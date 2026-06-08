Новини
България »
Всички градове »
Биков: За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на МС

Биков: За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на МС

8 Юни, 2026 12:50 2 327 32

  • тома биков-
  • търговски вериги-
  • промоции-
  • сграда-
  • министерски съвет

След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет, коментира в социалните мрежи политикът

Биков: За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на МС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове. След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, след като по-рано днес стана ясно, че осем търговски вериги са поели пред правителството и медиите доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца.

Инициативата "Кошница с грижа" беше представена днес, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Таван на цените на малката кошница.С малките магазини е свършено.

    Коментиран от #12

    12:52 08.06.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    НЕ ПОРОДИСТО КУЧЕ СИ

    12:52 08.06.2026

  • 3 честен ционист

    6 2 Отговор
    Не си ли виждал каталози на ЦУМ, ГУМ, ХОРЕМАГ, НАРКООП, КОРЕКОМ?

    Коментиран от #6

    12:52 08.06.2026

  • 4 Ни за пръв път виждам

    29 4 Отговор
    Този нагъл простак да храчи

    Коментиран от #9

    12:52 08.06.2026

  • 5 Роки

    39 7 Отговор
    Върнете откраднатите милиарди евро народна пара от ГЕРБ, Биков!

    Коментиран от #13

    12:53 08.06.2026

  • 6 Ха ХаХа

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ще ги гоните 100 г.и качеството им не може да го стигнете

    12:54 08.06.2026

  • 7 баце

    20 2 Отговор
    Този да не е бил на процент към някоя верига.

    12:57 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 артиста

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ни за пръв път виждам":

    Този наш "колега" е Пълно Нищожество!

    12:57 08.06.2026

  • 10 Факт

    17 4 Отговор
    Скоро и политици с присъди ще видиш

    Коментиран от #21

    12:57 08.06.2026

  • 11 може би си прав !

    10 1 Отговор
    Но нека Да Не Забравяме !

    Кой Ни Доведе !

    До тази Ситуация Тук !

    Днес !

    Кой Разори !

    Два пъти този Народ !

    Така Че да неможе !

    Да си Купи !

    Дори Хляб !

    Докото !

    Управляващите !

    Деребействат !

    Навсякъде .

    Коментиран от #17

    12:58 08.06.2026

  • 12 Първия Перничанин

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кво ти пука, ве София? Ти нали си от алибеците кръчмари.

    12:59 08.06.2026

  • 13 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Роки":

    ВъздохарО има цялата власт да ги върне, ама май явно се нареди на копанката и ще тегли заеми за да продължат кражбите.

    13:00 08.06.2026

  • 14 604

    10 1 Отговор
    Тия буторясахъ икономикътъ а сеги ривът...у панделътъ или гроп!

    13:01 08.06.2026

  • 15 Дано

    10 3 Отговор
    Да докарат крадливия Мавродиев тогава друга песен ще запееш герберски карикатурес б-к-ук

    13:01 08.06.2026

  • 16 Сельо

    12 1 Отговор
    се обади , колкото да каже и той пак нещо си ! О представи си , тоя мазен и подъл никой , е бил заместник министър на Бъчварова та , която беше изтипосан от Банкянския !

    13:02 08.06.2026

  • 17 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "може би си прав !":

    Московските татаро-монголи, които ни окупираха 1944 г. и ни инсталира да ни управляват най-npocтата прослойка на България, която и до сега ни управлява чрез децата и внуците си.

    Коментиран от #26, #28

    13:03 08.06.2026

  • 18 Кьоркютук

    4 1 Отговор
    Не ги смени тези цайси и това е.

    13:05 08.06.2026

  • 19 ужас

    12 3 Отговор
    Биков, вие защо не го направихте, защо не разкрихте Али Баба край Варна. По времето на желязков яко се е строило.

    13:07 08.06.2026

  • 20 Въпрос

    11 1 Отговор
    Тоя що не е в затвора?

    13:08 08.06.2026

  • 21 Емил

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Дано дано!!!

    13:09 08.06.2026

  • 22 смях в залата

    2 6 Отговор
    Като се намаляват цените в малката кошница защо ще им се вдигат пенсиите на пенсионерите? След 6 месеца с колко ще се вдигнат? С други думи това което ще спестят за 6 месеца ще им го вземат за 1месец.Чорапа го е замислил заради президентските избори.

    13:10 08.06.2026

  • 23 Бачо

    7 4 Отговор
    Абе заспал .... кой допусна тия вериги в центровете на големите градове,да убият малкия бизнес.Вий поне обикаляте света,не виждате ли там къде са тия вериги,а тук не стига че завладяха централните части на градовете,ами и поставят едни условия на българския производител,че после да се чудят как да вържат двата края който се е хванал с тях.И как ги правят тия промоции тия магазинимнякой замисля ли се ,не може едно олио да го дават на една цена и в даден момент на промоция цената е на половина,кой губи и кой печели от цялата работа,щом може да се дава на половин цена ,значи някой лъже здраво и се гуши с евраци

    13:12 08.06.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Да разбираме, че kaтyна ма националния предател мунчо кРадед, нямат намерение да спират кражбите на ДС-БКП олигархията, а ще притискат бизнеса, за да продължи съветското ограбване на народа.
    Обявявайте го този бюджет и да излизаме да ви изриваме в кофата за боклук !!!

    13:13 08.06.2026

  • 25 Йеронимус БОШ

    2 1 Отговор
    тО и ние за първи път преди години видяхме как един Биков целуваше задн.ника и пред.НИКА на Тиквата , ама явно му е харесало , защото го прави веч толкоз дълго !

    13:14 08.06.2026

  • 26 Мовголоиден татар

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Господ ти е Монголското куче Тангра.
    Ако не беше влязла Червената армия, под линията Благоевград..Асеновград щеше да е Гърция плюс 1 млрд.д.репарац.
    До Годеч щеше до е Югославия плюс 1 млрд.д.репарации
    България бе победена фашистка монархия от гърци и сърби.които бяха победители.
    Сталин не трябваше да се бърка а да остави Чърчил да направи България картофена нива

    Коментиран от #31

    13:17 08.06.2026

  • 27 свиреп ОХЛЮВ

    3 1 Отговор
    Преди време шефа на българските млекопреработватели разказваше по ТВ , как от големите търговски вериги им извивали ръцете , за да си дават продукцията на на ниски цени.
    И този човек /ЗОРОВ/ се оплакал на тогавашния ШЕФ- ББорисов. Който обаче му се скарал , че го злепоставя пред Меркел. Че Меркел му звъняла да му търси обяснение , защо притеснявали немските вериги !!!!
    И това е била реакцията на БЪЛГАРСКИЯ премиер , чиято работа е да работи , мисли и защитава предимно БЪЛГАРСКИЯ интерес !
    За това нещо да ни каже кукловода-театрал Томето Биков ?

    13:20 08.06.2026

  • 28 СлънчогледкА

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Време ни е да сме слуги на други господари ли ?

    13:23 08.06.2026

  • 29 Лост

    0 0 Отговор
    Този завършил актьорско майсторство,да не последва скоро онзи писател -Син?

    13:39 08.06.2026

  • 30 Нормално

    1 0 Отговор
    На какво ли не се нагледахме след 2021 от както Радев и олигархията зад него управляват задкулисни. Най-вече на заеми, дефицит, тройно поскъпване на всичко, далавери и глад.

    13:40 08.06.2026

  • 31 Ако не беше идиотът Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мовголоиден татар":

    Щяхме да имаме Бяло море.

    13:53 08.06.2026

  • 32 Учуден

    1 0 Отговор
    Заради БабаАлино, закрилниците пускат тежката а.тилерия срещу правителството по всички фронтове. Само можем да се надяваме правителството да удържи кръговата синхронизирана атака на мафиотите.

    13:56 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол