 730 29

Темпът на изразходване на боеприпаси предизвиква нарастваща тревога сред американските законодатели, които се опасяват, че запасите от високотехнологично въоръжение могат да бъдат изчерпани по-бързо от очакваното, ако конфликтът продължи

CNN: Американската армия е изразходвала $5,6 млрд. само за първите два дни от войната срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ са "унищожили напълно" десет ирански плавателни съда за полагане на мини след съобщенията, че Техеран е предприел действия за миниране на Ормузкия проток, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

В публикацията си в социалните мрежи той добави, че "ще има още". Анонсът бе направен след две по-ранни съобщения в социалните мрежи на американския лидер, в които той посочи, че не разполага с данни Ислямската република да е започнала да минира стратегическия воден път, но предупреди Техеран, че ако все пак е предприел подобни действия, трябва незабавно да премахне мините.

Американските военни са използвали боеприпаси на стойност около 5,6 милиарда долара само през първите два дни от войната срещу Иран, съобщи CNN, позовавайки се на два източника, запознати с оценките на Пентагона, представени пред Конгреса на САЩ.

Според информацията значителната част от разходите идват от използването на модерни високоточни оръжия, включително далекобойни системи за прецизни удари, които са били широко използвани през първите дни на военните операции.

Темпът на изразходване на боеприпаси предизвиква нарастваща тревога сред американските законодатели, които се опасяват, че запасите от високотехнологично въоръжение могат да бъдат изчерпани по-бързо от очакваното, ако конфликтът продължи.

Според източниците на CNN администрацията на президента Доналд Тръмп вероятно скоро ще бъде принудена да поиска допълнително финансиране от Конгреса за ускоряване на производството на нови боеприпаси.

"Това ще бъде следващата голяма битка", е заявил пред медията източник от Конгреса, визирайки очакваните дебати около допълнителните военни разходи.

САЩ са атакували досега над 5000 обекта в Иран, съобщи днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА.

Левит посочи, че от началото на войната на 28 февруари иранските нападения с балистични ракети са намалели с близо 90%, а атаките с дронове - с 85%.

"Десет дни след началото си тази кампания постигна бурен успех и американските военни печелят тази важна битка с още по-бързи темпове, отколкото очаквахме", добави говорителката на Белия дом.

Левит отбеляза, че американската армия постига напредък и по унищожаването на иранския военноморски флот. По думите ѝ досега са били унищожени 50 ирански плавателни съда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    8 15 Отговор
    Израел и чаршафите имат пари ще плащат,а и войната е към края Иран е мазало и много отрова в въздуха .

    Коментиран от #7

    00:26 11.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    ПУЦАТ КАТО ОТКАЧЕНИ
    .... И В МОМЕНТА ИРАНСКИТЕ РАКЕТИ С КАСЕТНИ ГЛАВИ СИ ПРОБИВАТ ПВО-ТО НАД ТЕЛ АВИВ
    КАКТО СИ ИСКАТ
    .. .
    КАСЕТАТА ГЛАВА ПУСКА 20 МАЛКИ БОМБИЧКИ ПО 80 КИЛА
    .... ДА СЕ ЧУДИШ КОЯ ДА ХВАНЕШ :)

    Коментиран от #5

    00:28 11.03.2026

  • 3 Тц,тц,тц 😂😂😂 ужас

    6 9 Отговор
    А Путин колко руснака изразходи за двата дня по пътя към победата🤔

    00:31 11.03.2026

  • 4 Федералния резерв не смогва да печата

    11 4 Отговор
    Трябва да пуснат банкнота от 1 мил долара ама така ше се види инфлацията

    00:31 11.03.2026

  • 5 Соваж бейби

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти не гледа ли днес новините ,какво става в Иран пуцат им джапанките.

    Коментиран от #6

    00:32 11.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    ТОЙ ЗАТОВА ТРЪМП ИЗПРИПКА ПРИ ПУТИН
    .....
    И ВСИЧКИ АРАБИ
    ....
    ЩОТО ПОБЕЖДАВАТ ЯКО !:)

    00:33 11.03.2026

  • 7 Ама

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Виждаш колко бой ядат САЩ и Израел, и пак си баеш каквото си знаеш!

    Коментиран от #10

    00:33 11.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    До като не се унищожи блатния бункер и копейките му продажни няма да има мир по света.

    00:40 11.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    До като не се унищожи блатния бункер и копейките му продажни няма да има мир по света.

    00:41 11.03.2026

  • 10 Соваж бейби

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Ама":

    Къде бият иранци бе ?Сериозно питам гледаш ли новини или си от онези които казваха че Америка няма да посмее да нападне Иран ?Или какъв беше лафа на кой не му изнася казва ИИ картинки и видео се излъчва по телевизията и то директно .

    Коментиран от #13, #14

    00:44 11.03.2026

  • 11 Тъмп

    6 1 Отговор
    Да се напечатат веднага...

    00:46 11.03.2026

  • 12 Жоро

    3 7 Отговор
    Кога ще напишете,че Иранците изкараха картонена фигура на новия айятолах пред вярващите и му се прекланяха!Хахахаха!

    Коментиран от #16

    00:49 11.03.2026

  • 13 Да ме

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Прошаваш, но с жена която гледа картинки кой как хвърля бомби, и нищо не разбира, няма какво да се дебатира. Войната се печели само като се постигнат целите и, а Тръмп и Хитлеряху нищо не постигнаха. Единият е вече политически и икономически труп, а другият според слухове е реален такъв.

    Коментиран от #26

    00:55 11.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    В ИЗРАЕЛ АКО СНИМАШ КЪДЕ БИЯТ ИРАНЦИТЕ
    Е 2 ГОДИНИ ЗАТВОР
    ...
    А В БАХРЕЙН НАПРАВО ГО НАПРАВИЛИ СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ
    .....
    ЕВРЕЕЙСКА И АРАБСКА ДЕМОКРАЦИЯ

    Коментиран от #17

    00:57 11.03.2026

  • 15 Гого

    1 6 Отговор
    Руснаците бягат от фронта .Не знаят на кой свят са.

    Коментиран от #18

    00:59 11.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Жоро":

    И НИЕ СЕ КЛАНЯМЕ
    ПРЕД ИКОНАТ НА СВЕТИЯ ПАТРИАРХ
    ЕВТИМИЙ БЪЛГАРСКИ :)
    .....
    ЗА ТОВА ЧЕ ИРАНЦИТЕ СЕ КЛАНЯЛИ ПРЕД
    СНИМКАТА НА АЯТОЛАХА :))
    ....
    НО И ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ ИМАМЕ МОРАЛНИ СИСТЕМИ - НЕ СМЕ БЕЗБОЖНИЦИ КАТО ЦИОНИСТИТЕ:)

    Коментиран от #19

    01:00 11.03.2026

  • 17 БАН

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бъркаш с Кочистан.

    01:00 11.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИВ

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гого":

    И ВСЕ НА ЗАПАД БЯГАТ БРАТУШКИТЕ
    КЪМ РАЙХСТАГА :)

    01:02 11.03.2026

  • 19 Жоро

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Икона и това чудо нямат нищо общо,ма само пишеш да дразниш.И беше картон на новия,който не е умрял,какви икони,кви 5 лева?

    Коментиран от #20

    01:09 11.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Жоро":

    ЛАМИНИРАНИТЕ ХАРТИЕНИ ИКОНКИ ВЪВ ВСЯКА ЦЪРКВА ПОЧВАТ ОТ 1 ЕВРО
    ......
    СМА ТИ НЕ СИ ЯВНО ВЛИЗАЛ В НИТО В ЦЪРКВА НИТО В СИНАГОГА - В СИНАГОГАТА ЗА ДА ИМАШ МЯСТО ПО БЛИЗКО ДО ТОРАТА. СИ ПЛАЩАШ НА РАВИНА
    .. .
    ТОВА ЗА ХАРТИЕНИТЕ СНИМКИ НА АЯТОЛАХА :)

    Коментиран от #21

    01:12 11.03.2026

  • 21 Жоро

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За пореден път пиша за такива като вас с 50 IQ! Икона на жив човек не се прави!!!

    Коментиран от #22

    01:21 11.03.2026

  • 22 Както сам каза

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жоро":

    това е картонена фигура. Това не е икона. Фантазираш си. Стига писка

    Коментиран от #24

    01:23 11.03.2026

  • 23 Удри

    1 1 Отговор
    Наскоро някакъв български професор беше казал, че САЩ имали само 600 ракети и трябвало да ходят да презареждат корабите. В същото време САЩ са унищожили над 5000 цели до момента.

    01:24 11.03.2026

  • 24 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Както сам каза":

    Точно това пиша и аз!Ти четеш ли коментарите бе?Аман верно от 50 IQ хора тука!

    01:25 11.03.2026

  • 25 Хаха

    2 0 Отговор
    Ще бомбардират със стари перални пълни с експлозиви.

    01:26 11.03.2026

  • 26 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да ме":

    Не знам ама днес малко имах време ама като гледах какво става ,хората в Иран са за съжаление още атаки и отрова в въздуха притеснявам да не дойде и към Европа ,няма и да ни кажат ни за радиация да не говорим че поне тази година риба не е за предпочитане да се яде.Нещата излязоха извън контрол ,и както се канят фанатиците за 8 вълна тази вечер утре сутрин ще гледаме кой бие за деня ,се избият по между си че и петрола се запали изгоря🤣.Трябва купуваме електрички или да се връщаме на магарета и коне с файтони без парно .

    01:27 11.03.2026

  • 27 Дядо Алй Хаменей

    1 0 Отговор
    Нищо не е изхарчила. Това са само счетоводни изчисления на нереално извършени разходи. Същото като акцийките и облигацийките им. Въздух под налягане.

    01:28 11.03.2026

  • 28 Опа

    1 1 Отговор
    Режима в Иран е обречен. Като краен вариант Тръмп ще удари електроразпределителна мрежа и ще спре тока и питейната вода в Иран. Както Русия се опита да направи Украйна, но не им се получи.

    01:28 11.03.2026

  • 29 Газ

    0 0 Отговор
    Блъскат кочината здраво. После ще им вземат острова с 90% от петрола и ще си избият парите многократно.

    01:36 11.03.2026