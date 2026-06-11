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Техеран: Американците рискуват да се озоват в безкрайно блато на иранска земя

Техеран: Американците рискуват да се озоват в безкрайно блато на иранска земя

11 Юни, 2026 20:10 1 293 25

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  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • израел

Ще откриете един различен Иран, добави председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф

Техеран: Американците рискуват да се озоват в безкрайно блато на иранска земя - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главният ирански преговорящ и председател на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф предупреди тази вечер, че САЩ се излагат на „безкрайно блато“ след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе „много силен“ удар по Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Неподходящи стратегии и импулсивни решения ще обърнат всичко към лошо, ще унищожат енергийната инфраструктура, ще взривят пазарите и ще ви вкарат в безкрайно блато, от което няма да можете да излезете с години“, написа Галибаф в социалната платформа Екс.

„Ще откриете един различен Иран“, добави председателят на иранския парламент.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по-рано заяви, че е обсъдила с иранския външен министър Абас Арагчи ескалацията във войната с Иран и състоянието на преговорите между Иран и САЩ, предаде Ройтерс.

Калас посочи в публикация в социалната мрежа Екс, че е провела разговор и с външния министър на Кувейт шейх Джарах Джабер ал Ахмад ас Сабах.

"Разговарях с иранския външен министър Абас Арагчи относно последната ескалация в Персийския залив и състоянието на преговорите със САЩ. Също така бях в контакт с министъра на външните работи на Кувейт шейх Джарах Джабер ал Ахмад ас Сабах. Възобновените атаки срещу страните от Персийския залив и критичната им инфраструктура са неприемливи", написа Калас.

Тя предупреди, че евентуално връщане към широкомащабен военен конфликт би имало сериозни последици за целия регион.

"Връщането към пълномащабна война би имало изключително висока цена за целия регион. Дипломатическият път остава най-добрият изход от тази война", посочи върховният представител на ЕС.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на напрежението в Близкия изток, включително от американските удари по Иран и от атаките на Ислямската република срещу нейни съседки, заяви говорител на световната организация.

Гутериш „призовава страните да се върнат към пълното спазване на примирието и да избягват всякакво по-нататъшно влошаване на ситуацията“ добави говорителят.

Той припомни предупреждението, което генералният секретар на ООН отправи вчера на заседание на Съвета за сигурност, че липсата на сдържаност може да отново да отприщи конфликта в пълната му сила и че това крие непредсказуеми последици за региона и за целия свят, особено за най-уязвимите страни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 4 Отговор
    Не очаквам САЩ да влязат сухоземно!!! Тогава ще бъде много смърт...
    По скоро ще прежалят Дони...

    Коментиран от #5

    20:15 11.06.2026

  • 2 Шопо

    31 1 Отговор
    САЩ победиха Иран смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    Коментиран от #17

    20:18 11.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да....

    7 5 Отговор
    Всичко е приключило
    Не вярвайте на пушилката..
    КСИР ще подпише
    Путин и Си днес заявиха- трябва да има дипломатично споразумение

    Браво на Тръмп и Путин

    20:19 11.06.2026

  • 5 Град Козлодуй

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Американските пехотинци не са като наште кашици, те са гледали филмите с Рамбо.

    20:20 11.06.2026

  • 6 Сталин

    19 2 Отговор
    Те отдавна са в блатото но не го проомяват трилиони дълг, за това и други искат да вкарат в блата.

    20:21 11.06.2026

  • 7 Хм...

    20 2 Отговор
    Тоя инфантилен идиот тръмп омръзва с глупостите си. Мухльо решил да се прави на мъж. Иран го срита в стафидките и сега помиара само джафка и циври за помощ ту от Китай, ту от европейските евнуси.

    20:23 11.06.2026

  • 8 Те американците

    13 2 Отговор
    от много време са в блатото ! Просто някой като персите трябваше да покаже наяве, че "царят" е гол !

    20:25 11.06.2026

  • 9 Е какво пък...

    15 2 Отговор
    Краварите имат богат опит с потъването в блатото - Виетнам, Камбоджа, Лаос, Афганистан...

    И единственият им проблем в такива случаи е да си осигурят самолети с много колесници...щото бегат като бит... пеер....си!

    Коментиран от #11, #12, #25

    20:28 11.06.2026

  • 10 Лост

    12 1 Отговор
    Добре,бе Калас.Защо тогава не искайте да се реши по дипломатичен начин конфликта между Русия и Украйна?

    Коментиран от #13

    20:36 11.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишел

    4 3 Отговор
    САЩ нямат победа във война от 1946г., когато бяха сред победителите от антихитлеристката коалиция. Очертава се да не стигнат до победа във война, докато съществуват.

    Коментиран от #18

    20:42 11.06.2026

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Багера знай ли каде са биле неколко години под амереканска окопация? Сичко им е добре познато на комбойците

    20:42 11.06.2026

  • 16 Мишел

    6 3 Отговор
    САЩ могат да победят Иран, ако Иран нямаше съюзници Китай, Русия и Северна Корея.

    20:45 11.06.2026

  • 17 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Вторият Хамней също е убит. Убиха и двама последователни главнокомандващи на армията. В момента Иран е на автопилот.

    20:45 11.06.2026

  • 18 Zахарова

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Ние щото пък имаме. Студената война загубихме, а сега предстои украинската да загубим

    20:49 11.06.2026

  • 19 Гост

    2 2 Отговор
    Американците не знаят защо съществуват;
    Сащ е държава- пирамида, американците и това не са разбрали още...;
    Сащ е световен Мародер, откакто се е пръкнала, няма да има милост и разбиране! 😙

    Коментиран от #20, #23

    20:49 11.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    0 1 Отговор
    Тръмп заяви, че е отменил ударите по Иран и ще преговаря- нпвините по CNN.

    20:57 11.06.2026

  • 22 Путqin

    2 0 Отговор
    Патеряли холодной вайнъй

    20:57 11.06.2026

  • 23 Уникално

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Нали знаеш, че сиИдиот

    20:58 11.06.2026

  • 24 Айляк

    0 1 Отговор
    Проклятието Текумзе започна да тегне нод ФАЩ - това искаха да кажат иранците, хъ-хъ...

    21:02 11.06.2026

  • 25 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Е какво пък...":

    Да защото тогава имаха, що-годе нормални президенти. Сегашния хубавец, ако беше тога на власт, щеше да заповяда запалването на всичкште джунгли на Виетнам в един общ пожар. То него не го слуша главата

    21:09 11.06.2026

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