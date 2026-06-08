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Иран и Израел прекратиха ударите помежду си след призива на Тръмп

Иран и Израел прекратиха ударите помежду си след призива на Тръмп

8 Юни, 2026 21:48, обновена 8 Юни, 2026 22:31 1 004 7

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  • персийски залив

Обявеното на 8 април примирие доведе до спиране на пълномащабните военни действия, но спорадичните сблъсъците в Залива продължиха

Иран и Израел прекратиха ударите помежду си след призива на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран и Израел обявиха днес, че прекратяват нанасянето на взаимни удари след призива на президента на САЩ Доналд Тръмп двете страни незабавно да "спрат да стрелят", въпреки че Техеран заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула" в Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вълната от атаки през последните 24 часа бележи най-пряката конфронтация между Иран и Израел от началото на примирието през април, заплашвайки да провали усилията на Вашингтон да постигне споразумение с Техеран за прекратяване на войната, продължаваща вече повече от три месеца.

Цените на петрола - които скочиха с до 5 процента след поредицата от атаки - отбелязаха спад, след като иранските военни обявиха, че първата вълна от удари срещу Израел е приключила.

Източник, запознат с въпроса, съобщи пред Ройтерс, че Израел също е решил да прекрати атаките си срещу Иран.

Израел нанесе удари по редица ирански цели, след като снощи Техеран изстреля ракети към неговата територия. Техеран заяви, че ударите са в отговор на израелските атаки срещу бастиони на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут.

Израел удари нефтохимически завод в югозападната част на Иран, за който заяви, че се използва за производство на балистични ракети. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е отвърнал на удара, като е извършил атака срещу подобен израелски завод в град Хайфа.

Военното командване на Иран заяви, че е "нанесло болезнен ответен удар" на Израел за атаките му срещу Ливан, включително вчерашните удари в покрайнините на Бейрут.

"На тази основа се обявява прекратяване на операциите на въоръжените сили. Подчертава се обаче, че в случай на продължаване на агресията и враждебните действия, включително в южната част на Ливан, ще последват мерки, които ще бъдат значително по-сурови и унищожителни от преди“, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Тази размяна на удари затрудни усилията на Тръмп за прекратяване на войната, започнала с американско-израеслките удари срещу Иран на 28 февруари, и подчертава колко лесно конфликтът може да прерасне в по-широко регионално противопоставяне. Обявеното на 8 април примирие доведе до спиране на пълномащабните военни действия, но спорадичните сблъсъците в Залива продължиха.

В една от публикациите си в социалните мрежи Тръмп заяви, че както Израел, така и Иран искат "незабавно ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ! Финалните преговори за "мир" продължават, освен ако невежеството или глупостта не им попречат". Той подчерта, че блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато не бъде постигнато финално споразумение.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че Техеран поддържа кореспонденция с Вашингтон в атмосфера на "изключителна подозрителност". Той добави, че действията на Израел в Ливан, независимо дали са били извършени със знанието и съгласието на САЩ, или не, са имали за цел да саботиран дипломатическите усилия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    4 3 Отговор
    Израел от страх, а Иран - за да си до направи дронове и ракети!!!

    21:50 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Докога?

    21:52 08.06.2026

  • 3 Мдааа

    3 4 Отговор
    За около половин час максимум час, докато Хитлеряху се навечеря и не даде друга команда на подчинения си Дончо?

    21:57 08.06.2026

  • 4 Ами

    3 2 Отговор
    Вчера Тръмп каза две неща които бяха пропуснати от нашите медии.
    Първото е, че обмисля да приеме условията на Иран, и
    второто че Израел трябва да приеме условията на Иран.
    С прости думи ... Тръмп се навоюва в Близкия Изток.

    22:04 08.06.2026

  • 5 Дзак

    3 1 Отговор
    Винаги, когато има някакво разбирателство, се прави провокация.

    22:10 08.06.2026

  • 6 Миротворецът

    0 1 Отговор
    В действие.
    Утре сутрин ще удари и двете държави.

    22:34 08.06.2026

  • 7 Следете

    0 0 Отговор
    В Ютуб има един бивш репортер от BBC - Janta Ka Reporter и в Инстаграм има още един пич който коментира - 3dclassicfordparts - последният е добавен от Мосад като враг на Израел. :D

    22:40 08.06.2026

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