Две деца загинаха при удар с дрон в Русия

Две деца - на 5 и 14 години - са загинали при украинско нападение с дрон в Краснодарски край, съобщи областният губернатор Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес, предава БТА.

По думите му атаката е била насочена срещу жилищни сгради в град Туапсе.

„Терористична атака с дрон срещу жилищни сгради в Туапсе отне живота на двама непълнолетни“, заяви Кондратиев в социалната мрежа „Телеграм“.

Той допълни, че при нападението са ранени и двама възрастни, които получават медицинска помощ.

Местните власти съобщават, че е разпоредено да бъде оказана необходимата подкрепа на семействата на жертвите.