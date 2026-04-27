„Хизбула“ отхвърли директни преговори с Израел

27 Април, 2026 15:15, обновена 27 Април, 2026 15:18 676 10

Лидерът Наим Касем предупреди, че подобен ход може да хвърли Ливан в нова нестабилност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на проиранското движение „Хизбула“ Наим Касем заяви днес, че организацията няма да се включи в преки преговори с Израел, тъй като според него подобен сценарий крие риск да въвлече Ливан в „порочен кръг на нестабилност“, предадоха световните агенции, цитирана от БТА.

„Категорично отказваме да преговаряме директно с Израел. Ливанските власти трябва да поемат своята отговорност и да не допускат тази опасна грешка, която би тласнала страната към нова нестабилност“, подчерта Касем в обръщение, излъчено по телевизионния канал на движението „Ал Манар“.

В изявлението си той посочи, че Израел, подкрепян от Съединените щати, не е успял да сломи „Хизбула“, а действията на Израелските сили за отбрана са срещнали ожесточена съпротива и са стигнали до „задънена улица“, отбелязва ДПА.

„Тези преговори и всичко, което произтича от тях, изобщо не ни засягат. Ние продължаваме съпротивата в защита на Ливан. Няма да се поддадем на израелските заплахи и няма да предадем оръжието си. Израелският враг няма да остане върху нито една част от нашата територия, която окупира в момента“, заяви още Наим Касем, цитиран от Франс прес.

Лидерът на „Хизбула“ настоя също така ливанските власти да се откажат от решението за разоръжаване на военното крило на групировката. Той призова правителството към вътрешен диалог и по-голямо национално единство в условията на продължаващата израелско-американска военна операция, посочва ТАСС.

Междувременно между Израел и Ливан вече се проведоха два кръга от преговори във Вашингтон на равнище посланици с цел прекратяване на войната, след като „Хизбула“ се включи в конфликта в Близкия изток на 2 март, започнал след израелско-американската операция срещу Иран, припомня АФП.

Разговорите завършиха с десетдневно примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп и влязло в сила на 17 април. След втория кръг от преговорите то беше удължено с още три седмици.

„Хизбула“ не участваше пряко в договорките за примирието между Ливан и Израел, но заяви, че ще спазва споразумението, ако Израел прекрати атаките си срещу ливанска територия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ахаххаха милиционерииии ахаха

    3 7 Отговор
    Пуслер постоянно преговаря с врага
    ... крачола а?

    Коментиран от #4

    15:20 27.04.2026

  • 2 Тъй де

    8 0 Отговор
    С холограма на шесттопръстия ушак не се преговаря

    Коментиран от #6

    15:20 27.04.2026

  • 3 Кан Кубрат

    5 0 Отговор
    С Хазарите се преговаря само с меч.

    15:21 27.04.2026

  • 4 Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаххаха милиционерииии ахаха":

    САЩ, Англия и Израел са приятели на Русия. Децата на копеите са там.

    Коментиран от #5

    15:21 27.04.2026

  • 5 Сорос

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Мечтата на купейката е да замине в САЩ.

    15:22 27.04.2026

  • 6 Сатаната вместо рога

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй де":

    е дал свински уши на Хитляряку, за да се разпознава от хората.

    15:22 27.04.2026

  • 7 Точно

    7 1 Отговор
    Евреите предадоха Исус

    Коментиран от #8

    15:24 27.04.2026

  • 8 666

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Точно":

    ТОЧНО ТАКА. ТЕ СА ПРЕДАТЕЛИ И ИЗРОДИ. СМЪРТ НА ЮДЕИТЕ.

    15:29 27.04.2026

  • 9 Баба Радка

    1 0 Отговор
    Недей така бе момче.Ще ви бият много.

    15:37 27.04.2026

  • 10 Коце Блицкрига

    1 0 Отговор
    Ху... ЙЛО убаво ги издокара чаршафете и камиларето, .. прати ги да воюват с ВЕЛИК и МИРЕН ИЗРАЕЛ,..а сега пищят оти видеа.. дебелия .
    Евреите ше ги довръшат

    16:11 27.04.2026