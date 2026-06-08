Биков: За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на МС

За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове. След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, след като по-рано днес стана ясно, че осем търговски вериги са поели пред правителството и медиите доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца.

Инициативата "Кошница с грижа" беше представена днес, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого.