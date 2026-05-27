Русия обмисля временно спиране или денонсиране на споразумението за доставка на газ, нефтопродукти и диаманти за Армения, съобщава вестник „Комерсант“, позовавайки се на писмо от министъра на енергетиката Сергей Цивилев до арменските му колеги.

„Русия може да спре или едностранно да денонсира споразумението за доставка на природен газ, нефтопродукти и необработени диаманти за републиката, подписано през декември 2013 г., ако Ереван продължи процеса си на присъединяване към ЕС“, пише вестникът, позовавайки се на писмо, изпратено до арменското Министерство на териториалната администрация и инфраструктурата.

В писмото се посочва, че текущите действия, насочени към засилване на взаимодействието на Армения с Европейския съюз, както и декларираното намерение на Ереван да се присъедини към ЕС, биха могли да застрашат поддържането и развитието на високо ниво между Русия и Армения в търговията, икономиката и инвестициите, които до голяма степен се основават на двустранни споразумения.

Съгласно споразумение от 2013 г. Русия окончателно премахна износните мита върху петролни продукти, газ и диаманти за Армения. Москва продава петролни продукти и газ на Ереван в количества, необходими за вътрешно потребление, определени от индикативни баланси, докато реекспортът към трети страни е забранен.

„Газпром Армения“ доставя газ на вътрешния пазар на страната и е 100% собственост на руската „Газпром“. Дългосрочният договор предвижда доставки до 2,5 милиарда кубически метра за Армения. Цената е 177,5 долара за хиляда кубически метра, в сравнение с пазарна цена от над 600 долара, отбеляза президентът Владимир Путин през април.

На 25 май Дмитрий Песков предупреди, че преференциалната цена на газа за Армения ще стане пазарна, ако Ереван напусне Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Според говорителя на Кремъл, подобни условия са невъзможни за членове на други интегрирани организации, включително Европейския съюз.

Според Москва, целта на Запада е да използва Армения срещу Русия, като я привлече в западния лагер с с обещания за членство в ЕС.

Според лидерът на "Единна Русия" Дмитрий Медведев, премиерът на страната Никол Пашинян активно тласка Армения по пътя на днешна Украйна и дърпа републиката към Европейския съюз, като същевременно се опитва да запази всички предимства на членството в Евразийския икономически съюз.