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Бенямин Нетаняху: Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога

Бенямин Нетаняху: Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога

8 Юни, 2026 22:34 546 15

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Израел и Иран си размениха удари за първи път откакто през април влезе в сила примирие, след като снощи Иран изстреля ракети срещу територията на Израел, а Израел отвърна на удара

Бенямин Нетаняху: Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху се обърна към израелската общественост по повод събитията от последните 24 часа, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Първо, Нетаняху припомни израелските удари срещу Иран през изминалата година и заяви: "Иран няма да разполага с ядрени оръжия". След това той сравни израелските удари срещу Иран с атаките срещу проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула", като заяви, че терористичната организация е планирала да нападне Галилея (в Северен Израел) с хиляди терористи и едновременно с това да опустоши израелските градове с 150 000 ракети и снаряди.

Израел обаче е предотвратил тази заплаха и продължава да унищожава "цялата им терористична инфраструктура в зоната за сигурност, включително огромните подземни съоръжения в хребета Бофор".

"Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога", заяви Нетаняху, "а ние сме по-силни от всякога - но борбата ни с тях все още не е приключила". "Както правя от десетилетия ... твърдо отстоявам правото ни да действаме срещу враговете си. Това е, което направихме и сега", подчерта той.

"Те си мислеха, че ще обстрелват Израел от територията на Ливан и от Иран - а ние няма да реагираме. Това не се случи и няма да се случи", добави той.

"След като "Хизбула" стреля по израелска територия, аз наредих на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да нанесат удари по терористични цели в Бейрут и да ликвидират оперативните лица на "Хизбула" там. Ние го направихме", заяви Нетаняху.

"След като Иран нападна Израел, аз разпоредих на израелските въоръжени сили да нанесат удари по военни и икономически цели в целия Иран. И ние го направихме", продължи той.

След това израелският премиер заяви, че Иран е преустановил ракетните си атаки срещу Израел, защото Израел е нанесъл удари в отговор. "Ако терористичният режим в Иран допусне грешката да възобнови атаките си срещу нас - ще отговорим със сила", обеща той. "Израел има пълното право на самоотбрана и ние го упражняваме, когато е необходимо", подчерта Нетаняху.

Междувременно Нетаняху потвърди, че след конфронтацията през изминалата нощ военните действия с Иран са били прекратени. Във видеообръщение израелският премиер заяви, че Техеран е прекратил огъня и добави, че ако Иран допусне грешка и отново атакува Израел, страната му ще отговори с пълна сила, отбелязва ДПА.

Израел и Иран си размениха удари за първи път откакто през април влезе в сила примирие, след като снощи Иран изстреля ракети срещу територията на Израел, а Израел отвърна на удара.

Днес следобед военното ръководство на Иран обяви, че атаките срещу Израел са приключили. В изявление, излъчено по държавното радио, военните заявиха, че Ислямската република е нанесла "болезнен ответен удар" на Израел и обяви прекратяването на военните си операции.

По-рано днес след взаимните удари между Израел и Иран президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на Нетаняху, съобщи пред Франс прес представител на Белия дом.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social) Тръмп призова и двете страни незабавно да прекратят военните действия помежду си.

През последните седмици отношенията между Тръмп и Нетаняху се обтегнаха, след като американският президент стигна дотам, че по време на неотдавнашен телефонен разговор е нарекъл израелския премиер "напълно луд". Тръмп потвърди това в интервю за в. "Ню Йорк Пост".

Вчера в интервю за американския новинарски уебсайт "Аксиос" Тръмп предупреди израелския премиер да не предприема никакви ответни действия след ракетните удари на Иран. "Ще се обадя на Биби веднага, за да му кажа да не отвръща. Израел нанесе своя удар, Иран нанесе своя удар. Няма нужда от още един", подчерта той.

Възобновяването на военните действия не е по вкуса на Тръмп, който отдавна обещава да бъде сключено споразумение, което да сложи край веднъж завинаги на конфликта, започнал на 28 февруари, който е изключително непопулярен сред американците.

От израелска страна Нетаняху е под натиск да поддържа твърда позиция по отношение на Иран.

В публикувано вчера интервю за в. "Файненшъл таймс" Тръмп заяви, че израелският лидер трябва да приеме всяко споразумение, договорено от Вашингтон с Иран. "Той няма никакъв избор", заяви Тръмп. "Аз съм този, който решава. Аз решавам всичко. Той не решава", подчерта Тръмп.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 3 Отговор
    Шашафио принизи световното мнение за евреите до най ниската възможна точка въобще...!!!

    22:35 08.06.2026

  • 2 УдоМача

    7 2 Отговор
    Нека си приказва... Не пречи никому! Но и през ум да не му минава да провокира отново защото този път ще летят и горят ермолки цяла нощ!!

    22:36 08.06.2026

  • 3 Мдааа

    8 3 Отговор
    Слаби, слаби, колко да са слаби пердашат ви за добро утро!

    22:38 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евреите

    8 3 Отговор
    ще духат супата.

    22:42 08.06.2026

  • 6 А дано ..

    0 3 Отговор
    …”ама надали “

    22:42 08.06.2026

  • 7 име

    5 2 Отговор
    Иран слаб, а железния купол станал на гевгир. Хизбула слаби, а ционистите се изнасяте от Ливан, Хизбула слаби, а северен Излаел целия евакуиран. Пуснете си канала the electronic intifada и гледайте колко са слаби Хизбула с дроновете с оптични влакна срещу цеонистите, дето нямат никаква защита по танкове, БТРи и длуга техника. Умните ционисти все едно не са разбрали, че от 4г войната се води с дронове.

    22:42 08.06.2026

  • 8 Дойче зеле

    7 2 Отговор
    Исраел губи легалност !!!!!! Държава-мафия

    22:43 08.06.2026

  • 9 Дони

    6 2 Отговор
    Биби, стига дрънка глупости

    22:44 08.06.2026

  • 10 Иван

    6 1 Отговор
    Масоно-ционисткия сатанински боклук Антонио Гутериш е по-голем масоно-ционистки сатанински боклук от всякога.

    22:46 08.06.2026

  • 11 Бойнамин Натаняху

    4 1 Отговор
    Тоя го сърби задника и ще си намери някой арабин да му го почеше

    22:47 08.06.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    И вашето време ще ,дойде .де видя евреин с камъни ще го гоня

    22:49 08.06.2026

  • 13 Дойче зеле

    2 1 Отговор
    Баба Ванга го каза !!!!!! Звучеше невероятно, но каквото си направиш сам, господине Милиековски ....2267

    Коментиран от #14

    22:50 08.06.2026

  • 14 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дойче зеле":

    Но да жертваш цяла държава за да не влезеш в затвора ???????? Малко множко

    22:51 08.06.2026

  • 15 БАРС

    3 1 Отговор
    НЕЩО НЕ РАЗБИРАМ.МНОГО СИЛНА АРМИЯ ИМАЛИ ЕВРЕИТЕ ,А ИЗВИКАХА САЩ ДА ИМ ПОМАГА.СЛЕД КАТО СА ТОЛКОВА УВЕРЕНИ В СЕБЕ СИ ЗАЩО НЕ ДАВАТ НА ПАЛЕСТИНА ДА СЕ ВЪОРОЖАТ ДА СИ ИМАТ АРМИЯ КАКТО И ЛИВАН ТА И СИРИЯ .ВЕЧНО ГИ СЛЕДЯТ И ПОЧВАТ МРЬНКАТ ЮДИТЕ .АКО АРАБИТЕ СЕ ВЪОРАЖЪТ ТО ЮДА ОТДАВНА ДА Е ИЗЧЕЗНАЛ ИНДИВИД

    22:54 08.06.2026