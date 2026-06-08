До второ нареждане! Иран затвори въздушното си пространство след ескалацията с Израел

Иран затвори въздушното си пространство след размяната на удари с Израел, като държавната информационна агенция ИРНА съобщи, че забраната за полети ще остане в сила до второ нареждане, а полетите на всички ирански летища са отменени, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Иранските авиационни власти бяха наложили преди забрана за полетите, която важеше само за определени части от страната. Съществуват силни опасения, според които конфликтът с Израел отново може да ескалира, въпреки че Ислямската република вече оповести, че преустановява атаките си срещу Израел.

Иран атакува Израел в неделя вечерта, а Израел реагира с ответни удари на следващата сутрин. Днес в ранния следобед Иран обяви, че спира атаките си.

Военното ръководство на Ислямската република заяви, че Иран е нанесъл "болезнен удар" на Израел в подкрепа на Ливан и обяви прекратяването на военните операции на иранските сили.

Ирак отвори въздушното си пространство по-рано от очакваното, след като временно го затвори заради подновените атаки между Израел и Иран, предаде ДПА.

Ситуацията се следи внимателно, съобщи днес Иракската служба за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция ИНА.

Според властите във въздушното пространство на Ирак са въведени „най-високите нива на сигурност“.

По-рано Ирак беше обявил 72-часово затваряне на въздушното си пространство в отговор на последните атаки, като срокът трябваше да изтече в сряда вечерта.

За разлика от това, затварянето на въздушното пространство на Сирия беше удължено с още 12 часа – до 23:00 ч. местно време (и българско) днес. Първоначално въздушният трафик в страната трябваше да бъде възобновен още тази сутрин.

И двете държави са разположени географски между Иран и Израел и по тази причина се намират в потенциалната зона на риск при взаимни удари между двата дългогодишни противника.