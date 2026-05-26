В перфектно здраве! Доналд Тръмп премина рутинен медицински преглед във военномедицинския център "Уолтър Рийд"

26 Май, 2026 23:50 743 14

С встъпването си в длъжност за втори мандат през януари 2025 г. Тръмп стана най-възрастният човек, заемал президентския пост в САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп, който на 14 юни ще навърши 80 години, заяви днес, след като премина рутинен медицински преглед в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд" в Бетезда, щата Мериленд, че "всичко се е оказало перфектно", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп преминава през медицински преглед в центъра "Уолтър Рийд" за трети път през последните 13 месеца.

Президентът републиканец, който не съобщи повече подробности в кратката си публикация за прегледа в своята социална мрежа Трут Соушъл, често се представя за по-енергичен и в по-добра физическа форма от предшественика си от Демократическата партия Джо Байдън, който миналата година напусна Белия дом на 82-годишна възраст. В края на мандата на Байдън се породиха множество въпроси около здравословното му състояние и дали то му позволява да изпълнява президентските си задължения.

На направени неотдавна снимки на президента Тръмп се видя, че той има обрив на врата. Кадрите засилиха и опасенията за здравословното състояние на президента републиканец, след като през юли миналата година се появиха снимки, на които се вижда, че глезените му са подути, а по ръцете му има синини, прикрити с грим.

С встъпването си в длъжност за втори мандат през януари 2025 г. Тръмп стана най-възрастният човек, заемал президентския пост в САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбова

    13 1 Отговор
    Трябва да мине и при мен в Карлуково.

    23:54 26.05.2026

  • 2 .....

    10 1 Отговор
    Не сме сигурни.....

    23:55 26.05.2026

  • 3 А това

    10 1 Отговор
    под оранжевата перука как е? 🤔

    00:01 27.05.2026

  • 4 Артилерист

    9 0 Отговор
    Но той и Байдън го изкарваха в перфектно здраве на действащ президент, но тихомълком го смениха с Камала Харис за надпреварата с Тръмп...

    00:01 27.05.2026

  • 5 Овчар

    8 1 Отговор
    Никакви прегледи не е минавал рижко , заповядал е какво трябва да се случи..! Надявам се да свърши като Кенеди иначе ще взриви планетата а елита ще избяга на Марс..!

    00:03 27.05.2026

  • 6 Лъжат

    8 1 Отговор
    И не само психически не е вред, но има проблеми и с кръвта.

    00:03 27.05.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Щом казват ,че е здрав значи е наред с главата и може да отговаря з престъпленията срещу човечеството.

    00:20 27.05.2026

  • 8 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Жалко

    00:23 27.05.2026

  • 9 Само

    3 0 Отговор
    Мозъка му дето не е наред

    00:23 27.05.2026

  • 10 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    Перфектно здраве, но не психическо….

    00:24 27.05.2026

  • 11 дядо дръмпир и компания

    1 0 Отговор
    намериха 3,750кг сярна гъба!Да му дам малко сярна гъба сурова да си хапне ......да си пооправи цвета на лицето!

    00:25 27.05.2026

  • 12 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Имаме си поговорка за таквиз здрави: лууд умора няма, само се поти.

    00:30 27.05.2026

  • 13 Ким Чен

    0 0 Отговор
    Крайно време е да въведа ред на планетата..! Един континент вреди на останалите и трябва да играе атома..!

    00:33 27.05.2026

  • 14 Перфектно здраве - Глупости!

    2 0 Отговор
    Този хахо ако влезе при психиатър, ще го изкарат в бяла риза с дълги ръкави...

    00:58 27.05.2026