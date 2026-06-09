Русия атакува Харковска област: Петима убити в град Чугуев, 15 ранени и пожари в областния център

В нощта на 9 юни руски дронове атакуваха Харковска област. Чугуев и Харков бяха ударени, като се съобщава за смъртни случаи, ранени, пожари и разрушения, предаде УНИАН.
Кметът на Харков Игор Терехов, ръководителят на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов и кметът на Чугуев Галина Минаева съобщиха за нападенията.
В град Чугуев са загинали пет човека, а ранените са трима. Сред жертвите са двама мъже (на 50 и 70 години) и две жени (на 70 и 22 години), няма информация за последната.
Поразени са осем многофамилни жилищни сгради и повече от десет частни домове. Спасители и други аварийни служби работят на мястото на инцидента.
В Харков са регистрирани удари с дронове в Шевченковски и Холодногорски райони на града. Атаката е довела до запалване на най-малко десет автомобила, а пожар е избухнал и на покрива на комунално предприятие. Според предварителните данни, най-малко петнадесет души са ранени - сред тях са две момичета на 11 и 16 години, както и едногодишно момченце. Сред ранените са и двама дежурни служители на общинско предприятие.
В Шевченковски район, дрон е ударил покрива на пететажна жилищна сграда. Взривната вълна е счупила прозорци в съседна сграда.
Спешната помощ и медицински персонал работят на местата на удара. Властите призоваха жителите да останат в убежищата поради заплахата от по-нататъшни атаки, тъй като дронове продължават да бъдат забелязани над града.
Областният управител на Одеса съобщи за сутрешна атака с дронове, при която трима души са ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #1 от "Последния Софиянец":САЩ са завели дело против съдиите от т.н. "международен" съд в Хага, който е без мандат от ООН т.е. нелегитимен. Пипнат ли някого в САЩ, ще бъде арестуван.
Този съд е като Лайпцигския процес в хитлеристка Германия. Обслужва фашизма в Европа.
04:57 09.06.2026
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5 СТИГА
05:25 09.06.2026
6 Оня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А иначе викаш в Константиновка всичко е ок!?!? Нещо май им загубили бройката на урките в чували?
Коментиран от #13
05:38 09.06.2026
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12 Като не върви движухата
Кремльовски фашисти
05:54 09.06.2026
13 Кобзон
До коментар #6 от "Оня":То и аз им изгубих броя.Доставят ми вече по три ушанки натъпкани в един чувал.Някой път и по четири,пет.
05:55 09.06.2026