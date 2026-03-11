Новини
Макрон свиква видео среща на лидерите от Г-7 на тема енергетика

11 Март, 2026 05:11, обновена 11 Март, 2026 04:19 386 2

Ще бъдат набелязани мерки за излизане от ситуацията след ескалацията в Близкия изток

Макрон свиква видео среща на лидерите от Г-7 на тема енергетика - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин днес на видеоконферентна среща на лидерите на страните от Г-7.

Тя е посветена от въздействието на конфликта в Близкия изток върху енергетиката и мерките за справяне със ситуацията, съобщи Елисейският дворец, цитиран от агенциите.

Срещата ще се състои в 14:00 ч. по Гринуич.

Франция е ротационен председател на Групата на седемте тази година.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    С европейската индустрия е свършено ако не махнат санкциите срещу Русия.

    04:31 11.03.2026

  • 2 Абу Даби

    0 0 Отговор
    Атака с дрон доведе до спиране на най-голямата рафинерия в ОАЕ


    Работата на най-голямата рафинерия на ОАЕ в Рувайс е напълно спряна след атака с безпилотен самолет във вторник, 10 март.

    04:36 11.03.2026

