NEWS.am: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 32,7%, опозицията събира общо 53%

Опозицията, представена от блока „Силна Армения“, блока „Армения“ и партиите „Просперитетна Армения“ (ПАП) и „Крила на единството“, колективно спечели 52,9% от гласовете, изпреварвайки управляващата партия на премиера Никол Пашинян.
Това сочи екзитпол, публикуван в Telegram канала NEWS.am.
Според данните, партията на премиера „Граждански договор“ е спечелила 32,7%. Междувременно блокът „Силна Армения“ е получил 29% от гласовете, блокът „Армения“ - 13,2%, ПАП - 6,1%, а „Крила на единството“ - 4,6%.
Гласуването на парламентарните избори в Армения приключи. Избирателните секции затвориха в 20:00 ч. местно време и членовете на секционните комисии започнаха да броят гласовете. Първите данни ще бъдат публикувани около 00:00 ч. (23:00 ч. българско време).
По-рано Civic News предаде данни от екзитпол, поръчан от управляващите, че партията „Граждански договор“ е получила 56,7%.
Според източника, партията „Силна Армения“ на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян е получила 17,5%. Не са предоставени данни за други партии.
В същото време опозиционния Telegram канал Big Brother предаде, че „колективната“ арменска опозиция „чрез съвместни усилия“ е събрала общо 52,9% от гласовете, докато „Граждански договор“ е получил 32,7%.
Сред опозиционните партии „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян е показала най-добър резултат с 29% от гласовете на екзит пол.
Втори сред опозиционерите е блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян (13,2%).
Избирателната активност беше 58,97% при затваряне на избирателните секции в 20:00 ч. Общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, заяви Ваагн Овакимян, председател на Централната избирателна комисия на Армения, на пресконференция в Ереван.
Всички социологически проучвания преди вота предвиждаха победа за управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, въпреки че остава неясно дали тя ще събере достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.
В навечерието на вота арменските власти задържаха шестима кандидати за депутати от проруската опозиционна партия „Силна Армения“ по обвинения в купуване на гласове. Лидерът на партията, милиардерът Самвел Карапетян, който е под домашен арест, беше ескортиран да гласува и нарече действията "политически мотивирани".
Вътрешното министерство и независими наблюдатели отчетоха стотици сигнали за нарушения. Те включват разследвания за двойно гласуване, организирано безплатно транспортиране на избиратели от Русия и проблеми с тайната на вота (твърде прозрачни пликове за бюлетини в някои секции).
Премиерът Никол Пашинян заяви след гласуването, че „напрежението с Русия е с изкуствен характер“. В същото време основните му опоненти – бившият президент Роберт Кочарян (блок „Армения“) и Самвел Карапетян, призоваха за промяна и възстановяване на баланса във външната политика, критикувайки завоя на настоящото правителство към Запада.
Официалните обобщени предварителни резултати се очаква да бъдат финализирани и представени от ЦИК в рамките на утрешния ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #15, #141
20:16 07.06.2026
2 ДрБр
20:17 07.06.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #8, #47
20:19 07.06.2026
4 Хасковски каунь
Пашинян ефенди боклатмъш.
20:19 07.06.2026
5 Ако руснаците
Коментиран от #104
20:19 07.06.2026
6 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нормално - при СССР си е чиста робия със затворени граници. А ЕС дава възможност на гражданите си да работят и живеят където сами изберат. А те рядко избират мутро-комунистическите държави...
20:20 07.06.2026
7 Пашинян
Коментиран от #17, #132
20:21 07.06.2026
8 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ще си купиш ли еднопосочен билет за Русия? Или ти си поредният русофил, който не иска да живее в Русия?
Коментиран от #9, #29, #82
20:22 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
20:23 07.06.2026
11 404
Коментиран от #30, #130
20:24 07.06.2026
12 Тоя
20:24 07.06.2026
13 Софиянец
Коментиран от #88
20:25 07.06.2026
14 Някой
20:27 07.06.2026
15 Деций
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те няма да имат държава в рамките на няколко години.Намират се в менгеме между Турция и Азърбайджан,и без подкрепа ще станат част ( малцинство) в новата държава която е много вероятно да се формира.А Европа знаем как подкрепят,само ако това което дават да се върне по три!
20:29 07.06.2026
16 мдаа
Коментиран от #21, #112, #120
20:30 07.06.2026
17 Искаш да кажеш
До коментар #7 от "Пашинян":Че е нещо повече от другите арменци ли?
20:30 07.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чакманистан
20:32 07.06.2026
20 Ами
от Русия от 01.06.2026г. вече е пазарна.
Често на печелившите :)
20:32 07.06.2026
21 Не са ного
До коментар #16 от "мдаа":2 ма Лепилара надничари на коце ПЕ.. дала и Пияната к рава
Хихихихиии
20:33 07.06.2026
22 Тихо ватнишки примат
До коментар #9 от "стоян георгиев":Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂
20:33 07.06.2026
23 Без име
20:33 07.06.2026
24 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #9 от "стоян георгиев":Защо пък за Киев?
😂
Какво работиш? Работиш ли изобщо? Нека позная - не. Затова подкрепяш неистово Русия и комунизма? Чакаш да ти се дава, че сам не можеш?
🤣
Няма вече даване - ЕС и Еврозоната са тук. В тях се работи. И само квалифицираните и кадърните печелят. Другите си пазят левчето и подкрепят Русия.
😂🤣
Коментиран от #27, #39, #63, #151
20:34 07.06.2026
25 Нека да пиша
Коментиран от #34
20:35 07.06.2026
26 Ха ХаХа
20:35 07.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ганчо
20:35 07.06.2026
29 Без име
До коментар #8 от "САМО ПИТАМ ❓":За да живееш в Русия, теябва да имаш работна виза. Такива не дават. Ама откъде да знаеш...пък и с какво да го научиш... :-)
Коментиран от #35, #37
20:36 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Варненец
Коментиран от #36, #38
20:36 07.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Молния!
Скоро и други.
Очаквайте подробности
Коментиран от #90
20:37 07.06.2026
34 Не го искаха и преди 199 г.
До коментар #25 от "Нека да пиша":Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
Благодарение на Русия има Армения и България
Коментиран от #40
20:37 07.06.2026
35 Симеон
До коментар #29 от "Без име":Да разбирам ли, че още си в България, защото не са ти издали още работна виза?
20:38 07.06.2026
36 54321
До коментар #31 от "Варненец":Копейките обслужващият персонал в Европа имат контракции 🙂
20:38 07.06.2026
37 Нека да пиша
До коментар #29 от "Без име":Няма много желаещи за работа в Русия..
20:38 07.06.2026
38 Муш муш
До коментар #31 от "Варненец":Искаш ли а ти покажа моя..22 см... резултат?
Хихихихихи
Коментиран от #144
20:39 07.06.2026
39 Въй
До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":И този мишок изгуби, усрсула заложи на поредния клоун да й върши мръсната работа! Ама само на един случи, е верно резултатите му са трагични, ама укро зомбитата се кефат 😅
Коментиран от #42
20:39 07.06.2026
40 Нека да пиша
До коментар #34 от "Не го искаха и преди 199 г.":Още една глупост ..
20:39 07.06.2026
41 Мунчовцитe
20:41 07.06.2026
42 Варненец
До коментар #39 от "Въй":Къде прочете, че е изгубил?
20:42 07.06.2026
43 Абе мани
Хехехехехехе
Коментиран от #58
20:42 07.06.2026
44 ?????
Салям алейкум Пашинян ефенди.
Транзитният коридор между Алиев и Ердоган е факт.
Сбогом Армения.
Пак ли.
"Изгнаници клети, отломка нищожна
от винаги храбър народ мъченик,
дечица на майка робиня тревожна
и жертви на подвиг чутовно велик -
далеч от родина, в край чужди събрани,
изпити и бледни, в порутен бордей,
те пият, а тънат сърцата им в рани,
и пеят, тъй както през сълзи се пей.
Те пият... В пиянство щат лесно забрави
предишни неволи и днешни беди,
в кипящото вино щат спомен удави,
заспа ще дух болен в разбити гърди;
глава ще натегне, от нея тогава
изчезна ще майчин страдалчески лик
и няма да чуват, в пияна забрава,
за помощ синовна всегдашния клик.
Кат гонено стадо от някой звяр гладен,
разпръснати ей ги навсякъде веч -
тиранин беснеещ, кръвник безпощаден,
върху им издигна за всякога меч;
оставили в кърви нещастна родина,
оставили в пламък и бащин си кът,
немили-недраги в далека чужбина,
един - в механата! - открит им е път.
Те пеят... И дива е тяхната песен,
че рани разяждат ранени сърца,
че злоба ги дави в кипежа си бесен
и сълзи изстисква на бледни лица...
Че злъчка препълня сърца угнетени,
че огън в главите разсъдък суши,
че молния свети в очи накървени,
че мъст, мъст кръвнишка жадуват души.
А зимната буря им сякаш приглася,
бучи и завива страхотно в нощта
и вихром подема, издига, разнася
бунтовната песен широко в света.
И все по-зловещо небето тъмнее,
и все по се мръщи студената нощ,
20:43 07.06.2026
45 Орбан Тъпана
На Бункерния Дъртак
Не го чака
Нищо хубаво
20:44 07.06.2026
46 Новият рашистки Месия
20:46 07.06.2026
47 Варненец
До коментар #3 от "стоян георгиев":И как ще е изгубил, не четеш ли, печели с 56%
Коментиран от #56
20:48 07.06.2026
48 Къде се скри, Горииле?
20:49 07.06.2026
49 Всички
20:50 07.06.2026
50 Тиква
20:51 07.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Браво
20:52 07.06.2026
53 Я гент
20:53 07.06.2026
54 стоян георгиев
20:53 07.06.2026
55 Как ми кеф
Коментиран от #57
20:53 07.06.2026
56 Обновиха
До коментар #47 от "Варненец":Смениха заглавието.
20:55 07.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Не го искаха и преди 199 г.
До коментар #43 от "Абе мани":Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
Благодарение на Русия има Армения и България
20:58 07.06.2026
59 КЕШ
20:58 07.06.2026
60 Ха ХаХа
21:00 07.06.2026
61 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Също иде времето и на една друга деградирала държава, която ще бъде тотално анексирана от Турция след държавния си фалит до няколко години. Единственото, което задържа Турция да си я вземе сега е факта, че времето работи за Турция, а не за някакви впиянчени лентяи, които правят държавни дългове за да си изплащат пенсиите и заплатите.
Коментиран от #62
21:01 07.06.2026
62 Верно имаме неостър
До коментар #61 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Търси го срещу огледалото.
Коментиран от #64
21:04 07.06.2026
63 Атина Палада
До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":Точно така:) В Еврозоната освен кадърните инДжЕнери на Меркел ,други нема...Ти си явно от тях :)
21:09 07.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Начи..не е работа
Ееееедехееее
Коментиран от #68, #71, #74
21:11 07.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Славков
До коментар #65 от "Начи..не е работа":Тези Оли гофрени дето си ги изброил са НИЩО жества със робско съзнание! Не удачници, скъ саняци, не грамотни от Репки! ! Те са свикнали да имат Господар който им нарежда какво да правят!
За тая ИЗ--- мет СВОБОДАТА е непозната.
21:18 07.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хампарцумялите оригинал
21:20 07.06.2026
71 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #65 от "Начи..не е работа":Лап Пай УЙотт бре кюстендилски хъесоссс,кво ми мучиш,мррршооо!
21:21 07.06.2026
72 Няма край путинското унижение
21:21 07.06.2026
73 Тома
21:21 07.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А МОЧАТА?
Коментиран от #78, #80
21:23 07.06.2026
76 Атина Палада
21:25 07.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 А ГДЕ
До коментар #75 от "А МОЧАТА?":Сирски и Мисирски ,намериха ли им Кратуните 🎃?
Коментиран от #89
21:27 07.06.2026
79 ПИТАНКА
21:28 07.06.2026
80 Ха ХаХа
До коментар #75 от "А МОЧАТА?":Имаш място под нея където жив ще те закопаме
Коментиран от #81
21:29 07.06.2026
81 гробар
До коментар #80 от "Ха ХаХа":И аз ще помагам да ги копаме !
21:31 07.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ?????
Печелившия Пашинян-ефенди да бяга от спечелените избори.
Да гледа Мишико Саакашвили.
Но дано не избяга.
21:33 07.06.2026
85 ДЕДО ВИЯ
Хихихихихи
Ко пейките ус рани.. ТОЖЕ
21:34 07.06.2026
86 МЪКЪ,МЪКЪ
21:36 07.06.2026
87 стоян георгиев
21:36 07.06.2026
88 Хм Хм
До коментар #13 от "Софиянец":А кои са "световно задлъжнелите"? Предлагам ти да избереш.
Съотношение на държавния дълг към БВП:
САЩ: 123%
Китай: 81-110%
ЕС: 81,5%
21:36 07.06.2026
89 Где ли
До коментар #78 от "А ГДЕ":Питай тези В КРИМ.?
21:37 07.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Исторически парк
21:38 07.06.2026
92 БПФ
21:38 07.06.2026
93 Софиянец
21:38 07.06.2026
94 Мощно!
21:39 07.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ПУЧЯ ВЪШКИН
А НАШИТЕ РУБЛО ИДИОТИ
Им се привижда пак
Някакво Руско Настъпление.
Хаха хахаха
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
21:40 07.06.2026
97 Стойко
21:41 07.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Кико
21:42 07.06.2026
100 Варненец
21:43 07.06.2026
101 Истината
21:44 07.06.2026
102 Иво Джоков
21:45 07.06.2026
103 Щеше да е
21:45 07.06.2026
104 Прав си
До коментар #5 от "Ако руснаците":Армения е газифицирана на 100%.Сега явно от Турция ще трябва да си купува демократична газ.А близо 90% от целият износ на селското стопанство бе за Русия.Но сега ще продават цветята,доматите ,гроздето си в богата България,а конякът "Арманяк" във Франция .Очакват ги милиардни доходи.
21:46 07.06.2026
105 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #127
21:46 07.06.2026
106 Ццц
Коментиран от #123
21:46 07.06.2026
107 Софиянец
21:49 07.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 оня с коня
21:50 07.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 факт
До коментар #16 от "мдаа":на м...ти отпу....ката
21:51 07.06.2026
113 Име
21:52 07.06.2026
114 Роки
21:53 07.06.2026
115 Радо
21:54 07.06.2026
116 стоян георгиев
21:54 07.06.2026
117 Нещо си се объркал
До коментар #18 от "Ае..и тия":Този мир, за който пишеш: "педофилски МИР", той е в Европата, особено Западна, където се узаконяват гей бракове и джендър идеологии, педофилията не се преследва, ако детето е навършило пр.15-16 години и "било съгласно", промотират се операции за смяна на пола и пр. извращения.
Даже и в България проникна тази проказа чрез ПП-ДБ, които подкрепяха педофилската секта от Петрохан. А в Русия тези деяния се наказват и гей пропагандата и еднополовите бракове са забранени. Неслучайно се надсмиват над Евровизия , а откриването на Олимпиадата в Париж, която възмути и много европейци, я показаваха като знак за нравственото падение на Запада.
Коментиран от #139
21:55 07.06.2026
118 Хихихи
21:56 07.06.2026
119 Арменците се изплюха
21:57 07.06.2026
120 КУРКО
До коментар #16 от "мдаа":ПИТАЙ МЕНЕ!
21:57 07.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Роко
22:00 07.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 ГРЕСЪОР
На Червените Дирници
Само със Грес .
22:01 07.06.2026
125 Любо Жечев
22:06 07.06.2026
126 Търново
22:07 07.06.2026
127 КУРКО
До коментар #105 от "Тов. ЧЛЕНИН":ТОГАЙ КЕ ПИЛИШ НЕЩО СПЕЦИАЛНО!
22:07 07.06.2026
128 Ехххх, изпуснаха
22:09 07.06.2026
129 🤡🇪🇺💩🏳️🌈🇺🇦💩🐖 поредната загуба
22:11 07.06.2026
130 Стефан
До коментар #11 от "404":Перверзно желание и за нас ли ще има?
22:11 07.06.2026
131 Ами
Ако и не беше лишил над 20% от арменците от
правото да гласуват, загубата щеше да е тотална.
22:16 07.06.2026
132 Рублевка
До коментар #7 от "Пашинян":Затуй подари на азерите, които са си турци, Нагорни Карабах. Тогава имаше учения на Армения с НАТО. Русия остави Армения да се оправя сама с турците.
Все едно ние да изберем за премиер Шиши от ДПС и той да продаде Родопите и Черноморието на Турция и да духне към Дубай.
Коментиран от #140, #155
22:17 07.06.2026
133 ?????
Т.е. Пашинян ефенди губи изборите.
37% против 53%.
22:17 07.06.2026
134 Пълна гавра
Коментиран от #145, #149, #157
22:17 07.06.2026
135 УрSSула
22:17 07.06.2026
136 Армен джигахарян
22:18 07.06.2026
137 Ганчо миленов
22:18 07.06.2026
138 Хаген Дас
22:19 07.06.2026
139 Я кажи ми..
До коментар #117 от "Нещо си се объркал":Защо виетнамски же.н.д.а.р. спечели руската евровизия...?
Ма как така?!?!?!?!
22:20 07.06.2026
140 604
До коментар #132 от "Рублевка":не е баш така, щот тоя не е избягал ми пак печели, смях .....
22:21 07.06.2026
141 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако изберат раша, ще останат 1 млн.
22:22 07.06.2026
142 ужас
22:22 07.06.2026
143 Путин загуби и Армения
22:23 07.06.2026
144 604
До коментар #38 от "Муш муш":нъл си смени пола ко ще покажеш?
22:23 07.06.2026
145 Ами
До коментар #134 от "Пълна гавра":Тя голямата новина е друга, но още не я съобщават.
Въпреки че често си мени мнението ... Тръмп е казал,
че обмисля да приеме всички условия на Иран.
22:24 07.06.2026
146 Кенеди
22:27 07.06.2026
147 С ДВЕ ДУМИ
22:29 07.06.2026
148 И как
22:31 07.06.2026
149 Мдаа
До коментар #134 от "Пълна гавра":Уст Лабинск, Краснодар гори!
22:31 07.06.2026
150 Софиянец
22:37 07.06.2026
151 Ето отговора
До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":Точно обратното е на това, което си написал:"Няма вече даване - ЕС и Еврозоната са тук. В тях се работи. И само квалифицираните и кадърните печелят. Другите си пазят левчето и подкрепят Русия."
При социялизма всичко живо работеше, малцинствата - също и нямаше никакви социални служби и нямаше хора, които да стоят, да бездейства и да им дават социални помощи. След като влязохме в ЕС въведоха помощи "за приобщаване на малцинства", "социални помощи" и т.н. и научиха някои части от обществото цял живот да не работят. В последните години икономисти тръбят, че 500 000 млади хора от 16-29г. нито учат, нито работят. А в същото време внасяме работници от Непал и Бангладеш и от къде ли не. В България печелят най- много не" квалифицираните и кадърните" , а тези, които направиха бандитската приватизация и тези, които се възползваха от нея, също тези, които са най-подкупни и корумпирани, далавераджиите и пресъпниците, за които самата държава е създала такива условия. Ярък пример: "Баба Алино" край Варна, както и много други незаконни строежи, нагласени обществени поръчки, престъпно високи цени по договори на някои фирми от обществени поръчки, както и спекулативните печалби от безумно високите цени след влизането ни в Еврозоната. Запазването на лева и Валутния борд щеше да ни спаси от процедурата по свръхдефицит, която вече имаме в България и от финансовите санкции на ЕК, която сама настояваше да ни набута в Еврозоната, за да сме финансово зависими роби на ЕС и ЕЦБ.
Коментиран от #154
22:38 07.06.2026
152 Хихихи
22:38 07.06.2026
153 Ама верно искат дългове и точене на ресу
22:40 07.06.2026
154 Стойко
До коментар #151 от "Ето отговора":Тоя глупак няма да те разбере! Акъла му стига само за копи-пейст за стотинки да троли под статиите!
22:41 07.06.2026
155 Поредният охлювофрен
До коментар #132 от "Рублевка":Как може да подариш нещо което не е твое. Карабах не е бил арменски, че да го подаряват.
22:44 07.06.2026
156 Честито
22:44 07.06.2026
157 Мдаааа
До коментар #134 от "Пълна гавра":А СВО то - още е в ход , нали ?! 🤭😁
22:49 07.06.2026