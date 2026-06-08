Не преговаряйте още с руснаците, те уважават само силата! Три стъпки за победа срещу Москва

Бившият генерален секретар на НАТО и бивш премиер на Дания Андерс Фог Расмусен призова европейските страни да не бързат с назначаването на специален пратеник за преговори с Русия. Според него първо трябва да се създадат условия, при които Москва ще бъде принудена да се съобразява с позицията на Запада.
В своя статия за The Economist Расмусен отбелязва, че Кремъл уважава единствено силата, поради което всякакви мирни инициативи трябва да се основават на реален политически, икономически и военен натиск, пише Фокус.
Той коментира призива на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща с руския държавен глава Владимир Путин, както и дискусиите в Европа за евентуалното изпращане на мирен посредник за контакти с Москва. Според датския политик самият факт на появата на преговарящ няма да има никакво значение, ако позициите на Украйна и Европа не бъдат предварително укрепени.
"Те уважават само силата“, подчертава Расмусен, визирайки руското ръководство.
Три стъпки за засилване на натиска върху Москва
Бившият ръководител на Алианса смята, че Европа трябва да се съсредоточи върху три ключови направления:
Първо – засилване на ударите върху руската военна икономика. Расмусен призовава да се подкрепят украинските атаки с голям обсег срещу военната инфраструктура на Русия и да се прекъснат каналите за доставка на компоненти за оръжейната ѝ индустрия. Според него трябва да се обърне специално внимание на доставките на химически прекурсори за твърдо ракетно гориво и на западната микроелектроника, които влизат в Русия през трети страни. Той изрично подчертава и необходимостта от борба с т.нар. "сенчест флот“, чрез който Кремъл заобикаля петролното ембарго, за да финансира войната.
Второ – ускорено възстановяване на критичната инфраструктура на Украйна. Според Расмусен предстоящата зима ще бъде поредното сериозно изпитание, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна система. Той предлага да се използва оборудване от изведени от експлоатация електроцентрали в страните от ЕС за бързо възстановяване на украинските мощности. По думите му всеки възстановен мегават в украинските градове укрепва позициите на Киев при евентуални бъдещи преговори.
Трето – ясна перспектива за членство в ЕС. Расмусен е убеден, че интеграцията на Украйна в ЕС ще бъде най-силният сигнал към Кремъл, че няма как да подчини страната. Тъй като Москва няма право на вето върху разширяването на европейския блок, именно този процес може да се превърне в дългосрочна гаранция за сигурност. Политикът призовава също така да се преодолее блокирането на общите европейски решения от отделни държави членки, като конкретно визира позицията на Унгария.
Европа трябва да поеме лидерството
Расмусен отбелязва, че през последните години именно европейските страни поемат все по-голяма отговорност за подкрепата на Украйна. Той открои ролята на Германия, както и съвместните инициативи на Франция и Великобритания в рамките на т.нар. "коалиция на желаещите“.
По думите му едва след като бъдат предприети тези решителни стъпки, Европа ще може да води съществени преговори с Русия за справедлив и траен мир. Без тях нито един посредник или специален представител няма да разполага с реални лостове за въздействие върху Кремъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #72
19:21 08.06.2026
2 Дориана
Коментиран от #90
19:21 08.06.2026
3 Пиночет
Коментиран от #17, #23
19:23 08.06.2026
4 Лев Толстой
Коментиран от #59, #124
19:24 08.06.2026
5 Стивън Дарси...
Коментиран от #13, #62
19:24 08.06.2026
6 Ъъъ
19:25 08.06.2026
7 Кое не е така ?!
Веднага му построи най голямата джамия .
Коментиран от #54
19:25 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай онзи
19:26 08.06.2026
10 Кво стана
19:26 08.06.2026
11 Бесарабски българин
За справка може да се види ВСВ, където Хитлер прегази цяла Европа за няколко месеца, а само нападайки СССР му бяха нужни седмици за да навлезе с няколко километра.
Та кой разбирал от сила, особено на фона на документалните филми и снимки, където Вермахта беше посрещан със знаменца по улиците на Западните столици от страх.
Коментиран от #33
19:26 08.06.2026
12 Кузо
19:26 08.06.2026
13 Чиба, nocepko !
До коментар #5 от "Стивън Дарси...":Най много neдpaZи има сред вечно пълзящите путинофили и руския "елит" !!!
Коментиран от #20, #22, #34
19:26 08.06.2026
14 Титак
19:27 08.06.2026
15 Хахаха
19:27 08.06.2026
16 Забавни писания
19:28 08.06.2026
17 Казал
До коментар #3 от "Пиночет":Изпадналият германец
19:28 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аве мишкари
Коментиран от #42
19:28 08.06.2026
20 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":Има ли някой койти до не е гей в ЕС и Нато начело с Рюте
19:29 08.06.2026
21 Тигре Тигре
19:29 08.06.2026
22 🤣😂🤣😂
До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":Премиерът на Швеция Улф Кристерсон заяви, че хомосексуалистите във Въоръжените сили на Украйна са „жив израз на либералните ценности, за които се бори Украйна.
Министър-председателят на Швеция Улф Кристерсон заяви, че легализирането на еднополовите бракове е важно условие за европейската интеграция на Украйна. Това той съобщи след среща с украински ЛГБТ-военни ветерани и представители на шведската ЛГБТ-организация RFSL в своята официална резиденция.
„Днес еднополовите двойки не могат да сключват официални бракове или регистрирани партньорства в Украйна. Пълната правна защита на правата на всички малцинства, включително ЛГБТК-общността, е за нас важна част от европейското сближаване на Украйна, и ние я подкрепяме“, заяви шведският премиер.
Кристерсон подчерта, че Швеция като „силен поддръжник на Украйна“ ще „следи внимателно за приемането на закон за еднополовите бракове“.
Премиерът отбеляза, че украинските военни хомосексуалисти, които „рискуват живота си на фронтовата линия“, са „жив израз на либералните ценности, за които се бори Украйна“.
На срещата присъстваха украински ветерани, които се самоопределят като част от ЛГБТ-общността, и представители на RFSL – най-голямата ЛГБТ-организация в Швеция.
Припомняме, че киевски съд вече постанови, че отношенията между двама мъже в Украйна могат да се считат за семейство."
Коментиран от #31, #75, #82
19:29 08.06.2026
23 хахахахха
До коментар #3 от "Пиночет":мечтайте си,само това ви остана на евр0гейт@ците🤣🤣🤣
19:30 08.06.2026
24 Мечо Пух
19:30 08.06.2026
25 Пиночет
Коментиран от #30, #107
19:30 08.06.2026
26 Чиниш ми се
До коментар #8 от "Вишис":Жълтопаветен ПП пидди раzzин ,петрохански лама ☝️!
19:31 08.06.2026
27 авторитарните режими
Но потенциалната сила нищо не им говори, а само реално изявената.
19:32 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 У ДРИ БАЦЕ
У ДРИ ИИИ
19:32 08.06.2026
30 Кузо
До коментар #25 от "Пиночет":ооо козлодуйски, един сладоледаджия май те е открехнал да видиш и ти какво е е......
19:32 08.06.2026
31 Касата
До коментар #22 от "🤣😂🤣😂":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил
Коментиран от #36, #48
19:32 08.06.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #41
19:33 08.06.2026
33 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #11 от "Бесарабски българин":Тая история по съветски букварчета ли си я чел ?!
Първите седмици на Операция „Барбароса“ (Юни – Юли 1941)
период на германския Блицкриг (светкавична война). Танковите дивизии (Панцер групите) напредват с феноменална скорост, като буквално разрязват съветската отбрана.
Средно на ден: Между 20 и 30 километра.
Рекорди: В отделни дни предните танкови части изминават по 50 до 80 километра. Например, Танкова група 3 на генерал Хот напредва с около 300 км за първите 4-5 дни (средно над 60 км на ден), за да затвори обръча при Минск.
С наближаването на есента скоростта на настъплението пада катастрофално. Причината: феноменът „разпутица“ (превръщането на руските черни пътища в непроходими морета от лепкава кал).
Мизерията е спасила Мордор .
Коментиран от #43
19:33 08.06.2026
34 Гресиран козяк
До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш яко в га,zyндера !
19:33 08.06.2026
35 Нереален баце
19:33 08.06.2026
36 Кузо
До коментар #31 от "Касата":А кой е шеф на НАТО? Да питам ли за други?
19:33 08.06.2026
37 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..
Хехехехехехе
19:34 08.06.2026
38 Руският Пияндурник
Удряш Блатния Башибозук
Докато спре да мърда ...
Друг начин няма .
ПРАВ Е ЧОВЕКЪТ
19:34 08.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кузо
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На тебе ли баба ти беше попадия?
19:35 08.06.2026
42 Пиночет
До коментар #19 от "Аве мишкари":Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!
Коментиран от #46, #49, #67
19:35 08.06.2026
43 Миролюб Войнов,историк
До коментар #33 от "Дрън, дрън съветски чугун":На калпав Х.У.Й. ,разпутица му е виновна 🖕!
19:35 08.06.2026
44 хаха
Ама много е умен и миролюбив този датчанин! Само един въпрос. ЕС нали не е във война с Русия? Как тогава ще подкрепя атаки срещу военна инфраструктура и канали за компоненти на оръжейната индустрия? Киев, ако атакува сам, ок, но подкрепа за такива атаки значи да даваш оръжие и да ръчкаш да се прави. Това значи да си пряк участник във войната. ЕС и досега минава метър, че Путин не искат Трета Световна Война с атом, та се прави на улав за "помощта".
Ако някой воюваше с примерно Франция и Русия му помагаше с ракети, насочване на ракетите, кодове изобщо да се изстрелват ракетите, руски оператори насочваха ракетите, то дали щеше да се приеме, че Русия грам не е във войната? Политиците в Брюксел се държат като деца от занималнята- ритат Иванчо, ама той е лош, щото те грам не са лоши деца, а той може някой ден да отвърне и да ги бие. И, не, те само подкоукоросват всъщност Петърчо да се бие с Иванчо и те само ритат отстрани кротко. Пак имаме късмет, че Украйна не е враг да уплаши руснаците и наистина да скочат на война, а сега я действат на чакане ЕС да фалира от много "мир".
Коментиран от #55
19:35 08.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дон Корлеоне
До коментар #42 от "Пиночет":Дууу Хашш ли още за по 3€врака заедно с бакшиша,бре педикюр ?
19:36 08.06.2026
47 на чужд гръб
19:37 08.06.2026
48 Атина Палада
До коментар #31 от "Касата":Кои всички? Ти и баба ти ли?
19:37 08.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ХА ХА
До коментар #45 от "Се ми се чини шо дека ..":Лапуркай ,бе кюстендилски тръбар ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !
19:37 08.06.2026
51 4567
19:38 08.06.2026
52 Адолф Хитлер и последните дни
19:38 08.06.2026
53 Вишис
До коментар #40 от "не може да бъде":Абе, килийник, пише се висшист! Всички та разбраха че си неграмотен! Един съвестен човек би потънал в зелята от срам!
19:38 08.06.2026
54 Гост
До коментар #7 от "Кое не е така ?!":Правиш ли намас по 5 пъти на ден , ако не , скоро ще започнеш.
19:39 08.06.2026
55 Нема се сдухваш Пи здабол
До коментар #44 от "хаха":АааааааХахахаха
Рипай у.. бунаро и тургай край на мъките наречени... ЖИЗНЬ
АааааааХахахаха
Коментиран от #66, #79
19:39 08.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ОНЗИ
До коментар #49 от "Бъркаш се":Този е хасковски каунь и живее в квартал Орфей при манн.гусстите .
19:40 08.06.2026
59 "тюрма
До коментар #4 от "Лев Толстой":чужих народов" по-точно. Но и душегубка за завоевателите на Русия.
19:40 08.06.2026
60 Уникално
19:41 08.06.2026
61 Кузо
До коментар #57 от "Българин":Ако и те те сметнат за добитък какво ще стане?
19:41 08.06.2026
62 Владо Бункерния
До коментар #5 от "Стивън Дарси...":Абе все си мисля, че европейците са си много нормални и добре, а всъщност двата файтона копейки в България са луди и неадекватни. Някак си по-логично и достоверно ми се струва.
Коментиран от #76, #103
19:41 08.06.2026
63 Тити
До коментар #57 от "Българин":Дъжд ли те е валял бре К.рЛапоне или просто така натирално си миришеш на мокро некъпано куче ?
Коментиран от #65
19:41 08.06.2026
64 С лава УКРАИНЕ
Коментиран от #71, #84
19:42 08.06.2026
65 Чиниш ми се
До коментар #63 от "Тити":Минедчия.
Коментиран от #68
19:43 08.06.2026
66 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #55 от "Нема се сдухваш Пи здабол":Лап Пай У Йотт бре кюстендилски хъесосс,безказармена куу.4. коо !
19:43 08.06.2026
67 Бъркаш се
До коментар #42 от "Пиночет":ти ще играеш казачок преди да се озовеш на дъното на шахтата пред вас (в твоя случай,помийната яма)
19:44 08.06.2026
68 Чиниш ми се
До коментар #65 от "Чиниш ми се":Долна ПП пидди. рууугаа ,истинки петрохански лама ☝️!
19:45 08.06.2026
69 Така е ... прави сте
19:45 08.06.2026
70 Серсемин
До коментар #8 от "Вишис":Блажени са вярващите!
19:46 08.06.2026
71 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #64 от "С лава УКРАИНЕ":Долу уср@йна и подкрепящите ги,киев ще гори🔥🔥🔥ЯСНО ЛИ Е ❗❗❗
19:46 08.06.2026
72 Да, ама не
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Московската азиатска орда няма нищо общо с България!
В Средновековието набезите но руските князе в българските земи са предизвиквали най-големите разрушения и разруха!Набезите на руски князе в български земи през Средновековието са свързани основно с експанзията на Киевска Рус през X и началото на XI век. Най-мащабното нашествие е водено от княз Светослав I Игоревич, който нахлува на Балканите в периода 968 – 971 г., първоначално като съюзник на Византия, а впоследствие като завоевател.
Коментиран от #109
19:46 08.06.2026
73 От чужбина
Коментиран от #81
19:47 08.06.2026
74 Прав е чиляко
Кръпело оправя секаков монголски добитък
Ееееедехееее
19:48 08.06.2026
75 много важно
До коментар #22 от "🤣😂🤣😂":И какво като могат да сключват брак? Сякаш, че няма гей двойки, които са живеели и живеят заедно и сега, и преди, и винаги.
Коментиран от #89
19:48 08.06.2026
76 ти да видиш
До коментар #62 от "Владо Бункерния":ППдемоКРАДЦИте веке даже ги нема и за файтон!!!
19:49 08.06.2026
77 Боко
И настоящ БОКЛУК търсещ внимание 🤮
19:49 08.06.2026
78 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #57 от "Българин":България и българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така, всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!!!
Коментиран от #145
19:49 08.06.2026
79 хаха
До коментар #55 от "Нема се сдухваш Пи здабол":Защо да рипам някъде? Аз просто не искам да плащам чужди войни и дългове. Ти бягай при момченцето фонтанче в Брюксел и си вей знаменцето на ЕС, докато подписваш заплатата ти за 5-10г напред да отива директно в дарителска сметка за Украйна. Ти искаш да плащаш, аз не. Демокрация сме, свободни уж. Защо да трябва да плащам за твоите мании и идеи? Да е имало референдум и мнозинството да е решило, че трябва да плащаме за украинците? Нали сме демокрация, а не диктатура? Кое точно демократично ти дава право да налагаш своите идеи?
19:50 08.06.2026
80 БАРС
19:50 08.06.2026
81 оня с коня
До коментар #73 от "От чужбина":Явно си се заблудил че "Кръчмарят" е Руснак а не Украинец,но ви е простено на Вас - гастарбайтерите щото се скъсвате от Целодневно бачкане и след това мозъкът ви е тотално нетрудоспособен.
Коментиран от #88, #94, #96
19:51 08.06.2026
82 Боко
До коментар #22 от "🤣😂🤣😂":🤮едераси сър 👌
19:51 08.06.2026
83 Вишис
Умен, по умен, най умен, вишис, русофоб!
Е аз имам и от двете!
19:51 08.06.2026
84 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #64 от "С лава УКРАИНЕ":Само яко т.епане за бандерските окропи ,ще има повече весели вдовички за ...бане по Черноморието .
19:51 08.06.2026
85 Артилерист
Коментиран от #100, #101
19:52 08.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 винаги
19:53 08.06.2026
88 Коня
До коментар #81 от "оня с коня":Коня че те сондира до 🪦👌
🤮едал нас💩ан.
Коментиран от #99
19:53 08.06.2026
89 😂🤣😂🤣
До коментар #75 от "много важно":Цивилната едовицаГей искала да взима обезщетението на убития си съпругГей. МногоГейове измрели на фронта... ..така в общи линии се провежда тази ЛГБТсреща.
19:54 08.06.2026
90 Райха съхрани всички ценности на фашизма
До коментар #2 от "Дориана":Дориана
257ОТГОВОР
Това е поредното доказателство, че ЕС вече напълно и тотално е загубил всички ценности
Коментиран от #123
19:55 08.06.2026
91 асенчо
19:56 08.06.2026
92 Цензура
19:58 08.06.2026
93 Иван 1
20:00 08.06.2026
94 От чужбина
До коментар #81 от "оня с коня":Абе гледам последните дни все такива новини... Да преговаряме с руснаците... Нема да преговаряме... Имат все пак напредък. Преди СВО Путин предлагаше преговори и му бяха отказани. Когато беше до Киев се съгласиха и направиха истанбулските преговори. Когато тръгна да се отдръпва и се отказаха от преговорите и почнаха да скачат на бой. Явно е, че щом Путин им понабие канчетата почват да се сещат за преговори. Явно трябва яко набиване на канчетата.
20:00 08.06.2026
95 Хахахаха😂😂😂😂
20:00 08.06.2026
96 хаха
До коментар #81 от "оня с коня":Добре. Кръчмарят някога може да е украинец. Но това, за да стане, трябва някак Украйна да победи Русия. Още колко трябва да продължи войната за това и дали Русия при реална опасност да загуби няма да реши да прати Орешник с ядрен заряд над Киев, а защо не и натовски бази, заводи в Западна Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, и т.н.?
Някак си забравяш, че Русия има голяма армия и оръжия, че и най-големия ядрен арсенал в света. Ако беше толкова лесно да я победят, досега да я е нямало, ама реално никой не смее пряко да я атакува и само ползват проксита да я пробват и отстлабят. И това още от 1950те насам. Да, и тя не смее да атакува НАТО. Просто и двете страни са наясно, че ще има огромни загуби или направо всички да са избити от двете страни от атома. И, не, Русия, както и САЩ, при тръгване да се губи сериозна война, особено на границата, а не на 5000км, няма грам да се замислят за ядреното оръжие- ако ще изчезваш, направо да изчезнат всички с теб.
Ей, САЩ не смеят да атакуват Ким с 10ина я има, я не, ядрени ракети. Русия има 5580 ПОТВЪРДЕНИ ОТ ООН ядрени бойни глави, САЩ имат 5177, Китай 600 и ЦЕЛИЯТ ОСТАНАЛ СВЯТ 830.
Коментиран от #104
20:00 08.06.2026
97 Гошо бот Пътното
20:01 08.06.2026
98 Вишис
20:02 08.06.2026
99 оня с коня
До коментар #88 от "Коня":Не отказвам да чета и ДЕБИЛСКИ изцепки,щото помагат при изследванията на Русофилския Интелект.
Коментиран от #115, #116
20:02 08.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Бомби и ракети падат в Русия
До коментар #85 от "Артилерист":Не в ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.
🤡🤡🤡
Коментиран от #108, #128
20:03 08.06.2026
102 Наш Щирлиц
Радистката Мая да му приглася!
20:03 08.06.2026
103 Копейките са само в Интернет
До коментар #62 от "Владо Бункерния":Навън сякаш са се изпарили.
20:05 08.06.2026
104 Няма да има никакво ядрено оръжие
До коментар #96 от "хаха":хаха
00ОТГОВОР
До коментар 81 от "оня с коня":
Добре. Кръчмарят някога може да е украинец. Но това, за да стане, трябва някак Украйна да победи Русия. Още колко трябва да продължи войната за това и дали Русия при реална опасност да загуби няма да реши да прати Орешник с ядрен заряд над Киев
-;-
Явно русофилите не разбраха: Няма да има никакво ядрено оръжие.
След като Китай са твърдо против, другите ядрени държави не са зад Райха и нещата се изясняват!
Другарки другари, поредния Афганистан за рашистите!
Коментиран от #112, #113
20:05 08.06.2026
105 Европа да забрани на Тръмп
Тръмп обърка всичко, до което се докопа!
20:05 08.06.2026
106 морския
20:07 08.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 хаха
До коментар #101 от "Бомби и ракети падат в Русия":Ъхъ. В европейските страни гърмят дронове и за малко да поломят цялото пристанище на Констанца. Украинският дрон е бил на изхода на пристанището в румънски води на 300м някъде от склад за азот, който би ибухнал с хиляди пъти взрива на дрона и би имало стотици или хиляди цивилни жертви.
Да, било е с цел атака срещу руски кораб, който е излизал от пристанището. Ако беше разлял петрол или се беше запалил този кораб? Водещият дрон от 3-4 в атаката се оплита в прегради срещу изтичане на петрол, та не е станала белята да запали азотния склад.
Това не е ли украинска бомба по страна от ЕС и НАТО? Защо украинците не са държали дроновете в открито море извън румънски води и там да опитат да атакуват? Дронът в Гърция? Този на Босфора? Русия ли ползва оръжия на чужда територия?
20:09 08.06.2026
109 Историк
До коментар #72 от "Да, ама не":Ся последно ,тези от Киевска Рус ,руснаци ли са били или окропи?
Коментиран от #125
20:10 08.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Тома
20:12 08.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 хаха
До коментар #104 от "Няма да има никакво ядрено оръжие":И Русия наистина ще я спре Китай? Ама то Китай ще е против САЩ да ползват ядрено оръжие, ако някой ще навлиза откъм Мексико в САЩ и побеждава във войната си с тях. Искаш да кажеш, че САЩ няма да ползват ядрено оръжие?
Абе, много сте промити мозъци и не знаете какво е притиснат до стената звяр или човек, който знае, че ще се умира. Грам не ти пука дали комшията ще е против да опиташ за последно да убиеш врага.
20:14 08.06.2026
114 шеленберг
20:14 08.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Пешо z
20:18 08.06.2026
118 Вишис
Коментиран от #121
20:20 08.06.2026
119 Антирашист 139
Коментиран от #122, #135
20:23 08.06.2026
120 така, така
Именно тук е трагедията на ЕС, чийто военен потенциал Тръмп определи като "хартиен тигър". Ако се погледне икономическия потенциал, то и тук положението е .....майка плаче.
Поради далновидната политика на баба Урсула, всички икономики в ЕС се свиват и днес, ако случайно някоя държава отбележи около 1% растеж, то е буйна радост. Да, ама подобен растеж все още могат да регистрират само по-малките икономики, докато нарочените за двигатели Германия, Франция и Италия са утекли - засега е стагнация, може да стане и депресия, но така или иначе няма средства за водене на война. И заемите няма да им стигнат, освен ако не занулят европейците, ама и тогава не е сигурно. То се вижда с какви родилни мъки осигуряват днес пари за 0срайната.
Та, на какво уважение се надява Расмусен! Накрая Русия като нищо може да им сервира, че като загубили имат и някоя друга сметка да плащат (нали не забравяме - всяко следващо предложение на руснаците е по-лошо от предходното).
Успех на Расмусен, предложил е най-пагубната стратегия за ЕС - вероятно мечтае за разпада й.
20:24 08.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Антирашист 140
До коментар #90 от "Райха съхрани всички ценности на фашизма":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #127, #131, #133
20:26 08.06.2026
124 Народна ру
До коментар #4 от "Лев Толстой":Което за руснака е добро, за немеца - гибел..
20:27 08.06.2026
125 хаха
До коментар #109 от "Историк":Според историците Киев е основан от славянски княз, но после е завладян от ВИКИНГИ. Викингите/варягите използват думата за гребец като свое име за своите хора в елита на княжеството. Украйна след местенето на столицата в Москва от Иван Грозни остава "Покрайнините"- буквалното значение на думата. Тогава и идва име украинец- жител на покрайнините. А ето ти откъде идва РУСнак- жител на РУС.
Оригиналният корен: Кои са били „Русь“?Противно на масовото схващане, в началото (IX-X век) думата „Русь“ не е име на славянско племе. Според водещата научна теория (Норманската хипотеза), думата има скандинавски (викингски) произход:Гребци: Произлиза от староскандинавския корен rods- или róðr, което означава „гребане“ или „хора, които гребат“ (викингите с техните кораби по реките).Финландската връзка: Финландците и до днес наричат Швеция Ruotsi. Славяните приемат това финландско название от своите съседи на север и започват да наричат скандинавските пришълци „Русь“
Как се стига до „човек от Русь“?Когато скандинавската династия на Рюриковичите се установява в Киев, думата претърпява еволюция:Първоначално „Русь“ е бил само военният елит от викингски произход.Постепенно името се разпростира над цялата територия под тяхна власт и над местното славянско население.Жителят на тези земи започва да се нарича „русин“ (на староруски: русинъ) – което буквално означава „човек от Русь“.
20:30 08.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 хахахахха
До коментар #101 от "Бомби и ракети падат в Русия":и там ще почнат,не бързай,засега само нацистки(уср@ински) дронове падат в евр0гейските държави,но и ракети ще почнат с тази нацистка политика която води к0чин@т@ наречена ес
20:35 08.06.2026
129 Факт
20:36 08.06.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 КУРКО
До коментар #130 от "Селскио бик":Знаеш ли какъв хубав банкет ще спретнем с теб ,бре сqпенн небинарен вол ☝️!
20:39 08.06.2026
133 А ве тръбар
До коментар #123 от "Антирашист 140":Фашизма е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашистка държава.Не спори а чети за фашизма!
Коментиран от #146
20:40 08.06.2026
134 Лука
До коментар #131 от "охооо":Ами не са толкова черни патоците ,щото са на наши ромммчета .
20:40 08.06.2026
135 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #119 от "Антирашист 139":Пред Русия или си на колене или падаш през терасата!Кое избираш?
Коментиран от #138
20:42 08.06.2026
136 Майстора
До коментар #130 от "Селскио бик":Ти не беше ли един трав.веррс ,предствяш се под ника Бика от Шри Ланка ?Помня че ти сцепих един път гаza с на теслата дръжката ☝️!
Коментиран от #141
20:43 08.06.2026
137 Руснак
20:43 08.06.2026
138 Лука
До коментар #135 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Не понасям насилието ,мога да ти дуууу хаммм безплатно например, договорихме ли се ?
20:44 08.06.2026
139 Тия болни мозъци
20:46 08.06.2026
140 Васил
20:47 08.06.2026
141 Селскио бик
До коментар #136 от "Майстора":Не бе мейсторе, не ме познаваш от такъв случай! Тисе наведе под мен с едно канче да си наточиш млеко, и кат ма фана за дългата нянкa, аз ритнах канчето и ти го рaзпорих гзo разпoретино!
20:50 08.06.2026
142 Остап Бендер
20:51 08.06.2026
143 Айляк
за да говори такива глупости.
Явно е зле по история.
И по-добре този умник да си гледа Гренландията, че бат Дончо само да изкашля и ще стане набързо американска.
20:52 08.06.2026
144 име
20:57 08.06.2026
145 Антирашист 142
До коментар #78 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Манипулираш,не си България ! За братята питай родителите си !
20:59 08.06.2026
146 Антирашист 144
До коментар #133 от "А ве тръбар":Не четеш и пишеш щуротии !
21:05 08.06.2026