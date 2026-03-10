Новини
Сиярто: Украинците са в паника, след като бяха хванати да изнасят стотици милиони през Унгария
  Тема: Украйна

Сиярто: Украинците са в паника, след като бяха хванати да изнасят стотици милиони през Унгария

10 Март, 2026 06:24, обновена 10 Март, 2026 06:30 2 086 17

Според първия дипломат на Будапеща, Киев „се е ограничил до искане за връщане на парите и не е успял да даде отговори“ на въпроси от унгарските власти

Сиярто: Украинците са в паника, след като бяха хванати да изнасят стотици милиони през Унгария - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Привикването на унгарския посланик в украинското външно министерство показва, че Киев е в паника, след като Унгария хвана украинци да превозват пари в брой и злато с неизвестен произход, заяви Петер Сиярто, министър на външните работи и икономическите отношения на страната.

„Нашият посланик в Киев беше отново привикан в украинското външно министерство. Украинците са в забележима паника, след като бяха хванати сериозно да изнасят стотици милиони евро и стотици милиони долари през Унгария“, каза Сиярто в Будапеща.

Още новини от Украйна

Според него Киев „се е ограничил единствено до искане за връщане на парите и не е успял да даде отговори“ на въпроси от унгарските власти.

„Изискваме украинците незабавно да отговорят на нашите въпроси. Какво правеха тези стотици милиони евро и долари в брой в Унгария? Защо бяха премествани из Унгария? И за какви цели бяха използвани?“, попита Сиярто, отбелязвайки, че Унгария ще проведе собствено разследване.

В понеделник украинското Министерство на външните работи призова унгарския посланик в Киев Антал Гейзер във връзка със задържането на украински граждани, превозващи ценности.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    35 2 Отговор
    Войната е бизнес, печеливш бизнес

    06:32 10.03.2026

  • 2 ЕСССР

    47 3 Отговор
    Другарката Урсула мълчи, като на€paна!

    Коментиран от #16

    06:35 10.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кражба на Урко фашистите

    29 3 Отговор
    Зеленски краде от войната

    06:36 10.03.2026

  • 5 Лост

    24 3 Отговор
    Сиярто,недей така с лошо . Зеленски ги е пратил да си връщат взетите заеми от ЕС.Нямал доверие на украинските банки , заради корупцията.

    06:38 10.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    Тези милиони бяха за купуване на гласове срещу Орбан.

    06:40 10.03.2026

  • 8 Зеленото:

    19 2 Отговор
    Пращам издръжката на жена ми Елена с бусове, а вие ги задържате. Сега моите деца ли ще седят гладни??

    06:40 10.03.2026

  • 9 златен кенеф

    20 2 Отговор
    с парите на бандерите урсулите се опитват да спечелят изборите.

    06:40 10.03.2026

  • 10 Лъжец

    6 11 Отговор
    И къде ги изнасят от Австрия за Украйна .От Райфайзенбанк Австрия за Украйна .Големо изнасяне или внасяне

    06:40 10.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фалитбанк ЕАД

    15 5 Отговор
    Могат през бг да си прекарват крадените мангизи. Срещу процент и комисионна. В тутууленд институциите са частни и работят срещу заплащане, така че урковците няма да имат проблеми.

    06:42 10.03.2026

  • 13 Хмм

    12 0 Отговор
    Сиярто навремето беше нарекъл тогавашния премиер петков "канадски измамник", той все още е външен министър, а петков го отстраниха дори от партията, която създаде, както навремето е бил съосновател на ДБ, но го отстранили, сега е с брада в знак на траур

    06:50 10.03.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 19 Отговор
    Режимът на Орбан падна на нивото да се занимава с магистрални грабежи.

    06:52 10.03.2026

  • 15 ганю

    11 0 Отговор
    Ами за деверсии и за да взривят газопроводи нефто проводи
    и все такива подривни дейности
    абсолютни терористи

    06:54 10.03.2026

  • 16 Много ясно

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕСССР":

    Че ще мълчи ,тя дава от Европа и получава в джоба си,схемата е ясна.

    06:54 10.03.2026

  • 17 Мимч

    15 0 Отговор
    Ами ,явно с нашите подарени европари ги използват за подкупи на партията срещу Орбан.Целта е ясна .да си осигурят опозицията на власт на изборите в Унгария...

    06:59 10.03.2026

