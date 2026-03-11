Шестима загинаха при пожар в автобус в Швейцария

Шест души загинаха, а най-малко четирима бяха ранени при пожар в автобус, пътуващ по редовна линия в Западна Швейцария, съобщи снощи полицията, цитирана от ДПА.

Трима от пострадалите са в критично състояние, уточниха органите на реда в кантона Фрибур. При спасителните действия е пострадал и служител на бърза помощ.

Произшествието е станало в община Керцерс, западно от столицата Берн.

"Възможно е умишлени действия да са причината за тази трагедия", каза полицията и добави, че пламъците може да са умишлено запалени.

Помолен да коментира дали може да става дума за терористичен акт, полицейски говорител посочи на пресконференция, че е твърде рано да се каже.

Швейцарският вестник "Блик" цитира очевидец, според когото мъж е излял бензин в автобуса, след което се е самозапалил. Полицията посочи, че подобна информация е била съобщена и на нея, но допълни, че засега не може да я потвърди.

В социалните мрежи бяха разпрострени кадри, на които се вижда как возилото е обгърнато от пламъци, а в небето се издига гъст пушек.

Пожарникарите са потушили огъня, но автобусът е напълно изпепелен. На видеокадрите се вижда как редица случайни минувачи снимат горящото превозно средство с мобилните си телефони.

Органите на реда не могат засега да кажат колко пътници е имало в автобуса, нито дали водачът е сред жертвите. В ход е разпознаването на телата. Не е ясно и дали лицето, което евентуално може да е запалило пожара, е сред загиналите.

Автобусът е собственост на "Постауто" (PostAuto), дъщерно дружество на Швейцарските пощи, извършващо основно редовни пътнически превози в селски райони.