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Към Европа! Армения направи своя избор и продължава напред

Към Европа! Армения направи своя избор и продължава напред

8 Юни, 2026 21:18 1 871 81

  • армения-
  • грузия-
  • русия-
  • никол пашинян-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски

След края на изборите започна преброяването на гласовете, като с излизането на първите резултати Пашинян обяви убедителна победа на изборите по време на провела се тази нощ пресконференция

Към Европа! Армения направи своя избор и продължава напред - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

В Армения се проведоха парламентарни избори, чиято основна интрига беше дали премиерът Никол Пашинян, който ръководи правителството от 2018 г. и се опитва постепенно да извърши завой на страната си към Запада, ще успее да запази поста си и какво влияние ще получат основните опозиционни партии, които говорят за запазване на връзките на Армения с Русия и контролираните от нея интеграционни проекти като Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Евразийски икономически съюз (ЕАИС).

Пашинян пристигна в избирателната си секция вчера рано сутринта. Той заяви пред репортери, че има „много близки отношения“ с Владимир Путин, но подчерта, че ЕС е основният партньор на Армения и страната ще продължи реформите в съответствие с европейските стандарти.

„Трябва да имаме добри отношения с всички: Америка, Европейския съюз и Русия. Това са страните, които трябва да помогнат на Армения да се развива. Не можем да кажем, че ще имаме добри отношения само с Русия или само с Америка“, на свой ред заяви неговият конкурент от блока "Силна Армения" Самвел Карапетян при пристигане в своята секция, където обвини властите в политически натиск. Подобни бяха и изказванията на бившия президент на страната Роберт Кочарян при излизане от избирателната си секция.

Изборите завършиха по план в 20:00 часа местно време и бяха определени от международните мониторингови организации като честни и прозрачни, макар и от тях да бяха отправени някои препоръки, свързани с финансирането на политическите сили. Избирателната активност беше 59% - с 10 на сто повече от вота преди пет години.

След края на изборите започна преброяването на гласовете, като с излизането на първите резултати Пашинян обяви убедителна победа на изборите по време на провела се тази нощ пресконференция.

„Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, заяви премиерът, като след това се насочи с критики към опозицията.

„Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили.

По-късно на заседание в парламента Пашинян повтори, че "триглавата партия на войната" е загубила изборите в Армения.

"Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати в Армения", заяви Пашинян. Той нарече този въпрос „една от най-важните цели на политическото мнозинство и правителството“, която трябва да бъде изпълнена незабавно и с „много решителни стъпки“.

Решението на Пашинян да обяви победата си толкова скоро след затварянето на секциите беше разкритикувана от опозицията, която определи това като натиск спрямо ЦИК и "узурпиране на властта". Въпреки недоволството от поражението към момента не са обявявани никакви протестни действия от страна на опозиционните сили.

Междувременно ЦИК обяви окончателните резултати. „Граждански договор“ на Пашинян е получил 49,83% от гласовете. Впоследствие партията ще има мнозинство в законодателния орган и възможност самостоятелно да сформира правителство. В парламента влизат още „Силна Армения“ на Самвел Карапетян (23,28%) и блокът „Армения“, воден от бившия президент Роберт Кочарян (9,93%).

До последно остана интригата дали партия "Просперираща Армения" ще успее да прескочи прага от четири процента за влизане в законодателния орган. В крайна сметка не и достигнаха хилядни от проценти, като политическата сила обяви, че ще обжалва в рамките на закона.

След обявяването на резултатите, от чужбина последваха поздравления за победителя.

"Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Армения избра своето бъдеще в Европа въпреки руския натиск", заяви на свой ред върховният представител на ЕС Кая Калас. Думи на подкрепа изпрати и френският президент Еманюел Макрон.

„Поздравявам Армения за провеждането на демократични и свободни избори, а Никол Пашинян - за победата му. Това е победа и за суверенитета на Армения, за вашата независимост и за правото ви да живеете така, както сами изберете. Пожелаваме ви успех“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в "Екс".

Говорителката на руското МВнР Мария Захарова подчерта, че изборите са се провели на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от Запада. Тя отбеляза също, че подкрепата за партията на Пашинян е „значително намаляла“ в сравнение с предишния избирателен цикъл.

Арменските избиратели решиха да обърнат страница в бурното си политическо минало, давайки на настоящия премиер Никол Пашинян силен мандат за балансиран, прозападен курс. Армения и Русия формално остават съюзници, но резултатите от гласуването също така показват отслабващото влияние на Русия в регион, дълго смятан за неин бастион въпреки съобщенията за заплахи и твърдения за намеса от Москва, отбелязва "Евронюз".

Руският политолог Артур Атаев заяви пред руския вестник "Известия", че резултатът от изборите е бил предсказуем, отбелязвайки, че повечето анализатори са вярвали, че партията „Граждански договор“ ще запази лидерството си. След тези избори влошаването на отношенията между Русия и Армения ще продължи.

Обобщение направи президентът на Армения Вахагн Хачатурян.

"С вчерашните парламентарни избори Армения навлиза в нов етап от политическото си развитие", заяви той.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    36 14 Отговор
    Продъл,ама с ГЗ напред.

    Коментиран от #33, #41

    21:20 08.06.2026

  • 2 Още един шамар за путин!

    33 54 Отговор
    Загуби една дузина съюзници!

    Коментиран от #35

    21:21 08.06.2026

  • 3 Гресирана ватенка

    27 43 Отговор
    Копейките да погрухтят малко 😁😁😁

    21:21 08.06.2026

  • 4 Бяха на издръжка от Русия

    64 21 Отговор
    Сега - на дедовия.
    Едва ли Европа ще ги издържа като бебе.

    Коментиран от #34

    21:21 08.06.2026

  • 5 АРМЕНЦИТЕ

    56 15 Отговор
    Да започват да учат турски.

    21:22 08.06.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    15 26 Отговор
    Ганя Тъпото гледа жирафа и вика:
    " Нема такова животно"!

    21:22 08.06.2026

  • 7 Пич

    29 22 Отговор
    За жалост не паветниците, Пашинян няколко пъти акцентира, че ще останат при Русия!!! Е....от куртоазия каза, че щял да развива връзки с ЕС.....
    Реалностите са там, от където си на един шамар разстояние...!!!

    Коментиран от #14, #18, #23, #45

    21:22 08.06.2026

  • 8 Без име

    39 20 Отговор
    Успокоително е, че има и по-прости от нас.

    21:23 08.06.2026

  • 9 Разбрал

    15 33 Отговор
    Скоро и останалиге поробени народи в "Тюрмата на народите" ще се иманципират и ще поискат свободата си, коварно открадната от варварското угро-финско племе!

    Коментиран от #13

    21:23 08.06.2026

  • 10 000

    44 10 Отговор
    Поредна грандиозна брюкселска победа. От утре ли започват да падат цените в бг територията или от други ден сутринта?

    Коментиран от #36

    21:23 08.06.2026

  • 11 Дойче зеле

    30 8 Отговор
    Не случайно най-голямото американско посолство е в Армения !!!!!!!

    Коментиран от #15

    21:24 08.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 8 Отговор
    АМИ ТО АРМЕНИЯ СИ БЕШЕ В ЕВРОПА ОЩЕ КОГАТО БЯХ В ПЪРВИ КЛАС
    .....:)

    21:25 08.06.2026

  • 13 Млад еврас

    20 14 Отговор

    До коментар #9 от "Разбрал":

    Е а кога ще почнем да си търсим свободата от евраското брюкселско племе, англетата си потърсиха свободата вече.

    21:27 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не случайно

    14 17 Отговор

    До коментар #11 от "Дойче зеле":

    ние повече от година нямаме US посланик в София!
    Тръмп до 3 месеца подготвя сделка с Путин! Дава България на Путин, а Украйна влиза в ЕС и НАТО на мястото на България!
    Така е честно и справедливо!

    Коментиран от #22, #37, #66

    21:28 08.06.2026

  • 16 хаха

    18 17 Отговор
    600кв км си е върнала от 50 млн население вече са по малко и от румъния с 15 млн население , а до 800 000 кв км ще изгубят и последния от тези 15 млн население, всеки ден се молят за мир с русия както при суша се моли за дъжд. А малък Иран всеки ден се подиграва с САЩ и и ИЗраел че Тръмп се моли за хубава сделка вече почти един мандат. Ако Северна Корея, Иран, Китай, Русия, и всички от БРИКС и ШОС започнат същинска конвенционална война с Запада са НАТО с ЕС и САЩ то ще се молят Запада тези някви си 12 000 бойни глави да им стигнат поне за 1% от градовете на враговете защото те не си играят , а ще ги подпукат че ще се молят Папата да моли за мир с тях

    Коментиран от #28

    21:29 08.06.2026

  • 17 Тоз пък олиг0

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    все не може да си намери източниците. Т.П и ПРзТ

    21:31 08.06.2026

  • 18 свилен

    10 20 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    какво паветници ти се въртят в главата поредната опорка на копейките и на Борисов

    21:33 08.06.2026

  • 19 Ха-ха

    18 20 Отговор
    Даже и Армения нарита руснаците.!

    Коментиран от #25

    21:33 08.06.2026

  • 20 Мощен шут

    18 20 Отговор
    В дзурлите на копейките!

    Коментиран от #56

    21:33 08.06.2026

  • 21 дедо Герчо

    5 7 Отговор
    ЖАЛКА ИСТОРИЯ...ХЪХЪХЪ...

    21:35 08.06.2026

  • 22 Мокрите мечти

    15 19 Отговор

    До коментар #15 от "Не случайно":

    на петоколонниците-русофили няма да се сбъднат!
    Който милее за московския ГУЛАГ на кремълския пациент, направо да заминава за натам. Тук на никой не е притрябвал!

    21:36 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    16 11 Отговор
    Най-важната сила е меката сила. Русия никога не е имала такава. В Украйна стана ясно, че няма и твърда сила.

    21:38 08.06.2026

  • 25 Уфцъта Захарова

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ха-ха":

    И тя се вайка.ю нещо

    21:41 08.06.2026

  • 26 Българин

    4 13 Отговор
    Само арменци и грузинци са ми притрябвали в ЕС. Да си седят в СССР, те поне умеят добре да ашладисват руснаците.

    21:42 08.06.2026

  • 27 Знаем

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Че си толкова праззз, та само Ника си си написал правилно, но да си чак толкова праззз, та да не можеш да разбереш какво казва човека в статията...?! Еее...!!!

    21:42 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Всички бягат

    12 13 Отговор
    от прокажените нацистки крепостнинорки! Всички.

    21:43 08.06.2026

  • 30 Истинско обещание 🇮🇷

    17 12 Отговор
    Космати арменски бо.клуци ,ЕССР е ви натресе не.гри от Африка за да ви обезличи и унищожи както го направи със всички европейски държави

    21:44 08.06.2026

  • 31 РЕСПЕКТ!

    16 18 Отговор
    Европа спечели още ЕДНА Независима Държава и то без 1 изстрел!
    А монгольята и копейките де БИЛНИ са толкова проЗДТИ ,че така и не могат да разберат,..Защо аджеба НИКОЙ не иска москалски МИР и ЖИЗНЬ у.. кен ефо
    Ееееедехееее

    Коментиран от #63

    21:45 08.06.2026

  • 32 ТАСС

    16 17 Отговор
    Днес копейките са в траур..
    Никой не иска да живее в руския мир

    21:45 08.06.2026

  • 33 Нека да пиша

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Плачи душицо ,айде сега в Русия ..

    21:46 08.06.2026

  • 34 Ха-ха

    13 15 Отговор

    До коментар #4 от "Бяха на издръжка от Русия":

    Русийката на себе си не може да помогне и да се издържа, камо ли да издържа друга държава. Невъзможно е.!

    Коментиран от #54

    21:46 08.06.2026

  • 35 Хо-ха-ха

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "Още един шамар за путин!":

    Кога е била съюзник ? Когато правеше общи военни учения със Сащ ли? Арменците загубиха най-големия си пазар.

    21:46 08.06.2026

  • 36 Цените нЕма да падат

    11 11 Отговор

    До коментар #10 от "000":

    за да ви е гадно на просещите рускоробета, понял, крепостянин? 🤣🤣🤣

    21:46 08.06.2026

  • 37 Хгж

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Не случайно":

    Ще ми е забавно да видя, как се изпълнява мечтата на жириновски да се построят 5-6 нови града в Сибир и ду ги насели с русофили.

    Българите в Сибир да добиват Менделей, а в България ще се населят герои от СВО.

    Коментиран от #58

    21:47 08.06.2026

  • 38 Али

    11 9 Отговор
    Кск сте путяги? Рипалипатката?

    21:48 08.06.2026

  • 39 100 хиляди ПУТЕРАСТИ

    14 11 Отговор
    Гласуваха срещу ПАШИНЯН.

    И пак не се сбъднаха мечтите
    На Кремля

    Идеално.

    РА РА РА

    21:48 08.06.2026

  • 40 Картаген

    17 12 Отговор
    Пашинян ще влезе в евросъюза със златна тоалетна.Пашинянците ще ядат домати по осем еуро килото .Пашинянците на никого не са притрябвали,но Коридорът , с главно ,,К" е важен за Ингилизите,тюркишите,азерите и Задокеанците.На бас,че след десет години пашинянците ще паднат под един милион и половина и ще освободят територията на гореспоменатите.

    21:50 08.06.2026

  • 41 Нека да пиша

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ой,дядка с меката ти патка. И за Русия не ставаш .

    Коментиран от #57

    21:50 08.06.2026

  • 42 УНГАРИЯ

    13 13 Отговор
    АРМЕНИЯ
    МОЛДОВА
    ВЕНЕЦУЕЛА
    СИРИЯ
    СКОРО И КУБА.

    КВО СТАВА БРЕ
    СЪС СТРАТЕГИЯТА НА
    БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД?

    ЕДНА ЛУДА ИДЕЯ
    ЧЕ ТРЯБВА ДА ОКУПИРА
    УКРАЙНА
    И РЕЗУЛТАТА Е НАЛИЦЕ .

    РИТНИЦИ ОТВСЯКЪДЕ .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:52 08.06.2026

  • 43 Рамен Рудев

    12 11 Отговор
    Прес-алкашето на руското МВнР Маша Захарова критикува изборния процес в Армения. 🤪
    Това при положение, че в Русия убиват политическите опоненти на Путин преди избори. 😆

    21:53 08.06.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    15 8 Отговор
    Накратко:

    "Изборите" в Армения бяха като "изборите" в Румъния!

    По тоьи критерий Армения е готова за ЕС! 🤣🤣🤣

    21:55 08.06.2026

  • 45 ПАК ЛИ

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Одеколон за Вечеря ?

    Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    Коментиран от #60

    21:55 08.06.2026

  • 46 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    14 12 Отговор
    Каква Армения в Европа? Вие сте хванали някакъв летен грип и имате температура.
    Армения до няколко години ще бъде разделена между Турция и Азербийджан. Азерите преди няколко години смачкаха Армения с дронове и нова военна тактика. Този път ще се намесят Турция, които ще сложат край на геноцида си започнат от началото на 10-век и така арменци ще има извън предела на Армения. В историята на света няма място за тъпи народи.

    В тази връзка, много трябва да внимава в картинката една друга държава граничеща с Турция, която в момента има четири летящи изребителя (без ракети), държава вземаща държавни заеми за да плати пенсии и заплати. Засега Турция си пасува защото времето работи за нея, но в един момент ще дойде и ще анексира цялата държава.

    Коментиран от #50, #51

    21:55 08.06.2026

  • 47 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 12 Отговор
    Хайде новия поток от човешки от.падък не.гри от Африка и ци.гани от Индия Бангладеш и Пакистан към Армения..гарантирано от болшевишки комунистически Брюксел и ЕССР

    Коментиран от #53

    21:58 08.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Следващите моля

    10 7 Отговор
    Свободата винаги побеждава

    22:01 08.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дреме ти на путинката

    9 9 Отговор

    До коментар #46 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Не е работа на Монгольяк - кремльовски Пи ДЕРИ и де БИЛНИ Копейки,..коя държава.. Как и по какъв начин иска да живее!
    Ама пе ДАЛ като теб, едва ли може да го разбере!
    Хихихихихи

    Коментиран от #62

    22:03 08.06.2026

  • 52 Честито!

    13 4 Отговор
    Към Азербайджан! Армения направи своят избор.

    22:06 08.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Невъзможно

    8 5 Отговор

    До коментар #34 от "Ха-ха":

    Е само паветник акъл да има!

    22:08 08.06.2026

  • 55 Боги

    11 8 Отговор
    Каква Европа, какъв европейски път, че и Урсула ги поздравила. Та Армения е в Азия и дори има граница с Иран!

    22:08 08.06.2026

  • 56 Мощен Хор

    7 8 Отговор

    До коментар #20 от "Мощен шут":

    В точката на паветниците!

    22:09 08.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ще се

    6 6 Отговор

    До коментар #37 от "Хгж":

    Осъществстви само мечтата ти за гангабангана паветата!

    22:10 08.06.2026

  • 59 Бат Вальо

    10 7 Отговор
    Е, тоя филм вече го гледахме в Молдова и Румъния ... пълна съпунка ...

    22:11 08.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    9 9 Отговор
    В Армения е абсолютна ЖОПА! Пашинян е помак и вече продаде Нагорни Карабах на турците. Армения се е запътила към Турция, а не към Европа. От много тарикатлъци ще останат без държава и ще ривът на Русия да ги спасява.

    Коментиран от #73

    22:12 08.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Здрасти

    9 7 Отговор

    До коментар #31 от "РЕСПЕКТ!":

    Погледни колко точно го каза, дори умишлено да беше се старал пак щеше да ти е трудно. "Европа СПЕЧЕЛИ още една.." кой какво печели не се знае, но виж, Европа се знае, че е спечелила нещо. Под Европа разбирай една шепа изедници

    22:15 08.06.2026

  • 64 Арменците

    10 7 Отговор
    Са като циганите обикалят света и мързелуват . Но времената се променят , руснаците ще ги свалят от гърба си ,но Гейевропа няма къде да ги качи защото на нейния гръб вече няма място .

    22:15 08.06.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    6 5 Отговор
    Арменците имат късмет, че Русия е до тях. Ще има къде да отидат, като ги изгонят азерите. В Русия живеят повече арменци, отколкото в Армения. Пашинян им забрани да гласуват.

    22:16 08.06.2026

  • 66 Не случайно

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Не случайно":

    говориш глупост след глупост . Явно си си точно такъв .

    22:16 08.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 депеша

    6 5 Отговор
    Важно съобщение до pyсороПчета,nyтbороби,панелни nyтинuстu и др. Тази вечер в 1 сутринта ще имаме извънредна оперативка от тЕотка и двата пункта ще е единия в ловния парк,задължително си носете фенерчета а другия срещу битака в малашевци и ще ви раздадат инструктажа там. До скоро

    22:20 08.06.2026

  • 69 Още

    6 5 Отговор
    Некой изоглавен паветник има ли желание да му го натепам?

    22:21 08.06.2026

  • 70 Опиням

    7 4 Отговор
    Паветници по домовете! 300€ на час, без цепене на кАнала! С цепене на кАнала - 500€!

    22:24 08.06.2026

  • 71 Абе

    5 5 Отговор
    д.ебилите пак се напъвате да мислите евроатлантически, ке добиете дамла.....

    22:24 08.06.2026

  • 72 54321

    6 9 Отговор
    Умрете от яд, блатници!
    Скоро и вашият ред ще дойде

    22:25 08.06.2026

  • 73 Еврокопейкa

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Кажи сега,Пашинян вече наркоман -нацист ли е ?

    Коментиран от #76

    22:27 08.06.2026

  • 74 Куко

    10 5 Отговор
    Още едни манипулирани от ЕС избори

    22:30 08.06.2026

  • 75 Убедителна

    5 4 Отговор
    Победа Но с мнозиство в опозицията , сега на следя политиката в Армения, но ако опозицията се сюзи имат мнозинство над 50 % факт .... ще поживеем , ще видим дали Армения с тези 30 и кусур процента е направила избор или останалите 60..и ще надвалят

    22:46 08.06.2026

  • 76 Ако се ддуши с Рьоте , Статмър, Мерц

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Еврокопейкa":

    и главния наркоман ще стане 100%.
    Бай Брендо

    22:53 08.06.2026

  • 77 Мисит

    3 1 Отговор
    Е,,,да видят нас,,,на какво дередже,сме,,,,!

    22:53 08.06.2026

  • 78 Русофилчето

    3 3 Отговор
    Плача,след азерите и Казахстан,сега Армения би шута на господаря русия,само бг остана троянски кон,всички драпат към лошия ЕС

    22:55 08.06.2026

  • 79 Ердоган:

    2 3 Отговор
    Путин вече не ни е нужен. Турция избира партньорство с Украйна, пише The New York Times.

    22:57 08.06.2026

  • 80 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Евроатлантическя чехъл няма мнозинство, мисирки! Поне да се бяхте информирали преди да пишете глупости 😂😂😂

    23:01 08.06.2026

  • 81 Мишел

    0 0 Отговор
    Ударен е руския петролен терминал "Шесхарис" в Новоросийск . "Шесхарис" е крайната точка на основните петролопроводи на ПАО "Транснефт" в Краснодарския край.

    23:04 08.06.2026