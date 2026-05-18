Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
CNN: САЩ планират да създадат фонд за подпомагане на преследваните по времето на Байдън

CNN: САЩ планират да създадат фонд за подпомагане на преследваните по времето на Байдън

18 Май, 2026 05:29, обновена 18 Май, 2026 05:32 516 0

  • сащ-
  • байдън-
  • фонд-
  • пострадали-
  • тръмп

Очаква се той да се нарича „Комисия за истина и справедливост при президента Доналд Тръмп“

CNN: САЩ планират да създадат фонд за подпомагане на преследваните по времето на Байдън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп обмисля създаването на фонд от 1,8 милиарда долара за компенсиране на преследваните от предишни администрации, включително президентството на Джо Байдън, съобщи CNN, позовавайки се на източници.

Според източници идеята е била предложена като част от текущите преговори между адвокатите на Тръмп и Министерството на правосъдието за уреждане на делото на президента срещу Службата за вътрешни приходи за 10 милиарда долара.

Един източник определи предложението като опит за компенсиране на онези, за които се твърди, че са „погрешно насочени от Министерството на правосъдието на Байдън“.

Очаква се фондът да се нарича „Комисия за истина и справедливост при президента Доналд Тръмп“.

CNN отбелязва, че подробностите по споразумението все още не са финализирани, но съобщение относно създаването на фонда може да бъде направено в рамките на една седмица.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ