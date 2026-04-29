Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израелският президент призова страните по корупционните дела срещу Нетаняху да се споразумеят

29 Април, 2026 05:37, обновена 29 Април, 2026 05:44 471 3

Това ще бъде предварителна стъпка преди да се обмисли помилване на министър-председателя на страната

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Михал Зук-Шафир, правен съветник на президента на Израел, изпрати писмо до страните по делата срещу премиера Бенямин Нетаняху, с което ги приканва да преговарят за споразумение, преди да разгледат молбата на премиера за помилване.

Това съобщиха от канцеларията на израелския президент Исак Херцог.

„Във вторник вечерта главният прокурор Михал Цук-Шафир изпрати писмо до страните по делата срещу премиера Бенямин Нетаняху, с което ги покани да проведат разговори в президентската резиденция с цел постигане на споразумение. Този процес е само предварителна стъпка, преди президентът да обмисли използването на правомощията си за помилване. Страните бяха помолени да се явят при първа възможност“, се казва в изявлението.

Офисът на израелския президент отбеляза, че „страните бяха уведомени, че участието в този процес не представлява споразумение или решение по нито един спорен въпрос и не засяга техните аргументи по време на процеса“.

Писмото на Цук-Шафир, чийто текст беше разпространен от офиса на Херцог, гласи, че „президентът е заключил, че преди да обмисли използването на правомощията за помилване, подадени срещу премиера, е необходимо първо да се изчерпят всички възможности за преговори между страните, за да се постигне споразумение“. Юридическият съветник на президента поиска от прокуратурата и защитата да отговорят до 3 май относно готовността си за такива консултации.

През юни 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за прекратяване на израелския процес срещу Нетаняху, наричайки го „пародия на правосъдието“.

На 13 октомври, по време на речта си пред Кнесета (израелския парламент), американският лидер, обръщайки се към Херцог, предложи помилване на израелския премиер.

На 12 ноември държавната телевизия Кан съобщи, че Херцог е получил официално писмо от Тръмп със съответно предложение.

На 30 ноември миналата година Нетаняху, чрез адвоката си, подаде молба за помилване до президента на Израел.

Израелският премиер е обвинен в три корупционни обвинения: приемане на незаконни подаръци на стойност над 700 000 шекела (230 000 долара), включително пури и шампанско; измама с медийните разпоредби в замяна на благоприятно отразяване на политиката му; и приемане на подкупи за осъществяване на проекти в полза на негови приятели.

Процесът в Тел Авив и Йерусалим продължава от 2020 г. и Нетаняху многократно е отричал вината си. Показанията на премиера започнаха през декември 2024 г.


  • 1 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Значи чифутина изби над 100 000 цивилни жени и деца, а президентчето иска да го помибва за корупция и мисира в ес мълчи като риба.

    05:47 29.04.2026

  • 2 Помилване

    5 0 Отговор
    за корумпирания престъпник ?

    05:48 29.04.2026

  • 3 Демокрация по сметка

    1 0 Отговор
    Тоест да заметат всичко под килима...

    Абе, к8й казваше че в "цивилизованите" страни било различно???!!!

    05:58 29.04.2026