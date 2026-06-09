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Русия атакува Харковска област: Петима убити в град Чугуев, 15 ранени и пожари в областния център
  Тема: Украйна

Русия атакува Харковска област: Петима убити в град Чугуев, 15 ранени и пожари в областния център

9 Юни, 2026 04:11, обновена 9 Юни, 2026 04:27 1 054 13

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Областният управител на Одеса съобщи за сутрешна атака с дронове, при която трима души са ранени

Русия атакува Харковска област: Петима убити в град Чугуев, 15 ранени и пожари в областния център - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 9 юни руски дронове атакуваха Харковска област. Чугуев и Харков бяха ударени, като се съобщава за смъртни случаи, ранени, пожари и разрушения, предаде УНИАН.

Кметът на Харков Игор Терехов, ръководителят на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов и кметът на Чугуев Галина Минаева съобщиха за нападенията.

В град Чугуев са загинали пет човека, а ранените са трима. Сред жертвите са двама мъже (на 50 и 70 години) и две жени (на 70 и 22 години), няма информация за последната.

Поразени са осем многофамилни жилищни сгради и повече от десет частни домове. Спасители и други аварийни служби работят на мястото на инцидента.

В Харков са регистрирани удари с дронове в Шевченковски и Холодногорски райони на града. Атаката е довела до запалване на най-малко десет автомобила, а пожар е избухнал и на покрива на комунално предприятие. Според предварителните данни, най-малко петнадесет души са ранени - сред тях са две момичета на 11 и 16 години, както и едногодишно момченце. Сред ранените са и двама дежурни служители на общинско предприятие.

В Шевченковски район, дрон е ударил покрива на пететажна жилищна сграда. Взривната вълна е счупила прозорци в съседна сграда.

Спешната помощ и медицински персонал работят на местата на удара. Властите призоваха жителите да останат в убежищата поради заплахата от по-нататъшни атаки, тъй като дронове продължават да бъдат забелязани над града.

Областният управител на Одеса съобщи за сутрешна атака с дронове, при която трима души са ранени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахаха!🎺🥳😀

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    САЩ са завели дело против съдиите от т.н. "международен" съд в Хага, който е без мандат от ООН т.е. нелегитимен. Пипнат ли някого в САЩ, ще бъде арестуван.
    Този съд е като Лайпцигския процес в хитлеристка Германия. Обслужва фашизма в Европа.

    04:57 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СТИГА

    18 2 Отговор
    това лигавене с дронове, пердашете ги с Орешник !

    05:25 09.06.2026

  • 6 Оня

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А иначе викаш в Константиновка всичко е ок!?!? Нещо май им загубили бройката на урките в чували?

    Коментиран от #13

    05:38 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Като не върви движухата

    3 12 Отговор
    На фронта , поне пенсионерите ше бомбят .
    Кремльовски фашисти

    05:54 09.06.2026

  • 13 Кобзон

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    То и аз им изгубих броя.Доставят ми вече по три ушанки натъпкани в един чувал.Някой път и по четири,пет.

    05:55 09.06.2026

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