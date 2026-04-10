Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Стармър и Тръмп обсъдиха начини за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

10 Април, 2026 06:25, обновена 10 Април, 2026 06:27 1 184 9

  • сащ-
  • великобритания-
  • стармър-
  • тръмп-
  • рюте-
  • ормузки проток

По време на срещата си с Рюте, президентът на САЩ е настоял страните от алианса да предприемат конкретни мерки "до няколко дни"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха начини за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

„Лидерите обсъдиха необходимостта от практичен план за възможно най-бързо възобновяване на корабоплаването“, се казва в изявление, публикувано от кабинета на премиера след телефонния му разговор с Белия дом.

Даунинг стрийт отбеляза, че политиците са се съгласили, че „сега, когато е в сила прекратяване на огъня и има споразумение за отваряне на пролива“, е започнал „следващият етап в намирането на решение“.

В изявлението се казва, че Стармър, който е на посещение в Катар, е информирал американския лидер за усилията на Лондон да разработи единна позиция между няколко държави с цел „договаряне на жизнеспособен план“ за възобновяване на корабоплаването през този проток, който е от решаващо значение за световната икономическа активност.

По време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял страните от алианса да предприемат конкретни мерки, за да гарантират безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщава CNN.

Според медията, американският лидер е настоял членовете на НАТО да поемат съответните ангажименти в рамките на следващите няколко дни.

На 7 април президентът на САЩ обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Той заяви, че двете страни са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Американският премиер заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде атакувана.

По-рано иранският флот обяви, че всички кораби, планиращи да преминат през Ормузкия проток, трябва да следват два алтернативни маршрута през Ормузкия проток от Персийския залив и обратно. И двата преминават през водите на остров Ларак.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    11 0 Отговор
    Плащате репарации минавате, не плащате фъфлите нещо за дъ греат американ арми бюнтюфул ин дъ ворлд и подсмърчате.

    06:30 10.04.2026

  • 2 Да,бе

    12 0 Отговор
    Вариантите се сведоха до само един вариант и това е иранският...

    Коментиран от #4

    06:46 10.04.2026

  • 3 Тръмпи

    2 0 Отговор
    Във Великобритания имаме повече американска собственост от британците, ха ха хаааа! А тоя лакей ми се опъва даже, ха ха хаааа!

    06:51 10.04.2026

  • 4 Тръмпи

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Още десет дена останаха, приятелю, после ще спрат да пишат за Иран, рязко и изведнъж

    06:54 10.04.2026

  • 5 СтараПого

    5 0 Отговор
    Старата поговорка: "да би мирно седяло, не би чудо видяло" - да вземат да му я преведат на Тръмп и да му я закачат на стената. Явно иранците я знат добре и действат според нея.

    07:01 10.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР -

    07:15 10.04.2026

  • 7 хехе

    0 0 Отговор
    аятоласите кВо викат по въпроса.

    07:39 10.04.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Ако слушаш един луд в продължение на по- дълго време , ставаш самия ти луд !

    Стара истина е , че от лудите бягат и пияните !!!

    07:39 10.04.2026

  • 9 Васил

    0 0 Отговор
    Кукуто на Сащ върши делата си наполовина започва нещо а като не тръгне по плат обвинява другите за неуспехите си.

    09:00 10.04.2026