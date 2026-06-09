Нощна израелска атака уби петима и рани осем души в историческия ливанския град Тир, разрушени са културни ценности

Петима души са загинали, а други осем са ранени при израелски въздушен удар в Южен Ливан в ранните часове на 9 юни, потвърди Ливанското министерство на здравеопазването.

Атаката е част от продължаващата вълна от въздушни удари в района на крайбрежния град Тир, където през последните дни местните здравни власти съобщават за нарастващ брой цивилни жертви и поражения по ключова инфраструктура. Град Тир и околните му райони са подложени на интензивен обстрел от страна на Израелските отбранителни сили (IDF), като предишни удари засегнаха медицински центрове и зони в близост до болници в града.

Местните екипи на гражданска защита и линейки продължават да изтеглят пострадали изпод развалините в Южен Ливан, докато ООН изразява дълбока загриженост от влошаващата се ситуация въпреки дипломатическите опити за трайно прекратяване на огъня. Според данни на Министерството на здравеопазването на Ливан, общият брой на загиналите в страната от началото на подновения конфликт на 2 март вече надхвърля 3 600 души, а ранените са повече от 11 000.

Интензивните бомбардировки на израелските военновъздушни сили срещу град Тир в южен Ливан на 7 и 8 юни са повредили археологически обекти, заяви министъра на културата Гасан Саламех.

„Бомбардировките са били насочени към квартали, разположени в непосредствена близост до древни руини, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО – агора и римската колонада“, написа министърът на страницата си във Facebook.

Той призова международната общност да защити антиките на Тир от унищожение, припомняйки, че израелски въздушни удари преди това са повредили древния хиподрум и некропол. „Необходимо е да се избягват нападенията срещу руините в Тир, които са част от наследството на цялото човечество“, каза Саламех, обвинявайки Израел, че не спазва Хагската конвенция за защита на културните ценности по време на въоръжен конфликт.

Али Бадави, директор на Службата за защита на археологическите обекти в Южен Ливан към Министерството на културата, съобщи за щети по колони, капители и мозайки в Археологическия парк Ел Мина в старата част на града. Той каза, че властите ще оценят напълно щетите, след като боевете прекратят и археолозите могат безопасно да достигнат до руините.

Вчера Иран и Израел приеха призива на американския президент Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на огъня след най-тежката размяна на удари от април насам, ситуацията се развива по следния начин:

Иранската агенция за гражданска авиация обяви, че въздушното пространство на Иран е напълно отворено и полетите се изпълняват по нормално разписание. Израелските власти обявиха, че считано от 6:00 ч. сутринта местно време, всички ограничения за училища и работни места в страната се отменят.

Израелските военни са засекли "подозрителен" летателен апарат, нахлул във въздушното пространство над южната част на страната, съобщи пресслужбата на армията.

Според изявлението инцидентът е станал близо до град Ейлат, разположен на брега на Червено море. Там е издадена тревога за въздушна тревога поради заплаха от атака.

Самолетът е изстрелян от територията, контролирана от хусите в Йемен, като „подозрителната въздушна цел“ е била прехваната, съобщи армията. Все още няма съобщения за щети или жертви.

Големият риск за провал на примирието идва от Южен Ливан. Техеран обяви, че ще се придържа към примирието само ако Израел прекрати офанзивата си срещу Хизбула.

Бенямин Нетаняху категорично отказа да обвърже спирането на огъня с Иран с операциите си в Ливан. Израелските сили заявиха, че ще засилят ударите срещу Хизбула.

И двете страни обявиха, че нямат против да продължат преговорите за постоянно мирно споразумение чрез посредничеството на САЩ. Техеран обаче подчерта, че преговорите се водят в атмосфера на "изключително подозрение" и Вашингтон трябва коренно да промени поведението си, за да се стигне до траен резултат.