Новини
Свят »
Украйна »
Имаме дата! На 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна
  Тема: Украйна

Имаме дата! На 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна

8 Юни, 2026 18:18 885 80

  • украйна-
  • молдова-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • марта кос

Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз обяви на 4 юни, че Съветът официално е дал начало на процеса по отваряне на първата група глави, „Основни принципи“, в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова

Имаме дата! На 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос официално потвърди, че на 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Тя каза това по време на разговор с журналисти в Киев.

Според Кос на 15 юни е насрочена междуправителствена конференция с Украйна за официално започване на преговорите по първата група глави от законодателството на ЕС, известна като „Основни принципи“. Тази група обхваща въпроси, свързани със съдебната система, институциите, системите за обществени поръчки, финансовия контрол и статистиката.

„Върховенството на закона е една от най-важните стъпки. Всичко започва с него и всичко завършва с него. След като го потвърди, страната кандидатка получава сертификат, че ангажиментът към ЕС е сериозен“, обясни Кос.

Комисарят отбеляза също, че след като започнат преговорите по дадена група глави и страната кандидатка е изпълнила необходимите реформи, Европейската комисия изготвя Междинен доклад за оценка на критериите (IBAR). Въз основа на този доклад страните членки на ЕС решават дали преговорите по този клъстер могат да се считат за приключени.

„Укринформ“ припомня, че кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз обяви на 4 юни, че Съветът официално е дал начало на процеса по отваряне на първата група глави, „Основни принципи“, в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Раковски

    13 37 Отговор
    Честито, мила Украйна! Ти си нашата любов!

    Коментиран от #70

    18:19 08.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бастардо

    28 4 Отговор
    Хаха,укрите сега си живеят като царе по цял свят.Осигуриха им всичко необходимо за спокоен живот.Чудя се за какво им е ЕС.Ще се озоват в ситуация като нашата.

    Коментиран от #49

    18:20 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Морски

    6 24 Отговор
    Браво!

    18:21 08.06.2026

  • 6 Морски

    6 19 Отговор
    Много радостна новина Факти преливам от щастие👏👏👏

    18:21 08.06.2026

  • 7 Официално

    32 4 Отговор
    Навлизане на тероризма в ЕС.
    Фашисти Сър Джон

    18:21 08.06.2026

  • 8 Читател

    26 4 Отговор
    Имаме новина ЕС започва преговори за присъединяване с Русия, защото такова нещо Украйна няма вече за съжаление на хората.

    Коментиран от #28

    18:22 08.06.2026

  • 9 Иван С

    24 3 Отговор
    Един тъжен ден, една тъжна новина, една много тъжна дата,

    18:22 08.06.2026

  • 10 ОРБАН ТЪПАНА

    4 16 Отговор
    СЪРЦЕТО МИ СЕ КЪСА .

    ВЕЧЕ МИСЛЯ ДА СИ ПОСЕГНА.

    18:22 08.06.2026

  • 11 Гошо

    17 4 Отговор
    Значи на 16.06 всичко ще приключи и в историята на света ще се запише: имаше една държава, наречена Украйна.

    18:22 08.06.2026

  • 12 Русия

    23 4 Отговор
    А питали ли са император Путин по въпроса? По-скоро Европа ще се присъедини към Руската федерация, отколкото Украйна към Европейския съюз! Много си повярваха юроджендърята, но ще валят орешниците!

    18:23 08.06.2026

  • 13 Читател

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    Коментирам: значи и в Армения по примера на Украйна има пълзащ фашизъм и нацизъм.

    Коментиран от #19

    18:23 08.06.2026

  • 14 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 14 Отговор
    ИЗТРЕЩЯХА.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.

    18:24 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Принуждават

    20 3 Отговор
    Путин да приключи с тази измислена държава. На кого му трябва враг пред портите.

    18:26 08.06.2026

  • 17 Хахахахаха

    18 1 Отговор
    Факти защо не цитирате коментарите в един украински сайт за уж освободените земи хахах-украинците се подиграват на Сирски, има доста коментари как се освобождават земите като всеки ден руснаците напредват хахаха, абе като цяло доста го базикат и него и Зеленски

    18:26 08.06.2026

  • 18 Баламата

    8 3 Отговор
    С Донбас или без?С Приднестровие или без? Просто питам

    18:26 08.06.2026

  • 19 Пашинян

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Продаде Армения на Турция и
    Азербайджан.
    Благодари им за геноцида

    Коментиран от #29

    18:27 08.06.2026

  • 20 8559

    10 3 Отговор
    Значи скоро Русия влиза в ЕС

    18:27 08.06.2026

  • 21 Мда

    9 3 Отговор
    Този Европейски съюз върви с големи крачки към залеза си

    18:27 08.06.2026

  • 22 Петър Танев

    4 5 Отговор
    Тежкаря Зеленски никой не може да го спре!

    18:29 08.06.2026

  • 23 Идиоти

    3 3 Отговор
    а това автоматично значи и Русия

    Коментиран от #36

    18:30 08.06.2026

  • 24 факт

    10 5 Отговор
    След 15.06. трябва да започне процедура по провеждане на референдум с въпрос искаме ли да участваме в един съюз заедно с държава, на която рождения ден на Бандера е национален празник. Искаме ли да бъдем заедно с нацисти, които унищожават паметници в страната, която ги е приела и издържа. Ако такъв референдум не се проведе, а българското правителство не оттегли в следващата седмица съгласието на България за влизането на Украйна в ЕС, значи отново имаме либерално правителство с нацистки уклон.

    Коментиран от #38, #79

    18:30 08.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Благодарение на Русия

    7 6 Отговор
    Има Армения и България.
    Но турските роби имат къса памет

    Коментиран от #27

    18:31 08.06.2026

  • 27 Бъркашш

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Благодарение на Русия":

    В благодарение на България има Русия

    Коментиран от #73

    18:33 08.06.2026

  • 28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Читател":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #55

    18:34 08.06.2026

  • 29 Читател

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пашинян":

    С любезното съдействие на европейската комисия в лицето на онази фон де ваксинен Лайден

    18:34 08.06.2026

  • 30 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    3 3 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    18:34 08.06.2026

  • 31 МЪКЪ,МЪКЪ

    5 4 Отговор
    МЪКЪ РУСОФИЛСКА МЪКЪ.

    18:35 08.06.2026

  • 32 Сталин

    5 3 Отговор
    Още жертви на финансовата пирамида на Ротшилд

    18:35 08.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Пълна гавра с първоначалния замисъл за ЕС! Ционистите го превърнаха във фекален канал, а сега и с бандеровците вътре направо си свинска кочина 😂

    Коментиран от #48

    18:36 08.06.2026

  • 34 Някой

    6 5 Отговор
    Викам да приемат Русия в ЕС. Със сигурност отговаря на повече критерии от Украйна!
    Никой няма правото да ни вкарва в чужда война. Съответно докато е война, никой няма правото да подкрепи Украйна за ЕС. За противното в затвора!

    18:36 08.06.2026

  • 35 Страхотна новина!

    8 5 Отговор
    Поздравления за Украйна и Молдова!
    Един ден ще ги приветстваме в ЕС.
    АРМЕНИЯ СЪЩО!

    ЕС ще стане още по силен!
    Да живее Европа!

    18:36 08.06.2026

  • 36 Европейския съюз

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Идиоти":

    Украйна влиза в шампионската лига. Русия да си гледа кефа в зона УЕФА. С регионални фактори не разговаряме.

    18:36 08.06.2026

  • 37 През задния вход

    3 4 Отговор
    А на бас, че ще прескачат по пет глави на седмица и след два месеца ще обявят "чудото", че покрайнината може да се присъедини. Веднъж като я приемат, ще го използват като претекст да започнат война срещу Русия. В момента текат упорити опити за ескалацията на конфликта. ес пускат дронове от своя територия, с идеята на руснаците да им писне и да отговорят и това да бъде повод за влизането на ес във войната. Обаче руснаците, че нали са изостанали с техниката, просто връщат пратката обратно на подателя. Това само гзира повече юропците и търсят начини да се набутат във войната. Приемането на покрайнината в ес е само един от вариантите

    18:36 08.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хахахахаха

    2 3 Отговор
    Подилия16:
    Каква формула се използва за изчисляване на освободените територии? Виждам, че врагът всеки ден окупира някаква територия и според думите на обкръжението на Зе, ние печелим. Няма логика, а има изкривени факти. Защо се прави това

    Непозната вяра 597544
    А относно причините за задължителната евакуация от Харковска област, коментари от Сирски, „0

    Апашечка
    Защо? Това е един вид хипноза от страна на държавата.
    - Всичко е наред, ние печелим, освобождаваме територии.
    Въпреки че всъщност всичко е обратното. Създават ни илюзорен балон, в който ни предлагат да повярваме

    Това са само малка част от коментарите за успехите на укрите на фронта и лъжите на наркомана и Сирски, нещата отиват към пълен разгром, може и да няма Киев докато ги приемат хахаха

    18:37 08.06.2026

  • 40 шаа

    2 4 Отговор
    укра ли е мисирката, писала заглавието, че говори от първо лице?!?

    18:37 08.06.2026

  • 41 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор
    Ааааааа, туй не се издържа. Ще си прорежа вените.

    18:38 08.06.2026

  • 42 Старшина Чорапов, запасняк

    4 2 Отговор
    Аз чакам др. Путин да ни освободи, то ЕС се разширява???

    Докога бе, другари?!

    18:39 08.06.2026

  • 43 ежко

    2 3 Отговор
    Украйна ще бъде схрускана като стрида от ЕС!Сбогом промишленост.

    18:39 08.06.2026

  • 44 МЪКЪ,МЪКЪ

    3 1 Отговор
    МЪКЪ РУСОФИЛСКА МЪКЪ.

    18:39 08.06.2026

  • 45 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Оди у Русиа":

    Че закво да одим в Русия, като Русия ша доде тука ??!! маленкия зеля така каза !!

    Коментиран от #51

    18:39 08.06.2026

  • 46 Путин

    2 2 Отговор
    Пак прецакан.

    18:40 08.06.2026

  • 47 Демек

    2 1 Отговор
    ЕС ще започне процедура по присъединяване на Русия.

    18:40 08.06.2026

  • 48 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Гаврата е с бункерния и Проссия.
    Слава на украинските дронове!

    Коментиран от #52

    18:41 08.06.2026

  • 49 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бастардо":

    Приемат ли урките в ЕС, ще загубят статута си на бежанци и ще кандидатстват за социал на общо основание. Ще трябва да се осигуряват и да плащат данъци. Номерът "украинка съм" няма да минава.

    18:41 08.06.2026

  • 50 Хи хи

    2 3 Отговор
    Не може да се присъедини укрия, щото границите и не са ясни, тва не е държава, а временно образувание !

    Коментиран от #53

    18:42 08.06.2026

  • 51 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи":

    Не ти ли изсъхнаха т.а.ш.а.ц.и.т.е. да чакаш на Дунава дядо Иван.

    Коментиран от #58

    18:42 08.06.2026

  • 52 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ъъъъ":

    Украинските дронове атакуват нато, щото Путин ги управлява !!

    18:43 08.06.2026

  • 53 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    Тебе ша та питат кво може и кво не.

    Коментиран от #63

    18:43 08.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Читател

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Няма кукупейки приятел има повторение само че сега нацизма и фашизма са в Украйна а 43,4 беше в Берлин и Рим.Дано този път русите спрат в Киев че не знам.

    Коментиран от #72

    18:43 08.06.2026

  • 56 Факти

    1 1 Отговор
    ЕС е единствената империя в историята, която се разширява без да използва сила. Даже напротив - тя сама ограничава своята експанзия. Държавите се натискат да влязат, а тя им поставя условия, които често са непосилни. Процедурата по приемане е дълга и сложна, освен ако държавата не е супер цивилизована. Ако Исландия например реши да влезе, ще й бъде по-лесно. Турция искаше да влезе, но й бяха поставени условия, с които тя не е съгласна. Македония кандидатства от 22 години. Черна гора от 18. Албания и Сърбия от 17. Кипър и Малта 14 години преди да влязат. Румъния 12. Щастлив съм, че съм жител на най-великитата империя в историята - не като територия, не като население, не като военна мощ, а като човечност.

    18:44 08.06.2026

  • 57 павела митова

    2 1 Отговор
    ХАХАХА УКРИ И ЕВРОПА - ТОВА Е ВИЦА НА ГОДИНАТА

    18:44 08.06.2026

  • 58 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Я пъ тоа":

    Че аз не бързам, е в е м у краинки всеки ден без пари..Слава на Путин, че ни ги прати !!

    Коментиран от #62

    18:44 08.06.2026

  • 59 Така требе

    1 1 Отговор
    Сега в ЕС, после в НАТО.

    18:45 08.06.2026

  • 60 ТЕ СЕГА ПОЧТИ ВСИЧКИ

    1 1 Отговор
    Избягаха от окраина а след приемането им ще останат там само болни и старци. ВЯРВАЙТЕ МИ ПОЗНАВАМ ГИ И ТОВА СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СТАНЕ. И ТОГАВА ВСИЧКО ЩЕ ОТИДЕ У РУСИЯ. А ЗАЩО ТОЛКОВА ХОРА УМРЯХА........

    18:46 08.06.2026

  • 61 Защото Пашинян е турски помак

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ае копейките":

    Продава Армения и арменците на Турция. Армения не е в състава на РФ. ЩОМ СА НЕБЛАГОДАРНИ НА РУСИЯ, ДА СЕ ОПРАВЯТ САМИ С ТУРЦИЯ.

    18:46 08.06.2026

  • 62 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хи хи":

    То и украинците е.в.а.т. рускини в Украйна.

    18:46 08.06.2026

  • 63 Хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Я пъ тоа":

    Аз съм ЕС, алоооо, необходимо е 100% съгласие !!!

    Коментиран от #71

    18:47 08.06.2026

  • 64 АРМЕНИЯ

    1 3 Отговор
    Заби шамар на Путин.

    18:47 08.06.2026

  • 65 Калоян

    2 0 Отговор
    Турция е във същата фаза за приемане в Евросъюза. ..И така вече тридесет години.

    18:47 08.06.2026

  • 66 Иван

    2 1 Отговор
    След това Тайван.

    18:47 08.06.2026

  • 67 Луди сте ако

    1 1 Отговор
    Присъедините Украйна в ЕС

    18:48 08.06.2026

  • 68 Боруна Лом

    1 2 Отговор
    ТЕЗИ ТЪПАНАРИ НИ ТЛАСКАТ КЪМ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА! БЪЛГАРИЯ УТЕЧЕ

    Коментиран от #75

    18:48 08.06.2026

  • 69 Азз

    1 1 Отговор
    Fakti свърши от кеф

    18:49 08.06.2026

  • 70 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Раковски":

    МАЙ ,,НАТА ТИ!

    18:49 08.06.2026

  • 71 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хи хи":

    ТИ не гласуваш, а Радев.....
    Стани премиер и тогава са напиняй.

    18:49 08.06.2026

  • 72 Засега са спрели в Мала Токмачка

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Читател":

    1500 дни.🤣🤪😅

    18:49 08.06.2026

  • 73 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бъркашш":

    Колко войска изпрати България да освобождава Русия.
    Дадохме им букви от гърците Кирил и Методий и гръцко православие

    18:49 08.06.2026

  • 74 Азз

    2 1 Отговор
    Още 1 пирон в ковчега на ЕС

    Коментиран от #78

    18:50 08.06.2026

  • 75 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Боруна Лом":

    Сега ЕС бомби Путин
    Той горкия е в тих ужас
    И е напълно безпомощен.

    18:50 08.06.2026

  • 76 Диана

    0 0 Отговор
    Е....може би ЕС се насити на руска кръв...Негодници...

    18:51 08.06.2026

  • 77 Колибарите от Галичина отстъпват позиции

    0 0 Отговор
    Медицинските и непоправими загуби сред украинските подразделения, включително чуждестранните наемници, са достигнали 9355. Това е с 1225 повече от предходната седмица. Трета седмица наред нарастват колибарските загуби.

    18:51 08.06.2026

  • 78 Не го мисли

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Азз":

    Тва да не ти е СССР и СОЦА.

    18:51 08.06.2026

  • 79 Я къш

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "факт":

    А референдум да те почешем по гърба не искаш ли? Отивай при Путин да ти угажда с референдуми. Той е изтъкнат демократ.

    18:52 08.06.2026

  • 80 Ако

    0 0 Отговор
    Влязат , тогава вече геноцида над тях ще е пълен . Въобще не могат да се усетят как ги сготвиха . Огромна държава като тях с подобно географско положение можеше да си сучи и от двата свята .

    18:52 08.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания