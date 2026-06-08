Руската държавна корпорация „Росатом” съобщи важна новина за първата турска атомна централа

Първият реакторен блок на атомната електроцентрала "Аккую" в Турция се очаква да започне производство на електроенергия през есента или зимата на тази година, съобщи ръководителят на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от турското издание "Тюркийе тудей", предаде БТА.

По думите му проектът е достигнал важен етап, след като през миналата седмица е било издадено разрешение за започване на зареждане на активната зона на реактора с тестови касети преди въвеждането на ядрено гориво.

Процедурата е част от финалната фаза на подготовка, която се извършва под техническата координация на "Росатом" и цели да симулира реални експлоатационни условия, както и да провери всички системи преди пускането на блока.

"В рамките на около месец ще бъдат извършени тестове на системите преди зареждането с гориво", посочи Лихачов, цитиран от РИА Новости в кулоарите на Международния икономически форум, състоял се в Санкт Петербург от 3 до 6 юни.

Той допълни, че всички дейности се движат към етапа на физическо стартиране и последващо въвеждане в експлоатация през есенно-зимния период.

Междувременно на площадката на АЕЦ "Аккую" в южната турска провинция Мерсин продължават финалните проверки и пусковите дейности по първи енергоблок. Генералният мениджър на компанията, която отговаря за организацията, координацията на строителството и подготовката за бъдещата експлоатация на централата на място в Турция – "Akkuyu Nuclear Inc.", Сергей Буцких, е заявил пред Анадолската агенция, че строителните и пусковите операции вървят паралелно по всички четири блока на централата.

Буцких е уточнил, че първият блок се намира в решаваща фаза, като оборудването и системите преминават финални контролни изпитания преди въвеждане в експлоатация, а строителството на трети и четвърти блок също се развива по график.

АЕЦ "Аккую" предвижда изграждането на четири реактора с обща инсталирана мощност от около 4800 мегавата, отбелязва турското издание. След пълното им въвеждане в експлоатация се очаква централата да осигурява приблизително 10% от потреблението на електроенергия в Турция.

Срокът на експлоатация на съоръжението е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.