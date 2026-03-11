Новини
Прокурорската колегия решава за Сарафов

11 Март, 2026 05:22, обновена 11 Март, 2026 05:26 564 5

Обсъждат искането на министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор

Прокурорската колегия ще обсъжда искането на служебния вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

Преди включването на искането като точка последна в дневния ред на съдебните кадровици, Янкулов постави темата и пред пленарния състав на Висшия съдебен съвет преди две седмици.

След 7 часа дебат мнозинството прецени, че компетентният орган да решава за временното управление на държавното обвинение е именно Прокурорската колегия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звучи като

    2 0 Отговор
    мафията решава

    Коментиран от #4

    05:28 11.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ТВА Е КАТО В ПРИКАЗКАТА
    " 8-ТЕ ДЖУДЖЕТА"
    ....
    7 - ТЕ ДЖУДЖЕТА РЕШАВАЛИ ДАЛИ ДА ТРИЧАТ
    8-ТО ДЖУДЖЕ :)

    05:29 11.03.2026

  • 3 Свободен

    2 0 Отговор
    Сарафов е запушалката на канала!
    Дръпнат ли я, ще потече една тиня...

    05:33 11.03.2026

  • 4 Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "звучи като":

    Все едно да се самоосъдят и вкупом доброволно да тръгнат към затвора, водени от Сарафов, Гешев и Цацаров.

    05:48 11.03.2026

  • 5 ЮЗУ кадри

    0 0 Отговор
    И.д. главен жираф отдавна е за арест и затвор.

    06:10 11.03.2026

