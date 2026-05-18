CNN: САЩ планират да създадат фонд за подпомагане на преследваните по времето на Байдън

Администрацията на Тръмп обмисля създаването на фонд от 1,8 милиарда долара за компенсиране на преследваните от предишни администрации, включително президентството на Джо Байдън, съобщи CNN, позовавайки се на източници.

Според източници идеята е била предложена като част от текущите преговори между адвокатите на Тръмп и Министерството на правосъдието за уреждане на делото на президента срещу Службата за вътрешни приходи за 10 милиарда долара.

Един източник определи предложението като опит за компенсиране на онези, за които се твърди, че са „погрешно насочени от Министерството на правосъдието на Байдън“.

Очаква се фондът да се нарича „Комисия за истина и справедливост при президента Доналд Тръмп“.

CNN отбелязва, че подробностите по споразумението все още не са финализирани, но съобщение относно създаването на фонда може да бъде направено в рамките на една седмица.