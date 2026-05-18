Тръмп: Иранците трябва да се страхуват от мен!

18 Май, 2026 05:43, обновена 18 Май, 2026 05:47 729 11

Президентът на САЩ публикува изображение на карта на Близкия изток с Иран в центъра, с червени стрелки, сочещи към него от съседни страни

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред израелския Канал 13., че Иран трябва да се страхува от него.

„Иранците трябва да се страхуват, мисля, че трябва да се страхуват от мен“, каза той.

В Truth Social Тръмп публикува изображение на карта на Близкия изток с Иран в центъра, с червени стрелки, сочещи към него от съседни страни, включително Ирак, ОАЕ, Оман, Пакистан и Афганистан.

Преди това Тръмп публикува генерирано от изкуствен интелект изображение на себе си, облечен с тениска на ВМС на САЩ, заобиколен от военни кораби, с надпис „Това беше затишие пред буря“.

На 17 май Тръмп предупреди, че „часовникът тиктака“ за иранците и че е по-добре да побързат. Той заплаши да удари „много по-силно от преди“, ако Иран не предложи по-благоприятни условия за сделка. Президентът каза, че очаква актуализирана оферта от Техеран и се надява тя да бъде по-добра от предишната.

Според Axios, във вторник, 19 май, американският лидер ще свика своя екип по национална сигурност, за да обсъди военни варианти срещу Иран. В събота той вече се срещна с вицепрезидента Джей Ди Ванс, пратеника Стив Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и директора на ЦРУ Джон Ратклиф в голф клуба си във Вирджиния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Неразбрал

    5 0 Отговор
    Как ?

    05:51 18.05.2026

  • 2 Смекооооо

    11 3 Отговор
    Персите ти се подиграват!!!!!
    Ще се помни като резила ви във Виетнам.

    05:52 18.05.2026

  • 3 Швейк

    7 2 Отговор
    Тръмп ще направи Персия отново велика

    06:03 18.05.2026

  • 4 Да ама

    10 2 Отговор
    Изобщо не им пука от теб Дончо😅

    06:05 18.05.2026

  • 5 хехе

    9 1 Отговор
    Мислех че по-зле от дементиралия бай пън няма да стане, но "миротвореца" го сложи в малкото си джобче.

    06:18 18.05.2026

  • 6 Шопо

    12 2 Отговор
    Иранците знаят ли че трябва да се страхуват от Теб ?

    06:19 18.05.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор
    Само глупакът не се страхува!

    06:44 18.05.2026

  • 8 Митко

    6 2 Отговор
    Тотален истрещеняк

    06:44 18.05.2026

  • 9 Йосиф Весериьнович

    1 1 Отговор
    Тръмпоне Си те испързаля че няма да въоръжава Иран ама не си питал Ким по въпроса, а там ква манджа ти готвят ?

    06:48 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 666

    1 0 Отговор
    ТЕБ НЕ ТЕ Е СТРАХ,ЗАЩОТО СИ У ДОМА. АМА ВОЙНИЦИТЕ ИМ СЕ ПОДКОСЯВАТ КРАКАТА ОТ СТРАХ. АНЛАДЪН МУ?

    06:55 18.05.2026