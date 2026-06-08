Георги Кандев: Днес напускам МВР!

Днес напускам МВР.
Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.
Това написа бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.
30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.
Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.
Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.
За доверието на хората няма указ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зъл пес
13:29 08.06.2026
2 АБВ
13:29 08.06.2026
3 избирател
13:30 08.06.2026
4 Ма Той !
13:30 08.06.2026
5 Бонев
13:30 08.06.2026
6 Респект
13:30 08.06.2026
7 въпросителна
Коментиран от #37
13:30 08.06.2026
8 Срамота
13:31 08.06.2026
9 Супер
13:32 08.06.2026
10 Заспалият народ
Коментиран от #67
13:32 08.06.2026
11 Жалко
13:32 08.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ООрана държава
Коментиран от #33
13:33 08.06.2026
14 Само !
Им липсва !
Зад !
Ухото !
13:34 08.06.2026
15 Педроханския Кандидат
Коментиран от #24
13:34 08.06.2026
16 Да....
13:35 08.06.2026
17 Оценката
13:35 08.06.2026
18 Вече е готов за голяма пенсия
13:35 08.06.2026
19 На Щат !
Започне !
Да се Напикава !
13:35 08.06.2026
20 112233
13:36 08.06.2026
21 За размисъл
Коментиран от #77
13:36 08.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 нннн
13:36 08.06.2026
24 честен ционист
До коментар #15 от "Педроханския Кандидат":Кандидатът е Калоян Иванов щото е дълъг, а Ганчо обича дълги, дебели, или плешиви.
13:37 08.06.2026
25 Звездоброец
Коментиран от #30
13:37 08.06.2026
26 Нормално
13:37 08.06.2026
27 Дядо ви Курти от село пиперково
13:37 08.06.2026
28 поКУРко
13:37 08.06.2026
29 Браво
Коментиран от #39
13:37 08.06.2026
30 честен ционист
До коментар #25 от "Звездоброец":«У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки»
13:38 08.06.2026
31 🤣Демерджиев МВР министърчето
изтривалка, носна кърпичка, (wet towel napkin)❗️
Жалко за Кандев и бившият Министър на МВР, Емил Дечев.
Semper fidelis за Кандев и Дечев.
13:38 08.06.2026
32 Абсурдистан
13:39 08.06.2026
33 отец Тиквун
До коментар #13 от "ООрана държава":Няма нужда да го оплакваме, станал генерал с три звезди ще вземе 200хлд.евро - 20 заплати при уволнение.....недоволен че не е министър....много работен но не видял баба.алино и той
13:39 08.06.2026
34 Неудобни въпроси
Дете имаше сред труповете?
13:40 08.06.2026
35 Хайде бе!
Коментиран от #42
13:40 08.06.2026
36 тц тц
13:40 08.06.2026
37 лама Кифла
До коментар #7 от "въпросителна":става само за пазач на паркинг
Коментиран от #64
13:41 08.06.2026
38 си пън
13:42 08.06.2026
39 Така е
До коментар #29 от "Браво":С достойнство и чест си е затварял очите за Баба Алино:)
13:42 08.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сами си направете изводите
13:44 08.06.2026
42 Любопитен
До коментар #35 от "Хайде бе!":"нещата се случваха под негово ръководство"...за незаконния град край Варна ли говориш?
13:44 08.06.2026
43 Конфликтът гл. секретар - вътр. министър
Това е следващия кадрови провал на Радев. Мутрите са вътре.
13:44 08.06.2026
44 Ясно
13:44 08.06.2026
45 Демерджиев е наколенка на Радев,
Радев подготвя Държавата за Еднолична Хунта❗️🤣❤️😁🇧🇬
13:44 08.06.2026
46 Тончо
13:45 08.06.2026
47 Последния Софиянец
Коментиран от #55
13:46 08.06.2026
48 Перо
13:47 08.06.2026
49 Факт
13:48 08.06.2026
50 Уточнил е в социалните мрежи
13:48 08.06.2026
51 Продължаваме Промяната
13:48 08.06.2026
52 🇧🇬Semper Fi Кандев, Дечев🇧🇬
13:49 08.06.2026
53 Достойнство
13:49 08.06.2026
54 Ивелин Михайлов
13:49 08.06.2026
55 Продължаваме Промяната
До коментар #47 от "Последния Софиянец":Правилно. Най-добрият министър председател евър - Гюров ще стане президент и ще правим президентска република да изметем всякакви ПБ, ГЕРБ и ДПС
Коментиран от #78
13:50 08.06.2026
56 Бойко Българоубиец
13:50 08.06.2026
57 Иван
13:50 08.06.2026
58 АДМИРАЦИИ
13:52 08.06.2026
59 Кендимена на подмяната
13:52 08.06.2026
60 ДОСТОЕН
13:53 08.06.2026
61 Мноо кухи коментари
13:54 08.06.2026
62 БеГемот
13:54 08.06.2026
63 Той
13:54 08.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Той
13:55 08.06.2026
66 като си казал "А"
13:55 08.06.2026
67 Азз
До коментар #10 от "Заспалият народ":Къв народ, кви 5лв !?!
13:55 08.06.2026
68 Механик
13:55 08.06.2026
69 Кандев
Какви купувачи на гласове разкри.Само шум по медиите за заловени списъци от фризьорници и кебапчийници които не са никакво доказателство
Как прокуратура ще ги приеме за такива?
13:55 08.06.2026
70 СССс
13:55 08.06.2026
71 АГАТ а Кристи
Коментиран от #73
13:56 08.06.2026
72 Петър
13:56 08.06.2026
73 Ха ХаХа
До коментар #71 от "АГАТ а Кристи":Розоф боклук Сър Джон
13:57 08.06.2026
74 Кирил
13:57 08.06.2026
75 оня с коня
13:57 08.06.2026
76 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
13:58 08.06.2026
77 Той
До коментар #21 от "За размисъл":Този кадър сега ли изгря и какви са му били принципите при предходни управления?
13:58 08.06.2026
78 Гледам тука едни числа
До коментар #55 от "Продължаваме Промяната":ПП-то имат 5%. Да предположим, че на избори ги удвоят. Какво ще метеш с 10% бе, аланкоолу?
13:58 08.06.2026