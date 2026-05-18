Русия атакува Одеса с десетки дронове

В нощта на 18 май руската армия атакува Одеса с десетки щурмови дронове, удряйки жилищни сгради. По предварителни данни ранени са двама души, включително дете.
Според кореспондент на УНИАН, около 1:00 часа сутринта е била обявена въздушна тревога.
Мониторингови канали най-напред съобщиха, че десетки руски дронове се приближават към Одеса и Одеска област. Скоро след това в Одеса започнаха експлозии, избухнаха пожари, а в различни райони бяха забелязани „шахеди“.
Впоследствие началникът на Одеската полиция Сергий Лисак съобщи, че жилищни сгради в Одеса са били повредени в резултат на нощната атака на вражески дронове. Според предварителни данни двама души са ранени. 11-годишно момче и 59-годишен мъж получават всички необходими медицински грижи, отбеляза Лисак.
„Освен жилищни сгради, повредени са лицей и детска градина. Екипи за спешно реагиране вече са разположени, за да помогнат на жителите на Одеса. Всички служби за спешна помощ и комунални услуги работят за отстраняване на последствията“, заяви служителят.
Според очевидци, в резултат на ударите в града са избухнали пожари, включително в жилищна сграда.
На 16 май Русия извърши масиран удар с дронове в южната Одеска област - град Измаил. Повредена е жилищната и пристанищната инфраструктура.
Дрон е ударил пететажна жилищна сграда, повреждайки фасадата и остъкляването, а балкони и автосервиз на партера са се запалили. Повредена е и едноетажна жилищна сграда. Двама души бяха ранени.
Освен това, ударите повредиха въздушни електропроводи, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в 39 населени места в Измаилска област – 22 662 клиенти останаха без ток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #4, #5, #12, #26
06:08 18.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Майор Деянов, на всеки километър
06:09 18.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "бравос на..":Масква съвсем скоро ще праща кораби злато към Украйна, таваришчь ☝️
Коментиран от #8, #10, #19
06:44 18.05.2026
8 Аха! И аз виждам, че
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":че натам отиват нещата:)
Само на едни златни тоалетни, дето им пращаме Зельо и бандерите му, живее ли се?
06:54 18.05.2026
9 МАХНО
06:54 18.05.2026
10 Доктор Гълъбова
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Ти пак си изпуснал прегледа.
06:55 18.05.2026
11 Сесесере
Коментиран от #13, #47
06:56 18.05.2026
12 Оня
До коментар #1 от "Шопо":Така е но всъщност спор няма тя си е руска така или иначе.
07:00 18.05.2026
13 Всичко
До коментар #11 от "Сесесере":е Русия !
07:00 18.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Майор Деянов, на всеки километър
07:04 18.05.2026
16 Миролюб Войнов,историк
Коментиран от #23
07:05 18.05.2026
17 444
Коментиран от #43
07:05 18.05.2026
18 Kaлпазанин
07:06 18.05.2026
19 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Лично на теб, гресиран козяк,един златен дъжд мога да ти направя .
Коментиран от #33
07:08 18.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Артилерист
Коментиран от #50
07:11 18.05.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #42
07:12 18.05.2026
23 Плешивата Движуха
До коментар #16 от "Миролюб Войнов,историк":"..чея будет Одеса..."
Ха познай, след като върна Крим .....
07:13 18.05.2026
24 Българин
Коментиран от #46
07:15 18.05.2026
25 Хи их хи
07:15 18.05.2026
26 Българин
До коментар #1 от "Шопо":Одеса е рукса, Румелия се връща към Родината-Майка!
07:16 18.05.2026
27 Меги от Тервел
Коментиран от #65
07:17 18.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Патова ситуация
07:22 18.05.2026
30 МЪКЪ МЪКЪ
07:22 18.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Град Козлодуй..
До коментар #19 от "Димитър Георгиев- ДиДи":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! ОПИКАЙ ГО КАКТО МОЙТО КУЧЕ ОПИКАВА ДУВАРА!
07:31 18.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #31 от "дядо дръмпир":Дядо Димитре ,вземи тоягата ,намажи върха обилно с грес и след това се мърдай с нея по чешки яко у пррррделллко .
07:32 18.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Град Козлодуй..
07:33 18.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Дълбоко Проникващ
До коментар #36 от "дядо дръмпир":Дълбоко виждащия ,много надалеч виждаш бре чак дима в Москва ли видя ?А и да не забравя ,много по здрави !
07:36 18.05.2026
40 Урконюзинформ
07:38 18.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Черно море 0:5
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Одеса е по-голям град от софето, както по територия, така и по население. Като всеки пристанищен град е многонационален, но преобладаващото население е рускоговорящи. Атакуват се само военни цели. Тъй като твоята Копринка е твърде мизерна и жалка, можеш да спиш спокойно. Не си струва дроновете и ракетите.
07:44 18.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Много интересно?
Удрят Москва, не отговаряш с удар по Киев, понеже имаш "червени линии" само до Одеса?
После защо хората се смеят на Русия.
Представете си при Сталин или друг лидер на Русия преди 1989 г., някой да нападне Москва?
Коментиран от #48, #51
07:48 18.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Неподписан
До коментар #11 от "Сесесере":Май истина ще се окаже,че най-много виновни са чорбаджиите ...
07:57 18.05.2026
48 Урсул фон дер Бандер
До коментар #44 от "Много интересно?":Смей се ве ЙОВЧО иди в Одеса и се смей от там
07:58 18.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Руснак без крак...
До коментар #21 от "Артилерист":Но това изобщо не пречи на мaтушката те налага с мотика по главата от сутринтта до късна доба 😄
Коментиран от #55, #58
08:00 18.05.2026
51 а бе..
До коментар #44 от "Много интересно?":Карлуковець,банкова не трябва да се пипа,тя ще бъде на края черешката на масковскио пирог,а до тогава зеления мухал трябва да изсмуче още млрди от джендърите на дъртио урсуль,за да им батише юръп икономиките а това е целта на рижавио и кремля
08:00 18.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Стоянчо Пуканката
08:03 18.05.2026
54 Фен
08:04 18.05.2026
55 Механик
До коментар #50 от "Руснак без крак...":С разваления си руски само доказваш, че не си Българин, украинец дето се крие от мобилизацията. Истински, горд украинец си ти, Стояне.
Коментиран от #59
08:05 18.05.2026
56 Дъртите реститути
08:09 18.05.2026
57 Бангаранга
08:19 18.05.2026
58 Смъркача
До коментар #50 от "Руснак без крак...":Превзехме Москва в прахообразно състояние - вече и Сибир стигнахме …
09:00 18.05.2026
59 Лука
До коментар #55 от "Механик":Рашистите вън от бг сайтове !
Коментиран от #62, #70
09:31 18.05.2026
60 Лука
До коментар #20 от "Българка 😺-Маца":Подкрепяш вражеска държава !
Коментиран от #68, #69, #71, #72
09:33 18.05.2026
61 АБВ
"Потенциалното първо сваляне на западен изтребител F-16 Fighting Falcon от руски Су-35, за което се появиха съобщения на 15 май, предизвика сериозни дискусии сред военните експерти относно промяната в тактиката и въоръжението във въздушната война. Според информация на изданието Military Watch, инцидентът е станал в резултат на изстрелване на ракета „въздух-въздух“ с активно радарно насочване от голяма дистанция, извън визуален обсег.
Въпреки че украински мониторингови канали са засекли пуска, официално потвърждение за детайлите все още липсва.
Анализатори посочват, че украинските пилоти на F-16 вече са принудени драстично да променят досегашните си методи на действие, за да оцеляват в среда, контролирана от тежки руски изтребители."
09:34 18.05.2026
62 АБВ
До коментар #59 от "Лука":"Лука
01Отговор
До коментар 55 от "Механик":
Рашистите вън от бг сайтове !"
Вън Е В Р О А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Т Е К О З Я Ш К И М Е К Е Р Е Т А то бг сайтове !!!
09:37 18.05.2026
63 Падне ли Одеса Украйна
10:08 18.05.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Моряка
До коментар #27 от "Меги от Тервел":И аз се бях загрижил.Цели 12 часа Факти не са ни информирали за броя на нашите българи в Одеска област и в Одеса.А те,чукундурите,вместо да дойдат да ги храним на Слънчака,нехаят и се кефят на руските ракети.
10:15 18.05.2026
66 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
Коментиран от #67
10:22 18.05.2026
67 Моряка
До коментар #66 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Ми то и ние подкрепяме яко бандеррите със снаряди и какво ли не.И руснаците още не са ни гръмнали военните заводи?Е те това е братска дружба,от векове за векове.До кога ли?
10:34 18.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Така ли
До коментар #59 от "Лука":Русофобите вън от България!Няма място в България за и3мет като вас!
10:35 18.05.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 УхльоФ
До коментар #60 от "Лука":И аз я подкрепям! И какво ще направиш?
10:48 18.05.2026