Русия атакува Одеса с десетки дронове

В нощта на 18 май руската армия атакува Одеса с десетки щурмови дронове, удряйки жилищни сгради. По предварителни данни ранени са двама души, включително дете.

Според кореспондент на УНИАН, около 1:00 часа сутринта е била обявена въздушна тревога.

Мониторингови канали най-напред съобщиха, че десетки руски дронове се приближават към Одеса и Одеска област. Скоро след това в Одеса започнаха експлозии, избухнаха пожари, а в различни райони бяха забелязани „шахеди“.

Впоследствие началникът на Одеската полиция Сергий Лисак съобщи, че жилищни сгради в Одеса са били повредени в резултат на нощната атака на вражески дронове. Според предварителни данни двама души са ранени. 11-годишно момче и 59-годишен мъж получават всички необходими медицински грижи, отбеляза Лисак.

„Освен жилищни сгради, повредени са лицей и детска градина. Екипи за спешно реагиране вече са разположени, за да помогнат на жителите на Одеса. Всички служби за спешна помощ и комунални услуги работят за отстраняване на последствията“, заяви служителят.

Според очевидци, в резултат на ударите в града са избухнали пожари, включително в жилищна сграда.

На 16 май Русия извърши масиран удар с дронове в южната Одеска област - град Измаил. Повредена е жилищната и пристанищната инфраструктура.

Дрон е ударил пететажна жилищна сграда, повреждайки фасадата и остъкляването, а балкони и автосервиз на партера са се запалили. Повредена е и едноетажна жилищна сграда. Двама души бяха ранени.

Освен това, ударите повредиха въздушни електропроводи, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в 39 населени места в Измаилска област – 22 662 клиенти останаха без ток.