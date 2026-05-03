Financial Times: ЕС обсъжда нестандартни сценарии за членството на Украйна

Европейският съюз все още не е разработил единен подход към присъединяването на Украйна, въпреки че признава стратегическото значение на нейната интеграция. Въпреки че Киев получи статут на кандидат през 2022 г., времето и механизмите за присъединяване остават предмет на дебат, пише Financial Times.
Франция и Германия предложиха алтернатива – формат на „асоциирано членство“. В този случай Украйна ще участва в работата на европейските институции без право на глас и постепенно ще се интегрира в политиките на ЕС и единния пазар, но без ранен достъп до ключови финансови програми.
На фона на дискусиите за мирни инициативи се появи идеята за така нареченото „обратно разширяване“. Това предполага, че страна кандидат би могла да получи официално членство по-рано, но с ограничени права, които постепенно биха се разширявали с изпълнението на изискванията. Поддръжниците смятат, че това ще засили надзора върху реформите, но критиците посочват риска от подкопаване на принципа за присъединяване, основан на „заслуги“, и необходимостта от ратифициране от всички страни от ЕС.
Поддръжниците на този подход смятат, че той ще даде на Украйна реалистична перспектива за присъединяване и ще помогне за формирането на общественото мнение в страните от ЕС. Съществува обаче риск този формат да бъде възприеман като продължителен преходен статус.
Според представители на Европейската комисия, изпълнението на всички изисквания за пълноправно членство може да отнеме от 10 до 15 години. ЕС обаче не се е споразумял как да ускори този процес.
Позицията на Унгария остава допълнителен фактор. Очакваше се, че смяната на властта в Будапеща може да проправи пътя за започване на преговорите още това лято, но новият министър-председател Петер Мадяр, според съобщенията, настоява за разширяване на правата на унгарското малцинство в Закарпатието.
Въпросите на сигурността получават специално внимание. Разглеждат се варианти за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, включително участието на Украйна в механизмите за взаимна отбрана на ЕС и разширена подкрепа за въоръжените ѝ сили.
Европейският съюз очаква преговорите за присъединяване да започнат още това лято и че финансовата подкрепа би могла да стабилизира ситуацията. Окончателно решение за интеграционния модел на Украйна обаче все още не е взето.
По-рано говорителят на Европейската комисия Олоф Хил заяви на брифинг, че евентуалното присъединяване на Исландия или Норвегия към Европейския съюз няма да повлияе на процеса на членство на Украйна. Той добави, че тези въпроси не са свързани.
От своя страна новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, следвайки примера на своя предшественик, заяви, че Будапеща няма да подкрепи ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз поради продължаващата война в Украйна. Освен това, Мадяр добави, че е провел разговори с редица политици и те твърдят, че огромното мнозинство от държавите членки не смятат ускореното присъединяване на Украйна за жизнеспособна опция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #3 от "хихи":Зле прикрита завист?
До коментар #3 от "хихи":Никакая Калас ? Где она ?
До коментар #5 от "Анонимен":По - скоро ненавист.
НЯМАЛИ КОЙ ДА ИМ СЛОЖИ КРАЯ !!
До коментар #10 от "Търновец":А тези дни научихме, че съпругата на военния министър на Украйна си е купила луксозна яхта за 26 милиона евро. Вече си напазариха луксозни имоти по целия свят и минаха на златни тоалетни, яхти и самолети. В това България пазарене България участва с още 1,2 милиарда евро, с които не разполага, но пък ще участва в заема, който ЕС ще взема. Ако Радев не започне да се противопоставя на участието на България в подобни малоумия, до края на годината ще се наложи да си ходи.
Нека си припомним случката с Александър Македонски,когато в прехода през пустинята свършва водата и войниците събират помежду си в един шлем вода за своя предводител.
Александър Македонски излива водата в пясъка с думите: ,, Щом няма за всички , няма да има и за мен.
Ето какъв ръководител са следвали 38 000 километра 45 000 войни в похода до Индия и обратно.
А днес имаме водачи,които бала мосват 450 000 000 жители с ,, нестандартни правила "
07:37 03.05.2026