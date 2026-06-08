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Георги Кандев: Днес напускам МВР!

Георги Кандев: Днес напускам МВР!

8 Юни, 2026 13:26 2 995 78

  • георги кандев-
  • оставка-
  • главен секретар-
  • мвр-
  • българия

Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието

Георги Кандев: Днес напускам МВР! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес напускам МВР.

Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

Това написа бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

За доверието на хората няма указ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зъл пес

    65 13 Отговор
    И все пак те принудиха да се прибереш.Ако си читав,не ги слушай.

    13:29 08.06.2026

  • 2 АБВ

    103 9 Отговор
    Браво ! Достоен човек !

    13:29 08.06.2026

  • 3 избирател

    71 6 Отговор
    Опа ! Какво стана сега ? Пропука се нещо !

    13:30 08.06.2026

  • 4 Ма Той !

    11 23 Отговор
    Може Да Ходи ?

    13:30 08.06.2026

  • 5 Бонев

    37 29 Отговор
    Всички Петроханци веднага на протест.

    13:30 08.06.2026

  • 6 Респект

    81 9 Отговор
    Евала за тази достойна постъпка !!!

    13:30 08.06.2026

  • 7 въпросителна

    26 39 Отговор
    Сега в Делта гард ли се местиш ?

    Коментиран от #37

    13:30 08.06.2026

  • 8 Срамота

    13 33 Отговор
    Ахааа, няма го падишаха БОКО и айде вечеееее не става никой.

    13:31 08.06.2026

  • 9 Супер

    26 36 Отговор
    Всички назначавани от ППлгДБ кадри трябва да се махнат

    13:32 08.06.2026

  • 10 Заспалият народ

    49 8 Отговор
    Пак ще си мълчи, няма да протестира, няма да падат глави и всичко постарому.

    Коментиран от #67

    13:32 08.06.2026

  • 11 Жалко

    52 8 Отговор
    Харесвам го

    13:32 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООрана държава

    14 27 Отговор
    И тоя ще скокне в дпс

    Коментиран от #33

    13:33 08.06.2026

  • 14 Само !

    10 5 Отговор
    По Една Китка !

    Им липсва !

    Зад !

    Ухото !

    13:34 08.06.2026

  • 15 Педроханския Кандидат

    12 22 Отговор
    Дали не е кандидата на Партия Педрохан и обединение за президент. Предстои да видим.

    Коментиран от #24

    13:34 08.06.2026

  • 16 Да....

    21 6 Отговор
    Лично сегашния министър е разписал учение на службите на МВР със Петрохан, когато е бил служебен

    13:35 08.06.2026

  • 17 Оценката

    4 2 Отговор
    е за бутафорията , все едно , че няма цензура, но има.

    13:35 08.06.2026

  • 18 Вече е готов за голяма пенсия

    17 18 Отговор
    и 20 големи заплати накуп!

    13:35 08.06.2026

  • 19 На Щат !

    7 5 Отговор
    Докът !

    Започне !

    Да се Напикава !

    13:35 08.06.2026

  • 20 112233

    31 5 Отговор
    Доказа , че е гордост за униформата. Явно продължаваме подмяната продължава ….. Жалко!

    13:36 08.06.2026

  • 21 За размисъл

    36 8 Отговор
    СРАМ ... за цялата държавна администрация и правителство. Срам - за народа, ако разреши един доказано отличен кадър да си отиде ...

    Коментиран от #77

    13:36 08.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 нннн

    22 3 Отговор
    Все пак, какво са го карали да прави или да не прави. Така нищо не разбрах.

    13:36 08.06.2026

  • 24 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Педроханския Кандидат":

    Кандидатът е Калоян Иванов щото е дълъг, а Ганчо обича дълги, дебели, или плешиви.

    13:37 08.06.2026

  • 25 Звездоброец

    30 2 Отговор
    Който живее честно - не живее лесно !

    Коментиран от #30

    13:37 08.06.2026

  • 26 Нормално

    11 19 Отговор
    30 години нося униформата...ами то затова и от 30 години МВР-то е на това дередже:)

    13:37 08.06.2026

  • 27 Дядо ви Курти от село пиперково

    14 13 Отговор
    Пп-дб го излъгаха,че ще го правят президент

    13:37 08.06.2026

  • 28 поКУРко

    30 5 Отговор
    Беше ясно от самото начало, че Дерменжиев го остави заради рейтинга му и целта беше само да си подаде оставката, а не да го сменят и да настроят раята срещу себе си!

    13:37 08.06.2026

  • 29 Браво

    26 7 Отговор
    Достоен човек и с чест носи пагона. Благодаря. Един достоен Българин.

    Коментиран от #39

    13:37 08.06.2026

  • 30 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Звездоброец":

    «У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки»

    13:38 08.06.2026

  • 31 🤣Демерджиев МВР министърчето

    19 8 Отговор
    🤣Демерджиев МВР министърчето
    изтривалка, носна кърпичка, (wet towel napkin)❗️

    Жалко за Кандев и бившият Министър на МВР, Емил Дечев.

    Semper fidelis за Кандев и Дечев.

    13:38 08.06.2026

  • 32 Абсурдистан

    22 5 Отговор
    Никой нормален не иска да работи сред примати!

    13:39 08.06.2026

  • 33 отец Тиквун

    11 10 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Няма нужда да го оплакваме, станал генерал с три звезди ще вземе 200хлд.евро - 20 заплати при уволнение.....недоволен че не е министър....много работен но не видял баба.алино и той

    13:39 08.06.2026

  • 34 Неудобни въпроси

    11 6 Отговор
    Какво стана с Петрохан или е още по - страшно от очевидното.
    Дете имаше сред труповете?

    13:40 08.06.2026

  • 35 Хайде бе!

    19 8 Отговор
    Принудили са го, по един или друг начин. Начини много. Толкова е жалко, защото сякаш надеждата ми се върна, докато нещата се случваха под негово ръководство. Но, дългите пипала на октопода явно са активни. И, надеждата ми умря в мига, в който прочетох, че напуска.

    Коментиран от #42

    13:40 08.06.2026

  • 36 тц тц

    5 14 Отговор
    Решил е да се пенсионира и да вземе 20 заплати накуп, че скоро може и да ги спрат тия пари.

    13:40 08.06.2026

  • 37 лама Кифла

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "въпросителна":

    става само за пазач на паркинг

    Коментиран от #64

    13:41 08.06.2026

  • 38 си пън

    8 7 Отговор
    кандев,що мълчиш,кажи си всичко,ама явно не ти отърва,пак недомлъвки и обидени стойки

    13:42 08.06.2026

  • 39 Така е

    6 10 Отговор

    До коментар #29 от "Браво":

    С достойнство и чест си е затварял очите за Баба Алино:)

    13:42 08.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сами си направете изводите

    12 5 Отговор
    за кого гласувахте...

    13:44 08.06.2026

  • 42 Любопитен

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хайде бе!":

    "нещата се случваха под негово ръководство"...за незаконния град край Варна ли говориш?

    13:44 08.06.2026

  • 43 Конфликтът гл. секретар - вътр. министър

    13 5 Отговор
    Познат ни е от времето, когато Бойко Борисов напусна заради Румен Петков. След това се случи много пъти. Тъй като указът за назначаване на гл. секретар се подписва от президента по предложение на премиера. Допускам, че Кандев е сритал гърнетата на Радев. "Бях точен с парите" също е в тесния кръг на заподозрените. Няма да се учудя, ако в гърнетата е имало пудели и пачки.

    Това е следващия кадрови провал на Радев. Мутрите са вътре.

    13:44 08.06.2026

  • 44 Ясно

    8 8 Отговор
    Заплашил е да пропее за купените от Радев 300 000 гласа и са го сготвили.

    13:44 08.06.2026

  • 45 Демерджиев е наколенка на Радев,

    12 5 Отговор
    Баба Алино е прах в очите на българите, Пеевски и Борисов и ИТН, са част от Управлението на Румен Радев. Цените са все така високи.
    Радев подготвя Държавата за Еднолична Хунта❗️🤣❤️😁🇧🇬

    13:44 08.06.2026

  • 46 Тончо

    12 3 Отговор
    Ще му кажа евала ако след като официално напусне МВР информира обществото защо само месец след като се съгласи да остане гл. секретар реши да напусне! Иначе не бих го приел за достоен висш полицай!

    13:45 08.06.2026

  • 47 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Ще бъде вицепрезидент на Гюров.

    Коментиран от #55

    13:46 08.06.2026

  • 48 Перо

    12 4 Отговор
    Прав е човека! Сложиха му началник един селски, некадърен адвокат, нямащ си понятие от възложените му отговорности и специфики на службата!

    13:47 08.06.2026

  • 49 Факт

    8 1 Отговор
    Кандев да арестува ортаците на банкянския от КГБ, читадзе, гомноишвили,оня ринат дето грабят златото ,с фалшива офшорка от Люксембург Дънди Прешъс

    13:48 08.06.2026

  • 50 Уточнил е в социалните мрежи

    9 1 Отговор
    Че го принуждавали да мълчи за връзките на кayна мунчо с ромските подземни босове над които опъвал чадър

    13:48 08.06.2026

  • 51 Продължаваме Промяната

    7 3 Отговор
    Срам за Радев, ако гони толкова качествен човек, за да прикрива или изпира Тиквата и Шиши

    13:48 08.06.2026

  • 52 🇧🇬Semper Fi Кандев, Дечев🇧🇬

    7 0 Отговор
    Румен Радевата Кочина❗️🤣Загуби легитимност, Державата продължава да копае дъното❗️🤣😁❤️🇧🇬

    13:49 08.06.2026

  • 53 Достойнство

    6 2 Отговор
    Достойно.

    13:49 08.06.2026

  • 54 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя Кандев!🔥

    13:49 08.06.2026

  • 55 Продължаваме Промяната

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Последния Софиянец":

    Правилно. Най-добрият министър председател евър - Гюров ще стане президент и ще правим президентска република да изметем всякакви ПБ, ГЕРБ и ДПС

    Коментиран от #78

    13:50 08.06.2026

  • 56 Бойко Българоубиец

    2 4 Отговор
    Пробвах да го купя ама не ми мина номерът

    13:50 08.06.2026

  • 57 Иван

    4 2 Отговор
    Тази постановка не сме ли я гледали вече няколко пъти . Мутрата с четвърт мозък българоу..... така го вкараха в политиката

    13:50 08.06.2026

  • 58 АДМИРАЦИИ

    3 1 Отговор
    Браво Кондев има светлина в тунела щом са останали хора като теб.

    13:52 08.06.2026

  • 59 Кендимена на подмяната

    3 0 Отговор
    И кво не ти ареса у бившите и настоящи комунисти покрай чичко Боташ?

    13:52 08.06.2026

  • 60 ДОСТОЕН

    2 0 Отговор
    Браво Георги !! Браво Кандев ,!! Достойна постъпка на достоен човек. Малко време ти трябваше , за да разбереш , че и хунтата на Кауните е същата , като другите . Въздух под налягане .

    13:53 08.06.2026

  • 61 Мноо кухи коментари

    3 0 Отговор
    Да ревеш за ченге трябва да си кух като хралупа. "доказан професионалист"... преди 5 месеца не го бяхте чували тоя професионалист. Да си бие тоягата и да изчезва

    13:54 08.06.2026

  • 62 БеГемот

    2 0 Отговор
    Достойни хора в МВР?!Айде няма нужда....аз съм живял в България последните над 30 години....

    13:54 08.06.2026

  • 63 Той

    1 1 Отговор
    Ясно! Отново настьпихме мотиката. Кандев беше промяна ,но явно новите променкаджии не искат истинската промяна

    13:54 08.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Той

    0 0 Отговор
    Човекът, вероятно е читав, но преди да стане Главен секретар, дали е имал същите принципи?

    13:55 08.06.2026

  • 66 като си казал "А"

    1 0 Отговор
    трябва да кажеш и "Б", иначе ще ви припомня филма "Вчера" с репликата на Георги Русев които каза цитирам по памет "това което си прошепнал в ухото, трябва да имаш смелостта да го кажеш публично и на глас, за да видят че си истински мъж", иначе какво излиза, казаха ми да си трая, и аз си трая ама сърце юнашко не трае та затова си тръгвам, ако сега кажеш цялата истина, наесен няма да има кои да ти излезе насреща на президентските избори.

    13:55 08.06.2026

  • 67 Азз

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Заспалият народ":

    Къв народ, кви 5лв !?!

    13:55 08.06.2026

  • 68 Механик

    4 0 Отговор
    Тоя не го познавам и не знам какво е свършил. Но ако това което е казал е истина и негово вътрешно убеждение, той получава моето уважение.

    13:55 08.06.2026

  • 69 Кандев

    1 3 Отговор
    Е известен в МВР като парвеню и подмазвач.
    Какви купувачи на гласове разкри.Само шум по медиите за заловени списъци от фризьорници и кебапчийници които не са никакво доказателство
    Как прокуратура ще ги приеме за такива?

    13:55 08.06.2026

  • 70 СССс

    2 1 Отговор
    Вместо Кандев да разкарат пенсионерите и администрацията !!!

    13:55 08.06.2026

  • 71 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Есента е далече, но първата птичка отлетя на юг. А ятата съвсем скоро ще я последват. Тук ще остане само плашилото Бо Таш /ак/ да пази бустана ама комунягите приватизираха продукцията и есенниците.

    Коментиран от #73

    13:56 08.06.2026

  • 72 Петър

    1 0 Отговор
    Днес кметът Коцев каза, че само когато Гюров е дошъл на власт е можел да получи необходимото съдействие за да се бори срещу незаконното строителството в Баба Алино! Да сте чули нещо от Кандев по случая във Варна преди аферата да стане обществено достояние от депутата от Възраждане? Не! Поискал ли е Коцев от Кандев съдействие за да влезе в района и да установи какво се прави там по времето на служебния кабинет? Не! До началото на май т. г. широката общественост си нямаше и хабер за незаконните строежи!

    13:56 08.06.2026

  • 73 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "АГАТ а Кристи":

    Розоф боклук Сър Джон

    13:57 08.06.2026

  • 74 Кирил

    0 0 Отговор
    30 години корумпирано милицайче ама явно не е от умните. Още преди 1-2 години тея с половин мозък напуснаха за да не ги разследват.

    13:57 08.06.2026

  • 75 оня с коня

    0 0 Отговор
    Всеки здравомислещ и особено пък на Гл.Секретар на МВР е ясно че неминуемо след Радевото "Затягане на коланите" ще се наложи сериозно Биене на Протестиращи не само Зад,а и Пред Колоните.Затова и Кандев е преценил че НЕ СИ СТРУВА след толкова години Служба да си Петни името с издаване на Заповеди за Репресии в полза ня някакво Правителство- Еднодневка.И Да- правилно бе отбелязано от някои Анализатори че Борисов се страхува от Масови протести и хвърля Оставки осъзнавайки че не може да се Управлява "Насила" и "на Инат",докато Радев...ще се върже със Стоманено въже за Трона и няма да се поколебае да се разправи подобаващо с всякакви "Несъгласни" с Управлението му!

    13:57 08.06.2026

  • 76 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Евала брат..мъжкар си ..мани го мунчо подметката на олигархията ци.ганите и еврейската мафия ..тоя освен да ходи в синагоги да се КЛАНИ на сатаната и да брани ци.ганските кланове друго не знае

    13:58 08.06.2026

  • 77 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "За размисъл":

    Този кадър сега ли изгря и какви са му били принципите при предходни управления?

    13:58 08.06.2026

  • 78 Гледам тука едни числа

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Продължаваме Промяната":

    ПП-то имат 5%. Да предположим, че на избори ги удвоят. Какво ще метеш с 10% бе, аланкоолу?

    13:58 08.06.2026

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