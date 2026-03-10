Сиярто: Украинците са в паника, след като бяха хванати да изнасят стотици милиони през Унгария

Привикването на унгарския посланик в украинското външно министерство показва, че Киев е в паника, след като Унгария хвана украинци да превозват пари в брой и злато с неизвестен произход, заяви Петер Сиярто, министър на външните работи и икономическите отношения на страната.
„Нашият посланик в Киев беше отново привикан в украинското външно министерство. Украинците са в забележима паника, след като бяха хванати сериозно да изнасят стотици милиони евро и стотици милиони долари през Унгария“, каза Сиярто в Будапеща.
Според него Киев „се е ограничил единствено до искане за връщане на парите и не е успял да даде отговори“ на въпроси от унгарските власти.
„Изискваме украинците незабавно да отговорят на нашите въпроси. Какво правеха тези стотици милиони евро и долари в брой в Унгария? Защо бяха премествани из Унгария? И за какви цели бяха използвани?“, попита Сиярто, отбелязвайки, че Унгария ще проведе собствено разследване.
В понеделник украинското Министерство на външните работи призова унгарския посланик в Киев Антал Гейзер във връзка със задържането на украински граждани, превозващи ценности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
06:32 10.03.2026
2 ЕСССР
Коментиран от #16
06:35 10.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кражба на Урко фашистите
06:36 10.03.2026
5 Лост
06:38 10.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
06:40 10.03.2026
8 Зеленото:
06:40 10.03.2026
9 златен кенеф
06:40 10.03.2026
10 Лъжец
06:40 10.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фалитбанк ЕАД
06:42 10.03.2026
13 Хмм
06:50 10.03.2026
14 РЕАЛИСТ
06:52 10.03.2026
15 ганю
и все такива подривни дейности
абсолютни терористи
06:54 10.03.2026
16 Много ясно
До коментар #2 от "ЕСССР":Че ще мълчи ,тя дава от Европа и получава в джоба си,схемата е ясна.
06:54 10.03.2026
17 Мимч
06:59 10.03.2026