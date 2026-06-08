Към Европа! Армения направи своя избор и продължава напред

В Армения се проведоха парламентарни избори, чиято основна интрига беше дали премиерът Никол Пашинян, който ръководи правителството от 2018 г. и се опитва постепенно да извърши завой на страната си към Запада, ще успее да запази поста си и какво влияние ще получат основните опозиционни партии, които говорят за запазване на връзките на Армения с Русия и контролираните от нея интеграционни проекти като Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Евразийски икономически съюз (ЕАИС).
Пашинян пристигна в избирателната си секция вчера рано сутринта. Той заяви пред репортери, че има „много близки отношения“ с Владимир Путин, но подчерта, че ЕС е основният партньор на Армения и страната ще продължи реформите в съответствие с европейските стандарти.
„Трябва да имаме добри отношения с всички: Америка, Европейския съюз и Русия. Това са страните, които трябва да помогнат на Армения да се развива. Не можем да кажем, че ще имаме добри отношения само с Русия или само с Америка“, на свой ред заяви неговият конкурент от блока "Силна Армения" Самвел Карапетян при пристигане в своята секция, където обвини властите в политически натиск. Подобни бяха и изказванията на бившия президент на страната Роберт Кочарян при излизане от избирателната си секция.
Изборите завършиха по план в 20:00 часа местно време и бяха определени от международните мониторингови организации като честни и прозрачни, макар и от тях да бяха отправени някои препоръки, свързани с финансирането на политическите сили. Избирателната активност беше 59% - с 10 на сто повече от вота преди пет години.
След края на изборите започна преброяването на гласовете, като с излизането на първите резултати Пашинян обяви убедителна победа на изборите по време на провела се тази нощ пресконференция.
„Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, заяви премиерът, като след това се насочи с критики към опозицията.
„Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили.
По-късно на заседание в парламента Пашинян повтори, че "триглавата партия на войната" е загубила изборите в Армения.
"Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати в Армения", заяви Пашинян. Той нарече този въпрос „една от най-важните цели на политическото мнозинство и правителството“, която трябва да бъде изпълнена незабавно и с „много решителни стъпки“.
Решението на Пашинян да обяви победата си толкова скоро след затварянето на секциите беше разкритикувана от опозицията, която определи това като натиск спрямо ЦИК и "узурпиране на властта". Въпреки недоволството от поражението към момента не са обявявани никакви протестни действия от страна на опозиционните сили.
Междувременно ЦИК обяви окончателните резултати. „Граждански договор“ на Пашинян е получил 49,83% от гласовете. Впоследствие партията ще има мнозинство в законодателния орган и възможност самостоятелно да сформира правителство. В парламента влизат още „Силна Армения“ на Самвел Карапетян (23,28%) и блокът „Армения“, воден от бившия президент Роберт Кочарян (9,93%).
До последно остана интригата дали партия "Просперираща Армения" ще успее да прескочи прага от четири процента за влизане в законодателния орган. В крайна сметка не и достигнаха хилядни от проценти, като политическата сила обяви, че ще обжалва в рамките на закона.
След обявяването на резултатите, от чужбина последваха поздравления за победителя.
"Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Армения избра своето бъдеще в Европа въпреки руския натиск", заяви на свой ред върховният представител на ЕС Кая Калас. Думи на подкрепа изпрати и френският президент Еманюел Макрон.
„Поздравявам Армения за провеждането на демократични и свободни избори, а Никол Пашинян - за победата му. Това е победа и за суверенитета на Армения, за вашата независимост и за правото ви да живеете така, както сами изберете. Пожелаваме ви успех“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в "Екс".
Говорителката на руското МВнР Мария Захарова подчерта, че изборите са се провели на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от Запада. Тя отбеляза също, че подкрепата за партията на Пашинян е „значително намаляла“ в сравнение с предишния избирателен цикъл.
Арменските избиратели решиха да обърнат страница в бурното си политическо минало, давайки на настоящия премиер Никол Пашинян силен мандат за балансиран, прозападен курс. Армения и Русия формално остават съюзници, но резултатите от гласуването също така показват отслабващото влияние на Русия в регион, дълго смятан за неин бастион въпреки съобщенията за заплахи и твърдения за намеса от Москва, отбелязва "Евронюз".
Руският политолог Артур Атаев заяви пред руския вестник "Известия", че резултатът от изборите е бил предсказуем, отбелязвайки, че повечето анализатори са вярвали, че партията „Граждански договор“ ще запази лидерството си. След тези избори влошаването на отношенията между Русия и Армения ще продължи.
Обобщение направи президентът на Армения Вахагн Хачатурян.
"С вчерашните парламентарни избори Армения навлиза в нов етап от политическото си развитие", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #33, #41
21:20 08.06.2026
2 Още един шамар за путин!
Коментиран от #35
21:21 08.06.2026
3 Гресирана ватенка
21:21 08.06.2026
4 Бяха на издръжка от Русия
Едва ли Европа ще ги издържа като бебе.
Коментиран от #34
21:21 08.06.2026
5 АРМЕНЦИТЕ
21:22 08.06.2026
6 Ганя Путинофила
" Нема такова животно"!
21:22 08.06.2026
7 Пич
Реалностите са там, от където си на един шамар разстояние...!!!
Коментиран от #14, #18, #23, #45
21:22 08.06.2026
8 Без име
21:23 08.06.2026
9 Разбрал
Коментиран от #13
21:23 08.06.2026
10 000
Коментиран от #36
21:23 08.06.2026
11 Дойче зеле
Коментиран от #15
21:24 08.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....:)
21:25 08.06.2026
13 Млад еврас
До коментар #9 от "Разбрал":Е а кога ще почнем да си търсим свободата от евраското брюкселско племе, англетата си потърсиха свободата вече.
21:27 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не случайно
До коментар #11 от "Дойче зеле":ние повече от година нямаме US посланик в София!
Тръмп до 3 месеца подготвя сделка с Путин! Дава България на Путин, а Украйна влиза в ЕС и НАТО на мястото на България!
Така е честно и справедливо!
Коментиран от #22, #37, #66
21:28 08.06.2026
16 хаха
Коментиран от #28
21:29 08.06.2026
17 Тоз пък олиг0
До коментар #14 от "Ол1гофрен,":все не може да си намери източниците. Т.П и ПРзТ
21:31 08.06.2026
18 свилен
До коментар #7 от "Пич":какво паветници ти се въртят в главата поредната опорка на копейките и на Борисов
21:33 08.06.2026
19 Ха-ха
Коментиран от #25
21:33 08.06.2026
20 Мощен шут
Коментиран от #56
21:33 08.06.2026
21 дедо Герчо
21:35 08.06.2026
22 Мокрите мечти
До коментар #15 от "Не случайно":на петоколонниците-русофили няма да се сбъднат!
Който милее за московския ГУЛАГ на кремълския пациент, направо да заминава за натам. Тук на никой не е притрябвал!
21:36 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факти
21:38 08.06.2026
25 Уфцъта Захарова
До коментар #19 от "Ха-ха":И тя се вайка.ю нещо
21:41 08.06.2026
26 Българин
21:42 08.06.2026
27 Знаем
До коментар #14 от "Ол1гофрен,":Че си толкова праззз, та само Ника си си написал правилно, но да си чак толкова праззз, та да не можеш да разбереш какво казва човека в статията...?! Еее...!!!
21:42 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Всички бягат
21:43 08.06.2026
30 Истинско обещание 🇮🇷
21:44 08.06.2026
31 РЕСПЕКТ!
А монгольята и копейките де БИЛНИ са толкова проЗДТИ ,че така и не могат да разберат,..Защо аджеба НИКОЙ не иска москалски МИР и ЖИЗНЬ у.. кен ефо
Ееееедехееее
Коментиран от #63
21:45 08.06.2026
32 ТАСС
Никой не иска да живее в руския мир
21:45 08.06.2026
33 Нека да пиша
До коментар #1 от "Сатана Z":Плачи душицо ,айде сега в Русия ..
21:46 08.06.2026
34 Ха-ха
До коментар #4 от "Бяха на издръжка от Русия":Русийката на себе си не може да помогне и да се издържа, камо ли да издържа друга държава. Невъзможно е.!
Коментиран от #54
21:46 08.06.2026
35 Хо-ха-ха
До коментар #2 от "Още един шамар за путин!":Кога е била съюзник ? Когато правеше общи военни учения със Сащ ли? Арменците загубиха най-големия си пазар.
21:46 08.06.2026
36 Цените нЕма да падат
До коментар #10 от "000":за да ви е гадно на просещите рускоробета, понял, крепостянин? 🤣🤣🤣
21:46 08.06.2026
37 Хгж
До коментар #15 от "Не случайно":Ще ми е забавно да видя, как се изпълнява мечтата на жириновски да се построят 5-6 нови града в Сибир и ду ги насели с русофили.
Българите в Сибир да добиват Менделей, а в България ще се населят герои от СВО.
Коментиран от #58
21:47 08.06.2026
38 Али
21:48 08.06.2026
39 100 хиляди ПУТЕРАСТИ
И пак не се сбъднаха мечтите
На Кремля
Идеално.
РА РА РА
21:48 08.06.2026
40 Картаген
21:50 08.06.2026
41 Нека да пиша
До коментар #1 от "Сатана Z":Ой,дядка с меката ти патка. И за Русия не ставаш .
Коментиран от #57
21:50 08.06.2026
42 УНГАРИЯ
МОЛДОВА
ВЕНЕЦУЕЛА
СИРИЯ
СКОРО И КУБА.
КВО СТАВА БРЕ
СЪС СТРАТЕГИЯТА НА
БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД?
ЕДНА ЛУДА ИДЕЯ
ЧЕ ТРЯБВА ДА ОКУПИРА
УКРАЙНА
И РЕЗУЛТАТА Е НАЛИЦЕ .
РИТНИЦИ ОТВСЯКЪДЕ .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:52 08.06.2026
43 Рамен Рудев
Това при положение, че в Русия убиват политическите опоненти на Путин преди избори. 😆
21:53 08.06.2026
44 az СВО Победа 81
"Изборите" в Армения бяха като "изборите" в Румъния!
По тоьи критерий Армения е готова за ЕС! 🤣🤣🤣
21:55 08.06.2026
45 ПАК ЛИ
До коментар #7 от "Пич":Одеколон за Вечеря ?
Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
Коментиран от #60
21:55 08.06.2026
46 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Армения до няколко години ще бъде разделена между Турция и Азербийджан. Азерите преди няколко години смачкаха Армения с дронове и нова военна тактика. Този път ще се намесят Турция, които ще сложат край на геноцида си започнат от началото на 10-век и така арменци ще има извън предела на Армения. В историята на света няма място за тъпи народи.
В тази връзка, много трябва да внимава в картинката една друга държава граничеща с Турция, която в момента има четири летящи изребителя (без ракети), държава вземаща държавни заеми за да плати пенсии и заплати. Засега Турция си пасува защото времето работи за нея, но в един момент ще дойде и ще анексира цялата държава.
Коментиран от #50, #51
21:55 08.06.2026
47 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #53
21:58 08.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Следващите моля
22:01 08.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дреме ти на путинката
До коментар #46 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Не е работа на Монгольяк - кремльовски Пи ДЕРИ и де БИЛНИ Копейки,..коя държава.. Как и по какъв начин иска да живее!
Ама пе ДАЛ като теб, едва ли може да го разбере!
Хихихихихи
Коментиран от #62
22:03 08.06.2026
52 Честито!
22:06 08.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Невъзможно
До коментар #34 от "Ха-ха":Е само паветник акъл да има!
22:08 08.06.2026
55 Боги
22:08 08.06.2026
56 Мощен Хор
До коментар #20 от "Мощен шут":В точката на паветниците!
22:09 08.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ще се
До коментар #37 от "Хгж":Осъществстви само мечтата ти за гангабангана паветата!
22:10 08.06.2026
59 Бат Вальо
22:11 08.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #73
22:12 08.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Здрасти
До коментар #31 от "РЕСПЕКТ!":Погледни колко точно го каза, дори умишлено да беше се старал пак щеше да ти е трудно. "Европа СПЕЧЕЛИ още една.." кой какво печели не се знае, но виж, Европа се знае, че е спечелила нещо. Под Европа разбирай една шепа изедници
22:15 08.06.2026
64 Арменците
22:15 08.06.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
22:16 08.06.2026
66 Не случайно
До коментар #15 от "Не случайно":говориш глупост след глупост . Явно си си точно такъв .
22:16 08.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 депеша
22:20 08.06.2026
69 Още
22:21 08.06.2026
70 Опиням
22:24 08.06.2026
71 Абе
22:24 08.06.2026
72 54321
Скоро и вашият ред ще дойде
22:25 08.06.2026
73 Еврокопейкa
До коментар #61 от "Хахаха!🎺🥳😀":Кажи сега,Пашинян вече наркоман -нацист ли е ?
Коментиран от #76
22:27 08.06.2026
74 Куко
22:30 08.06.2026
75 Убедителна
22:46 08.06.2026
76 Ако се ддуши с Рьоте , Статмър, Мерц
До коментар #73 от "Еврокопейкa":и главния наркоман ще стане 100%.
Бай Брендо
22:53 08.06.2026
77 Мисит
22:53 08.06.2026
78 Русофилчето
22:55 08.06.2026
79 Ердоган:
22:57 08.06.2026
80 стоян георгиев
23:01 08.06.2026
81 Мишел
23:04 08.06.2026