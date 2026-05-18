Тръмп: Иранците трябва да се страхуват от мен!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред израелския Канал 13., че Иран трябва да се страхува от него.

„Иранците трябва да се страхуват, мисля, че трябва да се страхуват от мен“, каза той.

В Truth Social Тръмп публикува изображение на карта на Близкия изток с Иран в центъра, с червени стрелки, сочещи към него от съседни страни, включително Ирак, ОАЕ, Оман, Пакистан и Афганистан.

Преди това Тръмп публикува генерирано от изкуствен интелект изображение на себе си, облечен с тениска на ВМС на САЩ, заобиколен от военни кораби, с надпис „Това беше затишие пред буря“.

На 17 май Тръмп предупреди, че „часовникът тиктака“ за иранците и че е по-добре да побързат. Той заплаши да удари „много по-силно от преди“, ако Иран не предложи по-благоприятни условия за сделка. Президентът каза, че очаква актуализирана оферта от Техеран и се надява тя да бъде по-добра от предишната.

Според Axios, във вторник, 19 май, американският лидер ще свика своя екип по национална сигурност, за да обсъди военни варианти срещу Иран. В събота той вече се срещна с вицепрезидента Джей Ди Ванс, пратеника Стив Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и директора на ЦРУ Джон Ратклиф в голф клуба си във Вирджиния.