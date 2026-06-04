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Трима убити и седем ранени при украински удар срещу Симферопол в Крим
  Тема: Украйна

Трима убити и седем ранени при украински удар срещу Симферопол в Крим

4 Юни, 2026 05:04, обновена 4 Юни, 2026 05:09 1 060 18

  • симферопол-
  • крим-
  • загинали-
  • украйна-
  • удари-
  • русия

Аварийните служби работят на място

Трима убити и седем ранени при украински удар срещу Симферопол в Крим - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Трима души са били убити, а седем - ранени, при украински удар по "нежилищни сгради" в град Симферопол в Крим, обяви тази нощ ръководителят на назначените от Русия власти на окупирания полуостров, цитиран от ТАСС.

Тези данни са предварителни. Аварийните служби работят на място, написа в своя канал в приложението Макс ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов. Той не даде подробности за атаката.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове и ракети на практика всеки ден. Тази седмица ударите се нанасят с особено ожесточение, като вече взеха десетки жертви.

В последно време Украйна започна редовно да поразява енергийни и военни обекти дълбоко навътре на територията на Русия. Тези удари се нанасят в съответствие със стратегически план, каза в неделя президентът Володимир Зеленски.

Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. В резултат назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин.

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Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСУ

    27 14 Отговор
    Още не сме започнали.

    Коментиран от #2

    05:13 04.06.2026

  • 2 Мурка

    9 23 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ":

    кое-----КОНТРАНАСТУПА ЛИ?

    Коментиран от #6

    05:27 04.06.2026

  • 3 Жужето закопа рашката завинаги

    17 10 Отговор
    Жужето най слабия сатрап управлявал матушката

    Коментиран от #5

    05:28 04.06.2026

  • 4 Оня с коня

    14 8 Отговор
    Русия е разграден двор.

    05:28 04.06.2026

  • 5 Дони

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Жужето закопа рашката завинаги":

    на ЕС ли рашка ли му казват

    05:32 04.06.2026

  • 6 Ами не!

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    Киев ЗА ДВА ДНЯ.

    05:34 04.06.2026

  • 7 Примати

    13 10 Отговор
    В следствие на ударите с дронове по терминали , тръбопроводи , рафинерии и складове руския износ на суров петрол се е свил от 5 , 2 милиона барела до 3 , 5 милиона барела. От друга страна Русия не може бързо да възстанови производството защото тези съоръжение са били западно производство. Също изнася по - малко преработени горива а петрола е по - евтин. Има и още … бюджетния дефицит на Русия се увеличава с 20 милиарда на месец. Има още злато около 2300 тона но не може да се предлога повече от 200 тона на месец от една страна за да не се срути цената а и купувачите да не бъдат засегнати от вторични санкции. С една дума от тук на татък всеки удар на Украйна срещу Русия ни приближава до края на най - човекоядската държава в историята. Приятен ден

    05:37 04.06.2026

  • 8 Боре мечката

    11 8 Отговор
    Тия монголите с кой воюват бре? Та укрите дори нямат ракети, авиация, флот ама отнесоха прехваления аскер на Пу таранкьо?!

    Коментиран от #13, #18

    05:38 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путкина загуби войната

    12 4 Отговор
    Отдавна. Язък за тия 2 Милиона монголяци Фира. А уж всичко беше за...2 дня.

    05:46 04.06.2026

  • 11 Малко са

    5 3 Отговор
    Може и повече.И трябва!

    06:16 04.06.2026

  • 12 Маринов

    3 5 Отговор
    Терорът срещу Луганск и Донецк се прехвърля срещу Крим. Както се вижда, терористът си е терорист. Същият почерк, същите цели - гражданските. Москва губи позиции. Киев трябва да гори денонощно, киевчани да се евакуират, дипломатите също и натиск, натиск. Там трябва да се удря, а не на фронта. Там, където се вземат решения. Това го пише в учебниците по военна тактика. Не ги разбирам.

    Коментиран от #14, #17

    06:21 04.06.2026

  • 13 С НАТО бре.

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боре мечката":

    Не си ли разбрал? Вече толкова години не си ли се събудил?

    Коментиран от #15

    06:24 04.06.2026

  • 14 МЪКЪ,МЪКЪ

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Маринов":

    Русофилска МЪКЪ.

    06:24 04.06.2026

  • 15 Неутрален

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "С НАТО бре.":

    А НАТО знаят ли?

    06:25 04.06.2026

  • 16 ВВП

    2 3 Отговор
    "Ами те сами избраха да внесът такъв елемент във войната... Ще изпитат още сладка болка."

    06:27 04.06.2026

  • 17 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Маринов":

    Казва се и се пище "киевляни". Това "-киев-чани-" никъде го няма. Току-що си измислил нова дума на руски и на украински езици.

    06:30 04.06.2026

  • 18 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боре мечката":

    А защо си нямат авиациас ракетис флотос?

    06:33 04.06.2026

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