"Ударът на украинските въоръжени сили срещу Старобилск в ЛНР достигна своя предел и руските сили започват систематична серия от удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев", съобщи руското външно министерство.

Ведомството посочи конкретни обекти за проектиране, производство, програмиране и обучение на дронове сред потенциалните цели. Ударите ще бъдат насочени и към центрове за вземане на решения и командни пунктове.

„Поради факта, че гореспоменатите обекти са разпръснати из Киев, предупреждаваме чуждестранни граждани, включително персонал на дипломатически мисии и международни организации, да напуснат града възможно най-скоро, а жителите на украинската столица да избягват военна и административна инфраструктура“, се казва в изявлението.