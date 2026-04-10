Стармър и Тръмп обсъдиха начини за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Британският премиер Киър Стармър и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха начини за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.
„Лидерите обсъдиха необходимостта от практичен план за възможно най-бързо възобновяване на корабоплаването“, се казва в изявление, публикувано от кабинета на премиера след телефонния му разговор с Белия дом.
Даунинг стрийт отбеляза, че политиците са се съгласили, че „сега, когато е в сила прекратяване на огъня и има споразумение за отваряне на пролива“, е започнал „следващият етап в намирането на решение“.
В изявлението се казва, че Стармър, който е на посещение в Катар, е информирал американския лидер за усилията на Лондон да разработи единна позиция между няколко държави с цел „договаряне на жизнеспособен план“ за възобновяване на корабоплаването през този проток, който е от решаващо значение за световната икономическа активност.
По време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял страните от алианса да предприемат конкретни мерки, за да гарантират безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщава CNN.
Според медията, американският лидер е настоял членовете на НАТО да поемат съответните ангажименти в рамките на следващите няколко дни.
На 7 април президентът на САЩ обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Той заяви, че двете страни са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Американският премиер заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде атакувана.
По-рано иранският флот обяви, че всички кораби, планиращи да преминат през Ормузкия проток, трябва да следват два алтернативни маршрута през Ормузкия проток от Персийския залив и обратно. И двата преминават през водите на остров Ларак.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
06:30 10.04.2026
2 Да,бе
Коментиран от #4
06:46 10.04.2026
3 Тръмпи
06:51 10.04.2026
4 Тръмпи
До коментар #2 от "Да,бе":Още десет дена останаха, приятелю, после ще спрат да пишат за Иран, рязко и изведнъж
06:54 10.04.2026
5 СтараПого
07:01 10.04.2026
6 РЕАЛИСТ
07:15 10.04.2026
7 хехе
07:39 10.04.2026
8 Оракула от Делфи
Стара истина е , че от лудите бягат и пияните !!!
07:39 10.04.2026
9 Васил
09:00 10.04.2026