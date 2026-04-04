Американските ВВС са загубили най-малко 7 самолета във войната с Иран

2 март: Три F-15 бяха свалени от кувейтските противовъздушни сили при инцидент с „приятелски огън“ над Кувейт. Всичките шестима членове на екипажа катапултираха безопасно, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви тази седмица, че тримата пилоти са се върнали в действие при нападения срещу Иран, припомня CNN.

12 март: Шестима членове на американски екипажи загинаха, когато техният самолет-цистерна KC-135 се разби в Ирак. Американските военни заявиха, че самолетът за зареждане не е бил свален от вражески или приятелски огън, а е бил замесен в инцидент с друг самолет, докато е участвал в операция „Епична ярост“. Вторият самолет е кацнал безопасно, съобщиха те.

27 март: Самолет за предупреждение и контрол на полета E-3 Sentry на американските военновъздушни сили е унищожен на пистата при иранска атака срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, показват снимки, геолокирани от CNN. CNN съобщи, че при атака срещу военновъздушната база са ранени най-малко 10 американски военнослужещи. Няма съобщения за жертви. Самолет-цистерна на американските военновъздушни сили също е повреден, съобщават източници.

Освен това, американски изтребител F-35 е извършил аварийно кацане на американска военновъздушна база в Близкия изток миналия месец, след като е бил ударен от предполагаем ирански огън, съобщиха пред CNN двама източници, запознати със случая.