Румен Радев се среща с канцлера Мерц при първата си визита в чужбина като премиер

18 Май, 2026 06:04, обновена 18 Май, 2026 06:09

Визитата е по покана на германския министър-председател

Снимка: БГНЕС
Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

Радев избра Федерална република Германия за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Очакванията са срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорството между София и Берлин.

Визитата е по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането с военни почести, двамата ще проведат разговор „на четири очи“. След това ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност.

Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейският съюз и на НАТО.

България и Германия поддържат стратегическо партньорство със стабилни двустранни отношения, като федералната република е водещият външнотърговски партньор на страната ни, стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през на 2025 г. възлизат на 4,2 милиарда евро.

Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Райнметал, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по стандарти на НАТО. Инвестиция бе договорена от Радев в рамките на мандатът му като президент. През август м.г. Румен Радев бе гост на откриването на нов завод на Райнметал. Тогава той обяви, че очаква нов ръст на германските инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общоевропейски проекти в отбраната и високите технологии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    41 17 Отговор
    И двамата си отиват

    Коментиран от #21, #34, #35

    06:19 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ройтерс

    36 5 Отговор
    "Канцлеракт" по български?!:))

    06:40 18.05.2026

  • 10 Румен Радев

    16 41 Отговор
    Винаги с Германия и никога срещу Русия.

    Коментиран от #28

    06:42 18.05.2026

  • 11 БравУ,БравУ

    43 13 Отговор
    Каква приятна разходка почна са!Където ги поканят и са там.Нашите много обичат олинклузив 5 звезден.Единия в Баку другия при Канцеларя.Като се върнат ще кажат, че всичо е било добре в полза на данъкоплатеца.Дай боже другата седмица да ги поканят на семинара на дърводелеца в Дубай и да подпишат договор за внос на варен дъб.Иначе в държавата всичко и е наред от както спечели бангаранга.

    Коментиран от #33, #51

    06:44 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Радев

    42 14 Отговор
    гледа много стреснато. Мисли си, що ли ми трябваше да слизам от трона и да се нагърбвам с тази тежка роля. Но задкулисието ме принуди заради Боташ и сега трябва да им се отплащам.

    06:47 18.05.2026

  • 15 Кога ще изберем някой

    32 8 Отговор
    с две големи твърди топки дето може да отказва а не да е под формат Г с гресьорка в ръка.Нашите са на повикване Ескорт!

    06:51 18.05.2026

  • 16 И какви

    32 7 Отговор
    субекти са включени в делегацията само.... Провалът от срещата е програмиран , както и срама , госпожата външен министър вече "блесна" в Брюксел .

    06:52 18.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стара песен на нов глас

    23 11 Отговор
    В Москва трябваше да отиде

    Коментиран от #31, #57

    06:58 18.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 дядото

    24 10 Отговор
    те немците да вземат и върнат награбеното от българия като техен съюзник

    06:58 18.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Голяма индустрия

    30 7 Отговор
    се развива в България , голяма "гордост" , бе ! Ганьо да прави бомби , носещи смърт на милиони невинни хора и дечица , чийто живот тепърва е започнал . След като няколко европейски държави отказаха...

    07:00 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Така и неразбрах

    24 7 Отговор
    За какво ще се срещат прилича на среща кмет от малък град с министър председател но за какво ще се срещат да разсъждават какво е справедлива цена или как всички търговци и производители ще печелят само 35% и така ще намалят галопиращите цени като намали печалбата ??? Много интересно
    Или пък ще разсъждават как да спрат цените по колонки за зареждане ???
    Безсмислена среща. Както Андрей отиде до Украйна
    Да ти дадат всичко власт парламент и ти отидеш в Германия ???
    Много умно небих се сетил.

    Коментиран от #41, #42

    07:05 18.05.2026

  • 30 Фактите са тези, колкото и да ги триете

    29 7 Отговор
    Немските НПОта Конрад Аденауер на ХДС и Ханс Зайдел на ХСС създадоха бaндидите от ГЕРБ, а немското НПО Фридрих Еберт на ГСДП създаде бaндитите ПБ.

    07:06 18.05.2026

  • 31 Не му мисли

    6 25 Отговор

    До коментар #19 от "стара песен на нов глас":

    И в Москва ще отиде и в Пхенян и където си поиска, ама теб няма да те вземе!

    Коментиран от #38

    07:08 18.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 За сведение на невежите

    6 21 Отговор

    До коментар #11 от "БравУ,БравУ":

    Разноските се плащат от този, който кани, а не от поканения!

    Коментиран от #37

    07:12 18.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гресирана ватенка

    17 5 Отговор
    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    07:17 18.05.2026

  • 37 По минусите ще

    6 11 Отговор

    До коментар #33 от "За сведение на невежите":

    Ги разпознаете невежите!

    Коментиран от #44

    07:20 18.05.2026

  • 38 Перо

    5 10 Отговор

    До коментар #31 от "Не му мисли":

    Слава Украина и президент Зеленски

    07:29 18.05.2026

  • 39 Хмм

    8 2 Отговор
    и радев тръгна по екскурзии, един политик има тежест, когато го посещават в собствената му страна, четох че вече имал покани от Макрон и Мелони, тъкмо сеоткрива летния сезон на Ривиерата и Лазурния бряг, да заведена плаж и Демерджиев, че как задейства полицията да спасява Мирчев, зер им трябват гласовете наДБ за ВСС, само дето не стигат, а ПП ще гласуват против както за правителството

    07:30 18.05.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 3 Отговор
    ТОЗИ "ПРОГРЕСИВЕН" РУСКИ ШПИОНИН НА КГБ, ЩЕ ................... ИСКА ZATBAPЯНЕ НА ВСИЧКИ ЗАПАДНИ(ГЕРМАНСКИ) ВЕРИГИ, ЗАЩОТО ................... ТЕ ПОДЪРЖАЛИ "ВИСОКИТЕ" ЦЕНИ, А ТО Е ТОЧНО ОБРАТНОТО ................... МАЛКИТЕ МАГАЗИНИ КУПУВАТ СТОКА ОТ ................... СУПЕРМАРКЕТИТЕ И СЛАГАТ "ОЩЕ ЕДНА НАДЦЕНКА" ВЪРХУ СТОКАТА .................... ФАКТ !

    Коментиран от #45, #46

    07:36 18.05.2026

  • 41 БравУ,БравУ

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така и неразбрах":

    Е ти пък как не разбра? Малко дъра бъра, хапка пийка разходка из музей спа процедури гурме вечеря и това е.

    07:40 18.05.2026

  • 42 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Така и неразбрах":

    Агне ще му занесе и кокошка печена,месце да апнат от балканя ...

    07:41 18.05.2026

  • 43 ШПЕРЦ МЕРЦ

    3 5 Отговор
    Фалира Германия.

    07:42 18.05.2026

  • 44 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "По минусите ще":

    Ти оказа се не си дансаджийско чадо,тати носи мама меси - да живей труда...

    07:44 18.05.2026

  • 45 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    точно така е, немското масло на промоция в Кауфланд е 3.10 лв. за 250 гр., а в нашия магазин който е от българска верига абсолютно същото е на 4.80 лв., портокалите - 5 лева в нашия магазин, в Кауфланд - 1.50 лв., ягодите - 6 евро в нашия магазин кисели, 3.50 евро - в Кауфланд сладки, освен това има вкусни печени хлебчета, хляб на промоция по 1.19 лв., а в нашия магазин евтин хляб не предлагат въобще,, всичко е над 2 лева (над едно евро)

    07:49 18.05.2026

  • 46 Неподписан

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Държавата спря да съществува през 1989 година,при цар с подаръци се ходи...

    Коментиран от #58

    07:49 18.05.2026

  • 47 Тома

    7 3 Отговор
    Всички национални катастрофи са ни съюз с Германия

    07:56 18.05.2026

  • 48 Българин

    1 6 Отговор
    Винаги с Германия и никога против нея!

    08:06 18.05.2026

  • 49 И Мерц му каза

    1 1 Отговор
    Давай парите за Украйна и тоя мълча като комунист ни дума ни стоон

    08:07 18.05.2026

  • 50 една пета от елементарното срадо

    1 0 Отговор
    само си изрбра гaнгaбангaтa на изМамника Моше Крадев

    08:14 18.05.2026

  • 51 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "БравУ,БравУ":

    Екскурзианци ,екскурзианци ...... Първото посещение в западаща Германия, сигурно да вземе опит Как и България да продължи да запада.... А пък агресорката разгледа наскоро Армения, сега ще разгледа и Азербайджан, нищо чудно след седмица да иде и в Грузия-въобще да опозная региона.....

    08:22 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Анонимен

    3 1 Отговор
    Оставка на проруските завладели цялата власт и държава

    08:33 18.05.2026

  • 57 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "стара песен на нов глас":

    В Москва е опасно да се ходи.Бомбят.

    10:38 18.05.2026

  • 58 Подписан

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Неподписан":

    Другарю Държавата престана да съществува на 9.9.44г.,когато с помощта на окупационната Червена армия, шепа ганьовски комунисти воюващи с мандрите по гората насилствено и незаконно завзеха властта и 1989г я фалираха тотално.

    10:43 18.05.2026

