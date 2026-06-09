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Тръмп предложи Сенатът да утвърди Тод Бланш за главен прокурор

Тръмп предложи Сенатът да утвърди Тод Бланш за главен прокурор

9 Юни, 2026 05:04, обновена 9 Юни, 2026 05:09 628 0

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Кандидатурата трябва да бъде подкрепена от Комисията по правосъдие на Сената, а след това и от цялата Камара на представителите

Тръмп предложи Сенатът да утвърди Тод Бланш за главен прокурор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Сенатът да потвърди изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш за главен прокурор.

Съобщението беше публикувано на уебсайта на Белия дом.

Номинацията на Бланш за ръководител на Министерството на правосъдието, което функционира като прокуратура на САЩ, е изпратена в Сената. За да бъде потвърдена, Бланш първо трябва да бъде подкрепена от Комисията по правосъдие на Сената, а след това и от цялата Камара на представителите.

Тръмп назначи Бланш за изпълняващ длъжността главен прокурор на 2 април, след като потвърди оставката на Пам Бонди като ръководител на отдела.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи, че основната причина за оставката на Бонди е начинът, по който тя се е справила с публикуването на документи, свързани със случая с осъдения финансист педофил Джефри Епстийн.


САЩ
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