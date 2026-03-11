Иран атакува военна база и дипломатическо представителство на САЩ в Багдад

Американски дипломатически комплекс в Багдад е бил атакуван от дрон, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Според съобщенията, американският дипломатически център за поддръжка, разположен близо до летището в Багдад и иракските военни бази, е бил атакуван от шест безпилотни летателни апарата, пет от които са били свалени.

Според изданието, ударът с дрон е станал близо до наблюдателна кула. ​​Няма данни за жертви. Източници на вестника отбелязват, че американската администрация идентифицира отговорните за предполагаемия удар.

По-рано Ройтерс съобщи за атака с дрон срещу американски дипломатически комплекс близо до летището в Багдад. Според агенцията, ударът е извършен с два дрона.

Военна база, разположена близо до летище Багдад и използвана от международен алианс, воден от САЩ, е била атакувана за шести път през последните няколко часа, съобщи Shafaq News.

Иран нанася удари като част от 37-ата фаза на операция „Истинско обещание 4“ срещу американска база в Ербил, базата на 5-ти флот на ВМС на САЩ в Бахрейн и райони около Тел Авив, според изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC, елитното подразделение на въоръжените сили), съобщено от иранската държавна телевизия.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са свалили девет ирански дрона, които са навлезли в саудитското въздушно пространство, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според него всички дронове са били свалени в небето над провинция Шаркия в източната част на страната. Пет от тях са били унищожени при опит да ударят нефтеното находище Шейба.

Унищожени са и шест ирански ракети, изстреляни от военновъздушната база „Принц Султан“, съобщи Министерството на отбраната на кралството в изявление.

Корпусът на стражите на ислямската революция обяви ракетна атака срещу няколко американски военни бази в Близкия изток, включително военновъздушната база Арифджан в Кувейт.

Изстреляни са ракети с 2-тонни бойни глави по време на последната фаза на операция „Истинско обещание 4“ срещу Израел и американски бази в Близкия изток.

Системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн унищожиха приблизително 100 ракети и около 180 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран към кралството, съобщи Главното командване на Бахрейнските отбранителни сили.

Изтребители атакуваха западното предградие на Техеран Карадж, съобщи иранската информационна агенция Мехр.

Покрайнините на град Кум, разположен в Северен Иран, бяха ударени от ракетна атака, съобщи информационната агенция „Тасним“.