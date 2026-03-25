ВСУ атакува с дронове Белгород и Ленинградска област, гори пристанището в Уст-Луга

Пожар е избухнал в стратегическото руско пристанище Уст-Луга на брега Балтийско море в Ленинградска област, предаде ТАСС.

„Системите за противовъздушна отбрана унищожиха 33 безпилотни летателни апарата над Ленинградска област. Пожарът в пристанището Уст-Луга се гаси. По предварителни данни няма жертви. Отблъскването на атаката продължава“, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в Мах.

Пристанището е жизненоважен хъб за износ на петрол, въглища, торове и втечнен природен газ (LNG).

Там се изгражда мащабен комплекс за преработка на газ, богат на етан, съвместен проект на „Газпром“ и „РусГазДобича“.

Заради атаките износът на горива през Уст-Луга е временно преустановен. Преди прекъсванията пристанището обработваше около 700 000 барела петролен износ на ден.

Повече от 30 полета са забавени или отменени на летище Пулково в Санкт Петербург поради наложени ограничения, сочи онлайн таблото за полетна информация на летището.

Според таблото за полетна информация 23 полета са забавени, включително до Екатеринбург, Москва и Краснодар. Тринадесет излитания са отменени, включително полети до Москва, Истанбул и Калининград.

Пристигащите и заминаващите полети на летище Пулково бяха спрени в полунощ, според пресслужбата на Федералната агенция за въздушен транспорт.

Белгород беше ударен от ракети, изстреляни от украинските въоръжени сили, причинявайки значителни щети на енергийната инфраструктура на града, заяви областният управител Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

"Според предварителна информация няма жертви. Енергийната инфраструктура е сериозно повредена“, написа губернаторът.

Той добави, че атаките са довели до прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението. По-точна оценка на степента на щетите ще бъде направена през светлата част на денонощието.

„Всички аварийни служби са на място. Информация за други последици се уточнява“, добави Гладков.

Експлозия разтърси украинския град Днепропетровск, съобщава порталът Novosti.Live.

Според онлайн картата на украинското Министерство на цифровата трансформация, в няколко района на Днепропетровска област е обявена въздушна тревога.

Рано вечерта телевизионният канал „Общественное“ съобщи за експлозия в Павлоград, Днепропетровска област.

