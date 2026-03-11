Макрон свиква видео среща на лидерите от Г-7 на тема енергетика

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин днес на видеоконферентна среща на лидерите на страните от Г-7.
Тя е посветена от въздействието на конфликта в Близкия изток върху енергетиката и мерките за справяне със ситуацията, съобщи Елисейският дворец, цитиран от агенциите.
Срещата ще се състои в 14:00 ч. по Гринуич.
Франция е ротационен председател на Групата на седемте тази година.
1 Последния Софиянец
04:31 11.03.2026
2 Абу Даби
Работата на най-голямата рафинерия на ОАЕ в Рувайс е напълно спряна след атака с безпилотен самолет във вторник, 10 март.
04:36 11.03.2026