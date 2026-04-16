Новини
Свят »
Русия »
Две деца загинаха при удар с дрон в Русия

Две деца загинаха при удар с дрон в Русия

16 Април, 2026 07:46, обновена 16 Април, 2026 07:41 713 55

  • русия-
  • дрон-
  • загинаха-
  • деца

Украинска атака срещу жилищни сгради в Краснодарския край взе жертви и рани цивилни

Две деца загинаха при удар с дрон в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Две деца - на 5 и 14 години - са загинали при украинско нападение с дрон в Краснодарски край, съобщи областният губернатор Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес, предава БТА.

По думите му атаката е била насочена срещу жилищни сгради в град Туапсе.

„Терористична атака с дрон срещу жилищни сгради в Туапсе отне живота на двама непълнолетни“, заяви Кондратиев в социалната мрежа „Телеграм“.

Той допълни, че при нападението са ранени и двама възрастни, които получават медицинска помощ.

Местните власти съобщават, че е разпоредено да бъде оказана необходимата подкрепа на семействата на жертвите.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор Живков

    14 3 Отговор
    В Иран загинаха 200, Изрсел изтрепа хиляди, но там всички си затварят очите.

    Коментиран от #8, #9, #16, #17

    07:45 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Неутрален

    3 16 Отговор
    Пишете ги на сметката на ботокса.

    Коментиран от #7

    07:47 16.04.2026

  • 4 Лама Гюро

    13 2 Отговор
    Тези дронове са от моята помощ дето дадох за наркомана!

    07:47 16.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо големите медии спяр?

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Живков":

    Бездушните западни елити си затварят очите за руските невинни граждански жертви. Тези дечица са поредните жертва на западната военна машина, която от столетия воюва против Русия.
    Бог да упокои невинните им душички!
    Дай Боже по-скоро край на войната!

    Коментиран от #14

    07:51 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВВП

    9 2 Отговор
    Ликвидирай Зелю фашиста ,и режима . Веднъж и завинаги..

    07:55 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Защо големите медии спяр?":

    Той Бог ще се погрижи за душичките на дечицата, но да вземе да вразуми родителите и дядовците им

    Коментиран от #26

    07:56 16.04.2026

  • 15 ЗАРАДИ НАЦИПОМОЩА

    7 1 Отговор
    Е ЗА ТОВА СВОто ЩЕ ЗАВЪРШИ С НОВ ПАРАД В БЕРЛИН

    Коментиран от #19

    07:59 16.04.2026

  • 16 ВВП

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Живков":

    Изтрепа милиони и от двете страни.Ненадминат рекорд.

    07:59 16.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха

    3 11 Отговор

    До коментар #15 от "ЗАРАДИ НАЦИПОМОЩА":

    Няма как да стане.На СССР му помагаше почти целия свят во главе със САЩ.
    В тази война Русия много прилича на нацистка Германия с вожда си Путлер.И знаете как свърши Хитлер и нацизма му.Това чака и расизма.

    Коментиран от #21, #48

    08:02 16.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха":

    То си личи колко са ти знанията относно нацизма и Германия от онова време. Ама вие розово-бенбените толкова си можете

    Коментиран от #42

    08:03 16.04.2026

  • 22 И кво

    0 0 Отговор
    Отбрителна стратегия

    Коментиран от #32

    08:04 16.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мъдрецът

    2 6 Отговор
    Не е добре така! Трябва да се въведат глоби за трепане на руски граждани! Два долара глоба за мирен руснак, а за алкaш глобата да е един долар! Коментара ми не включва децата! Те още нямат вина за нищо!

    08:07 16.04.2026

  • 26 Кои?

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Тези, които палеха невинни хора в одеския дом на профсъюзите или наследниците на тези, които унищожиха 20 милиона цивилини руснаци през втората световна и днес убиват руски деца?

    Коментиран от #28, #30, #51

    08:07 16.04.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:08 16.04.2026

  • 28 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кои?":

    Опорки....опорки.....

    08:09 16.04.2026

  • 29 Мишел

    3 3 Отговор
    Русия е защитила военните си обекти с ПВО. Затова Украйна атакува главно цивилни обекти.

    Коментиран от #45

    08:09 16.04.2026

  • 30 гру гайтанджиева

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Кои?":

    Руски фейкове колега.

    08:09 16.04.2026

  • 31 Яяяяя

    3 4 Отговор
    Ами колко загинаха в Украйна и колко отвлякоха. Стига са ревали ватенките. Който иска война си я получава.

    Коментиран от #37

    08:09 16.04.2026

  • 32 И кво значи тва?!

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "И кво":

    ,,Отбрителна стратегия"...?!

    08:11 16.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе

    1 1 Отговор
    Киев що гори в? Поне им е топло сега

    08:13 16.04.2026

  • 35 а бе..

    1 1 Отговор
    Какво са им виновни децата на таа бандерска сгань че тъпчат на едно място,зеления мухал за четири години гушна над 500 млрда а не може да си върне поне един реактор от запорожкио аец

    08:15 16.04.2026

  • 36 Кирил

    2 0 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #40

    08:17 16.04.2026

  • 37 ти па..

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Яяяяя":

    Немаш думата,не виждаш ли че си затънал до гуша ужлътото напеефьдскио

    08:17 16.04.2026

  • 38 Митко бонбата

    1 3 Отговор
    Руското министерство на военните операции публикува списък с адреси къде в Европа се произвеждат дронове за трепане на алкaш, което е заплаха към европейските държави! Евро а и досега е помагала с оръжие, но такива действия против нея не е имало! Щом този факт им бърка отзад, значи вече осъзнават съдбата си колко е безнадеждна. От друга страна и на децата е ясно, че при положение че не може да се справи с една Украйна, не би пожелала още Украйни да я ритат. И понеже знаят че тръмп е по луд от медведев, досега заплахи в тая посока няма!

    Коментиран от #46

    08:19 16.04.2026

  • 39 Тодор Живков

    0 3 Отговор
    Само загрузка 200 за блатарите и копейките им продажни.

    08:20 16.04.2026

  • 40 а ма..

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Кирил":

    Оди да помагаш на бандерците..защото масква разтегна фронтовата линия над две хикяди и 500 км,а такъв голем разкрач зеленио мухал не може да направи оти ще се рачекне

    08:23 16.04.2026

  • 41 Украйна води война срещу Русия

    3 1 Отговор
    От лятото на 2023г когато нападнаха Курск и после някъде постепенно започнаха да хвърлят ракети и дронове по руските градове с което развенчаха мита че Русия била агресор защото украйна също е агресор и то украйна започна да напада собствения си народ още преди десет години .Всички които и дават оръжия и пари да съучастници НАТО и другите.

    08:27 16.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 да живее путин Фашиста

    2 2 Отговор
    Не се награбиха на земя руските агресори!

    08:29 16.04.2026

  • 44 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Оно чувалите си летат за блатата и крематорките пушат 24/7, па дако си.

    Коментиран от #47

    08:29 16.04.2026

  • 45 русия атакува ел централи

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Украйна отговаря!

    Коментиран от #50

    08:31 16.04.2026

  • 46 Какъв циничен език/ циничен просташки

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Митко бонбата":

    Изказ имаш само думи нямам. И всички останали на твоя акъл са така.

    08:32 16.04.2026

  • 47 Какъв циничен език/ циничен просташки

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Имаш и ти не е за вярване от къде ви намират непеота ли който ви плаща там.

    08:34 16.04.2026

  • 48 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха":

    КО НАПРАВИ..БЕ....ООФ..МНОГО МИРИШЕ

    08:35 16.04.2026

  • 49 Дедо

    0 2 Отговор
    Защо представяте нещата манипулативно? Нали знаете че в тези сгради е имало съвещание на руски генерали, и са обсъждаликои украински градове да разрушат!

    08:36 16.04.2026

  • 50 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "русия атакува ел централи":

    Но, ако трябва да сме честни са защитени само бункера на ботокса и на кабаева имението, друго Зеленски си го млати как си иска!

    08:36 16.04.2026

  • 51 Именно Украйна е пуснала хитлеристите

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кои?":

    През ВСВ да стигнат чак до Русия която не само че ги спря но ги гони до Берлин и пак така ще стане защото взе да ни писва вече.

    Коментиран от #53

    08:40 16.04.2026

  • 52 Международната колонка Простаци

    1 0 Отговор
    Разни и разнообразни са се навъдили тука че нямам желание нито да чета нито да пиша. Последния дедо бае тодар и мн.други.

    08:45 16.04.2026

  • 53 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Именно Украйна е пуснала хитлеристите":

    После едните караха мерцедеси и обикаляха света, а блатните живееха в дървени бараки заградени с бодлива тел, а хляба беше с купони, така си клошарстват още, само копейките им завиждате на мизерията и робията!

    Коментиран от #55

    08:45 16.04.2026

  • 54 Надарен и талантлив

    0 1 Отговор
    Ще бъдат опростени греховете на всеки, който е утепал поне един алкaш, и ще бъде гарантирано място в рая и входна карта за харема на Свети Петър! УДРИ!

    08:45 16.04.2026

  • 55 Сложих ти плюс по погрешка.

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Последния Софиянец":

    Ще ходя на очен лекар и без друго не е шега.

    08:47 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания