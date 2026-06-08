Руската държавна корпорация „Росатом” съобщи важна новина за първата турска атомна централа

Първият реакторен блок на атомната електроцентрала "Аккую" в Турция се очаква да започне производство на електроенергия през есента или зимата на тази година, съобщи ръководителят на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от турското издание "Тюркийе тудей", предаде БТА.
По думите му проектът е достигнал важен етап, след като през миналата седмица е било издадено разрешение за започване на зареждане на активната зона на реактора с тестови касети преди въвеждането на ядрено гориво.
Процедурата е част от финалната фаза на подготовка, която се извършва под техническата координация на "Росатом" и цели да симулира реални експлоатационни условия, както и да провери всички системи преди пускането на блока.
"В рамките на около месец ще бъдат извършени тестове на системите преди зареждането с гориво", посочи Лихачов, цитиран от РИА Новости в кулоарите на Международния икономически форум, състоял се в Санкт Петербург от 3 до 6 юни.
Той допълни, че всички дейности се движат към етапа на физическо стартиране и последващо въвеждане в експлоатация през есенно-зимния период.
Междувременно на площадката на АЕЦ "Аккую" в южната турска провинция Мерсин продължават финалните проверки и пусковите дейности по първи енергоблок. Генералният мениджър на компанията, която отговаря за организацията, координацията на строителството и подготовката за бъдещата експлоатация на централата на място в Турция – "Akkuyu Nuclear Inc.", Сергей Буцких, е заявил пред Анадолската агенция, че строителните и пусковите операции вървят паралелно по всички четири блока на централата.
Буцких е уточнил, че първият блок се намира в решаваща фаза, като оборудването и системите преминават финални контролни изпитания преди въвеждане в експлоатация, а строителството на трети и четвърти блок също се развива по график.
АЕЦ "Аккую" предвижда изграждането на четири реактора с обща инсталирана мощност от около 4800 мегавата, отбелязва турското издание. След пълното им въвеждане в експлоатация се очаква централата да осигурява приблизително 10% от потреблението на електроенергия в Турция.
Срокът на експлоатация на съоръжението е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #12
12:38 08.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #6, #11, #16
12:39 08.06.2026
3 честен ционист
12:39 08.06.2026
4 Вече ще внасяме ток
12:40 08.06.2026
5 Бойко Българоубиец
12:40 08.06.2026
6 Ердоган
До коментар #2 от "Сталин":След 10 години ще сте част от Турция бе 😉😘
Коментиран от #9, #19
12:41 08.06.2026
7 Браво на комшиите!
12:41 08.06.2026
8 Реалност
Санкциите, наложени на Русия, доведоха до задържане на ключово оборудване на германски митници. Например компанията Siemens Energy спря доставките на части.
В всяка една централа, построена от московлии, всяка част по малка от трикрилен гардероб е производство на някоя компания от Запад. Факт.
Коментиран от #13
12:44 08.06.2026
9 Сталин
До коментар #6 от "Ердоган":Аллаху Акбар,най накрая в България ще има истински управник като султан Ердоган,да разчисти територията от тикви прасета и Простокирчовци
Коментиран от #22, #25
12:46 08.06.2026
10 А нашата
Коментиран от #14
12:46 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЧИП
До коментар #1 от "Путин":Трудно може клозет да му смениш предназначението на ресторант, но Русия ще стане ярък пример как и най мръсния клозет може да бъде изчистен.
12:49 08.06.2026
13 И в Русия
До коментар #8 от "Реалност":само казаните са руски. Всичко друго е от западни фирми!
12:50 08.06.2026
14 Сталин
До коментар #10 от "А нашата":Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка
12:51 08.06.2026
15 България
От турски роби нищо не става
12:51 08.06.2026
16 ЛеЛин съм
До коментар #2 от "Сталин":Не знам как ще го купуваш тоя турски ток, като няма да имаш с какво да плащаш. У натура ли ще даваш? Освен да си пак в Източна Румелия.
12:51 08.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 604
12:56 08.06.2026
19 Kaлпазанин
До коментар #6 от "Ердоган":На шипка ще има паметник турчин и рускиня хванати за ръка ,вечна дружба
Коментиран от #23
12:58 08.06.2026
20 Преди
Днес, няколко години по-късно, Росатом обявява новината че Аккую е почти готова и ще заработи скоро и че никакви западни санкции няма да я спрат....
13:01 08.06.2026
21 русия васал на Турция и Китай
13:08 08.06.2026
22 Ердоган
До коментар #9 от "Сталин":Ше та карам да целуваш корана сталине и да си резнеш бубката 😉😘
13:14 08.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Kaлпазанин":Жената е хазарка, по турско яко са се мешили с османците
13:23 08.06.2026
24 Ами то така е Тюркие тудей
13:41 08.06.2026
25 не може да бъде
До коментар #9 от "Сталин":Не съм съгласен и считам че трябва да се говори за бъдещето на нашата страна с такива изрази но е напълно видимо това обстоятелство този фактор -централата Аккую ще се превърне в сериозен лост за влияние върху нас от страна на Турция!?бъдещето на нашата атомна индустрия -трябва да подчертаем -благодарение на няколко правителства и поръчкови " експерти "и с най-голяма заслуга на Бойко Борисов- негово лично и на партията му - е със затихващи функции...опасността от закриване на Козлодуй е реална и е реална перспективата да купуваме ток от Турция!?
13:43 08.06.2026
26 каунь
13:56 08.06.2026
27 8888
13:57 08.06.2026