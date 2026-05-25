Новини
Свят »
Украйна »
МВнР на Русия: Предстоят удари по военни цели в Киев
  Тема: Украйна

МВнР на Русия: Предстоят удари по военни цели в Киев

25 Май, 2026 17:45 812 36

  • украйна-
  • киев-
  • русия-
  • конфликт

Чужденците са предупредени бързо да напуснат столицата

МВнР на Русия: Предстоят удари по военни цели в Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Ударът на украинските въоръжени сили срещу Старобилск в ЛНР достигна своя предел и руските сили започват систематична серия от удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев", съобщи руското външно министерство.

Ведомството посочи конкретни обекти за проектиране, производство, програмиране и обучение на дронове сред потенциалните цели. Ударите ще бъдат насочени и към центрове за вземане на решения и командни пунктове.

„Поради факта, че гореспоменатите обекти са разпръснати из Киев, предупреждаваме чуждестранни граждани, включително персонал на дипломатически мисии и международни организации, да напуснат града възможно най-скоро, а жителите на украинската столица да избягват военна и административна инфраструктура“, се казва в изявлението.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    25 6 Отговор
    Сетихте се братушки ..освободители на Киев !

    Коментиран от #27

    17:47 25.05.2026

  • 2 Въх, упаших сЪ !

    8 33 Отговор
    Сякаш сте спирали да тероризирате цивилното население 5-та година?!
    А на фронта 4-та година се въргаляте в калта като Zakлана кокошка .

    Коментиран от #10

    17:47 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това

    30 5 Отговор
    трябваше да стане преди четири години!

    17:48 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сетихте се...!

    23 4 Отговор
    Но все пак-
    По-добре късно,отколкото-никога...!

    17:49 25.05.2026

  • 7 Европеец

    23 5 Отговор
    Статията ми хареса...... Ама защо предупреждават...... Либералният Путин му дойде акълът в главата вече..... 21 загинали деца в общежитието, необходимо е 21 дни и нощи да бият по фашистката украинска хунта....

    17:49 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МВнР на Русия:

    8 13 Отговор
    Ще ударим още много гаражни кооперативи!

    Коментиран от #17, #25

    17:50 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РФ е въздух под налягане !

    3 16 Отговор
    Какво му остана на късия Петър I от тему, освен да плаши ?

    17:51 25.05.2026

  • 12 Не плачете украински копейки

    16 2 Отговор
    Путин свърши чиповете, няма интернет, картофи, яйца, вътрешни златни тоалетни, Орешник не мой да уцели.

    17:51 25.05.2026

  • 13 Удри, баце

    19 0 Отговор
    да се пукат душите на черните душмани.

    17:51 25.05.2026

  • 14 Зеленски

    1 17 Отговор
    Съветвам всички доблестни московчани, които не подкрепят кръволока Путин спешно да напуснат Москва като вземат децата и семействата си със себе си и вещи от първа необходимост. Благодаря за вниманието.

    Коментиран от #18

    17:51 25.05.2026

  • 15 авантгард

    16 0 Отговор
    Виж хората възпитани, предупреждават.
    А не като терористите, с големи носове.

    17:51 25.05.2026

  • 16 Съдията

    17 1 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадили. Западна(лите) искаха ескалация, стратегическа победа над Русия, никакви преговори с Путин. Сега всичко накуп ще получат. Жалко, че ще страдат обикновените украинци, заради болните амбиции на некадърни западни политици и пионките им от шайката на Зеленски.😂

    17:51 25.05.2026

  • 17 Удри. още гаражи

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "МВнР на Русия:":

    С натювчета вътре. Западните медии вече пуснаха некролози на убитите.

    17:53 25.05.2026

  • 18 Руснаци

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски":

    Наркомани и хора съсипали си държавата, подложили на геноцид украинските мъже не ги слушаме, смъркай евтиното лепило, давай си задните бузки на Нато и търси памперси

    Коментиран от #24, #30

    17:53 25.05.2026

  • 19 Бялджип

    11 0 Отговор
    " Разликата в евентуални реципрочни закани е огромна. Едните го могат, ама се стискаха, другите не - и стреляха само по деца и цивилни. Разликата мисля, че ще се усети още тези дни "

    Това е чужд коментар. Намерих го в "Гласове", но го намирам за точен.

    17:54 25.05.2026

  • 20 Силата на Москва е в свирката .

    0 1 Отговор
    Да припомним една карта на почитателите на "вторая"
    За 3 години непрекъснати атаки от страна на нашественика, какви успехи има.
    От тогава нищо не се променило съществено, дори Украйна има върнати няколко точици.

    17:55 25.05.2026

  • 21 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Там е разликата между лидерите които милеят за народа си и фашистите!! Всеки нормален лидер нямаше да разпореди удар срещу момичета в Русия, защото е лесно да удариш неочаквано на такова място, а още по лесно да се досетиш какво ще последва! Само че , Еленски не мисли, че сега цената ще я плащат в Киев, дори се радва, защото после ще тръби заедно с Кая и Урсулата как са пострадали!!!

    17:55 25.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Идва ред на Кремлята.

    0 4 Отговор
    Да се готви тези дни.

    17:57 25.05.2026

  • 24 Зеленски

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Руснаци":

    Тогава ще ревеш. Като не слушаш гласа на разума. Искаш кръв, ще я получиш. Само че няма да е нашата.

    Коментиран от #28

    17:57 25.05.2026

  • 25 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "МВнР на Русия:":

    НатЮвците с роклите се крият там. Под гаражите..:)))

    17:58 25.05.2026

  • 26 Объркана копейка

    1 4 Отговор
    Ние сега трябва ли да се радваме, че Орешник успя да събори 3 гаража или не.
    Да казваме ли, че там си складират златните тоалетни, които се купуват от бюджета на България, да може да излезе сметката на Орешник-а за 100 млн $

    Коментиран от #32

    17:59 25.05.2026

  • 27 Нищо все още не са се сетили

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Ударът трябва да е само един, но качествен

    18:00 25.05.2026

  • 28 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленски":

    Ти си взел- дал:) Къв разум в теб бе Зеле? Една пионка си и нищо друго ...

    18:00 25.05.2026

  • 29 Факти

    0 2 Отговор
    Те от 5 години правят това и накрая нищо. Украинската армия ги помля.

    18:00 25.05.2026

  • 30 Той не реве

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Руснаци":

    той първо констатира, второ съветва и трето се радва.🥳

    18:00 25.05.2026

  • 31 Комита

    2 0 Отговор
    А така. Зеленчука като картоф ще се зарие под земята.

    18:01 25.05.2026

  • 32 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Объркана копейка":

    Не, там се складират НатЮФците :))) център за взимане на решения..

    18:02 25.05.2026

  • 33 Да нахраним мypZилките 😉

    0 0 Отговор
    Нахраниха ги с гол ... 🤣🤣

    18:02 25.05.2026

  • 34 зИленски

    2 0 Отговор
    АЗ ИЗЧЕЗВАМ
    ЩЕ НАМЕРЯ НЯКЪДЕ ДА ПРОСЯ
    СПАСЯВАЙ СЕ ПО ЕДИНИЧНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО

    18:03 25.05.2026

  • 35 маке

    2 0 Отговор
    Много закъсняхте, много, отдавна трябваше да приключите с тая фашистка наркоманска англо-френска хунта и да има мир за украинския народ

    18:03 25.05.2026

  • 36 Ммммм

    0 0 Отговор
    Колкото повече толкова повече

    18:03 25.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания