Румен Радев се среща с канцлера Мерц при първата си визита в чужбина като премиер

Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.
Радев избра Федерална република Германия за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Очакванията са срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорството между София и Берлин.
Визитата е по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането с военни почести, двамата ще проведат разговор „на четири очи“. След това ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност.
Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейският съюз и на НАТО.
България и Германия поддържат стратегическо партньорство със стабилни двустранни отношения, като федералната република е водещият външнотърговски партньор на страната ни, стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през на 2025 г. възлизат на 4,2 милиарда евро.
Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Райнметал, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по стандарти на НАТО. Инвестиция бе договорена от Радев в рамките на мандатът му като президент. През август м.г. Румен Радев бе гост на откриването на нов завод на Райнметал. Тогава той обяви, че очаква нов ръст на германските инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общоевропейски проекти в отбраната и високите технологии.
