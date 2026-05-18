Ким Чен-ун: Границата с южните съседи трябва да бъде непревземаема крепост

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поиска границата с Южна Корея да бъде превърната в „непревземаема крепост“ на среща с командири на армейски дивизии и бригади, съобщи KCNA.
„Говорейки за политиката на нашата партия за териториална отбрана, насочена към укрепване на предните части, охраняващи южната граница, и превръщането на тази граница в непревземаема крепост, той изрази визията си за бъдещата реорганизация на военната структура и военно-техническото укрепване на ключови части, включително предните части, като важно решение за по-ефективно военно възпиране“, се казва в изявлението.
Ким Чен-ун обаче отбеляза, че страната трябва да бъде защитавана „преди всичко чрез идеология и вяра, а не с физическа сила“, наричайки ги „уникалната тайна на бойната мощ на севернокорейската армия“. Само като „твърдо се придържат към непоклатима вяра в своята кауза и неуморно преследват идеологическа революция“, военните ще могат „твърдо да защитят честта и статута на най-силната армия в света“, твърди той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
06:27 18.05.2026
2 Ха ха
Коментиран от #5
06:56 18.05.2026
3 Българин
Коментиран от #4
07:19 18.05.2026
4 Трол
До коментар #3 от "Българин":Трябва да бъдем не като Северна Корея, а като Северна Македония.
Коментиран от #10
07:35 18.05.2026
5 Юкор
До коментар #2 от "Ха ха":Ако не знаеш, преди началото на олимпиадата в Сеул през 1988-а в Южна Корея са прибирали бездомници и просяци от улиците и са ги настанявали в нещо като концлагери, за да не ги гледат журналисти и спортисти.
Коментиран от #6, #11
07:35 18.05.2026
6 койдазнай
До коментар #5 от "Юкор":Това да се прибират престъпници, просяци, бездомници, наркомани итнт си е съвсем нормално. Правено и в Москва 1980-та, предполагам и на всички други места.
Коментиран от #7
07:39 18.05.2026
7 Явно не знаеш!
До коментар #6 от "койдазнай":Какви просяци и клошари през 1980 г. в социалистически СССР? Или си на 20 г. ли си скъсал тотално с реалният свят. В социализма не можеш да стоиш безработен! Пък на улицата да живееш съвсем!
Коментиран от #8, #13
07:46 18.05.2026
8 койдазнай
До коментар #7 от "Явно не знаеш!":Има достатъчно информация по върпоса. Който иска, се информира.
Коментиран от #9
07:53 18.05.2026
9 Жожи
До коментар #8 от "койдазнай":От документите на урсулите. Според урсулите в България е рай с нулева инфлация, хората рупат банани и държавата взема огромни заеми. Когато тези заеми натежат и положението стане тежко урсулите ще обвинят социализма от 1989 г
08:20 18.05.2026
10 Неподписан
До коментар #4 от "Трол":То Александър и на българите май цар е бил когато побеждава Пор при Хадасп,бугарите добре че те са били ...
Коментиран от #16
08:20 18.05.2026
11 Неподписан
До коментар #5 от "Юкор":Мозък нямаш ти,концлагер чети виж какво е - там не настаняват...
08:23 18.05.2026
12 Много
08:39 18.05.2026
13 Социализмът
До коментар #7 от "Явно не знаеш!":и СССР фалираха след като икономиките им катастрофираха. Толкова за любимия ви социализъм. Няколко номенклатурчика занесоха на запад каквото можеха да откраднат а за "народа" останахалъжите и мизерията
08:41 18.05.2026
14 Гочо
08:41 18.05.2026
15 гост
09:09 18.05.2026
