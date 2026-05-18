Ким Чен-ун: Границата с южните съседи трябва да бъде непревземаема крепост

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поиска границата с Южна Корея да бъде превърната в „непревземаема крепост“ на среща с командири на армейски дивизии и бригади, съобщи KCNA.

„Говорейки за политиката на нашата партия за териториална отбрана, насочена към укрепване на предните части, охраняващи южната граница, и превръщането на тази граница в непревземаема крепост, той изрази визията си за бъдещата реорганизация на военната структура и военно-техническото укрепване на ключови части, включително предните части, като важно решение за по-ефективно военно възпиране“, се казва в изявлението.

Ким Чен-ун обаче отбеляза, че страната трябва да бъде защитавана „преди всичко чрез идеология и вяра, а не с физическа сила“, наричайки ги „уникалната тайна на бойната мощ на севернокорейската армия“. Само като „твърдо се придържат към непоклатима вяра в своята кауза и неуморно преследват идеологическа революция“, военните ще могат „твърдо да защитят честта и статута на най-силната армия в света“, твърди той.