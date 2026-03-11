Прокурорската колегия решава за Сарафов

Прокурорската колегия ще обсъжда искането на служебния вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.
Преди включването на искането като точка последна в дневния ред на съдебните кадровици, Янкулов постави темата и пред пленарния състав на Висшия съдебен съвет преди две седмици.
След 7 часа дебат мнозинството прецени, че компетентният орган да решава за временното управление на държавното обвинение е именно Прокурорската колегия.
1 звучи като
Коментиран от #4
05:28 11.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" 8-ТЕ ДЖУДЖЕТА"
....
7 - ТЕ ДЖУДЖЕТА РЕШАВАЛИ ДАЛИ ДА ТРИЧАТ
8-ТО ДЖУДЖЕ :)
05:29 11.03.2026
3 Свободен
Дръпнат ли я, ще потече една тиня...
05:33 11.03.2026
4 Прав си!
До коментар #1 от "звучи като":Все едно да се самоосъдят и вкупом доброволно да тръгнат към затвора, водени от Сарафов, Гешев и Цацаров.
05:48 11.03.2026
5 ЮЗУ кадри
06:10 11.03.2026