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Тръмп предупредил Нетаняху: Биби, така ще останеш сам!

Тръмп предупредил Нетаняху: Биби, така ще останеш сам!

9 Юни, 2026 04:43, обновена 9 Юни, 2026 05:04 1 563 4

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  • иран-
  • израел

Президентът на САЩ смята, че Вашингтон и Техеран биха могли да постигнат сделка в рамките на следващите две седмици

Тръмп предупредил Нетаняху: Биби, така ще останеш сам! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон и Техеран биха могли да постигнат сделка в рамките на следващите две седмици.

„В момента преговаряме и те искат много добра сделка, готови са да ни дадат всичко. Готови са да се откажат от ядрените си оръжия“, каза американският лидер по време на събитие в подкрепа на републиканския сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм.

„Мисля, че печелим, но трябва да спечелим в следващите две седмици“, продължи Тръмп. „Това ще бъде пълна победа и ще се случи много скоро, а цените на петрола веднага ще паднат“, добави той.

Израел в момента е прекратил ударите си срещу Иран, но си запазва правото да отговори на всякакви по-нататъшни атаки от Техеран, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в телевизионно обръщение.

„В този момент има прекратяване на огъня, защото след като ударихме терористичния режим в Техеран, той спря да ни атакува. Ако терористичният режим в Иран направи грешка и ни атакува отново, ние ще отговорим с пълна сила“, заяви той.

Премиерът обясни това като правото на страната си на самозащита и отбеляза, че е предал тази позиция на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Израел има пълното право на самозащита и ние ще го упражним доколкото е необходимо. Казвам ви това, точно както го казвам с благодарност и уважение към моя добър приятел президент Тръмп“, каза Нетаняху, обръщайки се към сънародниците си.

Президентът на САЩ заявил пред израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да остане без подкрепа в случай на ескалация с Иран.

По думите на американския лидер в интервю за Axios, израелските лидери са уведомили американската администрация за планираните удари срещу Иран малко преди да бъдат извършени и премиерът е гарантирал, че те ще бъдат ограничени. Тръмп твърди, че представители на поне пет държави от Близкия изток са се обърнали към него с молби да повлияе на Израел.

„Казах: „Биби, трябва да бъдеш внимателен, иначе много скоро ще останеш съвсем сам“, заяви американският лидер. Според неговата версия на събитията, на 8 юни ирански представители са се свързали с членове на американската администрация и са изразили готовност да прекратят ударите, ако Израел е готов да направи същото.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Бимбо че останел сам ка Пу ти

    06:17 09.06.2026

  • 3 А сега

    2 0 Отговор
    сте двама - ти и той !

    06:26 09.06.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    06:32 09.06.2026