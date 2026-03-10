Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов стана книга на годината в Испания

"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов стана книга на годината в Испания

10 Март, 2026 21:31, обновена 11 Март, 2026 04:48 933 10

  • георги господинов-
  • градинарят и смъртта-
  • роман-
  • награда-
  • испания

Новината съобщи самият автор в профила си във Фейсбук

"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов стана книга на годината в Испания - 1
Снимка: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов, в превод на Мария Вутова, спечели Голямата награда за най-добра художествена книга за 2025 г. на Асоциацията на независимите книжарници в Испания. Това съобщи самият автор в своята Фейсбук страница, цитиран от БТА.

„Намирам това за една от най-хубавите награди, защото за нея гласуват книжарите от над 1100 книжарници из цяла Испания“, коментира Господинов.

Испанските издатели на романа от Impedimenta също отбелязват в публикация във Фейсбук, че днешният ден е особено важен за тях, тъй като книгата е получила наградата TodosTusLibros за най-добра художествена книга за 2025 г., присъждана от независими книжарници в цяла Испания.

Според тях от появата си в книжарниците романът е извървял необикновен път – книжарите го препоръчват с ентусиазъм, читателите го подаряват, а критиците го определят като една от книгите на годината. Издателите отбелязват, че книгата е намерила своя път от човек на човек и от разговор на разговор – както се случва с произведения, които докосват нещо много дълбоко.

Те подчертават още, че романът е написан от любовта на един син към баща му, от спомени и от онова нежно мълчание, което понякога съществува между най-близките хора. Именно затова отличието означава толкова много за тях – защото е присъдено от книжарите, които още от първия ден са поставили книгата на своите маси и са я подкрепили.

Наградата на независимите книжарници (Premio TodosTusLibros) е литературно отличие в Испания, което отличава изключителни книги, препоръчани от независими книжари, пише на сайта на наградата.

жда както на испански, така и на преводни произведения, които книжарите считат за особено ценни за читателите. Чрез избора на независимите книжарници наградата популяризира качествената литература и подкрепя ролята на местните книжарници в литературния живот на страната.

Издателство Impedimenta е независимо испанско издателство със седалище в Мадрид, основано през 2007 г. от Енрике Редел. Основната му цел е да популяризира класическа и съвременна литература с високо качество, като възстановява фундаментални произведения от западния литературен канон и представя т.нар. нови съвременни класики.

То издава предимно художествена литература с прецизни преводи и естетически издържани издания, създадени както за четене, така и за съхранение. През 2008 г. издателството получава Националната награда за най-добра издателска дейност в областта на културата. В каталога му присъстват както утвърдени автори като Пенелопи Фицджералд и Айрис Мърдок, така и съвременни писатели с призната литературна стойност.


