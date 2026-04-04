Американските ВВС са загубили най-малко 7 самолета във войната с Иран

4 Април, 2026 10:11 3 750 147

Американски изтребител F-35 е извършил аварийно кацане на американска военновъздушна база в Близкия изток миналия месец

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

2 март: Три F-15 бяха свалени от кувейтските противовъздушни сили при инцидент с „приятелски огън“ над Кувейт. Всичките шестима членове на екипажа катапултираха безопасно, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви тази седмица, че тримата пилоти са се върнали в действие при нападения срещу Иран, припомня CNN.

12 март: Шестима членове на американски екипажи загинаха, когато техният самолет-цистерна KC-135 се разби в Ирак. Американските военни заявиха, че самолетът за зареждане не е бил свален от вражески или приятелски огън, а е бил замесен в инцидент с друг самолет, докато е участвал в операция „Епична ярост“. Вторият самолет е кацнал безопасно, съобщиха те.

27 март: Самолет за предупреждение и контрол на полета E-3 Sentry на американските военновъздушни сили е унищожен на пистата при иранска атака срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, показват снимки, геолокирани от CNN. CNN съобщи, че при атака срещу военновъздушната база са ранени най-малко 10 американски военнослужещи. Няма съобщения за жертви. Самолет-цистерна на американските военновъздушни сили също е повреден, съобщават източници.

Освен това, американски изтребител F-35 е извършил аварийно кацане на американска военновъздушна база в Близкия изток миналия месец, след като е бил ударен от предполагаем ирански огън, съобщиха пред CNN двама източници, запознати със случая.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Янаки Стоилов

    75 2 Отговор
    Два от тези 7 машини са Ф35

    Коментиран от #127, #138

    09:58 04.04.2026

  • 4 Ама те

    44 7 Отговор
    Американците само 7 самолета ли са имали, хм, не знаех

    Коментиран от #56, #77

    09:58 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няколко

    51 3 Отговор
    милярда - нищо работа само България ще ги плати щото други балъци няма...

    10:00 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Име

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Бозае от извора!

    10:01 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    6 20 Отговор
    Провокатори са плъпнали навсякъде!

    10:02 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ужас за месец война имат 13 жертви

    5 27 Отговор
    Това е огромна цифра!!!

    Коментиран от #23

    10:04 04.04.2026

  • 20 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    И онуй се покри от полиграфа!

    Коментиран от #25

    10:04 04.04.2026

  • 21 нищо

    68 2 Отговор
    Важното е, че САЩ победиха, Иран се предаде и се моли за мир, ликът на Тръмп ще бъде отпечатан на 100-доларовата банкнота точно до подписа му, а израелският народ носи Нетаняху на ръце и му прави паметници приживе, докато в Персийския залив всички араби доброволно се включват във възстановяване на американските бази под зоркото око на агенти на Мосад. Тази година Тръмп ще спечели Нобелова награда за мир, а Нетаняху ще бъде негов подгласник. Светът се радва на петрол без пари, защото Иран плаща репарации за щетите, които нанесе с войната, която пръв започна. Това беше краткото ревю, очаквайте втория сезон на сериала "Тръмп направи Америка отново велика".

    10:04 04.04.2026

  • 22 Пушкин

    4 21 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Първо е научил и е говорил на френски и по- късно научава руски. Сега, че си пън не трудно да се види

    Коментиран от #47, #58

    10:04 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тръмп, инфaнтилeн идиoт

    56 2 Отговор
    Съсипаха ни военните бази и военната, финансовата и техническата инфраструктура в региона, опържиха ни сума ти самолети, радари, зенитни системи, личен състав.
    Обаче ние им съборихме моста!
    А, за малко да забравя, убихме и двеста малки момиченца!!!
    Найс, а?!?

    Коментиран от #37, #86, #91

    10:05 04.04.2026

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Мръсен подлец!

    10:05 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Учуден

    29 3 Отговор

    До коментар #23 от "А Русия за месец е загубила 36000 души":

    Те ходи да ги броиш ли или от посолството ти казаха че били толкова

    Коментиран от #126

    10:07 04.04.2026

  • 28 Исторически парк

    23 2 Отговор
    Величие дарява пари от държавната субсидия на Иран за да може жертвата да се защитава от агресора!

    10:07 04.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Антитрол

    26 4 Отговор

    До коментар #29 от "Какво са 36000 жертви за русия":

    Сам си ръсиш лъжите и сам си отговаряш на тях - не е добре работата.

    10:09 04.04.2026

  • 32 Васко Делчев

    34 7 Отговор
    Пожелавам им да изгубят всички самолети. Поддържаме Иран да ги ликвидира

    10:10 04.04.2026

  • 33 демократ

    6 34 Отговор
    А руснаците 500+ и над 1000 вертолета. Руснаците фпри нямат аналог на ф-35 няма и да имат нямат радиозащитни материали нямат си и хал хабер как се прави стелт. Уж голямо образовабие и институти а не могат щото са измислени щото са тъ пи. Нещо като соц недоразумението Бан.

    Коментиран от #36, #39, #125

    10:10 04.04.2026

  • 34 Баш Хайдутин и действащ комунист

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    То така вървят нещата ,България може да се присъедини към Анкара

    10:10 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Антитрол

    21 3 Отговор

    До коментар #33 от "демократ":

    Продължаваш с лъжите под друг ник - питах те ти ходи да ги броиш или от посолството ти казаха че са толкова

    Коментиран от #42

    10:12 04.04.2026

  • 37 Име

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "тръмп, инфaнтилeн идиoт":

    Ако някой употребява малки момиченца, това е Провокатора от факти.бг!

    Коментиран от #51

    10:12 04.04.2026

  • 38 Епична Глупост

    20 3 Отговор
    Глуповите хора правят глупости.Така е и с Тръмп, Нетаняху,Макарон,Фодерлайнен и други глупаци

    10:13 04.04.2026

  • 39 Зевзек

    18 5 Отговор

    До коментар #33 от "демократ":

    "Руснаците фпри нямат аналог на ф-35"

    Така е техните не падат като круши.

    Коментиран от #43, #46

    10:14 04.04.2026

  • 40 Извънаредни новости от Москва

    6 20 Отговор
    В Руската федерация вече работодателите и университетите са длъжни да изпращат на фронта 2% от служителите си и студентите на фронта.

    Закъсняваш за работа, тръгваш си по-рано, таковаш секретарката на шефа, или просто си пиеш тихо в съблекалнята, приказваш в час, късат те, не пускаш на доцента получаваш повиквателна и на Донбас.


    Добри новини, другари, Русия се чисти от отпадъка. Праща го в Украйна.

    Коментиран от #44

    10:15 04.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Антиантитрол

    5 27 Отговор

    До коментар #36 от "Антитрол":

    Ф-35 свален няма. Товя е разликата между стелт и самолет и по лошо ще става стелтовете са на път да обезсмислят цялото пво. А после знаем б-2 и атомна бомба над Маскве и край с терористите от РФ а те нямат нищо Ту-95 който е с парни двигатели.

    Коментиран от #59

    10:16 04.04.2026

  • 43 смех

    5 19 Отговор

    До коментар #39 от "Зевзек":

    Вчера падна един от самосебе си над Крим и то су-34 уж модерен (всъщност от времето на серето)

    Коментиран от #48

    10:17 04.04.2026

  • 44 Извънредни новини от Козяк

    22 3 Отговор

    До коментар #40 от "Извънаредни новости от Москва":

    Работодателите ще изискват от нашите козячета двойно повече лъжи за една баничка

    10:17 04.04.2026

  • 45 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Бозае хубаво от извора!

    Коментиран от #49

    10:17 04.04.2026

  • 46 Ха ха ха ха

    3 20 Отговор

    До коментар #39 от "Зевзек":

    Онзи ден АН се джасна в Крим с генерал-лейтенан и 20 души офицери на борда.

    Руските не падат като груши, а се разбиват героически.

    Между другото този генерал-лейтенант е участвал в завладяването на Крим. Ирония на съдбата.

    10:18 04.04.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пушкин":

    Вообще няма значение на какъв език са му говорили като е бил бебе.Важното е че после е станал ВЕЛИК РУСКИ ПОЕТ

    10:19 04.04.2026

  • 48 Зевзек

    17 3 Отговор

    До коментар #43 от "смех":

    Хайде бе от посолството ли ти казаха че е паднал - да не си се объркал със свалените "невидими" самолети на господарите ти.

    До кога ще се опитвате да правите пропаганда с плоски лъжи - или то за повече няма акъл.

    Коментиран от #52, #55

    10:19 04.04.2026

  • 49 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Дзак":

    Сменя понякога изворите!

    10:19 04.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 тръмп, инфaнтилeн идиoт

    13 1 Отговор

    До коментар #37 от "Име":

    Евентуално е правилно, защото се напълни с омъжени жени, които се предлагат.

    10:20 04.04.2026

  • 52 Баничаря

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Зевзек":

    Ти яде ли банички?

    10:21 04.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ротативка.бг

    9 0 Отговор
    Важното е провокаторите да работят!

    10:21 04.04.2026

  • 55 Мда

    5 16 Отговор

    До коментар #48 от "Зевзек":

    Няма вече серето няма как раша да използва Украинският ум няма го и вършавският договор няма как рашка да полза ума и на Поляците.

    Коментиран от #67

    10:22 04.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пушкин":

    Но в Нас все още гори желание подегнета на фаталната власт с нетърпение в душата Родината ни зове ние чакаме с уповане минутите на НА СВЕЩЕНАТА СВОБОДА както млад любовник чака минутата на срещата

    Коментиран от #120

    10:24 04.04.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 3 Отговор

    До коментар #42 от "Антиантитрол":

    Провери за Ту-160 или не ползвашГугъл?
    А В-52 на колко години са? И с какви двигатели?

    Коментиран от #70, #135

    10:24 04.04.2026

  • 60 Мухахаха

    4 1 Отговор
    Малко са

    10:24 04.04.2026

  • 61 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Дон Корлеоне":

    Глас от там!

    10:25 04.04.2026

  • 62 Пояснение

    5 4 Отговор
    Коментира се загубените амирикански самолети,кое не разбро? Разбира се 7 самолета са пари, ресурс, но само самолетоносачът Форд може да вози да 90 броя, сиреч коментара е излишен

    Коментиран от #107

    10:25 04.04.2026

  • 63 Кой нападна Иран? Да попитам.

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Папата каза че Бог не помага на политиците с окървавени ръце, не помага на американците.Призивите на шефа на Пентагона Пийт Хегсет за "победа в Близкия изток в името на Исус Христос" предизвикаха остър коментар от папа Лъв XIV.Папата заяви, че Бог игнорира молитвите на лидерите, които водят война и имат кръв по ръцете си.
    По въпроса на свалените самолети, доста повече са! Просто се крие и лъже.

    Коментиран от #111

    10:25 04.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Да ви го.......

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    И на бандерата върви

    10:26 04.04.2026

  • 66 чикчирик

    0 2 Отговор
    Следващия, моля !

    10:26 04.04.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мда":

    Ти си мислиш че Варшавския договор е бил само с Полша ли бе га Мён?
    Малиииииии, много си прзт

    10:26 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Пояснение

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Коментира се загубените амирикански самолети,кое не разбра? Разбира се 7 самолета са пари, ресурс, но само самолетоносачът Форд може да вози да 90 броя, сиреч коментара е излишен

    Коментиран от #76, #146

    10:27 04.04.2026

  • 70 Антиантитрол

    5 14 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И какво ще направи ту 160 стара концепция като б-1 хваща се от радарите. Б-52 H модофикацията е бая по нов от всяко руско Ту-95 че даже и от ту-22

    Коментиран от #72

    10:28 04.04.2026

  • 71 Дзак

    7 0 Отговор
    А онуй се покри от полиграфа! Товарете портокалите в бъчонки.

    10:28 04.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 анти селяк

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    Скрий се ти бе

    10:31 04.04.2026

  • 74 Мишето

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Страхотен си":

    Господина говори за кръстоносният поход срещу Иран, обявен от САЩ. Все трябва да ви се обяснява на вас, младите красиви! И аз съм красива, но и ум си трябва.

    Коментиран от #78

    10:32 04.04.2026

  • 75 Ами

    16 2 Отговор
    Единия президент със "деменция" замести го друг със "биполярно разстройство".

    10:32 04.04.2026

  • 76 Носи да

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Пояснение":

    Ама къде е....? Ммм? Къде е форма?

    10:33 04.04.2026

  • 77 Хаха

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ама те":

    Имаха и 2 фекалоносци там нейде.

    Коментиран от #142

    10:34 04.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Бум бум бум Тел Авив

    11 2 Отговор
    Не са 7 ,а вече са 11 от които два броя от (не)видимите Ф -35..

    Коментиран от #87, #128

    10:36 04.04.2026

  • 81 Някой

    10 1 Отговор
    Къде ли е намерил "база" след като ПЕРСИТЕ ги разнищиха всичките.

    10:36 04.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мишел

    14 2 Отговор
    Вчера Иран са свалили 3 изтребителя и са повредили 2 вертолета на САЩ.

    Коментиран от #106

    10:39 04.04.2026

  • 84 демократ

    3 11 Отговор

    До коментар #79 от "ТИГО":

    Злобеят тия които са не успели не признати лузърите злобеят това са провинциалистите русопоклонници. Все някой им е виновен че са тъ пи нркадърни и не приети в модерните общества.

    Коментиран от #94

    10:39 04.04.2026

  • 85 Гост

    13 3 Отговор
    Ми кой ги кара да ходат там? Агресията не беше от страна на Иран. Израел и САЩ нанесоха първи удари.

    10:39 04.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тони Лайнаро

    2 12 Отговор

    До коментар #80 от "Бум бум бум Тел Авив":

    Айде бегай към чалготеката арабско космато и дебело кюфте.

    10:40 04.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 А що

    11 1 Отговор
    Казват само за свалените, ами ОНЕЯ фърчила на фекалоносците дето изгоряха колко са.

    10:41 04.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мразя до гроб Русия безплатно

    7 2 Отговор
    Къде е сега проклетият оранжев глупак Тръмпета...

    10:42 04.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Антитрол

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "демократ":

    "и не приети в модерните общества"

    Е така е много е модерно да си някой от 32-та пола нали и да са ви разрешили еднополовите бракове с родител 1 и родител 2

    10:42 04.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "А Русия за месец е загубила 36000 души":

    Пиши 3600000000 руски загуби на месец- пак ще е толкова вярно, но звучи много по солидно.

    10:43 04.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Гост

    15 1 Отговор
    За мен е повече от явно, даже и след всичките приказки на Тръмп, че Америка и Израел губят тази война, но не могат да приемат поражението и се завъртата в една спирала която ще им коства много пари.

    10:46 04.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "ТИГО":

    А где флагман "ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ", "БОГДАН ХМЕЛНИЦКИЙ", "БЮРЗА", СЧАСТЛИВО ПЛИВАЕТ ПОД ВОДОЙ ВМЕСТЕ С ЕКИПАЖОЙ.

    10:48 04.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Учуден

    11 1 Отговор

    До коментар #103 от "демократ":

    "Къде ги пускат над Домбас"

    Над главите на укрите от ВСУ ги пускат. Какво стана с лъжата "те руснаците вече не ползват самолети страх ги е защото веднага ги свалят" - или трябва да се лъже яко че да има какво да се яде.

    Цялата козяшка пропаганда е само лъжи.

    Коментиран от #129

    10:53 04.04.2026

  • 105 Аз пък да ви кажа

    7 2 Отговор
    А ЗА 4 ГОДИНИ ПУТИН УНИЩОЖИ 11 000 000 ГОДНА ДА ВОЮВА БАНДЕРОВСКА ПАПЛАЧ. ТОЛКОВА СА МОГЛИ ДА МОБИЛИЗИРАТ УКРИТЕ. А СЯ КАТО СВЪРШИХА ПОГНАХА ДА ЛОВЯТ НЕГОДНИТЕ.

    10:53 04.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Антитрол

    9 2 Отговор

    До коментар #103 от "демократ":

    "Дори не владеят територията в която провеждат референдум тва само расняк го мой"

    Абе господарите ти какъв процент от територията владеят от Виетнам, Афганистан и Ирак.

    Коментиран от #134

    10:56 04.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #103 от "демократ":

    Къде се скри бе "демократа" - хванаха те че лъжеш и по стар козяшки обичай изчезна или се появяваш с нов ник.

    10:58 04.04.2026

  • 111 Само вчера още да добавим

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Кой нападна Иран? Да попитам.":

    Ударен А10 и два хеликоптера с тюлени станали на тюрлюгювеч.

    10:59 04.04.2026

  • 112 Бесен - Язовец

    10 2 Отговор
    Като става дума за годподарските загуби петколониците винаги крият истината. Истината е, че краварите са загубили над 200 самолета само на пистата на самолетоносача Линкълн са загубили 26 истребитела на самолетоносача Джералд Форд над 30 самолета са били взривени.

    Коментиран от #114

    11:00 04.04.2026

  • 113 всички изоставиха САЩ

    7 0 Отговор
    Нищо им няма.Колкото повече ги беят по-убаво им става.

    11:08 04.04.2026

  • 114 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #112 от "Бесен - Язовец":

    Тези факти ще излязат след време Това е голата истина Щом в армията на щатите започна чистка ПОЗОРЪТ Е ГОЛЯМ

    11:08 04.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ами да

    8 0 Отговор
    те все аварийно кацат като ги пернат.
    Кацат без пилот.

    11:14 04.04.2026

  • 117 Бай Маверик

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Повече от 7 и то бая повече са загубените самолети то е ясно.
    Потвърдят ли и официално за Ф35 ще стане същия цирк като с Ф117(оня над Сърбия) и Ф22(дето китайците му откраднаха плановете) - разбирай за отрицателно време ще трябват трилиони да дадат за нов самолет.

    Коментиран от #121

    11:18 04.04.2026

  • 118 Голям смях

    11 7 Отговор
    САЩ има повече от 13 000 военни самолета... Изобщо не ги интересуват тези няколко броя...

    11:19 04.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Красиво

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Стига русназите да разцираха що е то СВОБОДА. Апропо абстрактна конструкция и за българите

    11:30 04.04.2026

  • 121 Какво над Сърбия

    1 7 Отговор

    До коментар #117 от "Бай Маверик":

    Ударили един самолет,е тва ли е спечелена война? А Милошевич нали знаеш къде беше изпратен,там където ще се отзове и Путин

    Коментиран от #123, #131

    11:33 04.04.2026

  • 122 Боко

    4 1 Отговор
    Хайде ерлия да им е👌 този месец х2😁

    11:40 04.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Хехеххехе хихиххи

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "демократ":

    Много ги обичам такива невежи "демократи"...

    Явно тъй като русите нямат никаква технология, не знаят откъде изгрява слънцето, и всичките са човекоподобни маймуни, затуй и американците над 20 години купуваха от тях ракетни двигатели RD-180. :D

    И след като изкупиха всички произведени такива двигатели, спряха да ги купуват... по ПОЛИТИЧЕСКИ причини.

    Ама инак ти верваме, де! :D

    Коментиран от #132, #141

    11:57 04.04.2026

  • 126 3 дни до Киев

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    100 руснака струват по-малко от ирански дрон и Путлер е наясно.

    12:12 04.04.2026

  • 127 А бре

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Янаки Стоилов":

    Псевдо Янаки ,що не кажеш Украйна колко Сута свали бре? Война е,няма несваляем самолет на този свят! Май си тръгнал да правиш реклама на руски военни самолети?!?.

    12:19 04.04.2026

  • 128 Пръцко мамин

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "Бум бум бум Тел Авив":

    Цяла Украйна е осеяна с тенекии от руските Сута.

    12:21 04.04.2026

  • 129 Пръцко мамин

    2 3 Отговор

    До коментар #104 от "Учуден":

    Не ги свалят руските самолети,сами падат.

    12:24 04.04.2026

  • 130 Пърдел издухан

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Мечти и сънища разказвай на пейката тайгата...........(на китайски де) Руските блогъри казаха по телевизията,че пролетното руско настъпление започнало с отстъпление Призоваха за спиране на военните действия в Украйна.Русия само губи.

    12:29 04.04.2026

  • 131 А не уе...

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Какво над Сърбия":

    Щом един е ударен - тва значи че са му хванали цаката и ще има още...

    Коментиран от #140

    12:39 04.04.2026

  • 132 Пръдльо

    1 5 Отговор

    До коментар #125 от "Хехеххехе хихиххи":

    Неумний ,защо тогава "високо технологичната" Русия е с век изостанала от нормалния свят?Защо пирони и клинци внася от Китай ?Защо не произвежда съвременни модерни телевизори?? САЩ са със светлинни години по напред от Русия,ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ!! НАБИЙТЕ СИ ГО НАЙ СЕТНЕ В ГЛАВИТЕ,СЕЛСКИ ТАРИКАТИ!!!

    12:43 04.04.2026

  • 133 мошенгията

    3 0 Отговор
    на Биби не му пука за самолетите на САЩ ;)

    12:43 04.04.2026

  • 134 Пърдел издухан

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Антитрол":

    Ние демократично настроените нямаме господари,мързеливи селски тарикати!С тази просташка максудсдака пропаганда постигаш ОБРАТЕН ЕФЕКТ!!

    12:48 04.04.2026

  • 135 Цървул

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Разкарай се бре проклето невежество? Бегай в Русия да покажеш какво е гугъл и какво е интернет,че вече май ги забравиха

    12:54 04.04.2026

  • 136 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "А Русия за месец е загубила 36000 души":

    Остава сам да си повярваш!

    Коментиран от #139

    12:55 04.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Лошото е,

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Янаки Стоилов":

    че не могат да свалят "Air Force One" и то с цялата управляваща Щатите паплач в него! За съжаление!

    13:27 04.04.2026

  • 139 Сульо красний

    1 3 Отговор

    До коментар #136 от "Перо":

    Ти защо си толкова ироничен към истината?Руските блогъри реват срещу Путин да спре военните действия,пролетното руско настъпление започна с отстъпление,жертви и загуби. Пълен провал!!

    13:32 04.04.2026

  • 140 Пръдльо мамин

    1 3 Отговор

    До коментар #131 от "А не уе...":

    Няма самолет,който не може да бъде свапен. Ако не вярваш питай Радев.

    13:34 04.04.2026

  • 141 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Хехеххехе хихиххи":

    Като те гледаме колко си начетен,горе маи имаш колкото да не сбъркаш стола зад масата с тоалетната чиния

    13:40 04.04.2026

  • 142 Ихууууу ганьовото

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хаха":

    Е,те са за такива като вас.

    13:42 04.04.2026

  • 143 Същият

    3 0 Отговор
    Каквото търсили това намерили.Браво на водещите европейски лидери.Ние пак се полуоср...е
    А кога сме били от правилната позиция -НИКОГА.Тя дипломацията е за умни.Скоро слушах Давутоглу и така ми се ще и нашият премиер да е с подобен изказ.Те нашите политици за едни цистерни две седмици - само лъжи.Господа политици,като не сте адекватния кръгом в овчарника.

    14:06 04.04.2026

  • 144 Идват кат тигри падат кат круши!

    5 1 Отговор
    Цензурата крие истинските загуби и поражения на агресорите САЩ и Израел!

    14:34 04.04.2026

  • 145 Жбръц

    1 1 Отговор
    А цахалчо на дългоноско,с един удар от персийска бухалка десет дженерали от висшето командване, включително командващ ВВС аут.Но за това,не се пише.Кръстосаха им очите,разногледи ги правят.Дончо се усети ,преди две седмици,в какво врящо гърне,го натика клепара.Сега,за да не загуби съвсем лице,търси някакъв благовиден начин да се измъкне.

    16:43 04.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Падат от небето

    0 0 Отговор
    Невъоръжен Сухой Су-30 се разби по време на летателно изпитание в Крим, тъй като Русия съобщава за серия от скорошни загуби на самолети

    Това е 4ти самолет за последните 4 дни.
    Ама то за НАТО не останаха .бре .
    Ша упъват на магарета тия босяци

    18:14 04.04.2026