САЩ унищожили 16 ирански плавателни съда за полагане на мини край Ормузкия проток ВИДЕО

11 Март, 2026 04:40, обновена 11 Март, 2026 04:23 827 4

Украйна праща спецове по дронове в Персийския залив. Руското консулство в иранския град Исфахан е пострадало при обстрел

САЩ унищожили 16 ирански плавателни съда за полагане на мини край Ормузкия проток ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за превоз на петрол и газ, съобщи БТА.

"Американските сили унищожиха на 10 март няколко ирански кораба, включително 16 минни заградителя близо до Ормузкия проток", посочи в Екс Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

По-рано Тръмп предупреди Техеран, че ще последва сериозен военен отговор, ако се потвърдят съобщенията, че Ислямската република е започнала да минира Ормузкия проток.

"Ако по какъвто и да било повод бъдат заложени мини и те не бъдат премахнати веднага, военните последствия за Иран ще бъдат на невиждано ниво", написа американският лидер в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Президентът републиканец добави, че засега няма потвърждение чрез независим източник морският коридор да е миниран.

Според Си Ен Ен през последните дни Иран е заложил около десетина мини във водите на стратегически важния проток. Телевизията се позова на неназовани източници.

По думите на един от тях флотът на Иран от малки плавателни съдове и съдове за минно-заградителни мероприятия все още е до голяма степен непокътнат и при това положение той е в състояние да заложи стотици мини по корабния маршрут.

"Си Би Ес Нюз" също съобщи, че Техеран планира да заложи мини.

В друга публикация Тръмп написа, че през последните часове 10 съда, способни да залагат мини, са били потопени.

Широкият около 55 километра Ормузки проток, намиращ се между Иран и Оман, е един от най-важните корабни маршрути за световните доставки на петрол.

Експерти предупредиха още преди войната, че военноморските сили на Техеран може да блокират или минират морския коридор.

Украинска делегация от военнослужещи, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пътува към региона на Персийския залив, за да помогне за стабилизирането на ситуацията, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ" и БНР.

По думите на Зеленски Киев изпраща три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански удари с дронове "Шахед". Украинският президент уточни, че първите три държави, които ще посетят екипите, съгласно сключени споразумения са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

По-рано "Укринформ" предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед".

Киев е получил общо 11 искания за съдействие в областта на сигурността от съседни на Иран държави, от европейски страни и от САЩ, включително за подкрепа при отбраната срещу "шахеди".

Руското консулство в иранския град Исфахан пострада при обстрел преди дни, съобщи говорителят на Министерството на външните работи в Москва Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и БТА.

Нападението срещу дипломатическо представителство представлява "грубо погазване" на международните конвенции и всяка страна е длъжна да зачита неприкосновеността на дипломатическите обекти, посочи тя.

"На 8 март в иранския град Исфахан при атака срещу губернаторството на едноименната провинция, което се намира в съседство, пострада руското консулство", посочи Захарова на сайта на ведомството си. "Прозорци в служебната сграда и в жилищните апартаменти към нея са изпочупени, а няколко служители са били изхвърлени от взривната вълна. За щастие, няма жертви, нито тежко ранени."

Вчера руският президент Владимир Путин обсъди конфликта с иранския си колега Масуд Пезешкиан, съобщи Кремъл. Стопанинът на Кремъл призова за прекратяване на бойните действия.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Синоптик

    5 2 Отговор
    Шават още аятоласите. Няма да е задълго.

    04:03 11.03.2026

  • 2 Добре че унищожиха тези психопати

    3 1 Отговор
    Иначе щяха да са камикадзета със атомно бомби

    04:06 11.03.2026

  • 3 Натовската

    3 1 Отговор
    Пропаганда има за цел глупака!

    04:10 11.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Щом е миниран протока скоро няма да тръгнат корабите.Гответе се за хиперинфлация.Еврото ще стане тоалетна хартия.

    04:29 11.03.2026

