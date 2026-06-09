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Поне 37 са загиналите при земетресението във Филипините, 12 души остават в неизвестност ВИДЕО

Поне 37 са загиналите при земетресението във Филипините, 12 души остават в неизвестност ВИДЕО

9 Юни, 2026 04:29, обновена 9 Юни, 2026 04:39 674 0

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Ранените са поне 203-ма

Поне 37 са загиналите при земетресението във Филипините, 12 души остават в неизвестност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 37 са загиналите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, което разтърси южното крайбрежие на остров Минданао във Филипините на 8 юни.

Повече от 200 са ранени, а минимум 12 души остават в неизвестност.

Това е най-силният трус в страната от 1990 г. насам и се определя като едно от най-разрушителните сеизмични събития в региона за последните пет десетилетия.

Голяма част от смъртните случаи са регистрирани в провинция Сарангани, където свлачище в община Глан отне живота на 13 селяни, и в град Генерал Сантос. Над 203 души са получили различни наранявания, предимно от падащи отломки, срутващи се стени и паника.

Спасителните екипи продължават да издирват най-малко 12 души, за които се подозира, че са затрупани под отломките на срутили се търговски сгради и складове.

Земетресението удари в 7:37 ч. местно време — момент, съвпадащ с първия учебен ден след лятната ваканция, което предизвика огромен хаос. В град Генерал Сантос изцяло или частично са разрушени множество постройки. Снимки и видеоклипове в социалните мрежи показаха сриването на ресторант за бързо хранене Jollibee, както и големи щети по търговския център SM. Рухнали са покривни конструкции и навеси на няколко училища. По чудо няма масова трагедия сред децата, тъй като по време на труса учениците са били на двора за сутрешната церемония по издигане на знамето.

Международното летище в Генерал Сантос беше временно затворено, а десетки вътрешни полети бяха анулирани. Регистрирани са над 130 вторични труса, като най-силният от тях достигна магнитуд 6,5. Сеизмолозите предупреждават хората да не се прибират в увредени сгради.

Трусът активира локални предупреждения за цунами на Филипините, в Индонезия, Малайзия и Япония. Най-високата измерена вълна беше 1,40 метра в крайбрежния град Киамба. За щастие, вълните не предизвикаха допълнителни тежки разрушения или жертви и предупрежденията бяха отменени няколко часа по-късно.

Президентът на Филипините, Фердинанд Маркос-младши, незабавно отмени учебните занятия в засегнатите провинции и мобилизира националните агенции за реакция при бедствия, уверявайки, че „правителството действа и Минданао няма да бъде изоставен“.


Финландия
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