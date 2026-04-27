„Хизбула“ отхвърли директни преговори с Израел

Ръководителят на проиранското движение „Хизбула“ Наим Касем заяви днес, че организацията няма да се включи в преки преговори с Израел, тъй като според него подобен сценарий крие риск да въвлече Ливан в „порочен кръг на нестабилност“, предадоха световните агенции, цитирана от БТА.

„Категорично отказваме да преговаряме директно с Израел. Ливанските власти трябва да поемат своята отговорност и да не допускат тази опасна грешка, която би тласнала страната към нова нестабилност“, подчерта Касем в обръщение, излъчено по телевизионния канал на движението „Ал Манар“.

В изявлението си той посочи, че Израел, подкрепян от Съединените щати, не е успял да сломи „Хизбула“, а действията на Израелските сили за отбрана са срещнали ожесточена съпротива и са стигнали до „задънена улица“, отбелязва ДПА.

„Тези преговори и всичко, което произтича от тях, изобщо не ни засягат. Ние продължаваме съпротивата в защита на Ливан. Няма да се поддадем на израелските заплахи и няма да предадем оръжието си. Израелският враг няма да остане върху нито една част от нашата територия, която окупира в момента“, заяви още Наим Касем, цитиран от Франс прес.

Лидерът на „Хизбула“ настоя също така ливанските власти да се откажат от решението за разоръжаване на военното крило на групировката. Той призова правителството към вътрешен диалог и по-голямо национално единство в условията на продължаващата израелско-американска военна операция, посочва ТАСС.

Междувременно между Израел и Ливан вече се проведоха два кръга от преговори във Вашингтон на равнище посланици с цел прекратяване на войната, след като „Хизбула“ се включи в конфликта в Близкия изток на 2 март, започнал след израелско-американската операция срещу Иран, припомня АФП.

Разговорите завършиха с десетдневно примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп и влязло в сила на 17 април. След втория кръг от преговорите то беше удължено с още три седмици.

„Хизбула“ не участваше пряко в договорките за примирието между Ливан и Израел, но заяви, че ще спазва споразумението, ако Израел прекрати атаките си срещу ливанска територия.