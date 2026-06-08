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Руската държавна корпорация „Росатом” съобщи важна новина за първата турска атомна централа

Руската държавна корпорация „Росатом” съобщи важна новина за първата турска атомна централа

8 Юни, 2026 12:35 1 870 27

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  • русия-
  • турция-
  • алексей лихачов

Проектът е достигнал важен етап, след като през миналата седмица е било издадено разрешение за започване на зареждане на активната зона на реактора

Руската държавна корпорация „Росатом” съобщи важна новина за първата турска атомна централа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият реакторен блок на атомната електроцентрала "Аккую" в Турция се очаква да започне производство на електроенергия през есента или зимата на тази година, съобщи ръководителят на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от турското издание "Тюркийе тудей", предаде БТА.

По думите му проектът е достигнал важен етап, след като през миналата седмица е било издадено разрешение за започване на зареждане на активната зона на реактора с тестови касети преди въвеждането на ядрено гориво.

Процедурата е част от финалната фаза на подготовка, която се извършва под техническата координация на "Росатом" и цели да симулира реални експлоатационни условия, както и да провери всички системи преди пускането на блока.

"В рамките на около месец ще бъдат извършени тестове на системите преди зареждането с гориво", посочи Лихачов, цитиран от РИА Новости в кулоарите на Международния икономически форум, състоял се в Санкт Петербург от 3 до 6 юни.

Той допълни, че всички дейности се движат към етапа на физическо стартиране и последващо въвеждане в експлоатация през есенно-зимния период.

Междувременно на площадката на АЕЦ "Аккую" в южната турска провинция Мерсин продължават финалните проверки и пусковите дейности по първи енергоблок. Генералният мениджър на компанията, която отговаря за организацията, координацията на строителството и подготовката за бъдещата експлоатация на централата на място в Турция – "Akkuyu Nuclear Inc.", Сергей Буцких, е заявил пред Анадолската агенция, че строителните и пусковите операции вървят паралелно по всички четири блока на централата.

Буцких е уточнил, че първият блок се намира в решаваща фаза, като оборудването и системите преминават финални контролни изпитания преди въвеждане в експлоатация, а строителството на трети и четвърти блок също се развива по график.

АЕЦ "Аккую" предвижда изграждането на четири реактора с обща инсталирана мощност от около 4800 мегавата, отбелязва турското издание. След пълното им въвеждане в експлоатация се очаква централата да осигурява приблизително 10% от потреблението на електроенергия в Турция.
Срокът на експлоатация на съоръжението е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 19 Отговор
    Важната новина: Аз съм бавн0 ра3 виващ

    Коментиран от #12

    12:38 08.06.2026

  • 2 Сталин

    24 6 Отговор
    Браво на турците и Ердоган,след 10 години ще има откъде да купуваме ток в България

    Коментиран от #6, #11, #16

    12:39 08.06.2026

  • 3 честен ционист

    20 1 Отговор
    Баш съвпада с излизането на Ганчо на свободния пазар.

    12:39 08.06.2026

  • 4 Вече ще внасяме ток

    25 2 Отговор
    от Турция!

    12:40 08.06.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    29 1 Отговор
    Закрих Козлодуй сега ще внасяте от моя брат ердоган 😉😘

    12:40 08.06.2026

  • 6 Ердоган

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    След 10 години ще сте част от Турция бе 😉😘

    Коментиран от #9, #19

    12:41 08.06.2026

  • 7 Браво на комшиите!

    26 1 Отговор
    Българската атомна енергетика я съсипаха мутри, тикви и прасета.

    12:41 08.06.2026

  • 8 Реалност

    6 13 Отговор
    АЕЦ „Аккую“ първоначално трябваше да заработи през 2023 г. (по случай 100-годишнината на Република Турция).
    Санкциите, наложени на Русия, доведоха до задържане на ключово оборудване на германски митници. Например компанията Siemens Energy спря доставките на части.
    В всяка една централа, построена от московлии, всяка част по малка от трикрилен гардероб е производство на някоя компания от Запад. Факт.

    Коментиран от #13

    12:44 08.06.2026

  • 9 Сталин

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ердоган":

    Аллаху Акбар,най накрая в България ще има истински управник като султан Ердоган,да разчисти територията от тикви прасета и Простокирчовци

    Коментиран от #22, #25

    12:46 08.06.2026

  • 10 А нашата

    18 3 Отговор
    централа в Белене , ЧЕТЕРИ пъти по ЕВТИНА , вече щеше да се е изплатила два пъти , а тока ни щеше да е два пъти по евтин . БОКО - БОКОооооооооо.

    Коментиран от #14

    12:46 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЧИП

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Трудно може клозет да му смениш предназначението на ресторант, но Русия ще стане ярък пример как и най мръсния клозет може да бъде изчистен.

    12:49 08.06.2026

  • 13 И в Русия

    5 17 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    само казаните са руски. Всичко друго е от западни фирми!

    12:50 08.06.2026

  • 14 Сталин

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "А нашата":

    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    12:51 08.06.2026

  • 15 България

    14 3 Отговор
    Продаваше на Турция ток с 15 годишни договори,а сега ще купува ток от Турция.
    От турски роби нищо не става

    12:51 08.06.2026

  • 16 ЛеЛин съм

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Не знам как ще го купуваш тоя турски ток, като няма да имаш с какво да плащаш. У натура ли ще даваш? Освен да си пак в Източна Румелия.

    12:51 08.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 604

    5 4 Отговор
    Ерду продавъ дрони на зелевия пор...рашките му строя централа ..пхахахахахахя тва не съ патреоти а олигархска мафия

    12:56 08.06.2026

  • 19 Kaлпазанин

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ердоган":

    На шипка ще има паметник турчин и рускиня хванати за ръка ,вечна дружба

    Коментиран от #23

    12:58 08.06.2026

  • 20 Преди

    5 7 Отговор
    няколко години, Росатом обяви новината че Аккую е почти готова и ще заработи скоро и че никакви западни санкции няма да я спрат.

    Днес, няколко години по-късно, Росатом обявява новината че Аккую е почти готова и ще заработи скоро и че никакви западни санкции няма да я спрат....

    13:01 08.06.2026

  • 21 русия васал на Турция и Китай

    3 9 Отговор
    путин продава всичко на безценица само да се задържи на власт...

    13:08 08.06.2026

  • 22 Ердоган

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Ше та карам да целуваш корана сталине и да си резнеш бубката 😉😘

    13:14 08.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    Жената е хазарка, по турско яко са се мешили с османците

    13:23 08.06.2026

  • 24 Ами то така е Тюркие тудей

    3 0 Отговор
    а пък у нас Бългериен тумороу , оу, оу , оу. , както стана с АЕЦ Белене и напъните за нови блокове не Козлодуй.

    13:41 08.06.2026

  • 25 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Не съм съгласен и считам че трябва да се говори за бъдещето на нашата страна с такива изрази но е напълно видимо това обстоятелство този фактор -централата Аккую ще се превърне в сериозен лост за влияние върху нас от страна на Турция!?бъдещето на нашата атомна индустрия -трябва да подчертаем -благодарение на няколко правителства и поръчкови " експерти "и с най-голяма заслуга на Бойко Борисов- негово лично и на партията му - е със затихващи функции...опасността от закриване на Козлодуй е реална и е реална перспективата да купуваме ток от Турция!?

    13:43 08.06.2026

  • 26 каунь

    0 0 Отговор
    първо са турнат наоколо С400 жидовете да не я гръмнат

    13:56 08.06.2026

  • 27 8888

    1 0 Отговор
    Преди новината беше в заглавието, но от както търсим рекламно гледане, загатваме че има новина или пишем "че има малка уловка"... добре че съм с ад блокър

    13:57 08.06.2026

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