Сиярто: Украинците са в паника, след като бяха хванати да изнасят стотици милиони през Унгария

Привикването на унгарския посланик в украинското външно министерство показва, че Киев е в паника, след като Унгария хвана украинци да превозват пари в брой и злато с неизвестен произход, заяви Петер Сиярто, министър на външните работи и икономическите отношения на страната.

„Нашият посланик в Киев беше отново привикан в украинското външно министерство. Украинците са в забележима паника, след като бяха хванати сериозно да изнасят стотици милиони евро и стотици милиони долари през Унгария“, каза Сиярто в Будапеща.

Според него Киев „се е ограничил единствено до искане за връщане на парите и не е успял да даде отговори“ на въпроси от унгарските власти.

„Изискваме украинците незабавно да отговорят на нашите въпроси. Какво правеха тези стотици милиони евро и долари в брой в Унгария? Защо бяха премествани из Унгария? И за какви цели бяха използвани?“, попита Сиярто, отбелязвайки, че Унгария ще проведе собствено разследване.

В понеделник украинското Министерство на външните работи призова унгарския посланик в Киев Антал Гейзер във връзка със задържането на украински граждани, превозващи ценности.