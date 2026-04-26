Прокурорът на САЩ: Тръмп е бил сред мишените при стрелбата на гала вечерята

26 Април, 2026 17:39 525 4

Главният прокурор на САЩ разкри, че заподозреният е проникнал в периметъра на хотел „Хилтън“ и не съдейства на разследването

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Целите на мъжа, който откри огън по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, са били членове на американската администрация, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви и.ф. главният прокурор на страната Тод Бланш, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му мотивите за стрелбата все още се изясняват, а 31-годишният заподозрян Коул Томас Алън не сътрудничи активно на властите.

Бланш посочи, че разследващите проверяват информация, според която стрелецът е сглобил оръжието си в хотела, но е бил спрян почти веднага след нарушаването на охранителния периметър.

Той допълни, че на Алън ще бъде повдигнато официално обвинение в понеделник, а междувременно продължават претърсванията и анализът на иззетите електронни устройства.


  • 1 то и тиквата

    5 1 Отговор
    преди доста време казваше с половин уста
    че имало опит за убиство към него
    ама жив е още с бая голямо стадо

    17:42 26.04.2026

  • 2 Тремп Нобелов Епщайнски

    9 1 Отговор
    Усетиха че губят изборите и поддръжката от народа и почнаха театри, стойки и чалъми.

    Хайде холан, взехте целия свят за канарчета.

    17:48 26.04.2026

  • 3 Горски

    6 1 Отговор
    Поредният спектакъл подобно на опита за покушение спретнат от тези с копанките на тиквите за да поддържат вярата на дебилите, че бай Тръмпич е борецът срещу глобалистите. Иначе клоунът може да убива и да граби и да лишава от бъдеще цели поколения, а него не бива не ща демокрация. Световните лидери са шокирани ,че е само опит за убйство на международния терорист Тръмп.Следващия път ,световните лидери ще пеят одата на радоста. Да ти се доповръща от тази проява на лицемерие и мръсотия! Те убиха с едно копче 160 деца, но сега клеймят насилието. И тези хора се мислят за цивилизовани! Няма право на съществуване подобна “цивилизация”. Тръмп пусна пландемията, лепна я на Китайците, хвърли милиарди на Пфайзър и Модерна. Първата му работа след като мина номера да го изберат пак беше вечеря с Бил Гейтс, втората крипто измама и Стар гейт програма на Оракъл Бест Бихейвиър и Сам Алтав. Тръмп като гръмна аятолаха, професионално, не бяха шокирани, а сега са шокирани от един аматьор. А сетиха ли се тези световни лидери да осъдят и да се шокират от убийствата извършени над цивилни в други държави по лична заповед на Доналд Тръмп - май това не са го забелязали. Долни лицемери!

    17:51 26.04.2026

  • 4 Добрият стрелец

    0 0 Отговор
    не оставя непоразени мишени. Язък!

    18:01 26.04.2026