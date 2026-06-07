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NEWS.am: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 32,7%, опозицията събира общо 53%

NEWS.am: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 32,7%, опозицията събира общо 53%

7 Юни, 2026 20:07, обновена 7 Юни, 2026 21:25 5 810 157

  • армения-
  • избори-
  • гласуване

Гласуването за парламент в страната приключи при рекордна избирателна активност

NEWS.am: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 32,7%, опозицията събира общо 53% - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозицията, представена от блока „Силна Армения“, блока „Армения“ и партиите „Просперитетна Армения“ (ПАП) и „Крила на единството“, колективно спечели 52,9% от гласовете, изпреварвайки управляващата партия на премиера Никол Пашинян.

Това сочи екзитпол, публикуван в Telegram канала NEWS.am.

Според данните, партията на премиера „Граждански договор“ е спечелила 32,7%. Междувременно блокът „Силна Армения“ е получил 29% от гласовете, блокът „Армения“ - 13,2%, ПАП - 6,1%, а „Крила на единството“ - 4,6%.

Гласуването на парламентарните избори в Армения приключи. Избирателните секции затвориха в 20:00 ч. местно време и членовете на секционните комисии започнаха да броят гласовете. Първите данни ще бъдат публикувани около 00:00 ч. (23:00 ч. българско време).

По-рано Civic News предаде данни от екзитпол, поръчан от управляващите, че партията „Граждански договор“ е получила 56,7%.

Според източника, партията „Силна Армения“ на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян е получила 17,5%. Не са предоставени данни за други партии.

В същото време опозиционния Telegram канал Big Brother предаде, че „колективната“ арменска опозиция „чрез съвместни усилия“ е събрала общо 52,9% от гласовете, докато „Граждански договор“ е получил 32,7%.

Сред опозиционните партии „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян е показала най-добър резултат с 29% от гласовете на екзит пол.

Втори сред опозиционерите е блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян (13,2%).

Избирателната активност беше 58,97% при затваряне на избирателните секции в 20:00 ч. Общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, заяви Ваагн Овакимян, председател на Централната избирателна комисия на Армения, на пресконференция в Ереван.

Всички социологически проучвания преди вота предвиждаха победа за управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, въпреки че остава неясно дали тя ще събере достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.

В навечерието на вота арменските власти задържаха шестима кандидати за депутати от проруската опозиционна партия „Силна Армения“ по обвинения в купуване на гласове. Лидерът на партията, милиардерът Самвел Карапетян, който е под домашен арест, беше ескортиран да гласува и нарече действията "политически мотивирани".

Вътрешното министерство и независими наблюдатели отчетоха стотици сигнали за нарушения. Те включват разследвания за двойно гласуване, организирано безплатно транспортиране на избиратели от Русия и проблеми с тайната на вота (твърде прозрачни пликове за бюлетини в някои секции).

Премиерът Никол Пашинян заяви след гласуването, че „напрежението с Русия е с изкуствен характер“. В същото време основните му опоненти – бившият президент Роберт Кочарян (блок „Армения“) и Самвел Карапетян, призоваха за промяна и възстановяване на баланса във външната политика, критикувайки завоя на настоящото правителство към Запада.

Официалните обобщени предварителни резултати се очаква да бъдат финализирани и представени от ЦИК в рамките на утрешния ден.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    106 35 Отговор
    В СССР арменците бяха 4 млн, сега са 3 млн а ако влязат в ЕС ще станат 2 млн.

    Коментиран от #6, #15, #141

    20:16 07.06.2026

  • 2 ДрБр

    108 31 Отговор
    Новите майданци ще се самоубият по европейски!

    20:17 07.06.2026

  • 3 стоян георгиев

    102 39 Отговор
    Евроатлантическия лакей загуби! Арменците решиха да не са тъпаци като укрите, хахаха

    Коментиран от #8, #47

    20:19 07.06.2026

  • 4 Хасковски каунь

    79 18 Отговор
    А какви са резултатите? Защо мълчите?
    Пашинян ефенди боклатмъш.

    20:19 07.06.2026

  • 5 Ако руснаците

    67 26 Отговор
    Им спрат газа, ЕС няма за ги иска . А пък те не са европейска държава, да си стоят в Азия .

    Коментиран от #104

    20:19 07.06.2026

  • 6 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    45 97 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нормално - при СССР си е чиста робия със затворени граници. А ЕС дава възможност на гражданите си да работят и живеят където сами изберат. А те рядко избират мутро-комунистическите държави...

    20:20 07.06.2026

  • 7 Пашинян

    51 24 Отговор
    Е турски помак

    Коментиран от #17, #132

    20:21 07.06.2026

  • 8 САМО ПИТАМ ❓

    44 77 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ще си купиш ли еднопосочен билет за Русия? Или ти си поредният русофил, който не иска да живее в Русия?

    Коментиран от #9, #29, #82

    20:22 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    56 21 Отговор
    Да питат мамалигите.Няма значение как са гласували робите.Избора е Майдан и едро смляна лютеница

    20:23 07.06.2026

  • 11 404

    40 32 Отговор
    Орешник и ще има за всички от сърце ❤️

    Коментиран от #30, #130

    20:24 07.06.2026

  • 12 Тоя

    61 19 Отговор
    Ке затрие селото Армения . Искал е да изключи от гласуването блока за силна Армения , само е успял да арестува , от вчера насам 100 човека подържници на блока . В интернет пуснаха клип в който за глас за смешника , предлагат 100 евро , нали са европейци ха ха .

    20:24 07.06.2026

  • 13 Софиянец

    69 27 Отговор
    Както грузинците, така и арменците се отърваха от евро урсулите и подлогите им! След бандеровкия позор, никой вече не се връзва на обещанията на световно задлъжнелите 🤭

    Коментиран от #88

    20:25 07.06.2026

  • 14 Някой

    49 20 Отговор
    Да, и при рекордни репресии над опозицията - арести, заплахи и т.н. Избори, проведени по стандартите на ЕС. Разбира се, там няма да видят нарушенията, щото са в полза на плужека, на който са заложили. Подобно на изборите в Румъния и Молдова.

    20:27 07.06.2026

  • 15 Деций

    33 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те няма да имат държава в рамките на няколко години.Намират се в менгеме между Турция и Азърбайджан,и без подкрепа ще станат част ( малцинство) в новата държава която е много вероятно да се формира.А Европа знаем как подкрепят,само ако това което дават да се върне по три!

    20:29 07.06.2026

  • 16 мдаа

    33 49 Отговор
    Абе от къде толкова копейки се пръкнаха да коментират тука бре?

    Коментиран от #21, #112, #120

    20:30 07.06.2026

  • 17 Искаш да кажеш

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пашинян":

    Че е нещо повече от другите арменци ли?

    20:30 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чакманистан

    20 16 Отговор
    Да не бягат после пак в България!

    20:32 07.06.2026

  • 20 Ами

    42 16 Отговор
    Договорът може да е граждански, но цената на газа
    от Русия от 01.06.2026г. вече е пазарна.
    Често на печелившите :)

    20:32 07.06.2026

  • 21 Не са ного

    14 17 Отговор

    До коментар #16 от "мдаа":

    2 ма Лепилара надничари на коце ПЕ.. дала и Пияната к рава
    Хихихихиии

    20:33 07.06.2026

  • 22 Тихо ватнишки примат

    21 29 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂

    20:33 07.06.2026

  • 23 Без име

    18 20 Отговор
    Радвам се, много, че по-света има по-големи абдали от нас.

    20:33 07.06.2026

  • 24 САМО ПИТАМ ❓

    26 41 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Защо пък за Киев?
    😂
    Какво работиш? Работиш ли изобщо? Нека позная - не. Затова подкрепяш неистово Русия и комунизма? Чакаш да ти се дава, че сам не можеш?
    🤣
    Няма вече даване - ЕС и Еврозоната са тук. В тях се работи. И само квалифицираните и кадърните печелят. Другите си пазят левчето и подкрепят Русия.
    😂🤣

    Коментиран от #27, #39, #63, #151

    20:34 07.06.2026

  • 25 Нека да пиша

    22 25 Отговор
    Bye bye russian. Руския мир не го искот.

    Коментиран от #34

    20:35 07.06.2026

  • 26 Ха ХаХа

    1 13 Отговор
    лЪжат

    20:35 07.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ганчо

    21 10 Отговор
    Мда, Лавров ще излезе в пенсия.

    20:35 07.06.2026

  • 29 Без име

    29 14 Отговор

    До коментар #8 от "САМО ПИТАМ ❓":

    За да живееш в Русия, теябва да имаш работна виза. Такива не дават. Ама откъде да знаеш...пък и с какво да го научиш... :-)

    Коментиран от #35, #37

    20:36 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Варненец

    37 22 Отговор
    Що не покажете резултата? Евроатлантическия слуга загуби! Няма мнозинство за него!

    Коментиран от #36, #38

    20:36 07.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Молния!

    22 32 Отговор
    Якутия, Бурятия и Байкал искат Независимост!
    Скоро и други.
    Очаквайте подробности

    Коментиран от #90

    20:37 07.06.2026

  • 34 Не го искаха и преди 199 г.

    30 22 Отговор

    До коментар #25 от "Нека да пиша":

    Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
    Благодарение на Русия има Армения и България

    Коментиран от #40

    20:37 07.06.2026

  • 35 Симеон

    17 19 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    Да разбирам ли, че още си в България, защото не са ти издали още работна виза?

    20:38 07.06.2026

  • 36 54321

    21 18 Отговор

    До коментар #31 от "Варненец":

    Копейките обслужващият персонал в Европа имат контракции 🙂

    20:38 07.06.2026

  • 37 Нека да пиша

    24 16 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    Няма много желаещи за работа в Русия..

    20:38 07.06.2026

  • 38 Муш муш

    18 4 Отговор

    До коментар #31 от "Варненец":

    Искаш ли а ти покажа моя..22 см... резултат?
    Хихихихихи

    Коментиран от #144

    20:39 07.06.2026

  • 39 Въй

    24 22 Отговор

    До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":

    И този мишок изгуби, усрсула заложи на поредния клоун да й върши мръсната работа! Ама само на един случи, е верно резултатите му са трагични, ама укро зомбитата се кефат 😅

    Коментиран от #42

    20:39 07.06.2026

  • 40 Нека да пиша

    10 2 Отговор

    До коментар #34 от "Не го искаха и преди 199 г.":

    Още една глупост ..

    20:39 07.06.2026

  • 41 Мунчовцитe

    22 7 Отговор
    Ще пукнат от злоба и омраза!

    20:41 07.06.2026

  • 42 Варненец

    8 17 Отговор

    До коментар #39 от "Въй":

    Къде прочете, че е изгубил?

    20:42 07.06.2026

  • 43 Абе мани

    18 21 Отговор
    Кошмара за монголите и копейките де БИЛНИ,..нема край
    Хехехехехехе

    Коментиран от #58

    20:42 07.06.2026

  • 44 ?????

    20 15 Отговор
    Как да кажа?
    Салям алейкум Пашинян ефенди.
    Транзитният коридор между Алиев и Ердоган е факт.
    Сбогом Армения.
    Пак ли.

    "Изгнаници клети, отломка нищожна
    от винаги храбър народ мъченик,
    дечица на майка робиня тревожна
    и жертви на подвиг чутовно велик -
    далеч от родина, в край чужди събрани,
    изпити и бледни, в порутен бордей,
    те пият, а тънат сърцата им в рани,
    и пеят, тъй както през сълзи се пей.

    Те пият... В пиянство щат лесно забрави
    предишни неволи и днешни беди,
    в кипящото вино щат спомен удави,
    заспа ще дух болен в разбити гърди;
    глава ще натегне, от нея тогава
    изчезна ще майчин страдалчески лик
    и няма да чуват, в пияна забрава,
    за помощ синовна всегдашния клик.

    Кат гонено стадо от някой звяр гладен,
    разпръснати ей ги навсякъде веч -
    тиранин беснеещ, кръвник безпощаден,
    върху им издигна за всякога меч;
    оставили в кърви нещастна родина,
    оставили в пламък и бащин си кът,
    немили-недраги в далека чужбина,
    един - в механата! - открит им е път.

    Те пеят... И дива е тяхната песен,
    че рани разяждат ранени сърца,
    че злоба ги дави в кипежа си бесен
    и сълзи изстисква на бледни лица...
    Че злъчка препълня сърца угнетени,
    че огън в главите разсъдък суши,
    че молния свети в очи накървени,
    че мъст, мъст кръвнишка жадуват души.

    А зимната буря им сякаш приглася,
    бучи и завива страхотно в нощта
    и вихром подема, издига, разнася
    бунтовната песен широко в света.
    И все по-зловещо небето тъмнее,
    и все по се мръщи студената нощ,

    20:43 07.06.2026

  • 45 Орбан Тъпана

    26 15 Отговор
    Който залага
    На Бункерния Дъртак
    Не го чака
    Нищо хубаво

    20:44 07.06.2026

  • 46 Новият рашистки Месия

    19 15 Отговор
    Ние пък си избрахте русия в лицето на бае тошо от тему - зеленочорапов!

    20:46 07.06.2026

  • 47 Варненец

    6 21 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    И как ще е изгубил, не четеш ли, печели с 56%

    Коментиран от #56

    20:48 07.06.2026

  • 48 Къде се скри, Горииле?

    14 2 Отговор
    Да не си се гътал от мъка?

    20:49 07.06.2026

  • 49 Всички

    15 21 Отговор
    искат в Европа ! Никой не ще в русийката!

    20:50 07.06.2026

  • 50 Тиква

    14 13 Отговор
    Проститутка същата като окрабандеровци,хиени.

    20:51 07.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Браво

    24 22 Отговор
    Браво на арменците. Излязоха 100 пъти по-умни от българите, които избраха Румен Калашника- бос на руско-ромската ОПГ на калашниците.

    20:52 07.06.2026

  • 53 Я гент

    19 15 Отговор
    никой не ви иска мира бе , нито руския нито американския , нито брукселския мир бе . Искаме си наш Български мир! Капиш ?

    20:53 07.06.2026

  • 54 стоян георгиев

    7 11 Отговор
    Пука ми на дебеуиа г333 ,кой печелел в Армения !

    20:53 07.06.2026

  • 55 Как ми кеф

    14 11 Отговор
    Вой на п у т л е р о п и т е ц и, песен за душата😂😂😂

    Коментиран от #57

    20:53 07.06.2026

  • 56 Обновиха

    15 2 Отговор

    До коментар #47 от "Варненец":

    Смениха заглавието.

    20:55 07.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Не го искаха и преди 199 г.

    13 11 Отговор

    До коментар #43 от "Абе мани":

    Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
    Благодарение на Русия има Армения и България

    20:58 07.06.2026

  • 59 КЕШ

    2 12 Отговор
    Поздрави за Пашинян от колегата му генерал Плешинян

    20:58 07.06.2026

  • 60 Ха ХаХа

    16 11 Отговор
    Турският помак Пашинян продаде Армения на Турция.

    21:00 07.06.2026

  • 61 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 19 Отговор
    Резултатът от победата на този Пашинян значи, че до 10 години държава Армения няма да съществува. Ще бъде поделена между азерите и Турция, а турците ще завършат онова, което бяха започнали в началото на 20-ти век.

    Също иде времето и на една друга деградирала държава, която ще бъде тотално анексирана от Турция след държавния си фалит до няколко години. Единственото, което задържа Турция да си я вземе сега е факта, че времето работи за Турция, а не за някакви впиянчени лентяи, които правят държавни дългове за да си изплащат пенсиите и заплатите.

    Коментиран от #62

    21:01 07.06.2026

  • 62 Верно имаме неостър

    7 2 Отговор

    До коментар #61 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Търси го срещу огледалото.

    Коментиран от #64

    21:04 07.06.2026

  • 63 Атина Палада

    11 8 Отговор

    До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Точно така:) В Еврозоната освен кадърните инДжЕнери на Меркел ,други нема...Ти си явно от тях :)

    21:09 07.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Начи..не е работа

    12 8 Отговор
    На изпедера стени копейки и монгольяк кремльовски Фашаги,.. Какво и КАК иска да живее народа в една Независима Държава! Монгольята а си гледат дръвените КЕН ефе и а чекат Пиздюхин а им пусне купонето,бензино и интернето а Копейките а ми лигават българския огромен Ч лен
    Ееееедехееее

    Коментиран от #68, #71, #74

    21:11 07.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Славков

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "Начи..не е работа":

    Тези Оли гофрени дето си ги изброил са НИЩО жества със робско съзнание! Не удачници, скъ саняци, не грамотни от Репки! ! Те са свикнали да имат Господар който им нарежда какво да правят!
    За тая ИЗ--- мет СВОБОДАТА е непозната.

    21:18 07.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хампарцумялите оригинал

    5 4 Отговор
    ги приключиха като нас 😂😂

    21:20 07.06.2026

  • 71 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Начи..не е работа":

    Лап Пай УЙотт бре кюстендилски хъесоссс,кво ми мучиш,мррршооо!

    21:21 07.06.2026

  • 72 Няма край путинското унижение

    8 7 Отговор
    Няма.

    21:21 07.06.2026

  • 73 Тома

    8 8 Отговор
    Ако е така значи арменците влизат в клуба на богатите а ние знаем какво следва

    21:21 07.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А МОЧАТА?

    7 8 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #78, #80

    21:23 07.06.2026

  • 76 Атина Палада

    6 13 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    21:25 07.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 А ГДЕ

    9 6 Отговор

    До коментар #75 от "А МОЧАТА?":

    Сирски и Мисирски ,намериха ли им Кратуните 🎃?

    Коментиран от #89

    21:27 07.06.2026

  • 79 ПИТАНКА

    9 1 Отговор
    И СЯ КОИ СА НАШИТЕ....кого да аплодираме и кого да псуваме

    21:28 07.06.2026

  • 80 Ха ХаХа

    4 5 Отговор

    До коментар #75 от "А МОЧАТА?":

    Имаш място под нея където жив ще те закопаме

    Коментиран от #81

    21:29 07.06.2026

  • 81 гробар

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ХаХа":

    И аз ще помагам да ги копаме !

    21:31 07.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ?????

    5 3 Отговор
    Уф.
    Печелившия Пашинян-ефенди да бяга от спечелените избори.
    Да гледа Мишико Саакашвили.
    Но дано не избяга.

    21:33 07.06.2026

  • 85 ДЕДО ВИЯ

    6 3 Отговор
    И кво стана сеги? У йло пен ДЕЛА па фана... Средния
    Хихихихихи
    Ко пейките ус рани.. ТОЖЕ

    21:34 07.06.2026

  • 86 МЪКЪ,МЪКЪ

    4 5 Отговор
    РУСОФИЛСКА МЪКЪ.

    21:36 07.06.2026

  • 87 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    😅😅😅😅 казах ли ви, че евроатлантическата подлога загуби

    21:36 07.06.2026

  • 88 Хм Хм

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    А кои са "световно задлъжнелите"? Предлагам ти да избереш.
    Съотношение на държавния дълг към БВП:
    САЩ: 123%
    Китай: 81-110%
    ЕС: 81,5%

    21:36 07.06.2026

  • 89 Где ли

    1 6 Отговор

    До коментар #78 от "А ГДЕ":

    Питай тези В КРИМ.?

    21:37 07.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Исторически парк

    6 6 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    21:38 07.06.2026

  • 92 БПФ

    8 5 Отговор
    Нещо май арменците не искат евpoгeйски съюз? Пашинянов с тия 32% къде е тръгнал?

    21:38 07.06.2026

  • 93 Софиянец

    9 6 Отговор
    Хихи, верно само укроте са толкова прости и се вързаха на евробоклуците! Арменците биха шута на мазната урсулска подлога!

    21:38 07.06.2026

  • 94 Мощно!

    4 7 Отговор
    В дзурлите на копейките!!!

    21:39 07.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ПУЧЯ ВЪШКИН

    3 6 Отговор
    Говори за Паритет на Фронта .

    А НАШИТЕ РУБЛО ИДИОТИ

    Им се привижда пак

    Някакво Руско Настъпление.

    Хаха хахаха

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    21:40 07.06.2026

  • 97 Стойко

    10 4 Отговор
    Еврофашстката мъка край няма! Позорниците изгубиха и в Армения! Арменците биха шута на урсула и сие! Браво!

    21:41 07.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Кико

    9 3 Отговор
    Арменците мощно се изплюха в дзурлата на ес фашизма!

    21:42 07.06.2026

  • 100 Варненец

    11 3 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини! 😂 Армения и народа удавиха евро подлогата в кенефа! 65% плуят на кая в гърлото!

    21:43 07.06.2026

  • 101 Истината

    12 3 Отговор
    И кво стана сега? Дори арменците не искат да "просперират" като бандеровците, хахаххах

    21:44 07.06.2026

  • 102 Иво Джоков

    13 4 Отговор
    Май арменците избраха сигурните газ, петрол и ток, пред жалките обещания на урсулата!

    21:45 07.06.2026

  • 103 Щеше да е

    3 3 Отговор
    изненада, ако господинът не беше отново назначен. Съюзниците ни умеят да "печелят" избори.

    21:45 07.06.2026

  • 104 Прав си

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ако руснаците":

    Армения е газифицирана на 100%.Сега явно от Турция ще трябва да си купува демократична газ.А близо 90% от целият износ на селското стопанство бе за Русия.Но сега ще продават цветята,доматите ,гроздето си в богата България,а конякът "Арманяк" във Франция .Очакват ги милиардни доходи.

    21:46 07.06.2026

  • 105 Тов. ЧЛЕНИН

    6 5 Отговор
    Таваришчи , да спрем да "пилим" гуми с немощната - Лада Нива ..

    Коментиран от #127

    21:46 07.06.2026

  • 106 Ццц

    11 2 Отговор
    Арменците определено имат по-високо IQ oт дбилните укри! Или поне 68% от тях! Браво!

    Коментиран от #123

    21:46 07.06.2026

  • 107 Софиянец

    8 0 Отговор
    А зеля пак е на обиколка при господарите си да се моли да не го захвърлят като бездомно псе, даже се е молил на Аврамович да му уреди среща с Путин, хахахахахйа

    21:49 07.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 оня с коня

    4 2 Отговор
    Без Проблем ЕС АВАНСОВО ще даде пари на Пашинян да си "напазарува" опозиционни партии за да се приеме решението да влязат Арменците в Съюза,след което пък ще бъдат Приспаднати от Присъединителните Фондове - същите,които получават Македония,Сърбия и др. подобни.

    21:50 07.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 факт

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "мдаа":

    на м...ти отпу....ката

    21:51 07.06.2026

  • 113 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:52 07.06.2026

  • 114 Роки

    3 9 Отговор
    След Унгария, Сорос превзе и Армения. Тупин прасрал Сирия, Венецуела, Куба, Иран, а сега Армения. Скоро ще му запалят още една граница на тоя дебил, дето само чертае червени линии и реално предава руските интереси на "партньорите".

    21:53 07.06.2026

  • 115 Радо

    7 5 Отговор
    Демек евро иди ота изгуби.Е казвайте ги тезии работи прово в очите бе.Все пак се оказа че Арменците наиистена са мъдър народ.

    21:54 07.06.2026

  • 116 стоян георгиев

    10 4 Отговор
    Важното е, че тоя евро лакей загуби!

    21:54 07.06.2026

  • 117 Нещо си се объркал

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ае..и тия":

    Този мир, за който пишеш: "педофилски МИР", той е в Европата, особено Западна, където се узаконяват гей бракове и джендър идеологии, педофилията не се преследва, ако детето е навършило пр.15-16 години и "било съгласно", промотират се операции за смяна на пола и пр. извращения.
    Даже и в България проникна тази проказа чрез ПП-ДБ, които подкрепяха педофилската секта от Петрохан. А в Русия тези деяния се наказват и гей пропагандата и еднополовите бракове са забранени. Неслучайно се надсмиват над Евровизия , а откриването на Олимпиадата в Париж, която възмути и много европейци, я показаваха като знак за нравственото падение на Запада.

    Коментиран от #139

    21:55 07.06.2026

  • 118 Хихихи

    11 2 Отговор
    Кво стана, бе, Урсула? 😂😂😂 Арменците не искат тая евро райска градина, а? Хахахах Що тъй?

    21:56 07.06.2026

  • 119 Арменците се изплюха

    11 3 Отговор
    Мощно в евро дзурлите!

    21:57 07.06.2026

  • 120 КУРКО

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "мдаа":

    ПИТАЙ МЕНЕ!

    21:57 07.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Роко

    2 8 Отговор
    Никой не иска да е с блатарите

    22:00 07.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ГРЕСЪОР

    1 5 Отговор
    Лекуваме Маясъла
    На Червените Дирници
    Само със Грес .

    22:01 07.06.2026

  • 125 Любо Жечев

    10 2 Отговор
    Аууу, 70% не искат да помирисват тоя велик ес с главнокомандващ Хер Урсула, с потапящата се й икономика, хахаха

    22:06 07.06.2026

  • 126 Търново

    9 2 Отговор
    Евро майдана в Армения се отменя! 🤭 Никой не искат да се излага като бандеровците

    22:07 07.06.2026

  • 127 КУРКО

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    ТОГАЙ КЕ ПИЛИШ НЕЩО СПЕЦИАЛНО!

    22:07 07.06.2026

  • 128 Ехххх, изпуснаха

    7 2 Отговор
    И тия не се вързаха на кухи обещания и клубове за богати 😂 жалко, щяха и те като нас да имат след 30 години прави краставици и еднакви зарядни за телефони, хахахахах

    22:09 07.06.2026

  • 129 🤡🇪🇺💩🏳️‍🌈🇺🇦💩🐖 поредната загуба

    7 2 Отговор
    Позора на фашисткия есс няма дъно

    22:11 07.06.2026

  • 130 Стефан

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "404":

    Перверзно желание и за нас ли ще има?

    22:11 07.06.2026

  • 131 Ами

    6 3 Отговор
    Уж печели, ама май губи :)
    Ако и не беше лишил над 20% от арменците от
    правото да гласуват, загубата щеше да е тотална.

    22:16 07.06.2026

  • 132 Рублевка

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пашинян":

    Затуй подари на азерите, които са си турци, Нагорни Карабах. Тогава имаше учения на Армения с НАТО. Русия остави Армения да се оправя сама с турците.
    Все едно ние да изберем за премиер Шиши от ДПС и той да продаде Родопите и Черноморието на Турция и да духне към Дубай.

    Коментиран от #140, #155

    22:17 07.06.2026

  • 133 ?????

    4 4 Отговор
    Ъхъ.
    Т.е. Пашинян ефенди губи изборите.
    37% против 53%.

    22:17 07.06.2026

  • 134 Пълна гавра

    6 3 Отговор
    Тая вечер само добри новини! Евро подлогата загуби в Армения, а иранците в момента пукат ракети по иСраХел 😂

    Коментиран от #145, #149, #157

    22:17 07.06.2026

  • 135 УрSSула

    3 1 Отговор
    Отменяме изборите

    22:17 07.06.2026

  • 136 Армен джигахарян

    3 4 Отговор
    го нафффука на кремълските идиоти.

    22:18 07.06.2026

  • 137 Ганчо миленов

    2 7 Отговор
    Никой не иска руския рай

    22:18 07.06.2026

  • 138 Хаген Дас

    1 3 Отговор
    И, какво ще променят?

    22:19 07.06.2026

  • 139 Я кажи ми..

    2 5 Отговор

    До коментар #117 от "Нещо си се объркал":

    Защо виетнамски же.н.д.а.р. спечели руската евровизия...?
    Ма как така?!?!?!?!

    22:20 07.06.2026

  • 140 604

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Рублевка":

    не е баш така, щот тоя не е избягал ми пак печели, смях .....

    22:21 07.06.2026

  • 141 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако изберат раша, ще останат 1 млн.

    22:22 07.06.2026

  • 142 ужас

    4 5 Отговор
    Пашинян яде дебелияНа Алиев, сега ще яде дългияНа Путин, после рязанияНа Ердоган.

    22:22 07.06.2026

  • 143 Путин загуби и Армения

    5 7 Отговор
    Неговият човек има 17%.

    22:23 07.06.2026

  • 144 604

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Муш муш":

    нъл си смени пола ко ще покажеш?

    22:23 07.06.2026

  • 145 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #134 от "Пълна гавра":

    Тя голямата новина е друга, но още не я съобщават.
    Въпреки че често си мени мнението ... Тръмп е казал,
    че обмисля да приеме всички условия на Иран.

    22:24 07.06.2026

  • 146 Кенеди

    2 5 Отговор
    Пореден разгром за бля до вете!!!

    22:27 07.06.2026

  • 147 С ДВЕ ДУМИ

    6 1 Отговор
    се оказва, че все още се намират нормални хора някъде по света...

    22:29 07.06.2026

  • 148 И как

    3 3 Отговор
    Точно разбрахте че пИчели?

    22:31 07.06.2026

  • 149 Мдаа

    0 5 Отговор

    До коментар #134 от "Пълна гавра":

    Уст Лабинск, Краснодар гори!

    22:31 07.06.2026

  • 150 Софиянец

    2 0 Отговор
    Исраел нещо пуши 😂 Дони скъса с лудия Биби и сега иранците обрязват ционисти

    22:37 07.06.2026

  • 151 Ето отговора

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Точно обратното е на това, което си написал:"Няма вече даване - ЕС и Еврозоната са тук. В тях се работи. И само квалифицираните и кадърните печелят. Другите си пазят левчето и подкрепят Русия."
    При социялизма всичко живо работеше, малцинствата - също и нямаше никакви социални служби и нямаше хора, които да стоят, да бездейства и да им дават социални помощи. След като влязохме в ЕС въведоха помощи "за приобщаване на малцинства", "социални помощи" и т.н. и научиха някои части от обществото цял живот да не работят. В последните години икономисти тръбят, че 500 000 млади хора от 16-29г. нито учат, нито работят. А в същото време внасяме работници от Непал и Бангладеш и от къде ли не. В България печелят най- много не" квалифицираните и кадърните" , а тези, които направиха бандитската приватизация и тези, които се възползваха от нея, също тези, които са най-подкупни и корумпирани, далавераджиите и пресъпниците, за които самата държава е създала такива условия. Ярък пример: "Баба Алино" край Варна, както и много други незаконни строежи, нагласени обществени поръчки, престъпно високи цени по договори на някои фирми от обществени поръчки, както и спекулативните печалби от безумно високите цени след влизането ни в Еврозоната. Запазването на лева и Валутния борд щеше да ни спаси от процедурата по свръхдефицит, която вече имаме в България и от финансовите санкции на ЕК, която сама настояваше да ни набута в Еврозоната, за да сме финансово зависими роби на ЕС и ЕЦБ.

    Коментиран от #154

    22:38 07.06.2026

  • 152 Хихихи

    2 1 Отговор
    Печели усмивка по радиото, хахаха! Урсуля дали е доволна, че 70% от арменците ич им не е за разпадашия ес!

    22:38 07.06.2026

  • 153 Ама верно искат дългове и точене на ресу

    1 0 Отговор
    Тея и те като в бг, кандидат депутати купуват гласове.

    22:40 07.06.2026

  • 154 Стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Ето отговора":

    Тоя глупак няма да те разбере! Акъла му стига само за копи-пейст за стотинки да троли под статиите!

    22:41 07.06.2026

  • 155 Поредният охлювофрен

    0 1 Отговор

    До коментар #132 от "Рублевка":

    Как може да подариш нещо което не е твое. Карабах не е бил арменски, че да го подаряват.

    22:44 07.06.2026

  • 156 Честито

    0 0 Отговор
    Армения би шута на русия, вече е тактически партньор на Франция и запада

    22:44 07.06.2026

  • 157 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Пълна гавра":

    А СВО то - още е в ход , нали ?! 🤭😁

    22:49 07.06.2026