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До второ нареждане! Иран затвори въздушното си пространство след ескалацията с Израел

До второ нареждане! Иран затвори въздушното си пространство след ескалацията с Израел

8 Юни, 2026 20:48 470 7

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  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Техеран атакува Израел в неделя вечерта, а Тел Авив реагира с ответни удари на следващата сутрин

До второ нареждане! Иран затвори въздушното си пространство след ескалацията с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран затвори въздушното си пространство след размяната на удари с Израел, като държавната информационна агенция ИРНА съобщи, че забраната за полети ще остане в сила до второ нареждане, а полетите на всички ирански летища са отменени, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Иранските авиационни власти бяха наложили преди забрана за полетите, която важеше само за определени части от страната. Съществуват силни опасения, според които конфликтът с Израел отново може да ескалира, въпреки че Ислямската република вече оповести, че преустановява атаките си срещу Израел.

Иран атакува Израел в неделя вечерта, а Израел реагира с ответни удари на следващата сутрин. Днес в ранния следобед Иран обяви, че спира атаките си.

Военното ръководство на Ислямската република заяви, че Иран е нанесъл "болезнен удар" на Израел в подкрепа на Ливан и обяви прекратяването на военните операции на иранските сили.

Ирак отвори въздушното си пространство по-рано от очакваното, след като временно го затвори заради подновените атаки между Израел и Иран, предаде ДПА.

Ситуацията се следи внимателно, съобщи днес Иракската служба за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция ИНА.

Според властите във въздушното пространство на Ирак са въведени „най-високите нива на сигурност“.

По-рано Ирак беше обявил 72-часово затваряне на въздушното си пространство в отговор на последните атаки, като срокът трябваше да изтече в сряда вечерта.

За разлика от това, затварянето на въздушното пространство на Сирия беше удължено с още 12 часа – до 23:00 ч. местно време (и българско) днес. Първоначално въздушният трафик в страната трябваше да бъде възобновен още тази сутрин.

И двете държави са разположени географски между Иран и Израел и по тази причина се намират в потенциалната зона на риск при взаимни удари между двата дългогодишни противника.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 другарю путин

    0 4 Отговор
    иранците излязоха по сериозни от вас които си чуруликате с крадливи евреи

    20:51 08.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Мисирки лъжливи ,Иран никога не е нападал първи ,бъдете точни и коректни а не долни лъжци

    20:51 08.06.2026

  • 3 А50

    1 0 Отговор
    Преди 40мин обявиха, че го отварят. Според мен горната новина на часа е поостаряла

    20:51 08.06.2026

  • 4 Чакайте довечера фойерверки в

    1 0 Отговор
    Телавив.

    Да видим какво бай Доньо ще измисли?❤️🇺🇸🇮🇱😁

    20:52 08.06.2026

  • 5 Факти

    0 4 Отговор
    Генерал Ахмад Вахиди е главнокомандващ на елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция. Бивш министър на отбраната. Той реално управлява Иран след смъртта на Хаменей и на предния командир на Корпуса, които бяха убити на 1-ви март.
    Вчера: Ще превърнем Израел в гробище
    Днес: Мъртъв

    20:52 08.06.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Как ли Иран ша си затвори въздушното пространство.
    С какво.

    Коментиран от #7

    20:56 08.06.2026

  • 7 А50

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Голем си смехурко, питай бай Дони, а ако не си забелязал и Ормузкия пролив е затворен за Сащ и Израел

    21:02 08.06.2026

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