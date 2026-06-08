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Предложение към Путин! Евролидерите са готови с формула за преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Предложение към Путин! Евролидерите са готови с формула за преговори за Украйна

8 Юни, 2026 15:41 1 787 97

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Зеленски по-рано изпрати отворено писмо до Путин с предложение за лични преговори, като твърди, че руското общество е уморено от войната, инфлацията и недостига на горива

Предложение към Путин! Евролидерите са готови с формула за преговори за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Европейските лидери от Великобритания, Германия и Франция заявиха в неделя подкрепа за предложение за преговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на Русия Владимир Путин с цел постигане на прекратяване на огъня, като подчертаха, че Европа трябва да има активна роля в процеса, предава "Ройтерс".

В съвместно изявление британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон приветстваха призива на Зеленски за край на войната и идеята за директен диалог между Киев и Москва с участие на САЩ и Европа. Тримата лидери оглавяват неформалния алианс за сигурност E3.

"Лидерите приветстваха призива на президента Зеленски за прекратяване на войната, договорено по дипломатически път, както е посочено в писмото му до президента", се казва в изявлението.

Зеленски се срещна с тях в Лондон на "Даунинг стрийт", дни след масирани руски въздушни удари срещу Украйна. Той заяви в X, че Украйна има нужда от повече ракети за противовъздушна отбрана.

Зеленски по-рано изпрати отворено писмо до Путин с предложение за лични преговори, като твърди, че руското общество е уморено от войната, инфлацията и недостига на горива. Той добави, че вниманието на САЩ е насочено към конфликта в Иран и че не бива да се чака Европа отново да стане приоритет.

Москва отхвърли предложението, като Путин заяви, че то не изглежда искрено и че няма смисъл от среща без дългосрочно споразумение.

Европейските лидери и Зеленски очертаха условия за "справедлив и траен мир", включително незабавно прекратяване на огъня, използване на настоящата фронтова линия като база за преговори, правно обвързващи гаранции за сигурност за Украйна и разполагане на многонационални сили. Те настояха и руските активи да останат блокирани до компенсации за щетите от войната, както и защита на европейската сигурност.

"За Украйна винаги е било приоритет позицията и гласът на Европа в преговорите да бъдат силни", каза Зеленски.

Кийр Стармър заяви, че подкрепата на Великобритания за Украйна е "непоколебима". и че "Сигурността на Украйна е сигурността на Европа."


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    69 17 Отговор
    Брюксел на килимчето пред Путин.

    Коментиран от #4, #10, #11, #14, #24

    15:42 08.06.2026

  • 2 Отговорът на Путин

    57 8 Отговор
    Работайте, братя !

    Коментиран от #15

    15:43 08.06.2026

  • 3 Читател

    53 11 Отговор
    Къде видяхте евролидерите до 1 са васали на САЩ и дълбоката държава.Натю също между другото

    15:43 08.06.2026

  • 4 честен ционист

    41 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Срещата ще се състои в Баба Алино, когато, ако се дострои.

    Коментиран от #81

    15:43 08.06.2026

  • 5 Евролидерите

    34 5 Отговор
    са готови за нещо друго и ние бабарабар стях ..........

    15:44 08.06.2026

  • 6 име

    50 10 Отговор
    Да, бе, четохме вчера, искат да вкарат войски, да окупират бандеристан, да ги вкарат в натю. Колко пъти русваците да ви показват среден пръст на предложенията?

    15:44 08.06.2026

  • 7 Не разбрахте ли, че

    14 53 Отговор
    Чугунената кремълска тенджера разбира само от дронове

    15:44 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Без име

    48 4 Отговор
    Само те не са разбрали какво означава обръщението към армията " Работайте, братья!". Преговори няма да има, всичко.ще се реши на фронта.

    Коментиран от #16

    15:44 08.06.2026

  • 10 Тримата

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тенори ще му пеят...

    15:45 08.06.2026

  • 11 Путин многоходовия

    7 29 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой не ме бръсне за слива, многоходова копейка.

    15:45 08.06.2026

  • 12 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    34 4 Отговор
    В ква стана тя🤔
    От никакви преговори,
    до готови сме за преговори❗

    15:45 08.06.2026

  • 13 Странно

    46 6 Отговор
    Защо се напъват за мирен договор, пишат отволени писъмца, пращат бизнесмени да ходатайстват, правят общи изявления, като бандерите уж мачкат. Ми, оставете ги да мачкат, нали са пред портите на Кремъл!

    15:45 08.06.2026

  • 14 Пламен

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радефф най-отпред. :)

    Коментиран от #37

    15:45 08.06.2026

  • 15 Йосиф Кобзон

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът на Путин":

    Работят яко.

    Коментиран от #27

    15:45 08.06.2026

  • 16 Умрел руснак

    4 20 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    15:47 08.06.2026

  • 17 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    ХА ХА А АААА! МАЙ И СВИРКА ЩЕ ИМА! РЮТЕЕ МНОГО ЩЕ СЕ ИЗКЕФИ!

    15:47 08.06.2026

  • 18 Мутата

    32 4 Отговор
    Кой ги пита и кой се итересува от тяхното мнение. Европейски лидери, банда самозабравили се джендъри

    15:48 08.06.2026

  • 19 Тити на Кака

    34 2 Отговор
    Да напомня на еврокретените ни: "директен диалог на Киев и Москва с участието на..." не е никакъв директен диалог.
    Последицата от такива малоумни предложения е, че директният диалог на бойното поле продължава.
    Както каза Путин още преди 4 години "Ние не бързаме!".

    15:48 08.06.2026

  • 20 Европейските пишман комарджии от

    30 2 Отговор
    Великобритания, Германия и Франция заявиха
    че вече се умориха да залагат на куц кон
    и да затъват все повече в дългове

    15:50 08.06.2026

  • 21 Путин отговори:

    25 3 Отговор
    Преместих си го в другия крачол, ребята!
    Имам Орешници, .... А вие?

    Коментиран от #97

    15:50 08.06.2026

  • 22 каква е тази помощ

    34 4 Отговор
    След 4 години помагане на Украйна да си върне Крим и Донбас, държавата остана с половината си население, загуби още територии, понесе незнайно какви разрушения, върна се в каменната ера, без ток, пътища, вода, отопление, и вече реват да ги спасяват? Май с помощници като ЕССР, врагове не и трябват на Украйна, а?

    Коментиран от #40

    15:50 08.06.2026

  • 23 И Киев е Руски

    21 2 Отговор
    Те уцелиха право в целта: три дузини „дебели“ агенти бяха разкъсани на парчета
    Телеграм каналът „Трета световна война“ публикува информация, позовавайки се на източници в западната преса. Според тази информация, когато преди няколко дни срещу Киев е бил нанесен масиран ответен удар и украинските противовъздушни сили не са успели да прехванат нито една хиперзвукова ракета „Циркон“, една, или може би няколко, от тези ракети са попаднали в подземен бункер. Оказа се, че там от бомбардировките са се крили няколко десетки висши служители на украинското разузнаване. В резултат на това са загинали 30 украински разузнавачи и седем американски координатори и съветници на ЦРУ.

    15:50 08.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Монтгомъри

    18 3 Отговор
    Кви европейци?Тези няма си работа в такива сделки.Защото водят война срещу Русия!

    15:53 08.06.2026

  • 26 Тия са

    14 0 Отговор
    Ненормални и са страна в конфликта

    15:55 08.06.2026

  • 27 Лучано Павароти от съседната палата

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Йосиф Кобзон":

    Щом си Кобзон, поне можеш ли да пеееш?

    15:56 08.06.2026

  • 28 къса памет

    19 2 Отговор
    Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир"!

    15:57 08.06.2026

  • 29 Смешник

    22 2 Отговор
    Путин вече се изказа по предложението на Зеления пор и партията на войната в Европа като каза работайте братя

    15:57 08.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 да попитам

    12 1 Отговор
    Що така спряхте да правите планове за победа? Само на молби, любовни писъмца и ходайстване ли ще я карате?

    15:58 08.06.2026

  • 32 404

    12 0 Отговор
    Работай те братя

    Коментиран от #46

    15:58 08.06.2026

  • 33 гост

    14 1 Отговор
    Тези "евролидери" някой брои ли ги за нещо въобще , пришълците си правят шариатски държави в държавите им. Скоро ще се молят на Русия да им помага.

    Коментиран от #39

    15:59 08.06.2026

  • 34 ами...

    16 1 Отговор
    1. Тези "лидери" отдавна НЕ СА лидери на собствените си народи. В страните им ги МРАЗЯТ
    2. Тези 3-мата водят открита война срещу Русия така, че могат да идат при Путин само за да подпишат собствената си капитулация
    3. Нагли, алчни и зли - що е то?

    15:59 08.06.2026

  • 35 А ДА МИР.

    10 1 Отговор
    А защо е години подклаждах ТЕ огъня грабихте народите на EU. И РАЗПРЕДЕЛЯХТЕ ПАРИТЕ СЪС НАРКО ЕВРЕИНЪТ. КОЛКО БЕДНИ ДОБРИ ХОРА УМРЯХА ЗА ДА СТЕ ДОБРЕ ВИЕ. ПОРОЧНИ СТЕ И ЩЕ ВИ СЕ ВЪРНЕ ЯКО.

    15:59 08.06.2026

  • 36 Жбръц

    8 3 Отговор
    Желащите го натискат с неизпълними ,( от гледна точка на Кремъл условия) да няма полезен ход.Тоест: да продължи бойните действия.Абсолютно е сигурно,че 🤡 е в позиция " женски шпагат" между два стола.Годината вече е преполовена.До зимата остават 4-5 месеца.Ако продължи, зимата ще бъде още по кошмарна за големите градове, включително и киив.А втори вариант на зимата от 2025-26 г,народа няма да изтърпи.Но желаещите го държат за гърлото със стоманена ръкавица.Не му завиждам!

    16:00 08.06.2026

  • 37 таралеж

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    а от другата страна най-отпред Д, ББ, асенчо и суингъpа...

    16:00 08.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Избирател

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Защо изобщо ги наричат "евролидери" след като и тримата имат одобрение на десетина процента от народите си и след изборите няма да са на власт.

    16:01 08.06.2026

  • 40 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "каква е тази помощ":

    Точно така..Ако не бяха помагали,сега Украйна щеше да си е цяла с 40 милионно население и работеща икономика..Преди 2014 година Украйна беше на светлинни години пред България.След 2014 г.започна разрухата в Украйна.

    Коментиран от #45, #52

    16:05 08.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бързащи

    4 3 Отговор
    След 3-4 месеца тези"лидери" няма да ги има ...... хората им ще ги изпъдят , само зеленоушко ще чака следващите, ама дали ще са такива като тези палячовци - зелчо не знае...

    16:06 08.06.2026

  • 44 Тома

    3 1 Отговор
    Коалиция Епщейн

    16:06 08.06.2026

  • 45 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    16:07 08.06.2026

  • 46 Йосиф Кобзон

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "404":

    Работят.

    16:08 08.06.2026

  • 47 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    4 1 Отговор
    Предложението на европейските умници не се приема.

    16:08 08.06.2026

  • 48 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Тия евро дбили не разбраха ли, че нямат картите 😂😂😂

    16:08 08.06.2026

  • 49 Хайо

    2 1 Отговор
    Както две стани говорят на различни езици ,резултата е война .Има ли някой още да не разбира ,че политици на Европа вървят към война с Русия ?

    16:08 08.06.2026

  • 50 Загрижен

    3 2 Отговор
    ...и нито една дума относно елиминиране на причините за началото на СВО. Фалшиво загрижен се оказва "цивилизованият запад "

    Коментиран от #68

    16:09 08.06.2026

  • 51 На всички ни е ясно

    2 0 Отговор
    Че пеДо-фила Нема козове!
    Събира останалата жива пен Дел дружинка обратно в страната на дървените НУЖ ници и той пристига в Хага!
    Тва е

    16:09 08.06.2026

  • 52 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Мнението на от-пад-ъци като теб е без значение.

    16:09 08.06.2026

  • 53 Навсякъде са

    2 1 Отговор
    Един юдей "командва" САЩ за война срещу Иран, и тука друг юдей "командва" ЕС за воина срещу Русия.... и каквото и да става все за пари е!!!

    16:10 08.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тошо

    4 1 Отговор
    Зеленски твърди че руското общество е уморено от войната и т.н, ами нормално е да коментира не руското общество а украинското, тоест да не бере грижа за русите , а да си гледа неговата копанка.Тоест нещата са сбъркани още в началото и за това няма как да има мир докато този Зеленски не го махнат.

    16:10 08.06.2026

  • 56 Относно "лидерите" на Европа

    6 1 Отговор
    Новина от днес. Мерц достигна до рекордна непопулярност в Германия. Подобно е положението на Стармър. Кой приема тия насериозно?
    Ето информацията:
    -- -- --
    Тринадесет месеца след избирането си, германският канцлер Фридрих Мерц преминава през много труден период. Той е вече най-непопулярният германски лидер след Втората световна война.

    Коментиран от #65

    16:10 08.06.2026

  • 57 Дядо Поп

    1 2 Отговор
    На Путя му се види края Ще падне от високо на главата си

    Коментиран от #66

    16:10 08.06.2026

  • 58 Изглежда Развеселен

    4 0 Отговор
    Новият транш от 2 милиарда за у крайна очевидно е развеселил наглото малко зелено човече. Повдигнахме му самочувствието и сега зелен ски чака Путин да поиска разрешение от него . Може би очаква да го помоли?

    16:11 08.06.2026

  • 59 И децата разбраха какво искат тези дженд

    3 1 Отговор
    няма да им се отвори парашута, покрай Украйна, ще изгорят и те, много са тъпи, но заради тях, и ние ще загазим!?

    16:12 08.06.2026

  • 60 Чиниш ми се

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Смотльо,":

    Руски минедчия.

    Коментиран от #63, #67, #71

    16:12 08.06.2026

  • 61 арбалета 🎯

    5 1 Отговор
    Някои си решили , че Путин ще им се върже на простотиите ...Да , ама- НЕ ! Боят ще е до посиняване и ....так далее ...

    16:12 08.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 кух ,

    6 2 Отговор

    До коментар #60 от "Чиниш ми се":

    По-добре руски , отколкото турски ! Понял ?!

    16:14 08.06.2026

  • 64 Йосиф Весериьнович

    3 1 Отговор
    Тия на снимката и думичката евролидери е оксиморон!

    16:14 08.06.2026

  • 65 Акъл море

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Относно "лидерите" на Европа":

    Според тези разсъждения остана един лидер в Европа и той е от България Миротворец Познай от първия път кой е той

    Коментиран от #76

    16:14 08.06.2026

  • 66 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Дядо Поп":

    "Ще падне"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - хайде петроханците хващайте ЩЕките.

    16:15 08.06.2026

  • 67 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Чиниш ми се":

    ПП пийди. раzzин,истински лама петроханец ☝️.

    16:16 08.06.2026

  • 68 Причината е че ...

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Загрижен":

    Педофила наруши всички договори и споразумения! По пе далски нападнаха и окупираха Крим!После зелени човечета ( Вагнер, Менделсон, КГБ ГИРКИН, Мото рола, Гиви) извършиха преврат в Луганск, представяйки се за Луганчани!
    Ама от монгольяк педофил какво да очакваш

    Коментиран от #83

    16:16 08.06.2026

  • 69 Айляк

    1 0 Отговор
    Тия европейски псевдолидерчета опитват всичко спрямо Русия - и с доброто, и с лошото, та даже и по средата играят. И все хитруват, но и все не им се получава. Не може да плещиш за съд в Хага за Путин, замразяване на руските активи и връщане на Донбас на Украйна, а накрая да чакаш спиране на войната. Като ще е така, войната продължава, а Европа е пред рецесия.

    16:17 08.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Чиниш ми се":

    Всички руски тролеи сме минедчии.Ама минедчия за евро.Като Волгата.

    16:18 08.06.2026

  • 72 Ако Путин не го приеме

    1 2 Отговор
    алтернативата му е Хага, разпад на Руската фИдИрация и 100 годишни репарации.

    Коментиран от #90

    16:19 08.06.2026

  • 73 хаха

    1 1 Отговор
    Какви преговори с участие на САЩ и Европа? Войната е официално между Русия и Украйна и други държави могат да участват само като наблюдатели или да дават съвет евентуално, но всичко се решава между воюващите страни.
    А и този мир сега какво е? Зеленски няма помощ от САЩ, свършва оръжията, някак го уплашиха ударите към Киев, не може да събере хора за фронта от улиците и иска да преговаря с месеци да се превъоръжи и прегрупира. Ако искаше мир, щеше да е написал ясно предложение за такъв без участие на спонсорите си в преговорите и тогава сам да преговаря. Номера тип Минск и Истанбул няма как да минат, докато Русия е в силна позиция- Путин ще трябва да отговаря пред народа защо е докарал повече жертви, вместо да смаже врага или поне да го държи без сили да убива руски войници, щото няма ни обучени хора, ни амуниции.

    16:19 08.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Акъл море":

    Ами "България Миротворец" има повече хора които го харесват в 6 милионна България отколкото хората които харесват Мерц в 80 милионна Германия - та ПП-еерасите умират от яд.

    16:21 08.06.2026

  • 77 Съвместното Изявление

    3 0 Отговор
    Британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон, /така наречената коалиция на желаещите да маршируват като победители по Червения площад/ , страна ли са във войната , и на какво основание ангажират всички с " непоколебима подкрепа" ? Времето им изтича и е по-добре да изчезнат скоро от сцената за вземане на решения.

    16:21 08.06.2026

  • 78 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    За това ли зеления му праща любовни писма?

    Коментиран от #80

    16:22 08.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Зевзек":

    Зеленски му изпрати предупреждение, или преговори или бой! Тупин отказа преговорите. Искал движуха. ВСУ му я осигуряват.

    16:24 08.06.2026

  • 81 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Дано да се дострои .Предпочитам пришълците в България да са бели украинци ,отколкото разни пакистанци и тема подобни .

    Коментиран от #86, #87

    16:24 08.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 хаха🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Причината е че ...":

    Явно ба щатти е педофил и яко те е млатил в прррдялниkkka от малък ,а може и да продължава още .Проблема е ,че ти е харесало .

    16:26 08.06.2026

  • 84 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Не им вЕрвай Путинее, те искат да ти оглозгат бърлогата, че съвсем им оголя зад никка и няма вече отде да крадднат!

    16:26 08.06.2026

  • 85 Е па то нема лабаво

    4 0 Отговор
    Преговорите са лесни и бързи Путин от коги предлага... Зелю да заповяда в Москва има само да подпише капитулацията... в Истанбул му се предложи договор биз загуби на територии, но послушаха рошовия ингилиз па сега олеле!!!
    Бисмарк от коги е казал, че първото предложение на руснаците винаги е най доброто!!!

    16:27 08.06.2026

  • 86 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Кой те бръсне за 6лива и те пита кво предпочиташ бре,пррррд льоо ?

    16:28 08.06.2026

  • 87 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    "да са бели украинци ,отколкото разни пакистанци"

    Абе друго си е "инджинери от Африка" - носи им си славата сред нашите козячета - нали ги посрещахте с цветя. Недей да скромничиш.

    Коментиран от #94

    16:28 08.06.2026

  • 88 Ха ха ха хаха

    3 0 Отговор
    ХИЕНИТЕ АГЛАДНЯХА, НО СА ТЪПИ ИЩЕ ЯДЪТ ХУ РКАТА.

    16:28 08.06.2026

  • 89 Кравария убер алес

    5 0 Отговор
    С блокирането на активите и приказки за репарации, разговора е изчерпан. Какво бил казал зеленчука не е от значение. Мъжествения Стармър да си оправи флота. Французина и немеца да се оправят с "инжинерите" и "докторите" в страните си.

    16:29 08.06.2026

  • 90 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ако Путин не го приеме":

    Мечтай си коньо за зелена трява !

    16:31 08.06.2026

  • 91 Сладки ботчета

    2 1 Отговор
    Тръмпи ги нахрани европейските псевдо лидери. Защо Путин да не им сипе също? Те тия и без това си живеят в измислен розов свят, където са някакви римски сенатори. Трябва им приземяване.

    Коментиран от #92, #95

    16:31 08.06.2026

  • 92 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сладки ботчета":

    "Тръмпи ги нахрани европейските псевдо лидери"

    Лошото е че на евроджендитата им харесва и си го търсят

    16:34 08.06.2026

  • 93 Монтгомъри

    0 0 Отговор
    Кви европейци?Тези няма си работа в такива сделки.Защото водят война срещу Русия!

    16:34 08.06.2026

  • 94 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Зевзек":

    Аз и козяче? В грешка си! И все пак предпочитам руските украинци пред разни @рабели:) С руснаци/украинци сме близки като бит ,култура,манталитет....Ако Брюксел е решил да ни пълни с пришълци,дано ни напълни с украинци .Ония @рабелите да си ги държат на Запад..

    16:34 08.06.2026

  • 95 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сладки ботчета":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в заза😁

    16:34 08.06.2026

  • 96 Бобина

    0 0 Отговор
    Нали пиукаха, мир чрез сила? Искаха да воюват, е айде. А и си вземете ботовете от тука, ще ви трябват из калта на Украйна.

    16:34 08.06.2026

  • 97 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Путин отговори:":

    Украинците имат гаражни клетки, милиони гаражни клетки, а Пусин само два лешника като грахово зърно . 🤣🤣🤣

    16:35 08.06.2026

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