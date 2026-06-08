Биков: За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на МС

За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове. След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, след като по-рано днес стана ясно, че осем търговски вериги са поели пред правителството и медиите доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца.
Инициативата "Кошница с грижа" беше представена днес, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
12:52 08.06.2026
2 Боруна Лом
12:52 08.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6
12:52 08.06.2026
4 Ни за пръв път виждам
Коментиран от #9
12:52 08.06.2026
5 Роки
Коментиран от #13
12:53 08.06.2026
6 Ха ХаХа
До коментар #3 от "честен ционист":Ще ги гоните 100 г.и качеството им не може да го стигнете
12:54 08.06.2026
7 баце
12:57 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 артиста
До коментар #4 от "Ни за пръв път виждам":Този наш "колега" е Пълно Нищожество!
12:57 08.06.2026
10 Факт
Коментиран от #21
12:57 08.06.2026
11 може би си прав !
Кой Ни Доведе !
До тази Ситуация Тук !
Днес !
Кой Разори !
Два пъти този Народ !
Така Че да неможе !
Да си Купи !
Дори Хляб !
Докото !
Управляващите !
Деребействат !
Навсякъде .
Коментиран от #17
12:58 08.06.2026
12 Първия Перничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кво ти пука, ве София? Ти нали си от алибеците кръчмари.
12:59 08.06.2026
13 Гyмен кРадев БОгаТАШа
До коментар #5 от "Роки":ВъздохарО има цялата власт да ги върне, ама май явно се нареди на копанката и ще тегли заеми за да продължат кражбите.
13:00 08.06.2026
14 604
13:01 08.06.2026
15 Дано
13:01 08.06.2026
16 Сельо
13:02 08.06.2026
17 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬
До коментар #11 от "може би си прав !":Московските татаро-монголи, които ни окупираха 1944 г. и ни инсталира да ни управляват най-npocтата прослойка на България, която и до сега ни управлява чрез децата и внуците си.
Коментиран от #26, #28
13:03 08.06.2026
18 Кьоркютук
13:05 08.06.2026
19 ужас
13:07 08.06.2026
20 Въпрос
13:08 08.06.2026
21 Емил
До коментар #10 от "Факт":Дано дано!!!
13:09 08.06.2026
22 смях в залата
13:10 08.06.2026
23 Бачо
13:12 08.06.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
Обявявайте го този бюджет и да излизаме да ви изриваме в кофата за боклук !!!
13:13 08.06.2026
25 Йеронимус БОШ
13:14 08.06.2026
26 Мовголоиден татар
До коментар #17 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":Господ ти е Монголското куче Тангра.
Ако не беше влязла Червената армия, под линията Благоевград..Асеновград щеше да е Гърция плюс 1 млрд.д.репарац.
До Годеч щеше до е Югославия плюс 1 млрд.д.репарации
България бе победена фашистка монархия от гърци и сърби.които бяха победители.
Сталин не трябваше да се бърка а да остави Чърчил да направи България картофена нива
Коментиран от #31
13:17 08.06.2026
27 свиреп ОХЛЮВ
И този човек /ЗОРОВ/ се оплакал на тогавашния ШЕФ- ББорисов. Който обаче му се скарал , че го злепоставя пред Меркел. Че Меркел му звъняла да му търси обяснение , защо притеснявали немските вериги !!!!
И това е била реакцията на БЪЛГАРСКИЯ премиер , чиято работа е да работи , мисли и защитава предимно БЪЛГАРСКИЯ интерес !
За това нещо да ни каже кукловода-театрал Томето Биков ?
13:20 08.06.2026
28 СлънчогледкА
До коментар #17 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":Време ни е да сме слуги на други господари ли ?
13:23 08.06.2026
29 Лост
13:39 08.06.2026
30 Нормално
13:40 08.06.2026
31 Ако не беше идиотът Сталин
До коментар #26 от "Мовголоиден татар":Щяхме да имаме Бяло море.
13:53 08.06.2026
32 Учуден
13:56 08.06.2026