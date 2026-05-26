Урсула фон дер Лайен: Русия опитва да дестабилизира Балтийския регион

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес във Вилнюс, че Русия стои зад скорошните нарушения на въздушните пространства с дронове в балтийските държави и се стреми да "дестабилизира демократичните общества" в Европейския съюз, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Сирени за въздушна тревога, семейства, които търсят убежище, затворени училища, спрян транспорт. Това е реалността по източната граница на Европа през 2026 г.“, каза тя на пресконференция в присъствието на президентите на Литва, Латвия и Естония.
Фон дер Лайен подчерта, че според нея това "не са изолирани инциденти", а "умишлена стратегия на Русия, насочена към дестабилизиране на демократичните общества“.
"Но както и на бойните полета в Украйна Русия се проваля отново", добави председателката на Европейската комисия.
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #1 от "Варна 3":Балтийските страни разчитат на украинска помощ.
3 Д-р Гълъбова
До коментар #1 от "Варна 3":Кога това?Звездите кво ти съобщиха?
5 На Урсула тойбоя
7 Някой
9 Без име
До коментар #1 от "Варна 3":Ти да не си на Зелю диставчико? Че като се нашмъркаш и същите кретении като него говориш!
13 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Украйна не се предвижда да съществува! Малкото останали украинци , ще работят за общото благо! В Сибир! Много настъпахте мечката и ще си носите последствията!
14 Анонимен
До коментар #5 от "На Урсула тойбоя":Нова гейдрама във факти.бг!
- Путин е виновен!
16 Нюрнберг 2.0
Внуците на едновремешните престъпници хитлеристи днес управляват еврорайха и търсят реванш за боя който ядоха преди 80 години.
Но кой каквото търси си го намира!
18 Явно урсулищата искат война
Айде да видим..
19 Няма
До коментар #14 от "Анонимен":Драма, редуваме се кой да е отпред!
21 Радко и той съгласен..
Че той е назначеник вече е ясно- на дълбоките от Лондон..
25 Мухахаха
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Надят се за златен кинеф
28 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
