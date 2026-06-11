Техеран: Американците рискуват да се озоват в безкрайно блато на иранска земя

Главният ирански преговорящ и председател на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф предупреди тази вечер, че САЩ се излагат на „безкрайно блато“ след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе „много силен“ удар по Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Неподходящи стратегии и импулсивни решения ще обърнат всичко към лошо, ще унищожат енергийната инфраструктура, ще взривят пазарите и ще ви вкарат в безкрайно блато, от което няма да можете да излезете с години“, написа Галибаф в социалната платформа Екс.

„Ще откриете един различен Иран“, добави председателят на иранския парламент.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по-рано заяви, че е обсъдила с иранския външен министър Абас Арагчи ескалацията във войната с Иран и състоянието на преговорите между Иран и САЩ, предаде Ройтерс.

Калас посочи в публикация в социалната мрежа Екс, че е провела разговор и с външния министър на Кувейт шейх Джарах Джабер ал Ахмад ас Сабах.

"Разговарях с иранския външен министър Абас Арагчи относно последната ескалация в Персийския залив и състоянието на преговорите със САЩ. Също така бях в контакт с министъра на външните работи на Кувейт шейх Джарах Джабер ал Ахмад ас Сабах. Възобновените атаки срещу страните от Персийския залив и критичната им инфраструктура са неприемливи", написа Калас.

Тя предупреди, че евентуално връщане към широкомащабен военен конфликт би имало сериозни последици за целия регион.

"Връщането към пълномащабна война би имало изключително висока цена за целия регион. Дипломатическият път остава най-добрият изход от тази война", посочи върховният представител на ЕС.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на напрежението в Близкия изток, включително от американските удари по Иран и от атаките на Ислямската република срещу нейни съседки, заяви говорител на световната организация.

Гутериш „призовава страните да се върнат към пълното спазване на примирието и да избягват всякакво по-нататъшно влошаване на ситуацията“ добави говорителят.

Той припомни предупреждението, което генералният секретар на ООН отправи вчера на заседание на Съвета за сигурност, че липсата на сдържаност може да отново да отприщи конфликта в пълната му сила и че това крие непредсказуеми последици за региона и за целия свят, особено за най-уязвимите страни.