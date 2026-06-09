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Нощна израелска атака уби петима и рани осем души в историческия ливанския град Тир, разрушени са културни ценности

Нощна израелска атака уби петима и рани осем души в историческия ливанския град Тир, разрушени са културни ценности

9 Юни, 2026 05:15, обновена 9 Юни, 2026 05:32 1 015 9

  • иран-
  • израел-
  • ливан-
  • град тир-
  • атаки-
  • примирие-
  • жертви

Дрон на хусите смути крехкото примирие между Иран и Израел

Нощна израелска атака уби петима и рани осем души в историческия ливанския град Тир, разрушени са културни ценности - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са загинали, а други осем са ранени при израелски въздушен удар в Южен Ливан в ранните часове на 9 юни, потвърди Ливанското министерство на здравеопазването.

Атаката е част от продължаващата вълна от въздушни удари в района на крайбрежния град Тир, където през последните дни местните здравни власти съобщават за нарастващ брой цивилни жертви и поражения по ключова инфраструктура. Град Тир и околните му райони са подложени на интензивен обстрел от страна на Израелските отбранителни сили (IDF), като предишни удари засегнаха медицински центрове и зони в близост до болници в града.

Местните екипи на гражданска защита и линейки продължават да изтеглят пострадали изпод развалините в Южен Ливан, докато ООН изразява дълбока загриженост от влошаващата се ситуация въпреки дипломатическите опити за трайно прекратяване на огъня. Според данни на Министерството на здравеопазването на Ливан, общият брой на загиналите в страната от началото на подновения конфликт на 2 март вече надхвърля 3 600 души, а ранените са повече от 11 000.

Интензивните бомбардировки на израелските военновъздушни сили срещу град Тир в южен Ливан на 7 и 8 юни са повредили археологически обекти, заяви министъра на културата Гасан Саламех.

„Бомбардировките са били насочени към квартали, разположени в непосредствена близост до древни руини, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО – агора и римската колонада“, написа министърът на страницата си във Facebook.

Той призова международната общност да защити антиките на Тир от унищожение, припомняйки, че израелски въздушни удари преди това са повредили древния хиподрум и некропол. „Необходимо е да се избягват нападенията срещу руините в Тир, които са част от наследството на цялото човечество“, каза Саламех, обвинявайки Израел, че не спазва Хагската конвенция за защита на културните ценности по време на въоръжен конфликт.

Али Бадави, директор на Службата за защита на археологическите обекти в Южен Ливан към Министерството на културата, съобщи за щети по колони, капители и мозайки в Археологическия парк Ел Мина в старата част на града. Той каза, че властите ще оценят напълно щетите, след като боевете прекратят и археолозите могат безопасно да достигнат до руините.

Вчера Иран и Израел приеха призива на американския президент Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на огъня след най-тежката размяна на удари от април насам, ситуацията се развива по следния начин:

Иранската агенция за гражданска авиация обяви, че въздушното пространство на Иран е напълно отворено и полетите се изпълняват по нормално разписание. Израелските власти обявиха, че считано от 6:00 ч. сутринта местно време, всички ограничения за училища и работни места в страната се отменят.

Израелските военни са засекли "подозрителен" летателен апарат, нахлул във въздушното пространство над южната част на страната, съобщи пресслужбата на армията.

Според изявлението инцидентът е станал близо до град Ейлат, разположен на брега на Червено море. Там е издадена тревога за въздушна тревога поради заплаха от атака.

Самолетът е изстрелян от територията, контролирана от хусите в Йемен, като „подозрителната въздушна цел“ е била прехваната, съобщи армията. Все още няма съобщения за щети или жертви.

Големият риск за провал на примирието идва от Южен Ливан. Техеран обяви, че ще се придържа към примирието само ако Израел прекрати офанзивата си срещу Хизбула.

Бенямин Нетаняху категорично отказа да обвърже спирането на огъня с Иран с операциите си в Ливан. Израелските сили заявиха, че ще засилят ударите срещу Хизбула.

И двете страни обявиха, че нямат против да продължат преговорите за постоянно мирно споразумение чрез посредничеството на САЩ. Техеран обаче подчерта, че преговорите се водят в атмосфера на "изключително подозрение" и Вашингтон трябва коренно да промени поведението си, за да се стигне до траен резултат.


Израел
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Пей си оенкеле кой ли те слуша ,и за какво е това ООН ,след като не може да спре едно проклето племе да избива невинни

    06:01 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е па оди там!

    5 0 Отговор
    Бе конь! Ще цвилиш яко като те яанат реза..ните пушки!

    06:04 09.06.2026

  • 5 Някой

    6 1 Отговор
    Бясното куче явно трябва да се умъртви. Обещава на Тръмп нещо, а не го изпълнява. Не чуе какво му говори Тръмп. Явно има само едно решение. Да видим кой ще го изпълни - иранците или американците.

    06:12 09.06.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    Вандали и варвари убиват осакатяват от ООН-то никво марионетка на лобито американско щото го финансира. Демокрация!

    06:30 09.06.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    Преговорите са за парлама!

    06:38 09.06.2026

  • 8 най-вредните същества

    3 0 Отговор
    Ционистите правят двойни удари. Удрят някоя сграда и като дойдат пожаната и здравните екипи, удрят пак за да загинат и те и при следващите удари да има повече загинали. Такива бяха "протестиращите" Януари месец в Иран, умишлено палеха здравни и пожарни центрове, че да може като почнат бомбандировките Февруари да има повече загинали. Дано Иранците пак да ги надупчат.

    06:39 09.06.2026

  • 9 Тити

    0 0 Отговор
    Ливан ще стане втора газа

    07:13 09.06.2026