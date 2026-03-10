"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов стана книга на годината в Испания

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов, в превод на Мария Вутова, спечели Голямата награда за най-добра художествена книга за 2025 г. на Асоциацията на независимите книжарници в Испания. Това съобщи самият автор в своята Фейсбук страница, цитиран от БТА.
„Намирам това за една от най-хубавите награди, защото за нея гласуват книжарите от над 1100 книжарници из цяла Испания“, коментира Господинов.
Испанските издатели на романа от Impedimenta също отбелязват в публикация във Фейсбук, че днешният ден е особено важен за тях, тъй като книгата е получила наградата TodosTusLibros за най-добра художествена книга за 2025 г., присъждана от независими книжарници в цяла Испания.
Според тях от появата си в книжарниците романът е извървял необикновен път – книжарите го препоръчват с ентусиазъм, читателите го подаряват, а критиците го определят като една от книгите на годината. Издателите отбелязват, че книгата е намерила своя път от човек на човек и от разговор на разговор – както се случва с произведения, които докосват нещо много дълбоко.
Те подчертават още, че романът е написан от любовта на един син към баща му, от спомени и от онова нежно мълчание, което понякога съществува между най-близките хора. Именно затова отличието означава толкова много за тях – защото е присъдено от книжарите, които още от първия ден са поставили книгата на своите маси и са я подкрепили.
Наградата на независимите книжарници (Premio TodosTusLibros) е литературно отличие в Испания, което отличава изключителни книги, препоръчани от независими книжари, пише на сайта на наградата.
жда както на испански, така и на преводни произведения, които книжарите считат за особено ценни за читателите. Чрез избора на независимите книжарници наградата популяризира качествената литература и подкрепя ролята на местните книжарници в литературния живот на страната.
Издателство Impedimenta е независимо испанско издателство със седалище в Мадрид, основано през 2007 г. от Енрике Редел. Основната му цел е да популяризира класическа и съвременна литература с високо качество, като възстановява фундаментални произведения от западния литературен канон и представя т.нар. нови съвременни класики.
То издава предимно художествена литература с прецизни преводи и естетически издържани издания, създадени както за четене, така и за съхранение. През 2008 г. издателството получава Националната награда за най-добра издателска дейност в областта на културата. В каталога му присъстват както утвърдени автори като Пенелопи Фицджералд и Айрис Мърдок, така и съвременни писатели с призната литературна стойност.
1 Mими Кучева🐕🦺
21:32 10.03.2026
2 Един
Коментиран от #5
04:58 11.03.2026
3 Възмутен и отвратен
Коментиран от #6
05:16 11.03.2026
4 Развитие
05:20 11.03.2026
5 Румен Решетников
До коментар #2 от "Един":Ти си кретен от специално ниво!!!
Коментиран от #7
05:28 11.03.2026
6 Румен Решетников
До коментар #3 от "Възмутен и отвратен":Критика, ти освен "Защото сме социалисти " на Станишев, нещо друго чел ли си?
Коментиран от #8
05:30 11.03.2026
7 Наистина
До коментар #5 от "Румен Решетников":несравним с теб !
05:42 11.03.2026
8 А бре,
До коментар #6 от "Румен Решетников":чел съм, бре - "Ода за ЕССР" !
Коментиран от #10
05:43 11.03.2026
9 Хмм
05:46 11.03.2026
10 Румен Решетников
До коментар #8 от "А бре,":Бравос!
Сега прочети и " ватенките си искат светлото бъдеще " .
05:59 11.03.2026