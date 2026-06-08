Предложение към Путин! Евролидерите са готови с формула за преговори за Украйна

Европейските лидери от Великобритания, Германия и Франция заявиха в неделя подкрепа за предложение за преговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на Русия Владимир Путин с цел постигане на прекратяване на огъня, като подчертаха, че Европа трябва да има активна роля в процеса, предава "Ройтерс".

В съвместно изявление британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон приветстваха призива на Зеленски за край на войната и идеята за директен диалог между Киев и Москва с участие на САЩ и Европа. Тримата лидери оглавяват неформалния алианс за сигурност E3.

"Лидерите приветстваха призива на президента Зеленски за прекратяване на войната, договорено по дипломатически път, както е посочено в писмото му до президента", се казва в изявлението.

Зеленски се срещна с тях в Лондон на "Даунинг стрийт", дни след масирани руски въздушни удари срещу Украйна. Той заяви в X, че Украйна има нужда от повече ракети за противовъздушна отбрана.

Зеленски по-рано изпрати отворено писмо до Путин с предложение за лични преговори, като твърди, че руското общество е уморено от войната, инфлацията и недостига на горива. Той добави, че вниманието на САЩ е насочено към конфликта в Иран и че не бива да се чака Европа отново да стане приоритет.

Москва отхвърли предложението, като Путин заяви, че то не изглежда искрено и че няма смисъл от среща без дългосрочно споразумение.

Европейските лидери и Зеленски очертаха условия за "справедлив и траен мир", включително незабавно прекратяване на огъня, използване на настоящата фронтова линия като база за преговори, правно обвързващи гаранции за сигурност за Украйна и разполагане на многонационални сили. Те настояха и руските активи да останат блокирани до компенсации за щетите от войната, както и защита на европейската сигурност.

"За Украйна винаги е било приоритет позицията и гласът на Европа в преговорите да бъдат силни", каза Зеленски.

Кийр Стармър заяви, че подкрепата на Великобритания за Украйна е "непоколебима". и че "Сигурността на Украйна е сигурността на Европа."