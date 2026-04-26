Прокурорът на САЩ: Тръмп е бил сред мишените при стрелбата на гала вечерята

Целите на мъжа, който откри огън по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, са били членове на американската администрация, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви и.ф. главният прокурор на страната Тод Бланш, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му мотивите за стрелбата все още се изясняват, а 31-годишният заподозрян Коул Томас Алън не сътрудничи активно на властите.

Бланш посочи, че разследващите проверяват информация, според която стрелецът е сглобил оръжието си в хотела, но е бил спрян почти веднага след нарушаването на охранителния периметър.

Той допълни, че на Алън ще бъде повдигнато официално обвинение в понеделник, а междувременно продължават претърсванията и анализът на иззетите електронни устройства.