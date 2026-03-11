Вземете 50% отстъпка за хостинг от

МАЕ решава за пускане на най-големия си обем петролни резерви, за да стабилизира пазара ВИДЕО

11 Март, 2026 04:33, обновена 11 Март, 2026 04:39 739 6

Предложението на агенцията надвишава 182 милиона барела, които е освободила през 2022 г.

МАЕ решава за пускане на най-големия си обем петролни резерви, за да стабилизира пазара ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната агенция по енергетика (МАЕ) предложи да освободи най-големия си обем петролни резерви, за да стабилизира пазара на фона на конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.

Според изданието, предложението на агенцията, създадена през 1974 г., надвишава 182 милиона барела, които е освободила през 2022 г. Решение по този въпрос се очаква на 11 март. За да бъде одобрено предложението, отбелязва изданието, никоя от 32-те страни членки не трябва да повдига възражения.

В сряда ръководителят на агенцията Фатих Бирол отбеляза, че страните членки на МАЕ притежават над 1,2 милиарда барела държавни аварийни петролни резерви, както и 600 милиона барела промишлени резерви.

По-рано CNBC, позовавайки се на данни от консултантската фирма Rapidan Energy Group, съобщи, че затварянето на корабоплаването през Ормузкия проток на фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран е причинило най-голямото прекъсване на световните доставки на петрол в историята.

Напрежението в Ормузкия проток доведе до прекъсване, засягащо приблизително 20% от световните доставки на петрол. Преди това най-голямото прекъсване е регистрирано по време на Суецката криза от 1956 г., която засяга приблизително 10% от световния износ на петрол. Войната в Персийския залив от 1990-1991 г. засяга 9% от доставките.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради израелската и американската военна операция срещу републиката.

На 5 март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът не е затворен и че корабите, включително танкерите, не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Кво стана бе !? Иран, Русия и Китай май ви счупиха зъбките!?

    04:51 11.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Ще има бензин по 5 евро за литър.

    Коментиран от #6

    04:59 11.03.2026

  • 3 Гръч

    4 1 Отговор
    Тая планета е натъпкана с нефт и газ.Учили са ни пълни лъжи,че нефта бил продукт от умрели динозаври.Кой знае още колко лъжи сме изучавали а много станаха професори по лъжите.Всичкото човечество ще се окаже алабала

    05:05 11.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ХАХА, МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ НАПРИМЕР ЯПОНЦИТЕ
    ЩЕ ДАДАТ ПЕТРОЛ НА ВИЕТНАМЦИТЕ ИЛИ ЮЖНОКОРЕЙЦИТЕ ?:)

    05:06 11.03.2026

  • 5 Констатация

    0 0 Отговор
    МАЕ се създава след петролното ембарго от 1973г., наложено от страните на ОПЕК плюс Египет, Сирия и Тунис към страните, подкрепили Израел във войната Йом Кипур.

    06:00 11.03.2026

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    какво ти пука на теб?

    аз имам магаре и кон ще си ги яздя

    ела и тебе да обяздя с малко вазелин ха ха ха

    06:07 11.03.2026

