Стармър и Тръмп обсъдиха начини за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Британският премиер Киър Стармър и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха начини за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

„Лидерите обсъдиха необходимостта от практичен план за възможно най-бързо възобновяване на корабоплаването“, се казва в изявление, публикувано от кабинета на премиера след телефонния му разговор с Белия дом.

Даунинг стрийт отбеляза, че политиците са се съгласили, че „сега, когато е в сила прекратяване на огъня и има споразумение за отваряне на пролива“, е започнал „следващият етап в намирането на решение“.

В изявлението се казва, че Стармър, който е на посещение в Катар, е информирал американския лидер за усилията на Лондон да разработи единна позиция между няколко държави с цел „договаряне на жизнеспособен план“ за възобновяване на корабоплаването през този проток, който е от решаващо значение за световната икономическа активност.

По време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял страните от алианса да предприемат конкретни мерки, за да гарантират безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщава CNN.

Според медията, американският лидер е настоял членовете на НАТО да поемат съответните ангажименти в рамките на следващите няколко дни.

На 7 април президентът на САЩ обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Той заяви, че двете страни са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Американският премиер заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде атакувана.

По-рано иранският флот обяви, че всички кораби, планиращи да преминат през Ормузкия проток, трябва да следват два алтернативни маршрута през Ормузкия проток от Персийския залив и обратно. И двата преминават през водите на остров Ларак.