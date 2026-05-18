Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Одеса с десетки дронове
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса с десетки дронове

18 Май, 2026 05:57, обновена 18 Май, 2026 06:03 2 617 72

  • одеса-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • атаки

Жилищни сгради са ударени, има ранени

Русия атакува Одеса с десетки дронове - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 18 май руската армия атакува Одеса с десетки щурмови дронове, удряйки жилищни сгради. По предварителни данни ранени са двама души, включително дете.

Според кореспондент на УНИАН, около 1:00 часа сутринта е била обявена въздушна тревога.

Мониторингови канали най-напред съобщиха, че десетки руски дронове се приближават към Одеса и Одеска област. Скоро след това в Одеса започнаха експлозии, избухнаха пожари, а в различни райони бяха забелязани „шахеди“.

Впоследствие началникът на Одеската полиция Сергий Лисак съобщи, че жилищни сгради в Одеса са били повредени в резултат на нощната атака на вражески дронове. Според предварителни данни двама души са ранени. 11-годишно момче и 59-годишен мъж получават всички необходими медицински грижи, отбеляза Лисак.

„Освен жилищни сгради, повредени са лицей и детска градина. Екипи за спешно реагиране вече са разположени, за да помогнат на жителите на Одеса. Всички служби за спешна помощ и комунални услуги работят за отстраняване на последствията“, заяви служителят.

Според очевидци, в резултат на ударите в града са избухнали пожари, включително в жилищна сграда.

На 16 май Русия извърши масиран удар с дронове в южната Одеска област - град Измаил. Повредена е жилищната и пристанищната инфраструктура.

Дрон е ударил пететажна жилищна сграда, повреждайки фасадата и остъкляването, а балкони и автосервиз на партера са се запалили. Повредена е и едноетажна жилищна сграда. Двама души бяха ранени.

Освен това, ударите повредиха въздушни електропроводи, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в 39 населени места в Измаилска област – 22 662 клиенти останаха без ток.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    77 10 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #4, #5, #12, #26

    06:08 18.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    34 7 Отговор
    Фашизмът националност мени, нрава никога ☝️

    06:09 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    10 61 Отговор

    До коментар #6 от "бравос на..":

    Масква съвсем скоро ще праща кораби злато към Украйна, таваришчь ☝️

    Коментиран от #8, #10, #19

    06:44 18.05.2026

  • 8 Аха! И аз виждам, че

    47 6 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    че натам отиват нещата:)
    Само на едни златни тоалетни, дето им пращаме Зельо и бандерите му, живее ли се?

    06:54 18.05.2026

  • 9 МАХНО

    6 33 Отговор
    РАЗКОКОШИМ РАШКА !!!

    06:54 18.05.2026

  • 10 Доктор Гълъбова

    33 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Ти пак си изпуснал прегледа.

    06:55 18.05.2026

  • 11 Сесесере

    9 17 Отговор
    Ми тя и Варна е руска, а от Бургас до Пазарджик на юг е турско!

    Коментиран от #13, #47

    06:56 18.05.2026

  • 12 Оня

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Така е но всъщност спор няма тя си е руска така или иначе.

    07:00 18.05.2026

  • 13 Всичко

    23 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сесесере":

    е Русия !

    07:00 18.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Майор Деянов, на всеки километър

    22 4 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Одеса е имало яка пачанга ☝️!

    07:04 18.05.2026

  • 16 Миролюб Войнов,историк

    11 4 Отговор
    Чея будет Одеса ?

    Коментиран от #23

    07:05 18.05.2026

  • 17 444

    23 3 Отговор
    Кво ми се оплакват, те напоследък целенасочено бият по жилищни блокове, сега просто им го връщат!

    Коментиран от #43

    07:05 18.05.2026

  • 18 Kaлпазанин

    18 3 Отговор
    Тцтцтц. А какво стана с най мощната украинска атака от тази сутрин

    07:06 18.05.2026

  • 19 Димитър Георгиев- ДиДи

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Лично на теб, гресиран козяк,един златен дъжд мога да ти направя .

    Коментиран от #33

    07:08 18.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Артилерист

    33 2 Отговор
    Във всяко изречение на матряла се натяква, за масовата руска атака, че са ударени жилищни сгради, НО САМО "ДВАМА СА РАНЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛО ДЕТЕ"!!! Много характерно за пропагандния характер на писанието: много голяма и агресивна руска атака САМО по цивилни сгради и МНОГО-ДВАМА- пострадали и, еее, може ли, единия от двамата е дете. И балтиките много се напъваха в пропагандата, ама хората взеха упорито да питат защо дроновете в нашето небе са украински, а не руски и... латвийското правителство паднало...

    Коментиран от #50

    07:11 18.05.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 3 Отговор
    Трябва да я изравнят, за да могот да я построят нанаво когато стане руска

    Коментиран от #42

    07:12 18.05.2026

  • 23 Плешивата Движуха

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов,историк":

    "..чея будет Одеса..."

    Ха познай, след като върна Крим .....

    07:13 18.05.2026

  • 24 Българин

    16 3 Отговор
    Путин беше пределно ясен! Основната задача на СВО е унищожението на Украйна и всички укри!

    Коментиран от #46

    07:15 18.05.2026

  • 25 Хи их хи

    19 3 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите?

    07:15 18.05.2026

  • 26 Българин

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Одеса е рукса, Румелия се връща към Родината-Майка!

    07:16 18.05.2026

  • 27 Меги от Тервел

    23 2 Отговор
    Колко беше в момента точният брой на българите в Одеса ,че нещо много съм загрижена ?

    Коментиран от #65

    07:17 18.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Патова ситуация

    4 18 Отговор
    И какво военно значение има тази атака при положение, че още не могат да превземат Донбас!?

    07:22 18.05.2026

  • 30 МЪКЪ МЪКЪ

    18 3 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци?

    07:22 18.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Град Козлодуй..

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! ОПИКАЙ ГО КАКТО МОЙТО КУЧЕ ОПИКАВА ДУВАРА!

    07:31 18.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 дядо дръмпир-стария прделко

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "дядо дръмпир":

    Дядо Димитре ,вземи тоягата ,намажи върха обилно с грес и след това се мърдай с нея по чешки яко у пррррделллко .

    07:32 18.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Козлодуй..

    2 8 Отговор
    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! ОПИКАЙ ГО КАКТО МОЙТО КУЧЕ ОПИКАВА ДУВАРА!

    07:33 18.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дълбоко Проникващ

    13 0 Отговор

    До коментар #36 от "дядо дръмпир":

    Дълбоко виждащия ,много надалеч виждаш бре чак дима в Москва ли видя ?А и да не забравя ,много по здрави !

    07:36 18.05.2026

  • 40 Урконюзинформ

    16 1 Отговор
    А свръх технологичното модерно ПВО на зеленко свали стотици, а пък дроновете прехващачи дори патки, чайки и гълъби не са оставили в Одеса.

    07:38 18.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Черно море 0:5

    16 2 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Одеса е по-голям град от софето, както по територия, така и по население. Като всеки пристанищен град е многонационален, но преобладаващото население е рускоговорящи. Атакуват се само военни цели. Тъй като твоята Копринка е твърде мизерна и жалка, можеш да спиш спокойно. Не си струва дроновете и ракетите.

    07:44 18.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Много интересно?

    4 17 Отговор
    Те ги удрят в Москва, отговорът е Одеса, смях.
    Удрят Москва, не отговаряш с удар по Киев, понеже имаш "червени линии" само до Одеса?
    После защо хората се смеят на Русия.
    Представете си при Сталин или друг лидер на Русия преди 1989 г., някой да нападне Москва?

    Коментиран от #48, #51

    07:48 18.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Неподписан

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сесесере":

    Май истина ще се окаже,че най-много виновни са чорбаджиите ...

    07:57 18.05.2026

  • 48 Урсул фон дер Бандер

    11 2 Отговор

    До коментар #44 от "Много интересно?":

    Смей се ве ЙОВЧО иди в Одеса и се смей от там

    07:58 18.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Руснак без крак...

    2 12 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Но това изобщо не пречи на мaтушката те налага с мотика по главата от сутринтта до късна доба 😄

    Коментиран от #55, #58

    08:00 18.05.2026

  • 51 а бе..

    15 0 Отговор

    До коментар #44 от "Много интересно?":

    Карлуковець,банкова не трябва да се пипа,тя ще бъде на края черешката на масковскио пирог,а до тогава зеления мухал трябва да изсмуче още млрди от джендърите на дъртио урсуль,за да им батише юръп икономиките а това е целта на рижавио и кремля

    08:00 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стоянчо Пуканката

    12 2 Отговор
    Бандеро-ционетата най-големите мизерии(изстрелване на дронове, ракети и так далее) ги правят от руските градове като Одеса, Николаев и др.(които са овладяли с жесток терор от Майдана насам), като по този начин още повече усложняват работата на братьонките, понеже след известно време ще трябва да ги възстановяват, а и от време на време току виж някой "рускии"пострадал...

    08:03 18.05.2026

  • 54 Фен

    7 2 Отговор
    Явно, жилищните сгради, празни ще да са били. Десетки атакувани, двама загинали... Или пак НАТО ПВО бие по своите?

    08:04 18.05.2026

  • 55 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #50 от "Руснак без крак...":

    С разваления си руски само доказваш, че не си Българин, украинец дето се крие от мобилизацията. Истински, горд украинец си ти, Стояне.

    Коментиран от #59

    08:05 18.05.2026

  • 56 Дъртите реститути

    12 2 Отговор
    са много жалки като твърдят че англо-саксо-ционите уж са ударили Москва. Вярно че нейде из необятното Подмосковие е паднал някой и друг дрон и изпочупил прозорците на две-три кооперации.. Абе жълтопаветници...Александър

    08:09 18.05.2026

  • 57 Бангаранга

    6 2 Отговор
    Докога сайта ще ни занимава със семейния скандал Русия - Украйна

    08:19 18.05.2026

  • 58 Смъркача

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Руснак без крак...":

    Превзехме Москва в прахообразно състояние - вече и Сибир стигнахме …

    09:00 18.05.2026

  • 59 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Рашистите вън от бг сайтове !

    Коментиран от #62, #70

    09:31 18.05.2026

  • 60 Лука

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Българка 😺-Маца":

    Подкрепяш вражеска държава !

    Коментиран от #68, #69, #71, #72

    09:33 18.05.2026

  • 61 АБВ

    4 1 Отговор
    А днес се появи новината, че руски Су 35 е свалил във въздушен бой F 16:
    "Потенциалното първо сваляне на западен изтребител F-16 Fighting Falcon от руски Су-35, за което се появиха съобщения на 15 май, предизвика сериозни дискусии сред военните експерти относно промяната в тактиката и въоръжението във въздушната война. Според информация на изданието Military Watch, инцидентът е станал в резултат на изстрелване на ракета „въздух-въздух“ с активно радарно насочване от голяма дистанция, извън визуален обсег.

    Въпреки че украински мониторингови канали са засекли пуска, официално потвърждение за детайлите все още липсва.

    Анализатори посочват, че украинските пилоти на F-16 вече са принудени драстично да променят досегашните си методи на действие, за да оцеляват в среда, контролирана от тежки руски изтребители."

    09:34 18.05.2026

  • 62 АБВ

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Лука":

    "Лука

    01Отговор
    До коментар 55 от "Механик":

    Рашистите вън от бг сайтове !"

    Вън Е В Р О А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Т Е К О З Я Ш К И М Е К Е Р Е Т А то бг сайтове !!!

    09:37 18.05.2026

  • 63 Падне ли Одеса Украйна

    2 1 Отговор
    отива в трета глуха. Никой няма да има интерес от съществуването и.

    10:08 18.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Меги от Тервел":

    И аз се бях загрижил.Цели 12 часа Факти не са ни информирали за броя на нашите българи в Одеска област и в Одеса.А те,чукундурите,вместо да дойдат да ги храним на Слънчака,нехаят и се кефят на руските ракети.

    10:15 18.05.2026

  • 66 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    3 0 Отговор
    Браво, продължавайте да мачкате бандерите и подкрепящите ги

    Коментиран от #67

    10:22 18.05.2026

  • 67 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Ми то и ние подкрепяме яко бандеррите със снаряди и какво ли не.И руснаците още не са ни гръмнали военните заводи?Е те това е братска дружба,от векове за векове.До кога ли?

    10:34 18.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Така ли

    6 0 Отговор

    До коментар #59 от "Лука":

    Русофобите вън от България!Няма място в България за и3мет като вас!

    10:35 18.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 УхльоФ

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Лука":

    И аз я подкрепям! И какво ще направиш?

    10:48 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания