Имаме дата! На 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос официално потвърди, че на 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Тя каза това по време на разговор с журналисти в Киев.
Според Кос на 15 юни е насрочена междуправителствена конференция с Украйна за официално започване на преговорите по първата група глави от законодателството на ЕС, известна като „Основни принципи“. Тази група обхваща въпроси, свързани със съдебната система, институциите, системите за обществени поръчки, финансовия контрол и статистиката.
„Върховенството на закона е една от най-важните стъпки. Всичко започва с него и всичко завършва с него. След като го потвърди, страната кандидатка получава сертификат, че ангажиментът към ЕС е сериозен“, обясни Кос.
Комисарят отбеляза също, че след като започнат преговорите по дадена група глави и страната кандидатка е изпълнила необходимите реформи, Европейската комисия изготвя Междинен доклад за оценка на критериите (IBAR). Въз основа на този доклад страните членки на ЕС решават дали преговорите по този клъстер могат да се считат за приключени.
„Укринформ“ припомня, че кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз обяви на 4 юни, че Съветът официално е дал начало на процеса по отваряне на първата група глави, „Основни принципи“, в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Раковски
Коментиран от #70
18:19 08.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бастардо
Коментиран от #49
18:20 08.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Морски
18:21 08.06.2026
6 Морски
18:21 08.06.2026
7 Официално
Фашисти Сър Джон
18:21 08.06.2026
8 Читател
Коментиран от #28
18:22 08.06.2026
9 Иван С
18:22 08.06.2026
10 ОРБАН ТЪПАНА
ВЕЧЕ МИСЛЯ ДА СИ ПОСЕГНА.
18:22 08.06.2026
11 Гошо
18:22 08.06.2026
12 Русия
18:23 08.06.2026
13 Читател
До коментар #2 от "Копейки,":Коментирам: значи и в Армения по примера на Украйна има пълзащ фашизъм и нацизъм.
Коментиран от #19
18:23 08.06.2026
14 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.
18:24 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Принуждават
18:26 08.06.2026
17 Хахахахаха
18:26 08.06.2026
18 Баламата
18:26 08.06.2026
19 Пашинян
До коментар #13 от "Читател":Продаде Армения на Турция и
Азербайджан.
Благодари им за геноцида
Коментиран от #29
18:27 08.06.2026
20 8559
18:27 08.06.2026
21 Мда
18:27 08.06.2026
22 Петър Танев
18:29 08.06.2026
23 Идиоти
Коментиран от #36
18:30 08.06.2026
24 факт
Коментиран от #38, #79
18:30 08.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Благодарение на Русия
Но турските роби имат къса памет
Коментиран от #27
18:31 08.06.2026
27 Бъркашш
До коментар #26 от "Благодарение на Русия":В благодарение на България има Русия
Коментиран от #73
18:33 08.06.2026
28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #8 от "Читател":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #55
18:34 08.06.2026
29 Читател
До коментар #19 от "Пашинян":С любезното съдействие на европейската комисия в лицето на онази фон де ваксинен Лайден
18:34 08.06.2026
30 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
18:34 08.06.2026
31 МЪКЪ,МЪКЪ
18:35 08.06.2026
32 Сталин
18:35 08.06.2026
33 стоян георгиев
Коментиран от #48
18:36 08.06.2026
34 Някой
Никой няма правото да ни вкарва в чужда война. Съответно докато е война, никой няма правото да подкрепи Украйна за ЕС. За противното в затвора!
18:36 08.06.2026
35 Страхотна новина!
Един ден ще ги приветстваме в ЕС.
АРМЕНИЯ СЪЩО!
ЕС ще стане още по силен!
Да живее Европа!
18:36 08.06.2026
36 Европейския съюз
До коментар #23 от "Идиоти":Украйна влиза в шампионската лига. Русия да си гледа кефа в зона УЕФА. С регионални фактори не разговаряме.
18:36 08.06.2026
37 През задния вход
18:36 08.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хахахахаха
Каква формула се използва за изчисляване на освободените територии? Виждам, че врагът всеки ден окупира някаква територия и според думите на обкръжението на Зе, ние печелим. Няма логика, а има изкривени факти. Защо се прави това
Непозната вяра 597544
А относно причините за задължителната евакуация от Харковска област, коментари от Сирски, „0
Апашечка
Защо? Това е един вид хипноза от страна на държавата.
- Всичко е наред, ние печелим, освобождаваме територии.
Въпреки че всъщност всичко е обратното. Създават ни илюзорен балон, в който ни предлагат да повярваме
Това са само малка част от коментарите за успехите на укрите на фронта и лъжите на наркомана и Сирски, нещата отиват към пълен разгром, може и да няма Киев докато ги приемат хахаха
18:37 08.06.2026
40 шаа
18:37 08.06.2026
41 Гресирана ватенка
18:38 08.06.2026
42 Старшина Чорапов, запасняк
Докога бе, другари?!
18:39 08.06.2026
43 ежко
18:39 08.06.2026
44 МЪКЪ,МЪКЪ
18:39 08.06.2026
45 Хи хи
До коментар #38 от "Оди у Русиа":Че закво да одим в Русия, като Русия ша доде тука ??!! маленкия зеля така каза !!
Коментиран от #51
18:39 08.06.2026
46 Путин
18:40 08.06.2026
47 Демек
18:40 08.06.2026
48 Ъъъъ
До коментар #33 от "стоян георгиев":Гаврата е с бункерния и Проссия.
Слава на украинските дронове!
Коментиран от #52
18:41 08.06.2026
49 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #3 от "Бастардо":Приемат ли урките в ЕС, ще загубят статута си на бежанци и ще кандидатстват за социал на общо основание. Ще трябва да се осигуряват и да плащат данъци. Номерът "украинка съм" няма да минава.
18:41 08.06.2026
50 Хи хи
Коментиран от #53
18:42 08.06.2026
51 Я пъ тоа
До коментар #45 от "Хи хи":Не ти ли изсъхнаха т.а.ш.а.ц.и.т.е. да чакаш на Дунава дядо Иван.
Коментиран от #58
18:42 08.06.2026
52 Хи хи
До коментар #48 от "Ъъъъ":Украинските дронове атакуват нато, щото Путин ги управлява !!
18:43 08.06.2026
53 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Хи хи":Тебе ша та питат кво може и кво не.
Коментиран от #63
18:43 08.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Читател
До коментар #28 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Няма кукупейки приятел има повторение само че сега нацизма и фашизма са в Украйна а 43,4 беше в Берлин и Рим.Дано този път русите спрат в Киев че не знам.
Коментиран от #72
18:43 08.06.2026
56 Факти
18:44 08.06.2026
57 павела митова
18:44 08.06.2026
58 Хи хи
До коментар #51 от "Я пъ тоа":Че аз не бързам, е в е м у краинки всеки ден без пари..Слава на Путин, че ни ги прати !!
Коментиран от #62
18:44 08.06.2026
59 Така требе
18:45 08.06.2026
60 ТЕ СЕГА ПОЧТИ ВСИЧКИ
18:46 08.06.2026
61 Защото Пашинян е турски помак
До коментар #54 от "Ае копейките":Продава Армения и арменците на Турция. Армения не е в състава на РФ. ЩОМ СА НЕБЛАГОДАРНИ НА РУСИЯ, ДА СЕ ОПРАВЯТ САМИ С ТУРЦИЯ.
18:46 08.06.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Хи хи":То и украинците е.в.а.т. рускини в Украйна.
18:46 08.06.2026
63 Хи хи
До коментар #53 от "Я пъ тоа":Аз съм ЕС, алоооо, необходимо е 100% съгласие !!!
Коментиран от #71
18:47 08.06.2026
64 АРМЕНИЯ
18:47 08.06.2026
65 Калоян
18:47 08.06.2026
66 Иван
18:47 08.06.2026
67 Луди сте ако
18:48 08.06.2026
68 Боруна Лом
Коментиран от #75
18:48 08.06.2026
69 Азз
18:49 08.06.2026
70 Боруна Лом
До коментар #1 от "Раковски":МАЙ ,,НАТА ТИ!
18:49 08.06.2026
71 Я пъ тоа
До коментар #63 от "Хи хи":ТИ не гласуваш, а Радев.....
Стани премиер и тогава са напиняй.
18:49 08.06.2026
72 Засега са спрели в Мала Токмачка
До коментар #55 от "Читател":1500 дни.🤣🤪😅
18:49 08.06.2026
73 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Бъркашш":Колко войска изпрати България да освобождава Русия.
Дадохме им букви от гърците Кирил и Методий и гръцко православие
18:49 08.06.2026
74 Азз
Коментиран от #78
18:50 08.06.2026
75 Я пъ тоа
До коментар #68 от "Боруна Лом":Сега ЕС бомби Путин
Той горкия е в тих ужас
И е напълно безпомощен.
18:50 08.06.2026
76 Диана
18:51 08.06.2026
77 Колибарите от Галичина отстъпват позиции
18:51 08.06.2026
78 Не го мисли
До коментар #74 от "Азз":Тва да не ти е СССР и СОЦА.
18:51 08.06.2026
79 Я къш
До коментар #24 от "факт":А референдум да те почешем по гърба не искаш ли? Отивай при Путин да ти угажда с референдуми. Той е изтъкнат демократ.
18:52 08.06.2026
80 Ако
18:52 08.06.2026