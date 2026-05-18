CNN: Пентагонът е подготвил списък с цели за удари срещу Иран

Пентагонът е подготвил списък с цели за удари срещу Иран, в случай че президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди подновяване на атаките срещу страната, съобщава CNN, позовавайки се на информирани източници.

„Пентагонът е подготвил серия от планове за военни цели, в случай че Тръмп в крайна сметка реши да одобри нови удари“, се казва в съобщението.

Според канала Пентагонът разглежда иранските енергийни съоръжения и инфраструктура като цели.

Според CNN, Тръмп е обсъдил следващите стъпки по отношение на Техеран с висши членове на администрацията си в неделя, след като се е завърнал от Китай. На срещата в голф клуба на Тръмп във Вирджиния са присъствали вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Каналът не предостави подробности за съдържанието на срещата, но отбеляза, че Тръмп е разочарован от продължаващата блокада на Ормузкия проток и нейното въздействие върху световните цени на петрола.

В началото на седмицата се очаква Тръмп да се срещне отново с екипа си по национална сигурност.

В неделя американският лидер призова Иран да побърза със споразумението със САЩ, заявявайки, че времето е от съществено значение.

В края на април американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Техеран до приключване на диалога за уреждане. През същия период двете страни проведоха разговори, но те не дадоха резултати. Оттогава САЩ се опитват да блокират иранските пристанища. Иран от своя страна затвори Ормузкия проток и отказа по-нататъшни контакти.