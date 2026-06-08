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Не преговаряйте още с руснаците, те уважават само силата! Три стъпки за победа срещу Москва
  Тема: Украйна

Не преговаряйте още с руснаците, те уважават само силата! Три стъпки за победа срещу Москва

8 Юни, 2026 19:18 2 052 146

  • русия-
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  • андерс фог расмусен-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Бившият генерален секретар на НАТО и бивш премиер на Дания Андерс Фог Расмусен призова европейските страни да не бързат с назначаването на специален пратеник за преговори с Русия

Не преговаряйте още с руснаците, те уважават само силата! Три стъпки за победа срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Бившият генерален секретар на НАТО и бивш премиер на Дания Андерс Фог Расмусен призова европейските страни да не бързат с назначаването на специален пратеник за преговори с Русия. Според него първо трябва да се създадат условия, при които Москва ще бъде принудена да се съобразява с позицията на Запада.

В своя статия за The Economist Расмусен отбелязва, че Кремъл уважава единствено силата, поради което всякакви мирни инициативи трябва да се основават на реален политически, икономически и военен натиск, пише Фокус.

Той коментира призива на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща с руския държавен глава Владимир Путин, както и дискусиите в Европа за евентуалното изпращане на мирен посредник за контакти с Москва. Според датския политик самият факт на появата на преговарящ няма да има никакво значение, ако позициите на Украйна и Европа не бъдат предварително укрепени.

"Те уважават само силата“, подчертава Расмусен, визирайки руското ръководство.

Три стъпки за засилване на натиска върху Москва

Бившият ръководител на Алианса смята, че Европа трябва да се съсредоточи върху три ключови направления:

Първо – засилване на ударите върху руската военна икономика. Расмусен призовава да се подкрепят украинските атаки с голям обсег срещу военната инфраструктура на Русия и да се прекъснат каналите за доставка на компоненти за оръжейната ѝ индустрия. Според него трябва да се обърне специално внимание на доставките на химически прекурсори за твърдо ракетно гориво и на западната микроелектроника, които влизат в Русия през трети страни. Той изрично подчертава и необходимостта от борба с т.нар. "сенчест флот“, чрез който Кремъл заобикаля петролното ембарго, за да финансира войната.

Второ – ускорено възстановяване на критичната инфраструктура на Украйна. Според Расмусен предстоящата зима ще бъде поредното сериозно изпитание, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна система. Той предлага да се използва оборудване от изведени от експлоатация електроцентрали в страните от ЕС за бързо възстановяване на украинските мощности. По думите му всеки възстановен мегават в украинските градове укрепва позициите на Киев при евентуални бъдещи преговори.

Трето – ясна перспектива за членство в ЕС. Расмусен е убеден, че интеграцията на Украйна в ЕС ще бъде най-силният сигнал към Кремъл, че няма как да подчини страната. Тъй като Москва няма право на вето върху разширяването на европейския блок, именно този процес може да се превърне в дългосрочна гаранция за сигурност. Политикът призовава също така да се преодолее блокирането на общите европейски решения от отделни държави членки, като конкретно визира позицията на Унгария.

Европа трябва да поеме лидерството

Расмусен отбелязва, че през последните години именно европейските страни поемат все по-голяма отговорност за подкрепата на Украйна. Той открои ролята на Германия, както и съвместните инициативи на Франция и Великобритания в рамките на т.нар. "коалиция на желаещите“.

По думите му едва след като бъдат предприети тези решителни стъпки, Европа ще може да води съществени преговори с Русия за справедлив и траен мир. Без тях нито един посредник или специален представител няма да разполага с реални лостове за въздействие върху Кремъл.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 14 Отговор
    Великата Българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.

    Коментиран от #72

    19:21 08.06.2026

  • 2 Дориана

    73 16 Отговор
    Това е поредното доказателство, че ЕС вече напълно и тотално е загубил всички ценности върху които беше създаден. Разпада на ЕС и унищожението на Европа са естествения завършек на всички техни грешни решения.

    Коментиран от #90

    19:21 08.06.2026

  • 3 Пиночет

    19 67 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите палячовци

    Коментиран от #17, #23

    19:23 08.06.2026

  • 4 Лев Толстой

    19 50 Отговор
    "русия,это тюрма народов"!

    Коментиран от #59, #124

    19:24 08.06.2026

  • 5 Стивън Дарси...

    53 10 Отговор
    П•••расите оглавяващи ЕСсср са тотално луди и неадекватни.

    Коментиран от #13, #62

    19:24 08.06.2026

  • 6 Ъъъ

    41 8 Отговор
    Дреме му на Расмунсен за избитите, пълен kaтил!?

    19:25 08.06.2026

  • 7 Кое не е така ?!

    16 44 Отговор
    Ердоган като свали на 5-тата секунда руското хвърчило и сви на бързо перките на negoфилчето Пусин.
    Веднага му построи най голямата джамия .

    Коментиран от #54

    19:25 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай онзи

    14 2 Отговор
    Гумени,дървени,бетонени и накрая чугунени глави.

    19:26 08.06.2026

  • 10 Кво стана

    29 5 Отговор
    с "Плана за победа" на наркомана?

    19:26 08.06.2026

  • 11 Бесарабски българин

    36 6 Отговор
    Този Раненамусенгей смята народите за дебили.
    За справка може да се види ВСВ, където Хитлер прегази цяла Европа за няколко месеца, а само нападайки СССР му бяха нужни седмици за да навлезе с няколко километра.
    Та кой разбирал от сила, особено на фона на документалните филми и снимки, където Вермахта беше посрещан със знаменца по улиците на Западните столици от страх.

    Коментиран от #33

    19:26 08.06.2026

  • 12 Кузо

    23 2 Отговор
    Екстаз е тази статия за русофобите и евро.......!

    19:26 08.06.2026

  • 13 Чиба, nocepko !

    8 30 Отговор

    До коментар #5 от "Стивън Дарси...":

    Най много neдpaZи има сред вечно пълзящите путинофили и руския "елит" !!!

    Коментиран от #20, #22, #34

    19:26 08.06.2026

  • 14 Титак

    22 2 Отговор
    Мир със сила.........това вече го видяхме колко работи.

    19:27 08.06.2026

  • 15 Хахаха

    21 3 Отговор
    Зелю искаше да победи чрез мир със сила. Па се оказа, че руснаците искали със сила да победятХахаха

    19:27 08.06.2026

  • 16 Забавни писания

    25 3 Отговор
    На лишени от здрав разум хорица . И после ще са първи да бягат на пистата

    19:28 08.06.2026

  • 17 Казал

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    Изпадналият германец

    19:28 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аве мишкари

    34 6 Отговор
    Така ли не разбрахте,или ще сте на колене пред РУСИЯ,или ще бъдете з@личени!!!

    Коментиран от #42

    19:28 08.06.2026

  • 20 Ха ХаХа

    29 2 Отговор

    До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":

    Има ли някой койти до не е гей в ЕС и Нато начело с Рюте

    19:29 08.06.2026

  • 21 Тигре Тигре

    24 3 Отговор
    Дженн. Дрърляците пак ли ще побеждават Русия ,и най вече едни такива бивши ,дето стават единствено само да си объ...ршеш г300 с тях 😂🍌😂!

    19:29 08.06.2026

  • 22 🤣😂🤣😂

    27 3 Отговор

    До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":

    Премиерът на Швеция Улф Кристерсон заяви, че хомосексуалистите във Въоръжените сили на Украйна са „жив израз на либералните ценности, за които се бори Украйна.
    Министър-председателят на Швеция Улф Кристерсон заяви, че легализирането на еднополовите бракове е важно условие за европейската интеграция на Украйна. Това той съобщи след среща с украински ЛГБТ-военни ветерани и представители на шведската ЛГБТ-организация RFSL в своята официална резиденция.
    „Днес еднополовите двойки не могат да сключват официални бракове или регистрирани партньорства в Украйна. Пълната правна защита на правата на всички малцинства, включително ЛГБТК-общността, е за нас важна част от европейското сближаване на Украйна, и ние я подкрепяме“, заяви шведският премиер.
    Кристерсон подчерта, че Швеция като „силен поддръжник на Украйна“ ще „следи внимателно за приемането на закон за еднополовите бракове“.
    Премиерът отбеляза, че украинските военни хомосексуалисти, които „рискуват живота си на фронтовата линия“, са „жив израз на либералните ценности, за които се бори Украйна“.
    На срещата присъстваха украински ветерани, които се самоопределят като част от ЛГБТ-общността, и представители на RFSL – най-голямата ЛГБТ-организация в Швеция.
    Припомняме, че киевски съд вече постанови, че отношенията между двама мъже в Украйна могат да се считат за семейство."

    Коментиран от #31, #75, #82

    19:29 08.06.2026

  • 23 хахахахха

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    мечтайте си,само това ви остана на евр0гейт@ците🤣🤣🤣

    19:30 08.06.2026

  • 24 Мечо Пух

    12 4 Отговор
    Дали си дават сметка катилчетата тролове, че се знаят кои са и къде са и няма да имат добър край, особено като попаднат в ръцете на българите, които няма да имат милост към западните слуги. Тези, които им плащат сами ги издават, за да си запазят кожите.

    19:30 08.06.2026

  • 25 Пиночет

    6 24 Отговор
    Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено става за роб на Кремъл и Путин!

    Коментиран от #30, #107

    19:30 08.06.2026

  • 26 Чиниш ми се

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вишис":

    Жълтопаветен ПП пидди раzzин ,петрохански лама ☝️!

    19:31 08.06.2026

  • 27 авторитарните режими

    3 5 Отговор
    "Те уважават само силата“
    Но потенциалната сила нищо не им говори, а само реално изявената.

    19:32 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 У ДРИ БАЦЕ

    6 1 Отговор
    У ДРИ ТАА ПОД.. ЧОВЕШКА ФАШИСТКА ИЗ-- МЕТ
    У ДРИ ИИИ

    19:32 08.06.2026

  • 30 Кузо

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пиночет":

    ооо козлодуйски, един сладоледаджия май те е открехнал да видиш и ти какво е е......

    19:32 08.06.2026

  • 31 Касата

    5 17 Отговор

    До коментар #22 от "🤣😂🤣😂":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил

    Коментиран от #36, #48

    19:32 08.06.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 15 Отговор
    колкото повече ги бухат тия орки , толкова копеите беснеят все повече-наобратно са

    Коментиран от #41

    19:33 08.06.2026

  • 33 Дрън, дрън съветски чугун

    3 14 Отговор

    До коментар #11 от "Бесарабски българин":

    Тая история по съветски букварчета ли си я чел ?!
    Първите седмици на Операция „Барбароса“ (Юни – Юли 1941)
    период на германския Блицкриг (светкавична война). Танковите дивизии (Панцер групите) напредват с феноменална скорост, като буквално разрязват съветската отбрана.

    Средно на ден: Между 20 и 30 километра.

    Рекорди: В отделни дни предните танкови части изминават по 50 до 80 километра. Например, Танкова група 3 на генерал Хот напредва с около 300 км за първите 4-5 дни (средно над 60 км на ден), за да затвори обръча при Минск.
    С наближаването на есента скоростта на настъплението пада катастрофално. Причината: феноменът „разпутица“ (превръщането на руските черни пътища в непроходими морета от лепкава кал).
    Мизерията е спасила Мордор .

    Коментиран от #43

    19:33 08.06.2026

  • 34 Гресиран козяк

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":

    Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш яко в га,zyндера !

    19:33 08.06.2026

  • 35 Нереален баце

    7 2 Отговор
    "поради което всякакви мирни инициативи трябва да се основават на РЕАЛЕН политически, икономически и военен натиск". И кво ще рече това, че в момента нито покрайнината, нито ес имат някакви реални политически, икономически или военни успехи. Язък им за санкциите, язък им за терористичните актове, където убиват само цивилни, язък им за пропагандата. Тоя Расмусен се е опитал акъл да даде, а ги заби у земята юропците

    19:33 08.06.2026

  • 36 Кузо

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Касата":

    А кой е шеф на НАТО? Да питам ли за други?

    19:33 08.06.2026

  • 37 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..

    4 9 Отговор
    Дронове от всички страни и... мумията с кремля... да изгори..
    Хехехехехехе

    19:34 08.06.2026

  • 38 Руският Пияндурник

    3 13 Отговор
    Разбира само от МАРИЗ.

    Удряш Блатния Башибозук
    Докато спре да мърда ...

    Друг начин няма .

    ПРАВ Е ЧОВЕКЪТ

    19:34 08.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кузо

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На тебе ли баба ти беше попадия?

    19:35 08.06.2026

  • 42 Пиночет

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "Аве мишкари":

    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #46, #49, #67

    19:35 08.06.2026

  • 43 Миролюб Войнов,историк

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    На калпав Х.У.Й. ,разпутица му е виновна 🖕!

    19:35 08.06.2026

  • 44 хаха

    7 3 Отговор
    "Първо – засилване на ударите върху руската военна икономика. Расмусен призовава да се подкрепят украинските атаки с голям обсег срещу военната инфраструктура на Русия и да се прекъснат каналите за доставка на компоненти за оръжейната ѝ индустрия"
    Ама много е умен и миролюбив този датчанин! Само един въпрос. ЕС нали не е във война с Русия? Как тогава ще подкрепя атаки срещу военна инфраструктура и канали за компоненти на оръжейната индустрия? Киев, ако атакува сам, ок, но подкрепа за такива атаки значи да даваш оръжие и да ръчкаш да се прави. Това значи да си пряк участник във войната. ЕС и досега минава метър, че Путин не искат Трета Световна Война с атом, та се прави на улав за "помощта".
    Ако някой воюваше с примерно Франция и Русия му помагаше с ракети, насочване на ракетите, кодове изобщо да се изстрелват ракетите, руски оператори насочваха ракетите, то дали щеше да се приеме, че Русия грам не е във войната? Политиците в Брюксел се държат като деца от занималнята- ритат Иванчо, ама той е лош, щото те грам не са лоши деца, а той може някой ден да отвърне и да ги бие. И, не, те само подкоукоросват всъщност Петърчо да се бие с Иванчо и те само ритат отстрани кротко. Пак имаме късмет, че Украйна не е враг да уплаши руснаците и наистина да скочат на война, а сега я действат на чакане ЕС да фалира от много "мир".

    Коментиран от #55

    19:35 08.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дон Корлеоне

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Пиночет":

    Дууу Хашш ли още за по 3€врака заедно с бакшиша,бре педикюр ?

    19:36 08.06.2026

  • 47 на чужд гръб

    7 2 Отговор
    този няма да се успокои ..докато не види и последния укроинец два метра под земята..защо му преговори..

    19:37 08.06.2026

  • 48 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Касата":

    Кои всички? Ти и баба ти ли?

    19:37 08.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ХА ХА

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Се ми се чини шо дека ..":

    Лапуркай ,бе кюстендилски тръбар ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !

    19:37 08.06.2026

  • 51 4567

    0 1 Отговор
    Урди по каската! Главата им е проста!

    19:38 08.06.2026

  • 52 Адолф Хитлер и последните дни

    2 1 Отговор
    Германският SS NAZI Трети Райх.🤣❤️🇪🇺🤣

    19:38 08.06.2026

  • 53 Вишис

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "не може да бъде":

    Абе, килийник, пише се висшист! Всички та разбраха че си неграмотен! Един съвестен човек би потънал в зелята от срам!

    19:38 08.06.2026

  • 54 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кое не е така ?!":

    Правиш ли намас по 5 пъти на ден , ако не , скоро ще започнеш.

    19:39 08.06.2026

  • 55 Нема се сдухваш Пи здабол

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "хаха":

    АааааааХахахаха
    Рипай у.. бунаро и тургай край на мъките наречени... ЖИЗНЬ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #66, #79

    19:39 08.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ОНЗИ

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бъркаш се":

    Този е хасковски каунь и живее в квартал Орфей при манн.гусстите .

    19:40 08.06.2026

  • 59 "тюрма

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лев Толстой":

    чужих народов" по-точно. Но и душегубка за завоевателите на Русия.

    19:40 08.06.2026

  • 60 Уникално

    3 6 Отговор
    Русия направи своя безпогрешн исторически провал. Прокудена, ще са й нужни десетелетия, за да се върне там откъдето тръгна назад

    19:41 08.06.2026

  • 61 Кузо

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Ако и те те сметнат за добитък какво ще стане?

    19:41 08.06.2026

  • 62 Владо Бункерния

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Стивън Дарси...":

    Абе все си мисля, че европейците са си много нормални и добре, а всъщност двата файтона копейки в България са луди и неадекватни. Някак си по-логично и достоверно ми се струва.

    Коментиран от #76, #103

    19:41 08.06.2026

  • 63 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял бре К.рЛапоне или просто така натирално си миришеш на мокро некъпано куче ?

    Коментиран от #65

    19:41 08.06.2026

  • 64 С лава УКРАИНЕ

    4 10 Отговор
    Пи ЗДА МОСКАЛЯМ!!

    Коментиран от #71, #84

    19:42 08.06.2026

  • 65 Чиниш ми се

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Тити":

    Минедчия.

    Коментиран от #68

    19:43 08.06.2026

  • 66 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Нема се сдухваш Пи здабол":

    Лап Пай У Йотт бре кюстендилски хъесосс,безказармена куу.4. коо !

    19:43 08.06.2026

  • 67 Бъркаш се

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Пиночет":

    ти ще играеш казачок преди да се озовеш на дъното на шахтата пред вас (в твоя случай,помийната яма)

    19:44 08.06.2026

  • 68 Чиниш ми се

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чиниш ми се":

    Долна ПП пидди. рууугаа ,истинки петрохански лама ☝️!

    19:45 08.06.2026

  • 69 Така е ... прави сте

    7 2 Отговор
    Първата стъпка да е на Зелю да посети Москва с единствената цел да подпише капитулацията... и да мирне света!!!

    19:45 08.06.2026

  • 70 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вишис":

    Блажени са вярващите!

    19:46 08.06.2026

  • 71 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    8 6 Отговор

    До коментар #64 от "С лава УКРАИНЕ":

    Долу уср@йна и подкрепящите ги,киев ще гори🔥🔥🔥ЯСНО ЛИ Е ❗❗❗

    19:46 08.06.2026

  • 72 Да, ама не

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Московската азиатска орда няма нищо общо с България!
    В Средновековието набезите но руските князе в българските земи са предизвиквали най-големите разрушения и разруха!Набезите на руски князе в български земи през Средновековието са свързани основно с експанзията на Киевска Рус през X и началото на XI век. Най-мащабното нашествие е водено от княз Светослав I Игоревич, който нахлува на Балканите в периода 968 – 971 г., първоначално като съюзник на Византия, а впоследствие като завоевател.

    Коментиран от #109

    19:46 08.06.2026

  • 73 От чужбина

    6 2 Отговор
    Този прави поредната сметка без кръчмар!

    Коментиран от #81

    19:47 08.06.2026

  • 74 Прав е чиляко

    5 4 Отговор
    Като маанеш добитъко с кръпела и хайванчето се сети дека требе а оди..
    Кръпело оправя секаков монголски добитък
    Ееееедехееее

    19:48 08.06.2026

  • 75 много важно

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "🤣😂🤣😂":

    И какво като могат да сключват брак? Сякаш, че няма гей двойки, които са живеели и живеят заедно и сега, и преди, и винаги.

    Коментиран от #89

    19:48 08.06.2026

  • 76 ти да видиш

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Владо Бункерния":

    ППдемоКРАДЦИте веке даже ги нема и за файтон!!!

    19:49 08.06.2026

  • 77 Боко

    7 1 Отговор
    Бивш!!!
    И настоящ БОКЛУК търсещ внимание 🤮

    19:49 08.06.2026

  • 78 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    10 5 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    България и българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така, всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!!!

    Коментиран от #145

    19:49 08.06.2026

  • 79 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Нема се сдухваш Пи здабол":

    Защо да рипам някъде? Аз просто не искам да плащам чужди войни и дългове. Ти бягай при момченцето фонтанче в Брюксел и си вей знаменцето на ЕС, докато подписваш заплатата ти за 5-10г напред да отива директно в дарителска сметка за Украйна. Ти искаш да плащаш, аз не. Демокрация сме, свободни уж. Защо да трябва да плащам за твоите мании и идеи? Да е имало референдум и мнозинството да е решило, че трябва да плащаме за украинците? Нали сме демокрация, а не диктатура? Кое точно демократично ти дава право да налагаш своите идеи?

    19:50 08.06.2026

  • 80 БАРС

    7 3 Отговор
    ТОЯ ЯВНО Е ИЗТРЯСКАЛ.ДА ПОПИТА СТАРИТЕ НЕМЦИ ПА И САМАТА ИСТОРИЯ.НЕМЦИТЕ И ОПИТАХА СЪС СИЛА НО ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАК ЗАВЪРШИ НЕМСКАТА УЖ СКПЕР МАШИНА АРМИЯ ТА И МАЙ И ТОГАВА ЦЕЛИЯТ СЕГАШЕН ЕС БЕШЕ НА СТРАНАТА НА "СИЛНАТА"НЕМСКА АРМИЯ .НО ТОЯ ПЪТ ИЛИ ЩЕ ЗАТРИЯИ РАШКИТЕ ЕС ИЛИ НЯМА ПОВЕЧЕ ДА ОТСТЬПЯТ СТИГНАТ ЛИ ДО БЕРЛИН ИЛИ ДО ДАНИЯ .РАШКИТЕ КАЗАХА ИСКА ЛЕ ЕС ВОЙНА ТО РАШКИТЕ НЯМА ДА ПРЕДПРИЕМАТ СВО А ДИРЕКТНО ЩЕ УДАРЯТ С ЦЯЛАТА СИ МОЩ ПО ЕС .

    19:50 08.06.2026

  • 81 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "От чужбина":

    Явно си се заблудил че "Кръчмарят" е Руснак а не Украинец,но ви е простено на Вас - гастарбайтерите щото се скъсвате от Целодневно бачкане и след това мозъкът ви е тотално нетрудоспособен.

    Коментиран от #88, #94, #96

    19:51 08.06.2026

  • 82 Боко

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "🤣😂🤣😂":

    🤮едераси сър 👌

    19:51 08.06.2026

  • 83 Вишис

    3 5 Отговор
    Пpос, по пpос, най пpос, първоначален учител, вaтенка с калашник, кoпейка!!!
    Умен, по умен, най умен, вишис, русофоб!
    Е аз имам и от двете!

    19:51 08.06.2026

  • 84 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    9 4 Отговор

    До коментар #64 от "С лава УКРАИНЕ":

    Само яко т.епане за бандерските окропи ,ще има повече весели вдовички за ...бане по Черноморието .

    19:51 08.06.2026

  • 85 Артилерист

    11 5 Отговор
    Расмусн "... призова ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ да не бързат с изпращането на специален пратеник за преговори с Русия"! Най-после да си дойдем на думата кой всъщност воюва с Русия чрез украинците. По-ясно признание от това, че цялата западна коалиция на желаещите война е срещу Русия, няма как по-откровено да се признае. Умишлено натяквам на това заради безкрайните русофобски твърдение, че Русия не можела да се "справи с една Украйна" и следват съвсем необосновани, да не използвам други квалификации, обидни епитети колко слаба е Русия военно, оръжейно, ръководно и тн...

    Коментиран от #100, #101

    19:52 08.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 винаги

    9 2 Отговор
    "има нещо гнило в Дания"!Безхаберникът си прави свободни съчинения с преразказ по картинка, мислейки че другите са като него и вярват глупостите му. Подходящ е за подвеждне под съдебна отговорност за разпалване на война и престъпления срещу мира и защото вероятно е на дъното на предвоенните безобразия не само в Украйна........

    19:53 08.06.2026

  • 88 Коня

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "оня с коня":

    Коня че те сондира до 🪦👌
    🤮едал нас💩ан.

    Коментиран от #99

    19:53 08.06.2026

  • 89 😂🤣😂🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #75 от "много важно":

    Цивилната едовицаГей искала да взима обезщетението на убития си съпругГей. МногоГейове измрели на фронта... ..така в общи линии се провежда тази ЛГБТсреща.

    19:54 08.06.2026

  • 90 Райха съхрани всички ценности на фашизма

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Дориана
    257ОТГОВОР
    Това е поредното доказателство, че ЕС вече напълно и тотално е загубил всички ценности

    Коментиран от #123

    19:55 08.06.2026

  • 91 асенчо

    10 3 Отговор
    Белина ли е пил?

    19:56 08.06.2026

  • 92 Цензура

    12 2 Отговор
    Сериозно ли някакав датски пeдe-рaст заплашва Русия със сила? Това виц ли е?

    19:58 08.06.2026

  • 93 Иван 1

    6 3 Отговор
    Абе от къде ги копаете тези,те не знаят на кой свят са, сериозна медия сте а побликувате глупости.

    20:00 08.06.2026

  • 94 От чужбина

    6 4 Отговор

    До коментар #81 от "оня с коня":

    Абе гледам последните дни все такива новини... Да преговаряме с руснаците... Нема да преговаряме... Имат все пак напредък. Преди СВО Путин предлагаше преговори и му бяха отказани. Когато беше до Киев се съгласиха и направиха истанбулските преговори. Когато тръгна да се отдръпва и се отказаха от преговорите и почнаха да скачат на бой. Явно е, че щом Путин им понабие канчетата почват да се сещат за преговори. Явно трябва яко набиване на канчетата.

    20:00 08.06.2026

  • 95 Хахахаха😂😂😂😂

    7 5 Отговор
    Другарят Расмусен знае рецептата за победа над Русия!!! И досега си е траел гадът!! Да я беше е казал на Наполеон и Хитлер, другарю Расмусен, вместо да си бъркаш по дупките с житейският си партньор!😂😂😂😂😂😂😂😂

    20:00 08.06.2026

  • 96 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "оня с коня":

    Добре. Кръчмарят някога може да е украинец. Но това, за да стане, трябва някак Украйна да победи Русия. Още колко трябва да продължи войната за това и дали Русия при реална опасност да загуби няма да реши да прати Орешник с ядрен заряд над Киев, а защо не и натовски бази, заводи в Западна Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, и т.н.?
    Някак си забравяш, че Русия има голяма армия и оръжия, че и най-големия ядрен арсенал в света. Ако беше толкова лесно да я победят, досега да я е нямало, ама реално никой не смее пряко да я атакува и само ползват проксита да я пробват и отстлабят. И това още от 1950те насам. Да, и тя не смее да атакува НАТО. Просто и двете страни са наясно, че ще има огромни загуби или направо всички да са избити от двете страни от атома. И, не, Русия, както и САЩ, при тръгване да се губи сериозна война, особено на границата, а не на 5000км, няма грам да се замислят за ядреното оръжие- ако ще изчезваш, направо да изчезнат всички с теб.
    Ей, САЩ не смеят да атакуват Ким с 10ина я има, я не, ядрени ракети. Русия има 5580 ПОТВЪРДЕНИ ОТ ООН ядрени бойни глави, САЩ имат 5177, Китай 600 и ЦЕЛИЯТ ОСТАНАЛ СВЯТ 830.

    Коментиран от #104

    20:00 08.06.2026

  • 97 Гошо бот Пътното

    3 3 Отговор
    Влирам копейки с валяка.

    20:01 08.06.2026

  • 98 Вишис

    5 6 Отговор
    Още преди 100 лета великоят Ал Капоне го е казал за пистолета и благата дума! Първво трябва русия да се набие качествено, и чак тогава да я питат дали е петимна за още!

    20:02 08.06.2026

  • 99 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #88 от "Коня":

    Не отказвам да чета и ДЕБИЛСКИ изцепки,щото помагат при изследванията на Русофилския Интелект.

    Коментиран от #115, #116

    20:02 08.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Бомби и ракети падат в Русия

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Артилерист":

    Не в ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.
    🤡🤡🤡

    Коментиран от #108, #128

    20:03 08.06.2026

  • 102 Наш Щирлиц

    3 0 Отговор
    Пак да призове за мир и преговори!

    Радистката Мая да му приглася!

    20:03 08.06.2026

  • 103 Копейките са само в Интернет

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "Владо Бункерния":

    Навън сякаш са се изпарили.

    20:05 08.06.2026

  • 104 Няма да има никакво ядрено оръжие

    3 5 Отговор

    До коментар #96 от "хаха":

    хаха
    00ОТГОВОР
    До коментар 81 от "оня с коня":

    Добре. Кръчмарят някога може да е украинец. Но това, за да стане, трябва някак Украйна да победи Русия. Още колко трябва да продължи войната за това и дали Русия при реална опасност да загуби няма да реши да прати Орешник с ядрен заряд над Киев
    -;-
    Явно русофилите не разбраха: Няма да има никакво ядрено оръжие.
    След като Китай са твърдо против, другите ядрени държави не са зад Райха и нещата се изясняват!

    Другарки другари, поредния Афганистан за рашистите!

    Коментиран от #112, #113

    20:05 08.06.2026

  • 105 Европа да забрани на Тръмп

    3 1 Отговор
    повече да се меси в каквито и да са преговори!

    Тръмп обърка всичко, до което се докопа!

    20:05 08.06.2026

  • 106 морския

    5 2 Отговор
    Не преговаряйте още с руснаците, те ще си вземат своето така или иначе !

    20:07 08.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Бомби и ракети падат в Русия":

    Ъхъ. В европейските страни гърмят дронове и за малко да поломят цялото пристанище на Констанца. Украинският дрон е бил на изхода на пристанището в румънски води на 300м някъде от склад за азот, който би ибухнал с хиляди пъти взрива на дрона и би имало стотици или хиляди цивилни жертви.
    Да, било е с цел атака срещу руски кораб, който е излизал от пристанището. Ако беше разлял петрол или се беше запалил този кораб? Водещият дрон от 3-4 в атаката се оплита в прегради срещу изтичане на петрол, та не е станала белята да запали азотния склад.
    Това не е ли украинска бомба по страна от ЕС и НАТО? Защо украинците не са държали дроновете в открито море извън румънски води и там да опитат да атакуват? Дронът в Гърция? Този на Босфора? Русия ли ползва оръжия на чужда територия?

    20:09 08.06.2026

  • 109 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Да, ама не":

    Ся последно ,тези от Киевска Рус ,руснаци ли са били или окропи?

    Коментиран от #125

    20:10 08.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Тома

    6 0 Отговор
    А нещо за Гренландия да каже този юнак

    20:12 08.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Няма да има никакво ядрено оръжие":

    И Русия наистина ще я спре Китай? Ама то Китай ще е против САЩ да ползват ядрено оръжие, ако някой ще навлиза откъм Мексико в САЩ и побеждава във войната си с тях. Искаш да кажеш, че САЩ няма да ползват ядрено оръжие?
    Абе, много сте промити мозъци и не знаете какво е притиснат до стената звяр или човек, който знае, че ще се умира. Грам не ти пука дали комшията ще е против да опиташ за последно да убиеш врага.

    20:14 08.06.2026

  • 114 шеленберг

    5 0 Отговор
    Тоя не го ли е срам! Брат му беше агент на руското разузнаване!

    20:14 08.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Пешо z

    4 1 Отговор
    Още един куку.ЕС е в канала бе..

    20:18 08.06.2026

  • 118 Вишис

    4 2 Отговор
    На зелето започна да му са услажда да санкционирва и наказва руснаците всеки ден и да ги преследва към москва! Ето и днес руснаците са бегали от Кинбунарска коса, оти е прекъснато снабдяването! Слабички са слабички! Става все по трудно да се усмири зелето! Путин трябва да го сграбчи като удавник! Е да де, той си е удавник!

    Коментиран от #121

    20:20 08.06.2026

  • 119 Антирашист 139

    1 3 Отговор
    Заарова следва твърдо политиката на кгб. Всичко което не приемаме е грубо нарушение .

    Коментиран от #122, #135

    20:23 08.06.2026

  • 120 така, така

    4 1 Отговор
    Формално, Расмусен е прав - руснаците уважават силните.

    Именно тук е трагедията на ЕС, чийто военен потенциал Тръмп определи като "хартиен тигър". Ако се погледне икономическия потенциал, то и тук положението е .....майка плаче.
    Поради далновидната политика на баба Урсула, всички икономики в ЕС се свиват и днес, ако случайно някоя държава отбележи около 1% растеж, то е буйна радост. Да, ама подобен растеж все още могат да регистрират само по-малките икономики, докато нарочените за двигатели Германия, Франция и Италия са утекли - засега е стагнация, може да стане и депресия, но така или иначе няма средства за водене на война. И заемите няма да им стигнат, освен ако не занулят европейците, ама и тогава не е сигурно. То се вижда с какви родилни мъки осигуряват днес пари за 0срайната.
    Та, на какво уважение се надява Расмусен! Накрая Русия като нищо може да им сервира, че като загубили имат и някоя друга сметка да плащат (нали не забравяме - всяко следващо предложение на руснаците е по-лошо от предходното).
    Успех на Расмусен, предложил е най-пагубната стратегия за ЕС - вероятно мечтае за разпада й.

    20:24 08.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Антирашист 140

    0 5 Отговор

    До коментар #90 от "Райха съхрани всички ценности на фашизма":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #127, #131, #133

    20:26 08.06.2026

  • 124 Народна ру

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лев Толстой":

    Което за руснака е добро, за немеца - гибел..

    20:27 08.06.2026

  • 125 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Историк":

    Според историците Киев е основан от славянски княз, но после е завладян от ВИКИНГИ. Викингите/варягите използват думата за гребец като свое име за своите хора в елита на княжеството. Украйна след местенето на столицата в Москва от Иван Грозни остава "Покрайнините"- буквалното значение на думата. Тогава и идва име украинец- жител на покрайнините. А ето ти откъде идва РУСнак- жител на РУС.


    Оригиналният корен: Кои са били „Русь“?Противно на масовото схващане, в началото (IX-X век) думата „Русь“ не е име на славянско племе. Според водещата научна теория (Норманската хипотеза), думата има скандинавски (викингски) произход:Гребци: Произлиза от староскандинавския корен rods- или róðr, което означава „гребане“ или „хора, които гребат“ (викингите с техните кораби по реките).Финландската връзка: Финландците и до днес наричат Швеция Ruotsi. Славяните приемат това финландско название от своите съседи на север и започват да наричат скандинавските пришълци „Русь“
    Как се стига до „човек от Русь“?Когато скандинавската династия на Рюриковичите се установява в Киев, думата претърпява еволюция:Първоначално „Русь“ е бил само военният елит от викингски произход.Постепенно името се разпростира над цялата територия под тяхна власт и над местното славянско население.Жителят на тези земи започва да се нарича „русин“ (на староруски: русинъ) – което буквално означава „човек от Русь“.

    20:30 08.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Бомби и ракети падат в Русия":

    и там ще почнат,не бързай,засега само нацистки(уср@ински) дронове падат в евр0гейските държави,но и ракети ще почнат с тази нацистка политика която води к0чин@т@ наречена ес

    20:35 08.06.2026

  • 129 Факт

    1 2 Отговор
    Само три пречиствателни станции трябва да удари Путин-в Киев,Лвов и по избор още една.И цяла Украйна ще се вмирише.Ама е добър и ги жали.

    20:36 08.06.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 КУРКО

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Селскио бик":

    Знаеш ли какъв хубав банкет ще спретнем с теб ,бре сqпенн небинарен вол ☝️!

    20:39 08.06.2026

  • 133 А ве тръбар

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Антирашист 140":

    Фашизма е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашистка държава.Не спори а чети за фашизма!

    Коментиран от #146

    20:40 08.06.2026

  • 134 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #131 от "охооо":

    Ами не са толкова черни патоците ,щото са на наши ромммчета .

    20:40 08.06.2026

  • 135 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Антирашист 139":

    Пред Русия или си на колене или падаш през терасата!Кое избираш?

    Коментиран от #138

    20:42 08.06.2026

  • 136 Майстора

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Селскио бик":

    Ти не беше ли един трав.веррс ,предствяш се под ника Бика от Шри Ланка ?Помня че ти сцепих един път гаza с на теслата дръжката ☝️!

    Коментиран от #141

    20:43 08.06.2026

  • 137 Руснак

    3 1 Отговор
    😅😅😅😅😅😅 Абе защо всички г оми евролиберасти дето през живота си не са водили войни а са били вечните подлоги дават акъл. Мизерни държавички като при балтите, датчаните и други които са на 10 дрона живот дават акъл. Не разбрахте ли нато е жалка, смешна организация, Русия ако ви пердаши те ще гледат и ще пращат памперси и ласки

    20:43 08.06.2026

  • 138 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Не понасям насилието ,мога да ти дуууу хаммм безплатно например, договорихме ли се ?

    20:44 08.06.2026

  • 139 Тия болни мозъци

    0 1 Отговор
    докато не унищожат Украйна, няма да спрат да се занимават с лъжи срещу Русия и подстрекаване към война!

    20:46 08.06.2026

  • 140 Васил

    1 0 Отговор
    Много правилно никакъв фандък на рашистите.

    20:47 08.06.2026

  • 141 Селскио бик

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Майстора":

    Не бе мейсторе, не ме познаваш от такъв случай! Тисе наведе под мен с едно канче да си наточиш млеко, и кат ма фана за дългата нянкa, аз ритнах канчето и ти го рaзпорих гзo разпoретино!

    20:50 08.06.2026

  • 142 Остап Бендер

    0 0 Отговор
    — Третият стадий ще започне след залавянето на виновника. Той се съпровожда с чувствителен бой.

    20:51 08.06.2026

  • 143 Айляк

    0 0 Отговор
    Този човек е заемал доста отговорни постове,
    за да говори такива глупости.
    Явно е зле по история.
    И по-добре този умник да си гледа Гренландията, че бат Дончо само да изкашля и ще стане набързо американска.

    20:52 08.06.2026

  • 144 име

    0 0 Отговор
    Политически натист е ясен. Всеки воже да погледне картата със страните по земното кълбо, които подкрепят хунтата в Киев. Икономическия натиск също е ясен, просто още не са изтекли няколкото месеца, в които руската икономика ЩЕ се срина под натиска на новия, 87-ми пакет санкции. Обаче военния натиск куца. На всеки с три и повече мозъчни клетки му е ясно че дори и с удари дълбоко в Русия няма как нещо да мръдне руснаците. Те с удари от Томахавки по Иран не постигнаха нищо, срещу Русия ефекта ще е още по-малък. Иначе всеки е свободен да си интерпретира фейк данните на IWS какот си иска. IWS чак преди няма и месец отбелязаха на тяхните карти Покровск под руски контрол, а той падна още Ноември 2025г, правете си сметката колко са достоверни.

    20:57 08.06.2026

  • 145 Антирашист 142

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Манипулираш,не си България ! За братята питай родителите си !

    20:59 08.06.2026

  • 146 Антирашист 144

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "А ве тръбар":

    Не четеш и пишеш щуротии !

    21:05 08.06.2026

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