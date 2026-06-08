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С новите CATL батерии, електрическите автомобили ще могат да изминават повече от 1600 км с едно зареждане

С новите CATL батерии, електрическите автомобили ще могат да изминават повече от 1600 км с едно зареждане

8 Юни, 2026 11:36 4 342 7

  • catl-
  • батерии-
  • въздушно-литиеви клетки-
  • електромобили

Китайският технологичен гигант залага на литиево-въздушни клетки, които буквално дишат кислород от околната среда

С новите CATL батерии, електрическите автомобили ще могат да изминават повече от 1600 км с едно зареждане - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Край на вечния кошмар на електромобилистите – трескавото търсене на работеща зарядна станция и безкрайното висене по магистралните отбивки. На хоризонта се задава истинска технологична революция, която е на път да изпрати т.нар. „пробег на тревожност“ в историята. Световният лидер в производството на тягови акумулатори CATL официално обяви, че насочва огромна част от развойния си капацитет към създаването на радикално нови литиево-въздушни батерии. Успехът на този проект обещава да превърне електрическите превозни средства в безкомпромисни маратонци, способни да покриват брутални дестинации от порядъка на над 1600 километра с едно-единствено зареждане.

На фона на реалността, тази концепция звучи като научна фантастика, но законите на физиката зад нея са железни! За разлика от класическите и доста тежки литиево-йонни клетки, с които сме свикнали днес, иновативната архитектура работи на принципа на дишането – тя буквално черпи кислород директно от атмосферния въздух около автомобила. Благодарение на този умен подход отпада необходимостта от внедряването на масивни, скъпи и изключително тежки вътрешни химични компоненти. Резултатът е драстично олекотяване на целия пакет, което автоматично развързва ръцете на инженерите.

За да разберем колко сериозен е този скок, трябва да погледнем сухите цифри. Масовите батерии по пътищата в момента предлагат енергийна плътност от около 270 Wh/kg, а сочените за бъдещ спасител твърдотелни алтернативи (solid-state) обещават да достигнат границата от 500 Wh/kg. Всичко това обаче бледнее пред теоретичния лимит на литиево-въздушната технология, който заковава феноменалните 12 000 Wh/kg. Това е умопомрачително постижение, което на практика изравнява енергийния капацитет на батерията с този на традиционния бензин.

В лабораторни условия учените вече са успели да прескочат летвата от 1200 Wh/kg с работещи прототипи. Това е над четири пъти повече от капацитета на сегашните серийни електромобили по пазарите. И все пак, шампанското е рано да се отваря, тъй като масовото производство на "дишащите" клетки остава задача за следващото десетилетие. Големият препъникамък в момента е изключително високата чувствителност на химичните процеси към влагата и въглеродния диоксид във въздуха, които бързо съкращават живота на батерията. Въпреки това, заявката на гигант от калибъра на CATL е ясен знак, че автомобилната индустрия е стъпила на прага на най-голямата си трансформация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 6 Отговор
    Тоест, тази диващина ще хаби кислорода за човеците, а китайците ще печелят спокойно, щото на тях съвършено не им дреме за екологията...

    11:43 08.06.2026

  • 2 Абе...

    10 2 Отговор
    ...може да минават -> може и да не минават. Докато ресурсът на моето заводско три годишно бензиново ФауВе не се изчерпа сле 25 години, мяма засега да си мисля за това, ахахаха. Както е тръгнало след 10-тина години технологията на батерии може да се обяви за токсична и колите на батерии спрени, ахахахах....

    Коментиран от #5

    11:44 08.06.2026

  • 3 чудесно

    15 1 Отговор
    това го четем всеки месец от поне три години.

    11:45 08.06.2026

  • 4 започват разработката

    4 0 Отговор
    но вече край на кошмара.....?

    11:47 08.06.2026

  • 5 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе...":

    Твоята три годишна кошница, никога, ама никога не може да изкара 25 години. Освен, ако не вложиш поне още два пъти стойността при покупката.

    11:59 08.06.2026

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    Разликата е, че китайците всъщност може и да го постигнат.

    13:16 08.06.2026

  • 7 Антиелектрика

    0 1 Отговор
    Наистина 12 кВч/кг е мноооого добра и впечатляваща енергийна плътност. При разход около 18 кВч/100 км батерия за 800 км пробег ще тежи към 120 кг. НО ... остава въпроса с "изчерпването на кислород директно от атмосферния въздух около автомобила". Колко и до каква степен ще изразходва кислород от околната среда??? Да не се наложи в градовете хората да си носят кислородни бутилки за дишане. :-D

    13:27 08.06.2026