Financial Times: Глобалната енергийна криза навлиза в нова фаза

18 Май, 2026 05:17, обновена 18 Май, 2026 05:20 856 2

Според вестника приблизително 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалната енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според вестника приблизително 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики. Пол Дигъл, главен икономист в компанията за управление на активи Aberdeen, заяви пред вестника, че цената на суровия петрол Brent може да достигне 180 долара за барел.

Предлагането на петрол, дизел и реактивно гориво може да се изостри от увеличеното потребителско търсене на климатици и международни пътувания. Икономистите предупредиха за възможността за нов скок на цените на петрола поради рекордното изчерпване на световните резерви, отбелязва вестникът.

Европейският комисар по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, цитиран от вестника, заяви, че ако конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен през следващите седмици, „глобалната рецесия може да стане неизбежна“.

В началото на май Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че светът се насочва към най-голямата енергийна криза в историята поради рекордно високите цени на петрола. Влошаващата се ситуация на световния енергиен пазар е свързана с конфликта в Близкия изток, включително ударите на САЩ и Израел срещу Иран и напрежението в корабоплаването в Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Всички трябва

    1 0 Отговор
    Да благодарят вкупом на щатите и израел за причинената криза - кой с ракети, кой с прашки, но благодарност трябва да се изкаже!

    05:32 18.05.2026

  • 2 Добре

    0 0 Отговор
    че сме в клуба на богатите !

    05:34 18.05.2026