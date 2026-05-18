Над 7 000 евакуирани след земетресение от 5,2 по скалата на Рихтер в автономния район Гуанси Джуан в Китай

18 Май, 2026 05:24, обновена 18 Май, 2026 05:27 463 0

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 7000 души са евакуирани след земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер в автономния район Гуанси Джуан в Китай.

Трима души все още са в неизвестност, съобщава вестник „Нанфан Рибао“.

Земетресението причини значителни щети на най-малко 13 жилищни сгради. Четирима души бяха хоспитализирани. Спешните служби продължават операциите по издирване и спасяване.

Китайската администрация по земетресенията е активирала третото от четирите нива на спешно реагиране при земетресение, като първото е най-високото.

Земетресението е станало в нощта на 18 май. Епицентърът е бил в район Лиунан, град Лиуджоу.

Епицентърът е бил на дълбочина 8 км. Лиуджоу е дом на над 4 милиона души.


