Трима души са били убити, а седем - ранени, при украински удар по "нежилищни сгради" в град Симферопол в Крим, обяви тази нощ ръководителят на назначените от Русия власти на окупирания полуостров, цитиран от ТАСС.
Тези данни са предварителни. Аварийните служби работят на място, написа в своя канал в приложението Макс ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов. Той не даде подробности за атаката.
Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове и ракети на практика всеки ден. Тази седмица ударите се нанасят с особено ожесточение, като вече взеха десетки жертви.
В последно време Украйна започна редовно да поразява енергийни и военни обекти дълбоко навътре на територията на Русия. Тези удари се нанасят в съответствие със стратегически план, каза в неделя президентът Володимир Зеленски.
Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. В резултат назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин.
Трима убити и седем ранени при украински удар срещу Симферопол в Крим
4 Юни, 2026 05:04, обновена 4 Юни, 2026 05:09 1 060 18
Аварийните служби работят на място
Трима души са били убити, а седем - ранени, при украински удар по "нежилищни сгради" в град Симферопол в Крим, обяви тази нощ ръководителят на назначените от Русия власти на окупирания полуостров, цитиран от ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСУ
Коментиран от #2
05:13 04.06.2026
2 Мурка
До коментар #1 от "ВСУ":кое-----КОНТРАНАСТУПА ЛИ?
Коментиран от #6
05:27 04.06.2026
3 Жужето закопа рашката завинаги
Коментиран от #5
05:28 04.06.2026
4 Оня с коня
05:28 04.06.2026
5 Дони
До коментар #3 от "Жужето закопа рашката завинаги":на ЕС ли рашка ли му казват
05:32 04.06.2026
6 Ами не!
До коментар #2 от "Мурка":Киев ЗА ДВА ДНЯ.
05:34 04.06.2026
7 Примати
05:37 04.06.2026
8 Боре мечката
Коментиран от #13, #18
05:38 04.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путкина загуби войната
05:46 04.06.2026
11 Малко са
06:16 04.06.2026
12 Маринов
Коментиран от #14, #17
06:21 04.06.2026
13 С НАТО бре.
До коментар #8 от "Боре мечката":Не си ли разбрал? Вече толкова години не си ли се събудил?
Коментиран от #15
06:24 04.06.2026
14 МЪКЪ,МЪКЪ
До коментар #12 от "Маринов":Русофилска МЪКЪ.
06:24 04.06.2026
15 Неутрален
До коментар #13 от "С НАТО бре.":А НАТО знаят ли?
06:25 04.06.2026
16 ВВП
06:27 04.06.2026
17 Смърфиета
До коментар #12 от "Маринов":Казва се и се пище "киевляни". Това "-киев-чани-" никъде го няма. Току-що си измислил нова дума на руски и на украински езици.
06:30 04.06.2026
18 Смърфиета
До коментар #8 от "Боре мечката":А защо си нямат авиациас ракетис флотос?
06:33 04.06.2026