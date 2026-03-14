The Telegraph: САЩ са изправени пред нов Виетнам - там също печелеха всяка битка, а накрая загубиха войната

В понеделник Доналд Тръмп обяви, че войната срещу Иран е „напълно приключила“, пише The Telegraph.
Във вторник министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Иран ще се изправи пред „най-интензивните удари досега“ като част от операция „Епична ярост“. Ако тези твърдения изглеждат противоречиви, това може да се дължи на факта, че САЩ – и в по-малка степен Израел – са попаднали в класически капан.
Като разчитат на огнева мощ, те биха могли да се окажат въвлечени в ситуация, която може да се превърне в друг Виетнам. Там САЩ печелеха всяка битка в продължение на 11 кървави години, но, както знаем, загубиха войната.
Това стана въпреки факта, че както и сега, те имаха пълно въздушно превъзходство и бързо унищожиха голяма част от ключовата военна и индустриална инфраструктура, на която се смяташе, че врагът разчита.
Въпреки това, като разшириха войната хоризонтално, разпространиха я в градове и села на юг и наложиха собствена логика на конфликта, силите на Северен Виетнам и Виетконг успяха да надхитрят САЩ.
Техеран също така на практика няма шанс да победи американската армия, но ескалацията на конфликта може отново да играе в полза на по-слабата страна, смята професор Робърт Пейп, директор на Проекта за сигурност и заплахи в Чикагския университет.
„Хоризонтална ескалация се случва, когато една държава разширява географския и политическия обхват на конфликта, вместо да го ескалира вертикално в рамките на един театър на военните действия“, пише той в статия за Foreign Affairs.
„Тази стратегия е особено привлекателна за по-слабата страна във военна конфронтация. Вместо да се опитва директно да победи по-силен противник, по-слабата страна умножава рисковите зони, като въвлича в конфликта допълнителни държави, икономически сектори и собственото си население“, заключава експертът.
Иран вече не се опитва да ограничи конфликта в рамките на своите граници; вместо това е готов да го разшири в целия регион, предаде Ал Джазира.
Целта вече не е просто военен отговор, а превръщането на войната в пълномащабна регионална криза, която би могла да наруши световните енергийни пазари, да застраши морските пътища и да наруши международния въздушен транспорт.
Накратко, Техеран изглежда решен да си възвърне репутацията на основна дестабилизираща сила в Близкия изток – и да избегне да изглежда като отслабен играч.
Тази промяна преобърна плана на Вашингтон.
1 Дедо Дончо
10:32 14.03.2026
2 хехе
Коментиран от #16
10:33 14.03.2026
3 Дупничанин
10:36 14.03.2026
4 Факт
10:37 14.03.2026
5 Св. Св. Петър и Павел
Вие виждате война в Иран.
Коментиран от #10
10:37 14.03.2026
6 12340
....еми,това е!
Коментиран от #56
10:38 14.03.2026
7 Тръмп
Коментиран от #24
10:39 14.03.2026
8 Въпроса е
Коментиран от #33
10:40 14.03.2026
9 САМО ВИЖТЕ СНИМКАТА
10:41 14.03.2026
10 Атина Палада
До коментар #5 от "Св. Св. Петър и Павел":А не е ли за деколонизиране на САЩ?
10:41 14.03.2026
11 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
10:42 14.03.2026
12 Политкоректен
10:45 14.03.2026
13 МОДЖТАБА
10:46 14.03.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #25
10:46 14.03.2026
15 ОТ ВСЕ СЪРЦЕ ЖЕЛАЯ
10:46 14.03.2026
16 САЩ
До коментар #2 от "хехе":където идат, все ги бият. Само топурдията им голяма. Нямат спечелена война след ВСВ.🤣
10:46 14.03.2026
17 Соваж бейби
10:46 14.03.2026
18 Пич
Коментиран от #23
10:47 14.03.2026
19 Я пъ тоа
10:47 14.03.2026
20 Хеми значи бензин
10:48 14.03.2026
21 Хмм
10:48 14.03.2026
22 стоян
10:48 14.03.2026
23 Я пъ тоа
До коментар #18 от "Пич":То и тъпотията свинарска е същата, с Украйна де.
Коментиран от #27
10:48 14.03.2026
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "Тръмп":Не знам кой какви ходове прави Аз гледам фактите Русия е в икономически подем Европа е оглозгана до кокал Щатите затънаха като хипопотам у тиня А Тел Авив организира състезания по бегови дисциплини по улиците
10:48 14.03.2026
25 Иранците са
До коментар #14 от "Последния Софиянец":перси.
10:49 14.03.2026
26 Да,бе
Коментиран от #32
10:49 14.03.2026
27 Прав си
До коментар #23 от "Я пъ тоа":За свинска Бандера.
10:49 14.03.2026
28 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #34
10:50 14.03.2026
29 Невероятно
10:51 14.03.2026
30 Хм Хм
Коментиран от #36
10:51 14.03.2026
31 Владимир Путин, президент
ПЯТЬ года, Брянск....☝️😁
10:52 14.03.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Да,бе":Ирак, Либия, Югославия, Сирия, Венецуела....
Требваше да ги направят американски щати, по примера на...Путин.
10:52 14.03.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Въпроса е":Така беше и Втората световна. В Русия страдаха от репресиите на Сталин, но при нападението на немците, целият народ се обедини и войната стана Отечествена. Иранската опозиция видя истинското лице на тези, които ги подкокоросваха за протести. След избиването на 170 момичета, осъзнаха, какво представляват САЩ и Израел.
Коментиран от #39, #49
10:52 14.03.2026
34 МАЧКАТ МЕКИЯ
До коментар #28 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":И СОПОЛИВИЯ НЕ ДЕДО МИ.
10:52 14.03.2026
35 Биби 12.03.2026
Коментиран от #47
10:53 14.03.2026
36 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #30 от "Хм Хм":Не го мисли....Иран е на мушката. Нема да му простят, Вервай ми.
Коментиран от #40
10:53 14.03.2026
37 Оня с коня
и дончо да козерува със плетена шапка ха ха ха
Коментиран от #48
10:54 14.03.2026
38 Чукча писател
10:54 14.03.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Путин изби над два милиона....ама айде
Коментиран от #46
10:54 14.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Експерт
САЩ и Израел пречупиха Иран за една седмица и в момента гледаме агонията на режима в Техеран.
10:57 14.03.2026
42 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #40 от "оня с коня":Почват ги израелците, после американците, пак израелците и пак американците....до откат
10:57 14.03.2026
43 наблюдател
10:58 14.03.2026
44 КАСТИНГ ЗА ЯТОЛАСИ
10:58 14.03.2026
45 АЯТОЛАСИТЕ В ПЕЩЕРИТЕ
11:00 14.03.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #39 от "Я пъ тоа":Я напиши нещо смислено, бе. Стига с тези изтъркани простотии. Бактън вече.
11:01 14.03.2026
47 Българин
До коментар #35 от "Биби 12.03.2026":Биби -а где брат?Ти си следващият!
11:03 14.03.2026
48 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #37 от "Оня с коня":Вече над 200 розови прасенца се завърнаха в консерви .
11:04 14.03.2026
49 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Има една АКСИОМА Русия дори да губи всяка битка накрая печели войната Винаги е било така и така ще БЪДЕ
11:05 14.03.2026
50 Я пъ тоа
11:05 14.03.2026
51 Боби
11:11 14.03.2026
52 някой мечтае сащ да загубят, но е наивно
Коментиран от #54
11:12 14.03.2026
53 Атина Палада
Коментиран от #57
11:16 14.03.2026
54 Атина Палада
До коментар #52 от "някой мечтае сащ да загубят, но е наивно":САЩ загубиха всичко.Загубиха безвъзвратно арабските монархии и техните милиарди ,каза русофоба - Линдзи Греъм.
11:20 14.03.2026
55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:20 14.03.2026
56 Факти
До коментар #6 от "12340":През последните 50 години Русия и САЩ имат само по един лидер, който не е участвал във война - Горбачов и Картър. Реално Байдън също не е "водил" война, защото само помагаше на жертвата във войната на Путин. Това е задължение на САЩ по Будапещенския меморандум. Не виждам русофилите да плюят по Русия, защото е нападнала Османската империя. Байдън изтегли САЩ от Афганистан, също както Горбачов изтегли Русия от Афганистан. И така на въпроса ти - през последните 50 години сега САЩ имат двама лидери, които не са водили война, а Русия - един. През последните 100 години Русия е водила над 20 войни, като само веднъж е била нападната - през ВСВ, в която Русия влиза като агресор и после е нападната от съюзникът й Хитлер. САЩ има много хляб да изядат докато настигнат Русия по агресия.
11:21 14.03.2026
57 Я пъ тая
До коментар #53 от "Атина Палада":Израел си е тук и бомби яко аятоласите и Хизбула.....нека оставим прогнозите, а да гледаме реалностите.
11:21 14.03.2026
58 бай Даньо
11:22 14.03.2026
59 Ново пет
11:23 14.03.2026
60 Българин
Така че, грантовете са отишли напразно!
11:43 14.03.2026