С новите CATL батерии, електрическите автомобили ще могат да изминават повече от 1600 км с едно зареждане

Край на вечния кошмар на електромобилистите – трескавото търсене на работеща зарядна станция и безкрайното висене по магистралните отбивки. На хоризонта се задава истинска технологична революция, която е на път да изпрати т.нар. „пробег на тревожност“ в историята. Световният лидер в производството на тягови акумулатори CATL официално обяви, че насочва огромна част от развойния си капацитет към създаването на радикално нови литиево-въздушни батерии. Успехът на този проект обещава да превърне електрическите превозни средства в безкомпромисни маратонци, способни да покриват брутални дестинации от порядъка на над 1600 километра с едно-единствено зареждане.

На фона на реалността, тази концепция звучи като научна фантастика, но законите на физиката зад нея са железни! За разлика от класическите и доста тежки литиево-йонни клетки, с които сме свикнали днес, иновативната архитектура работи на принципа на дишането – тя буквално черпи кислород директно от атмосферния въздух около автомобила. Благодарение на този умен подход отпада необходимостта от внедряването на масивни, скъпи и изключително тежки вътрешни химични компоненти. Резултатът е драстично олекотяване на целия пакет, което автоматично развързва ръцете на инженерите.

За да разберем колко сериозен е този скок, трябва да погледнем сухите цифри. Масовите батерии по пътищата в момента предлагат енергийна плътност от около 270 Wh/kg, а сочените за бъдещ спасител твърдотелни алтернативи (solid-state) обещават да достигнат границата от 500 Wh/kg. Всичко това обаче бледнее пред теоретичния лимит на литиево-въздушната технология, който заковава феноменалните 12 000 Wh/kg. Това е умопомрачително постижение, което на практика изравнява енергийния капацитет на батерията с този на традиционния бензин.

В лабораторни условия учените вече са успели да прескочат летвата от 1200 Wh/kg с работещи прототипи. Това е над четири пъти повече от капацитета на сегашните серийни електромобили по пазарите. И все пак, шампанското е рано да се отваря, тъй като масовото производство на "дишащите" клетки остава задача за следващото десетилетие. Големият препъникамък в момента е изключително високата чувствителност на химичните процеси към влагата и въглеродния диоксид във въздуха, които бързо съкращават живота на батерията. Въпреки това, заявката на гигант от калибъра на CATL е ясен знак, че автомобилната индустрия е стъпила на прага на най-голямата си трансформация.