Техеран: Американците рискуват да се озоват в безкрайно блато на иранска земя

Главният ирански преговорящ и председател на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф предупреди тази вечер, че САЩ се излагат на „безкрайно блато“ след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе „много силен“ удар по Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Неподходящи стратегии и импулсивни решения ще обърнат всичко към лошо, ще унищожат енергийната инфраструктура, ще взривят пазарите и ще ви вкарат в безкрайно блато, от което няма да можете да излезете с години“, написа Галибаф в социалната платформа Екс.
„Ще откриете един различен Иран“, добави председателят на иранския парламент.
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по-рано заяви, че е обсъдила с иранския външен министър Абас Арагчи ескалацията във войната с Иран и състоянието на преговорите между Иран и САЩ, предаде Ройтерс.
Калас посочи в публикация в социалната мрежа Екс, че е провела разговор и с външния министър на Кувейт шейх Джарах Джабер ал Ахмад ас Сабах.
"Разговарях с иранския външен министър Абас Арагчи относно последната ескалация в Персийския залив и състоянието на преговорите със САЩ. Също така бях в контакт с министъра на външните работи на Кувейт шейх Джарах Джабер ал Ахмад ас Сабах. Възобновените атаки срещу страните от Персийския залив и критичната им инфраструктура са неприемливи", написа Калас.
Тя предупреди, че евентуално връщане към широкомащабен военен конфликт би имало сериозни последици за целия регион.
"Връщането към пълномащабна война би имало изключително висока цена за целия регион. Дипломатическият път остава най-добрият изход от тази война", посочи върховният представител на ЕС.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на напрежението в Близкия изток, включително от американските удари по Иран и от атаките на Ислямската република срещу нейни съседки, заяви говорител на световната организация.
Гутериш „призовава страните да се върнат към пълното спазване на примирието и да избягват всякакво по-нататъшно влошаване на ситуацията“ добави говорителят.
Той припомни предупреждението, което генералният секретар на ООН отправи вчера на заседание на Съвета за сигурност, че липсата на сдържаност може да отново да отприщи конфликта в пълната му сила и че това крие непредсказуеми последици за региона и за целия свят, особено за най-уязвимите страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
По скоро ще прежалят Дони...
Коментиран от #5
20:15 11.06.2026
2 Шопо
Коментиран от #17
20:18 11.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да....
Не вярвайте на пушилката..
КСИР ще подпише
Путин и Си днес заявиха- трябва да има дипломатично споразумение
Браво на Тръмп и Путин
20:19 11.06.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Пич":Американските пехотинци не са като наште кашици, те са гледали филмите с Рамбо.
20:20 11.06.2026
6 Сталин
20:21 11.06.2026
7 Хм...
20:23 11.06.2026
8 Те американците
20:25 11.06.2026
9 Е какво пък...
И единственият им проблем в такива случаи е да си осигурят самолети с много колесници...щото бегат като бит... пеер....си!
Коментиран от #11, #12, #25
20:28 11.06.2026
10 Лост
Коментиран от #13
20:36 11.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мишел
Коментиран от #18
20:42 11.06.2026
15 Архимандрисандрит Бибиян
20:42 11.06.2026
16 Мишел
20:45 11.06.2026
17 Факти
До коментар #2 от "Шопо":Вторият Хамней също е убит. Убиха и двама последователни главнокомандващи на армията. В момента Иран е на автопилот.
20:45 11.06.2026
18 Zахарова
До коментар #14 от "Мишел":Ние щото пък имаме. Студената война загубихме, а сега предстои украинската да загубим
20:49 11.06.2026
19 Гост
Сащ е държава- пирамида, американците и това не са разбрали още...;
Сащ е световен Мародер, откакто се е пръкнала, няма да има милост и разбиране! 😙
Коментиран от #20, #23
20:49 11.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мишел
20:57 11.06.2026
22 Путqin
20:57 11.06.2026
23 Уникално
До коментар #19 от "Гост":Нали знаеш, че сиИдиот
20:58 11.06.2026
24 Айляк
21:02 11.06.2026
25 Гошо
До коментар #9 от "Е какво пък...":Да защото тогава имаха, що-годе нормални президенти. Сегашния хубавец, ако беше тога на власт, щеше да заповяда запалването на всичкште джунгли на Виетнам в един общ пожар. То него не го слуша главата
21:09 11.06.2026