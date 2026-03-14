The Telegraph: САЩ са изправени пред нов Виетнам - там също печелеха всяка битка, а накрая загубиха войната

14 Март, 2026 10:24, обновена 14 Март, 2026 10:31 2 219 60

Иран вече не се опитва да ограничи конфликта в рамките на своите граници; вместо това е готов да го разшири в целия регион, предаде Ал Джазира

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В понеделник Доналд Тръмп обяви, че войната срещу Иран е „напълно приключила“, пише The Telegraph.

Във вторник министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Иран ще се изправи пред „най-интензивните удари досега“ като част от операция „Епична ярост“. Ако тези твърдения изглеждат противоречиви, това може да се дължи на факта, че САЩ – и в по-малка степен Израел – са попаднали в класически капан.

Като разчитат на огнева мощ, те биха могли да се окажат въвлечени в ситуация, която може да се превърне в друг Виетнам. Там САЩ печелеха всяка битка в продължение на 11 кървави години, но, както знаем, загубиха войната.

Това стана въпреки факта, че както и сега, те имаха пълно въздушно превъзходство и бързо унищожиха голяма част от ключовата военна и индустриална инфраструктура, на която се смяташе, че врагът разчита.

Въпреки това, като разшириха войната хоризонтално, разпространиха я в градове и села на юг и наложиха собствена логика на конфликта, силите на Северен Виетнам и Виетконг успяха да надхитрят САЩ.

Техеран също така на практика няма шанс да победи американската армия, но ескалацията на конфликта може отново да играе в полза на по-слабата страна, смята професор Робърт Пейп, директор на Проекта за сигурност и заплахи в Чикагския университет.

„Хоризонтална ескалация се случва, когато една държава разширява географския и политическия обхват на конфликта, вместо да го ескалира вертикално в рамките на един театър на военните действия“, пише той в статия за Foreign Affairs.

„Тази стратегия е особено привлекателна за по-слабата страна във военна конфронтация. Вместо да се опитва директно да победи по-силен противник, по-слабата страна умножава рисковите зони, като въвлича в конфликта допълнителни държави, икономически сектори и собственото си население“, заключава експертът.

Иран вече не се опитва да ограничи конфликта в рамките на своите граници; вместо това е готов да го разшири в целия регион, предаде Ал Джазира.

Целта вече не е просто военен отговор, а превръщането на войната в пълномащабна регионална криза, която би могла да наруши световните енергийни пазари, да застраши морските пътища и да наруши международния въздушен транспорт.

Накратко, Техеран изглежда решен да си възвърне репутацията на основна дестабилизираща сила в Близкия изток – и да избегне да изглежда като отслабен играч.

Тази промяна преобърна плана на Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Дончо

    29 2 Отговор
    Голем праз. Важното е че аз и еврейските ми спонсори ще напълниме джобовете.

    10:32 14.03.2026

  • 2 хехе

    51 1 Отговор
    Рижия кукумицин е по-зле и от бай пън и лъже повече от тиквата

    Коментиран от #16

    10:33 14.03.2026

  • 3 Дупничанин

    15 0 Отговор
    Оно тука не знам от колко време го думаме туй.

    10:36 14.03.2026

  • 4 Факт

    32 0 Отговор
    От първа армия по рекламите до последното плашило на бостана

    10:37 14.03.2026

  • 5 Св. Св. Петър и Павел

    15 0 Отговор
    В момента се води битка за човешкото съзнание!

    Вие виждате война в Иран.

    Коментиран от #10

    10:37 14.03.2026

  • 6 12340

    33 0 Отговор
    Последните 50 години САЩ имат ли президент,който да не е водил война/и ?!
    ....еми,това е!

    Коментиран от #56

    10:38 14.03.2026

  • 7 Тръмп

    1 21 Отговор
    Путин ми каза да сме многоходови в Иран.

    Коментиран от #24

    10:39 14.03.2026

  • 8 Въпроса е

    26 0 Отговор
    Че когато Тръмп казва че иска Иран на колене дори и опозицията в Иран няма да иска да постави Иран под контрола на Америка и Израел което ще е факт при пълна капитулация

    Коментиран от #33

    10:40 14.03.2026

  • 9 САМО ВИЖТЕ СНИМКАТА

    23 0 Отговор
    Физиото и съдете. МАКАК В ПОЗА КО СТАНА. ДА НЕ ОБИЖДАМ МАМУНКИТЕ. ВЗЕ СИ ТАРАЛЕЖ У ГАЩИТЕ. НИЩО НЯМА ДА СПЕЧЕЛИ СВЕТА РАЗЕДИНИ И НАПРАВИ ЖИВОТА НИ ПО ТРУДЕН. И НАКРАЯ ЩЕ КЖЕ ПОБЕДИХМЕ И АТОМА МАХНАХМЕ И ПЕТРОЛА ИМ ВЗЕМАХМЕ. ТОЯ СЕ ВОДЕШЕ ПОСЛУША ЕДНО ЕВРЕЙЧЕ И СЕ НАБУТА ЯКО.

    10:41 14.03.2026

  • 10 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Св. Св. Петър и Павел":

    А не е ли за деколонизиране на САЩ?

    10:41 14.03.2026

  • 11 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    6 8 Отговор
    Пращат мъ в Иран....пещерите от аятоласи да прочиствам.

    10:42 14.03.2026

  • 12 Политкоректен

    11 0 Отговор
    Истината в очите.

    10:45 14.03.2026

  • 13 МОДЖТАБА

    1 18 Отговор
    Бера душа

    10:46 14.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите.

    Коментиран от #25

    10:46 14.03.2026

  • 15 ОТ ВСЕ СЪРЦЕ ЖЕЛАЯ

    27 1 Отговор
    ТОТАЛЕН НЕУСПЕХ НА САЩ И ИЗРАЕЛ.

    10:46 14.03.2026

  • 16 САЩ

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    където идат, все ги бият. Само топурдията им голяма. Нямат спечелена война след ВСВ.🤣

    10:46 14.03.2026

  • 17 Соваж бейби

    3 13 Отговор
    Човек трябва да е много наивен да си мисли че САЩ ще воюва .Само помогнаха в началото и се изнижат защо им е война ?Онези сами се опердашат ,после САЩ ще излезе герой ,както винаги .

    10:46 14.03.2026

  • 18 Пич

    19 1 Отговор
    Тъпотията краварска отново се оказа необятна!!! Трябваше нищо да не правят, само да блъфират!!! И щяха да постигнат договорки с Иран, каквото сега няма и да сънуват!!!

    Коментиран от #23

    10:47 14.03.2026

  • 19 Я пъ тоа

    0 12 Отговор
    Може да стане и като в Сирия, кой да знай.

    10:47 14.03.2026

  • 20 Хеми значи бензин

    3 15 Отговор
    Няма нищо общо защото Сащ тоя път няма да стъпят на Земята ще смажат Иран както Сърбия само с въздушни удари

    10:48 14.03.2026

  • 21 Хмм

    14 1 Отговор
    и във Виетнам войната започва като помощ на Франция, продължава 20 години като в Афганистан

    10:48 14.03.2026

  • 22 стоян

    2 20 Отговор
    Каква война им се привижда на тия платени журналисти - няма нито един жив американски войник в Иран - американците си бомбят на талази и правят дълбока оран - когато им е кеф и когато иранците са съгласни с поставените условия бомбенето спира - много е проста но и успешна стратегията на Тръмп

    10:48 14.03.2026

  • 23 Я пъ тоа

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    То и тъпотията свинарска е същата, с Украйна де.

    Коментиран от #27

    10:48 14.03.2026

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп":

    Не знам кой какви ходове прави Аз гледам фактите Русия е в икономически подем Европа е оглозгана до кокал Щатите затънаха като хипопотам у тиня А Тел Авив организира състезания по бегови дисциплини по улиците

    10:48 14.03.2026

  • 25 Иранците са

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    перси.

    10:49 14.03.2026

  • 26 Да,бе

    18 3 Отговор
    Коя война са спечелили САЩ,че да спечелят тази с Иран...Просто прекомерно си повярваха на холивудските продукции,а иначе са свръх раздути разходи за непотребна скраб и заешки сърца в униформи.

    Коментиран от #32

    10:49 14.03.2026

  • 27 Прав си

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    За свинска Бандера.

    10:49 14.03.2026

  • 28 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 17 Отговор
    Сринаха им държавата...ама аятоласите нали са мазохисти.

    Коментиран от #34

    10:50 14.03.2026

  • 29 Невероятно

    12 1 Отговор
    Немога да повярвам че излиза такава статия иначе от заглавието си правя извода че САЩ са изпечени мошеници.

    10:51 14.03.2026

  • 30 Хм Хм

    17 3 Отговор
    Оранжевият паун ще се окаже най-смотаният президент в историята на САЩ. Но може би не знаем всичко. Очевидно Израел е в господарска позиция, защото САЩ са на път да изхарчат доста повече пари за Израел, отколкото изхарчиха за Украйна. При това от Украйна взимат пари и имат перспектива за редкоземни метали и минерали, а в Ирак няма да им се получи да вземат петрола. Тролът Тръмп ще бъде наказан за безкрайната си арогантност и лицемерие.

    Коментиран от #36

    10:51 14.03.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Не ми говорете тези неща !!!
    ПЯТЬ года, Брянск....☝️😁

    10:52 14.03.2026

  • 32 Я пъ тоа

    3 11 Отговор

    До коментар #26 от "Да,бе":

    Ирак, Либия, Югославия, Сирия, Венецуела....
    Требваше да ги направят американски щати, по примера на...Путин.

    10:52 14.03.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Въпроса е":

    Така беше и Втората световна. В Русия страдаха от репресиите на Сталин, но при нападението на немците, целият народ се обедини и войната стана Отечествена. Иранската опозиция видя истинското лице на тези, които ги подкокоросваха за протести. След избиването на 170 момичета, осъзнаха, какво представляват САЩ и Израел.

    Коментиран от #39, #49

    10:52 14.03.2026

  • 34 МАЧКАТ МЕКИЯ

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    И СОПОЛИВИЯ НЕ ДЕДО МИ.

    10:52 14.03.2026

  • 35 Биби 12.03.2026

    2 13 Отговор
    Иран Никога Няма да Има ЯО. Аз решавам Кога ще Свърши тази война.

    Коментиран от #47

    10:53 14.03.2026

  • 36 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    18 10 Отговор

    До коментар #30 от "Хм Хм":

    Не го мисли....Иран е на мушката. Нема да му простят, Вервай ми.

    Коментиран от #40

    10:53 14.03.2026

  • 37 Оня с коня

    9 12 Отговор
    важното е в поцинкованите сандъци да носят кравешка карантия от войната

    и дончо да козерува със плетена шапка ха ха ха

    Коментиран от #48

    10:54 14.03.2026

  • 38 Чукча писател

    14 1 Отговор
    Само да не се объркат янките да започнат наземна операция. Тогава ще ядат такъв бой, че дълго време няма да посмеят да се месят в чужди държави. Искрено се надявам да стъпят накриво.

    10:54 14.03.2026

  • 39 Я пъ тоа

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Путин изби над два милиона....ама айде

    Коментиран от #46

    10:54 14.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Експерт

    12 9 Отговор
    Иран няма нищо общо с Виетнам.
    САЩ и Израел пречупиха Иран за една седмица и в момента гледаме агонията на режима в Техеран.

    10:57 14.03.2026

  • 42 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Почват ги израелците, после американците, пак израелците и пак американците....до откат

    10:57 14.03.2026

  • 43 наблюдател

    7 2 Отговор
    Деменцията е много заразна в щатите.

    10:58 14.03.2026

  • 44 КАСТИНГ ЗА ЯТОЛАСИ

    3 1 Отговор
    Е в ход и е безсрочен....

    10:58 14.03.2026

  • 45 АЯТОЛАСИТЕ В ПЕЩЕРИТЕ

    0 3 Отговор
    Тръмп праща апахи, сиукси и команчи да прочистват пещерите с ножове, лъкове и томахавки.

    11:00 14.03.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Я напиши нещо смислено, бе. Стига с тези изтъркани простотии. Бактън вече.

    11:01 14.03.2026

  • 47 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Биби 12.03.2026":

    Биби -а где брат?Ти си следващият!

    11:03 14.03.2026

  • 48 Любител на тихоокеанските ценности

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Оня с коня":

    Вече над 200 розови прасенца се завърнаха в консерви .

    11:04 14.03.2026

  • 49 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Има една АКСИОМА Русия дори да губи всяка битка накрая печели войната Винаги е било така и така ще БЪДЕ

    11:05 14.03.2026

  • 50 Я пъ тоа

    2 3 Отговор
    Дреме му на Тръмп....може да си бомби аятоласите колкото си иска.....па те нека са крият я пещерите като лалугери....

    11:05 14.03.2026

  • 51 Боби

    3 3 Отговор
    Няма как да има нов Виетнам защото няма да има сухопътни войски само ще си ги бомбата докато не остане здрава сграда и така с години немогат да се оправят Иранците ще са без ток без вода без гориво Сичко леш

    11:11 14.03.2026

  • 52 някой мечтае сащ да загубят, но е наивно

    3 6 Отговор
    За съжаление доминацията на САЩ ще става все по смазваща при това с бързи темпове. нямаше да бъде така ако преди 20г скапаната русия не беше изманипулирана ( именно от САЩ) да преследва имперско бъдеще. Така неутрализираха и Европа (раздеиявяйки я трайно от традиционно глупавата Русия). свга вече не могат да загубят никоя война, защото печалбите остават при тях и имат пълна технологична хегемония.

    Коментиран от #54

    11:12 14.03.2026

  • 53 Атина Палада

    4 2 Отговор
    Преди 12 години Х.Кисинджър прогнозира за Израел,че до 10 години няма да го има..Объркал е с 2 години .Все пак Кисинджър не е Едгар Кейси .

    Коментиран от #57

    11:16 14.03.2026

  • 54 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "някой мечтае сащ да загубят, но е наивно":

    САЩ загубиха всичко.Загубиха безвъзвратно арабските монархии и техните милиарди ,каза русофоба - Линдзи Греъм.

    11:20 14.03.2026

  • 55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Как само се е загледал на снимката - почти прилича на умен...

    11:20 14.03.2026

  • 56 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "12340":

    През последните 50 години Русия и САЩ имат само по един лидер, който не е участвал във война - Горбачов и Картър. Реално Байдън също не е "водил" война, защото само помагаше на жертвата във войната на Путин. Това е задължение на САЩ по Будапещенския меморандум. Не виждам русофилите да плюят по Русия, защото е нападнала Османската империя. Байдън изтегли САЩ от Афганистан, също както Горбачов изтегли Русия от Афганистан. И така на въпроса ти - през последните 50 години сега САЩ имат двама лидери, които не са водили война, а Русия - един. През последните 100 години Русия е водила над 20 войни, като само веднъж е била нападната - през ВСВ, в която Русия влиза като агресор и после е нападната от съюзникът й Хитлер. САЩ има много хляб да изядат докато настигнат Русия по агресия.

    11:21 14.03.2026

  • 57 Я пъ тая

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Израел си е тук и бомби яко аятоласите и Хизбула.....нека оставим прогнозите, а да гледаме реалностите.

    11:21 14.03.2026

  • 58 бай Даньо

    1 0 Отговор
    И ТОГАВА ли е имало инфо затъмнение,... ама е нямало ИИ да ги съчинява

    11:22 14.03.2026

  • 59 Ново пет

    0 0 Отговор
    Иран е добър тест за Тръмп....

    11:23 14.03.2026

  • 60 Българин

    0 1 Отговор
    Тука има много платени с центове на сорос, но Българският народ е с най-голяма подкрепа за Тръмп сред всички! В това отстъпваме само на Израел!
    Така че, грантовете са отишли напразно!

    11:43 14.03.2026