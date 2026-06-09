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Ванс: Стремим се към сделка с Техеран, независимо от позицията на Израел

Ванс: Стремим се към сделка с Техеран, независимо от позицията на Израел

9 Юни, 2026 04:56, обновена 9 Юни, 2026 04:59 741 2

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Резултатите от междинните избори в САЩ може да бъдат отрицателни за управляващата партия, заяви вицепрезидентът

Ванс: Стремим се към сделка с Техеран, независимо от позицията на Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ ще продължат да се стремят към сделка с Иран, включително по отношение на ядрената му програма, независимо от позицията на Израел по въпроса, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Можем да постигнем дългосрочно споразумение по ядрената програма на Иран. Израел може да го харесва или не, но ние по същество вярваме, че това е в интерес на Съединените щати. Така че ще продължим да се стремим към това“, каза той в интервю за Fox News.

Стриктното спазване от страна на Техеран на условията на споразумението със Съединените щати ще бъде един от най-важните показатели за неговия успех, заяви вицепрезидентът.

„Мисля, че президентът смята, че се нуждаем от проверка на изпълнението на сделката. Със сигурност едно от най-важните неща, чрез които можем да определим дали това споразумение е успешно, не е това, което иранците пишат на хартия, а действителното им спазване на условията на споразумението, което постигнахме“, каза той. „Мисля, че това е много важно.“

Междинните избори в Съединените щати тази есен ще бъдат предизвикателство за републиканците и резултатите от тях биха могли да бъдат отрицателни за управляващата партия, заяви Джей Д. Ванс.

„Междинните избори винаги са много трудни за управляващата партия. Ако погледнете историята, дори ако страната се справя много добре, междинните избори се оказват много лоши за страната или за управляващата партия“, каза той в интервю за Fox News.

В същото време вицепрезидентът на САЩ заяви, че вижда шанс за положителен резултат за републиканците във факта, че президентът на САЩ „е изпълнил много ключови обещания, дадени по време на кампанията“, както и в неспособността на демократите, според него, да номинират подходящи хора, които да спечелят американския вот.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. Една трета от Сената и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. И двете камари на Конгреса в момента са под контрола на републиканците.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    0 0 Отговор
    Никакви сделки не може да има, ако в тях не са гарантирани интересите на Израел. Щом отпадъка ванс не го разбира това, то той няма никакво бъдеще в политиката.

    05:46 09.06.2026