Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун: Границата с южните съседи трябва да бъде непревземаема крепост

Ким Чен-ун: Границата с южните съседи трябва да бъде непревземаема крепост

18 Май, 2026 05:50, обновена 18 Май, 2026 05:56 1 342 16

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • армия-
  • граница

Идеологията и вярата са уникалната тайна на бойната мощ на севернокорейската армия, заяви лидерът на страната

Ким Чен-ун: Границата с южните съседи трябва да бъде непревземаема крепост - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поиска границата с Южна Корея да бъде превърната в „непревземаема крепост“ на среща с командири на армейски дивизии и бригади, съобщи KCNA.

„Говорейки за политиката на нашата партия за териториална отбрана, насочена към укрепване на предните части, охраняващи южната граница, и превръщането на тази граница в непревземаема крепост, той изрази визията си за бъдещата реорганизация на военната структура и военно-техническото укрепване на ключови части, включително предните части, като важно решение за по-ефективно военно възпиране“, се казва в изявлението.

Ким Чен-ун обаче отбеляза, че страната трябва да бъде защитавана „преди всичко чрез идеология и вяра, а не с физическа сила“, наричайки ги „уникалната тайна на бойната мощ на севернокорейската армия“. Само като „твърдо се придържат към непоклатима вяра в своята кауза и неуморно преследват идеологическа революция“, военните ще могат „твърдо да защитят честта и статута на най-силната армия в света“, твърди той.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    15 11 Отговор
    Другаря Ким знае как се пази държава, не е като нашите продажници.

    06:27 18.05.2026

  • 2 Ха ха

    5 8 Отговор
    За да не бягат гладни с.корейци

    Коментиран от #5

    06:56 18.05.2026

  • 3 Българин

    5 5 Отговор
    България трябва да бъде като Северна Корея! И бяхме на път да станем, но едни с пуловерчета много искаха банана и да скачат! Те ни унищожиха родината!

    Коментиран от #4

    07:19 18.05.2026

  • 4 Трол

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Трябва да бъдем не като Северна Корея, а като Северна Македония.

    Коментиран от #10

    07:35 18.05.2026

  • 5 Юкор

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    Ако не знаеш, преди началото на олимпиадата в Сеул през 1988-а в Южна Корея са прибирали бездомници и просяци от улиците и са ги настанявали в нещо като концлагери, за да не ги гледат журналисти и спортисти.

    Коментиран от #6, #11

    07:35 18.05.2026

  • 6 койдазнай

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Юкор":

    Това да се прибират престъпници, просяци, бездомници, наркомани итнт си е съвсем нормално. Правено и в Москва 1980-та, предполагам и на всички други места.

    Коментиран от #7

    07:39 18.05.2026

  • 7 Явно не знаеш!

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Какви просяци и клошари през 1980 г. в социалистически СССР? Или си на 20 г. ли си скъсал тотално с реалният свят. В социализма не можеш да стоиш безработен! Пък на улицата да живееш съвсем!

    Коментиран от #8, #13

    07:46 18.05.2026

  • 8 койдазнай

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Явно не знаеш!":

    Има достатъчно информация по върпоса. Който иска, се информира.

    Коментиран от #9

    07:53 18.05.2026

  • 9 Жожи

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    От документите на урсулите. Според урсулите в България е рай с нулева инфлация, хората рупат банани и държавата взема огромни заеми. Когато тези заеми натежат и положението стане тежко урсулите ще обвинят социализма от 1989 г

    08:20 18.05.2026

  • 10 Неподписан

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    То Александър и на българите май цар е бил когато побеждава Пор при Хадасп,бугарите добре че те са били ...

    Коментиран от #16

    08:20 18.05.2026

  • 11 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Юкор":

    Мозък нямаш ти,концлагер чети виж какво е - там не настаняват...

    08:23 18.05.2026

  • 12 Много

    3 3 Отговор
    са ми смешни тези гладници дето само дрънкат оръжие и се заканват. Кой ще тръгне да ги напада? Та те са умряли от глад, нямат нищо! Южна Корея е богата и развита, какво има да търси в гладна и пропаднала Сев. Корея? Чисто и просто както по Тошово време Ким се опитва да държи гладното население в подчинение създавайки измислена заплата в лицето на Южна Корея. Така гладният гражданин на сев. Корея знае че е гладен и бос защото парите отиват за защита от лошите богаташи от Юг, които само дебнат да му откраднат цървулите...

    08:39 18.05.2026

  • 13 Социализмът

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Явно не знаеш!":

    и СССР фалираха след като икономиките им катастрофираха. Толкова за любимия ви социализъм. Няколко номенклатурчика занесоха на запад каквото можеха да откраднат а за "народа" останахалъжите и мизерията

    08:41 18.05.2026

  • 14 Гочо

    2 2 Отговор
    Тоя пак говори дивотии-Не съм чул и чел някой от юг да иска и да напада севера.Еднакъв манталитет с оня от русия-все го нападат,все освобождава...

    08:41 18.05.2026

  • 15 гост

    0 0 Отговор
    интересно дали и се крадат ГСМ от военните

    09:09 18.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания