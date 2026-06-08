Предложение към Путин! Евролидерите са готови с формула за преговори за Украйна

Европейските лидери от Великобритания, Германия и Франция заявиха в неделя подкрепа за предложение за преговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на Русия Владимир Путин с цел постигане на прекратяване на огъня, като подчертаха, че Европа трябва да има активна роля в процеса, предава "Ройтерс".
В съвместно изявление британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон приветстваха призива на Зеленски за край на войната и идеята за директен диалог между Киев и Москва с участие на САЩ и Европа. Тримата лидери оглавяват неформалния алианс за сигурност E3.
"Лидерите приветстваха призива на президента Зеленски за прекратяване на войната, договорено по дипломатически път, както е посочено в писмото му до президента", се казва в изявлението.
Зеленски се срещна с тях в Лондон на "Даунинг стрийт", дни след масирани руски въздушни удари срещу Украйна. Той заяви в X, че Украйна има нужда от повече ракети за противовъздушна отбрана.
Зеленски по-рано изпрати отворено писмо до Путин с предложение за лични преговори, като твърди, че руското общество е уморено от войната, инфлацията и недостига на горива. Той добави, че вниманието на САЩ е насочено към конфликта в Иран и че не бива да се чака Европа отново да стане приоритет.
Москва отхвърли предложението, като Путин заяви, че то не изглежда искрено и че няма смисъл от среща без дългосрочно споразумение.
Европейските лидери и Зеленски очертаха условия за "справедлив и траен мир", включително незабавно прекратяване на огъня, използване на настоящата фронтова линия като база за преговори, правно обвързващи гаранции за сигурност за Украйна и разполагане на многонационални сили. Те настояха и руските активи да останат блокирани до компенсации за щетите от войната, както и защита на европейската сигурност.
"За Украйна винаги е било приоритет позицията и гласът на Европа в преговорите да бъдат силни", каза Зеленски.
Кийр Стармър заяви, че подкрепата на Великобритания за Украйна е "непоколебима". и че "Сигурността на Украйна е сигурността на Европа."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #11, #14, #24
15:42 08.06.2026
2 Отговорът на Путин
Коментиран от #15
15:43 08.06.2026
3 Читател
15:43 08.06.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Срещата ще се състои в Баба Алино, когато, ако се дострои.
Коментиран от #81
15:43 08.06.2026
5 Евролидерите
15:44 08.06.2026
6 име
15:44 08.06.2026
7 Не разбрахте ли, че
15:44 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Без име
Коментиран от #16
15:44 08.06.2026
10 Тримата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":тенори ще му пеят...
15:45 08.06.2026
11 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой не ме бръсне за слива, многоходова копейка.
15:45 08.06.2026
12 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
От никакви преговори,
до готови сме за преговори❗
15:45 08.06.2026
13 Странно
15:45 08.06.2026
14 Пламен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радефф най-отпред. :)
Коментиран от #37
15:45 08.06.2026
15 Йосиф Кобзон
До коментар #2 от "Отговорът на Путин":Работят яко.
Коментиран от #27
15:45 08.06.2026
16 Умрел руснак
До коментар #9 от "Без име":Войната ще се реши в Малая Токмачка.
15:47 08.06.2026
17 Боруна Лом
15:47 08.06.2026
18 Мутата
15:48 08.06.2026
19 Тити на Кака
Последицата от такива малоумни предложения е, че директният диалог на бойното поле продължава.
Както каза Путин още преди 4 години "Ние не бързаме!".
15:48 08.06.2026
20 Европейските пишман комарджии от
че вече се умориха да залагат на куц кон
и да затъват все повече в дългове
15:50 08.06.2026
21 Путин отговори:
Имам Орешници, .... А вие?
Коментиран от #97
15:50 08.06.2026
22 каква е тази помощ
Коментиран от #40
15:50 08.06.2026
23 И Киев е Руски
Телеграм каналът „Трета световна война“ публикува информация, позовавайки се на източници в западната преса. Според тази информация, когато преди няколко дни срещу Киев е бил нанесен масиран ответен удар и украинските противовъздушни сили не са успели да прехванат нито една хиперзвукова ракета „Циркон“, една, или може би няколко, от тези ракети са попаднали в подземен бункер. Оказа се, че там от бомбардировките са се крили няколко десетки висши служители на украинското разузнаване. В резултат на това са загинали 30 украински разузнавачи и седем американски координатори и съветници на ЦРУ.
15:50 08.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Монтгомъри
15:53 08.06.2026
26 Тия са
15:55 08.06.2026
27 Лучано Павароти от съседната палата
До коментар #15 от "Йосиф Кобзон":Щом си Кобзон, поне можеш ли да пеееш?
15:56 08.06.2026
28 къса памет
15:57 08.06.2026
29 Смешник
15:57 08.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 да попитам
15:58 08.06.2026
32 404
Коментиран от #46
15:58 08.06.2026
33 гост
Коментиран от #39
15:59 08.06.2026
34 ами...
2. Тези 3-мата водят открита война срещу Русия така, че могат да идат при Путин само за да подпишат собствената си капитулация
3. Нагли, алчни и зли - що е то?
15:59 08.06.2026
35 А ДА МИР.
15:59 08.06.2026
36 Жбръц
16:00 08.06.2026
37 таралеж
До коментар #14 от "Пламен":а от другата страна най-отпред Д, ББ, асенчо и суингъpа...
16:00 08.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Избирател
До коментар #33 от "гост":Защо изобщо ги наричат "евролидери" след като и тримата имат одобрение на десетина процента от народите си и след изборите няма да са на власт.
16:01 08.06.2026
40 Атина Палада
До коментар #22 от "каква е тази помощ":Точно така..Ако не бяха помагали,сега Украйна щеше да си е цяла с 40 милионно население и работеща икономика..Преди 2014 година Украйна беше на светлинни години пред България.След 2014 г.започна разрухата в Украйна.
Коментиран от #45, #52
16:05 08.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бързащи
16:06 08.06.2026
44 Тома
16:06 08.06.2026
45 Оня с парчето
До коментар #40 от "Атина Палада":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
16:07 08.06.2026
46 Йосиф Кобзон
До коментар #32 от "404":Работят.
16:08 08.06.2026
47 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
16:08 08.06.2026
48 стоян георгиев
16:08 08.06.2026
49 Хайо
16:08 08.06.2026
50 Загрижен
Коментиран от #68
16:09 08.06.2026
51 На всички ни е ясно
Събира останалата жива пен Дел дружинка обратно в страната на дървените НУЖ ници и той пристига в Хага!
Тва е
16:09 08.06.2026
52 Геро
До коментар #40 от "Атина Палада":Мнението на от-пад-ъци като теб е без значение.
16:09 08.06.2026
53 Навсякъде са
16:10 08.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тошо
16:10 08.06.2026
56 Относно "лидерите" на Европа
Ето информацията:
-- -- --
Тринадесет месеца след избирането си, германският канцлер Фридрих Мерц преминава през много труден период. Той е вече най-непопулярният германски лидер след Втората световна война.
Коментиран от #65
16:10 08.06.2026
57 Дядо Поп
Коментиран от #66
16:10 08.06.2026
58 Изглежда Развеселен
16:11 08.06.2026
59 И децата разбраха какво искат тези дженд
16:12 08.06.2026
60 Чиниш ми се
До коментар #54 от "Смотльо,":Руски минедчия.
Коментиран от #63, #67, #71
16:12 08.06.2026
61 арбалета 🎯
16:12 08.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 кух ,
До коментар #60 от "Чиниш ми се":По-добре руски , отколкото турски ! Понял ?!
16:14 08.06.2026
64 Йосиф Весериьнович
16:14 08.06.2026
65 Акъл море
До коментар #56 от "Относно "лидерите" на Европа":Според тези разсъждения остана един лидер в Европа и той е от България Миротворец Познай от първия път кой е той
Коментиран от #76
16:14 08.06.2026
66 Зевзек
До коментар #57 от "Дядо Поп":"Ще падне"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - хайде петроханците хващайте ЩЕките.
16:15 08.06.2026
67 Чиниш ми се
До коментар #60 от "Чиниш ми се":ПП пийди. раzzин,истински лама петроханец ☝️.
16:16 08.06.2026
68 Причината е че ...
До коментар #50 от "Загрижен":Педофила наруши всички договори и споразумения! По пе далски нападнаха и окупираха Крим!После зелени човечета ( Вагнер, Менделсон, КГБ ГИРКИН, Мото рола, Гиви) извършиха преврат в Луганск, представяйки се за Луганчани!
Ама от монгольяк педофил какво да очакваш
Коментиран от #83
16:16 08.06.2026
69 Айляк
16:17 08.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зевзек
До коментар #60 от "Чиниш ми се":Всички руски тролеи сме минедчии.Ама минедчия за евро.Като Волгата.
16:18 08.06.2026
72 Ако Путин не го приеме
Коментиран от #90
16:19 08.06.2026
73 хаха
А и този мир сега какво е? Зеленски няма помощ от САЩ, свършва оръжията, някак го уплашиха ударите към Киев, не може да събере хора за фронта от улиците и иска да преговаря с месеци да се превъоръжи и прегрупира. Ако искаше мир, щеше да е написал ясно предложение за такъв без участие на спонсорите си в преговорите и тогава сам да преговаря. Номера тип Минск и Истанбул няма как да минат, докато Русия е в силна позиция- Путин ще трябва да отговаря пред народа защо е докарал повече жертви, вместо да смаже врага или поне да го държи без сили да убива руски войници, щото няма ни обучени хора, ни амуниции.
16:19 08.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Българин
До коментар #65 от "Акъл море":Ами "България Миротворец" има повече хора които го харесват в 6 милионна България отколкото хората които харесват Мерц в 80 милионна Германия - та ПП-еерасите умират от яд.
16:21 08.06.2026
77 Съвместното Изявление
16:21 08.06.2026
78 Зевзек
До коментар #75 от "Клоуна пусин 🤡💩":За това ли зеления му праща любовни писма?
Коментиран от #80
16:22 08.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Хахахаха
До коментар #78 от "Зевзек":Зеленски му изпрати предупреждение, или преговори или бой! Тупин отказа преговорите. Искал движуха. ВСУ му я осигуряват.
16:24 08.06.2026
81 Атина Палада
До коментар #4 от "честен ционист":Дано да се дострои .Предпочитам пришълците в България да са бели украинци ,отколкото разни пакистанци и тема подобни .
Коментиран от #86, #87
16:24 08.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 хаха🤣
До коментар #68 от "Причината е че ...":Явно ба щатти е педофил и яко те е млатил в прррдялниkkka от малък ,а може и да продължава още .Проблема е ,че ти е харесало .
16:26 08.06.2026
84 Баба Гошка
16:26 08.06.2026
85 Е па то нема лабаво
Бисмарк от коги е казал, че първото предложение на руснаците винаги е най доброто!!!
16:27 08.06.2026
86 ХА ХА
До коментар #81 от "Атина Палада":Кой те бръсне за 6лива и те пита кво предпочиташ бре,пррррд льоо ?
16:28 08.06.2026
87 Зевзек
До коментар #81 от "Атина Палада":"да са бели украинци ,отколкото разни пакистанци"
Абе друго си е "инджинери от Африка" - носи им си славата сред нашите козячета - нали ги посрещахте с цветя. Недей да скромничиш.
Коментиран от #94
16:28 08.06.2026
88 Ха ха ха хаха
16:28 08.06.2026
89 Кравария убер алес
16:29 08.06.2026
90 оня с коня
До коментар #72 от "Ако Путин не го приеме":Мечтай си коньо за зелена трява !
16:31 08.06.2026
91 Сладки ботчета
Коментиран от #92, #95
16:31 08.06.2026
92 Запознат
До коментар #91 от "Сладки ботчета":"Тръмпи ги нахрани европейските псевдо лидери"
Лошото е че на евроджендитата им харесва и си го търсят
16:34 08.06.2026
93 Монтгомъри
16:34 08.06.2026
94 Атина Палада
До коментар #87 от "Зевзек":Аз и козяче? В грешка си! И все пак предпочитам руските украинци пред разни @рабели:) С руснаци/украинци сме близки като бит ,култура,манталитет....Ако Брюксел е решил да ни пълни с пришълци,дано ни напълни с украинци .Ония @рабелите да си ги държат на Запад..
16:34 08.06.2026
95 Гресирана ватенка
До коментар #91 от "Сладки ботчета":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в заза😁
16:34 08.06.2026
96 Бобина
16:34 08.06.2026
97 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #21 от "Путин отговори:":Украинците имат гаражни клетки, милиони гаражни клетки, а Пусин само два лешника като грахово зърно . 🤣🤣🤣
16:35 08.06.2026