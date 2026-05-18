Financial Times: Глобалната енергийна криза навлиза в нова фаза

Глобалната енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според вестника приблизително 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики. Пол Дигъл, главен икономист в компанията за управление на активи Aberdeen, заяви пред вестника, че цената на суровия петрол Brent може да достигне 180 долара за барел.

Предлагането на петрол, дизел и реактивно гориво може да се изостри от увеличеното потребителско търсене на климатици и международни пътувания. Икономистите предупредиха за възможността за нов скок на цените на петрола поради рекордното изчерпване на световните резерви, отбелязва вестникът.

Европейският комисар по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, цитиран от вестника, заяви, че ако конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен през следващите седмици, „глобалната рецесия може да стане неизбежна“.

В началото на май Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че светът се насочва към най-голямата енергийна криза в историята поради рекордно високите цени на петрола. Влошаващата се ситуация на световния енергиен пазар е свързана с конфликта в Близкия изток, включително ударите на САЩ и Израел срещу Иран и напрежението в корабоплаването в Ормузкия проток.