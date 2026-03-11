Новини
Свят »
Швейцария »
Шестима загинаха при пожар в автобус в Швейцария

Шестима загинаха при пожар в автобус в Швейцария

11 Март, 2026 04:57, обновена 11 Март, 2026 04:00 426 0

  • швейцария-
  • катастрофа-
  • автобус-
  • загинали

Най-малко четирима души са ранени при инцидента

Шестима загинаха при пожар в автобус в Швейцария - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Шест души загинаха, а най-малко четирима бяха ранени при пожар в автобус, пътуващ по редовна линия в Западна Швейцария, съобщи снощи полицията, цитирана от ДПА.

Трима от пострадалите са в критично състояние, уточниха органите на реда в кантона Фрибур. При спасителните действия е пострадал и служител на бърза помощ.

Произшествието е станало в община Керцерс, западно от столицата Берн.

"Възможно е умишлени действия да са причината за тази трагедия", каза полицията и добави, че пламъците може да са умишлено запалени.

Помолен да коментира дали може да става дума за терористичен акт, полицейски говорител посочи на пресконференция, че е твърде рано да се каже.

Швейцарският вестник "Блик" цитира очевидец, според когото мъж е излял бензин в автобуса, след което се е самозапалил. Полицията посочи, че подобна информация е била съобщена и на нея, но допълни, че засега не може да я потвърди.

В социалните мрежи бяха разпрострени кадри, на които се вижда как возилото е обгърнато от пламъци, а в небето се издига гъст пушек.

Пожарникарите са потушили огъня, но автобусът е напълно изпепелен. На видеокадрите се вижда как редица случайни минувачи снимат горящото превозно средство с мобилните си телефони.

Органите на реда не могат засега да кажат колко пътници е имало в автобуса, нито дали водачът е сред жертвите. В ход е разпознаването на телата. Не е ясно и дали лицето, което евентуално може да е запалило пожара, е сред загиналите.

Автобусът е собственост на "Постауто" (PostAuto), дъщерно дружество на Швейцарските пощи, извършващо основно редовни пътнически превози в селски райони.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания