Financial Times: ЕС обсъжда нестандартни сценарии за членството на Украйна

3 Май, 2026 06:32, обновена 3 Май, 2026 06:36 823 18

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз все още не е разработил единен подход към присъединяването на Украйна, въпреки че признава стратегическото значение на нейната интеграция. Въпреки че Киев получи статут на кандидат през 2022 г., времето и механизмите за присъединяване остават предмет на дебат, пише Financial Times.

Франция и Германия предложиха алтернатива – формат на „асоциирано членство“. В този случай Украйна ще участва в работата на европейските институции без право на глас и постепенно ще се интегрира в политиките на ЕС и единния пазар, но без ранен достъп до ключови финансови програми.

На фона на дискусиите за мирни инициативи се появи идеята за така нареченото „обратно разширяване“. Това предполага, че страна кандидат би могла да получи официално членство по-рано, но с ограничени права, които постепенно биха се разширявали с изпълнението на изискванията. Поддръжниците смятат, че това ще засили надзора върху реформите, но критиците посочват риска от подкопаване на принципа за присъединяване, основан на „заслуги“, и необходимостта от ратифициране от всички страни от ЕС.

Поддръжниците на този подход смятат, че той ще даде на Украйна реалистична перспектива за присъединяване и ще помогне за формирането на общественото мнение в страните от ЕС. Съществува обаче риск този формат да бъде възприеман като продължителен преходен статус.

Според представители на Европейската комисия, изпълнението на всички изисквания за пълноправно членство може да отнеме от 10 до 15 години. ЕС обаче не се е споразумял как да ускори този процес.

Позицията на Унгария остава допълнителен фактор. Очакваше се, че смяната на властта в Будапеща може да проправи пътя за започване на преговорите още това лято, но новият министър-председател Петер Мадяр, според съобщенията, настоява за разширяване на правата на унгарското малцинство в Закарпатието.

Въпросите на сигурността получават специално внимание. Разглеждат се варианти за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, включително участието на Украйна в механизмите за взаимна отбрана на ЕС и разширена подкрепа за въоръжените ѝ сили.

Европейският съюз очаква преговорите за присъединяване да започнат още това лято и че финансовата подкрепа би могла да стабилизира ситуацията. Окончателно решение за интеграционния модел на Украйна обаче все още не е взето.

По-рано говорителят на Европейската комисия Олоф Хил заяви на брифинг, че евентуалното присъединяване на Исландия или Норвегия към Европейския съюз няма да повлияе на процеса на членство на Украйна. Той добави, че тези въпроси не са свързани.

От своя страна новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, следвайки примера на своя предшественик, заяви, че Будапеща няма да подкрепи ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз поради продължаващата война в Украйна. Освен това, Мадяр добави, че е провел разговори с редица политици и те твърдят, че огромното мнозинство от държавите членки не смятат ускореното присъединяване на Украйна за жизнеспособна опция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 17 Отговор
    От репарациите които Русия ще плати трябва да върнат дълга съм ЕС.

    06:47 03.05.2026

  • 2 Име

    4 3 Отговор
    Хубав ден!

    06:48 03.05.2026

  • 3 хихи

    13 0 Отговор
    Урсула 100% си пада по нестандартен Кекс, а Кая мисли как да вкара през задния вход.....не Украйна, а Бъркалката на Путин..

    Коментиран от #5, #6

    06:48 03.05.2026

  • 4 Факти

    12 0 Отговор
    Financial Times: ЕССР обсъжда нестандартни сценарии за членството на Украина, защото Украина е Русия

    06:49 03.05.2026

  • 5 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Зле прикрита завист?

    Коментиран от #14

    06:50 03.05.2026

  • 6 А где

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Никакая Калас ? Где она ?

    06:50 03.05.2026

  • 7 Зеления път

    15 0 Отговор
    Не се знае дали Украйна ще влезе в ЕС, но Зеленото със сигурност няма да доживее това. Урсула и "желаещите"- също.

    06:53 03.05.2026

  • 8 ЕС...

    1 9 Отговор
    А за расия в ЕС изключително не се гаварит! Нема как мангaлци в Европе! Мангaлци, монголци, все тая!

    06:57 03.05.2026

  • 9 Има

    14 1 Отговор
    ли нещо стандартно в ЕС? Нестандартни полове. Нестандартно ни присъединиха към еврозоната. Сега нестандартно ще приемат Украйна в ЕС. Нестандартни санкции и нестандартно отнемане на чужди активи. Нестандартни заеми и още по нестандартни условия за връщан и т.н.

    07:00 03.05.2026

  • 10 Търновец

    10 0 Отговор
    Според една родена в Украйна Българка била 2014 на Майдана Валерия Нюланд и присъствала а тя е анти Европейка както и шефката и Хилари Клинтън и двете глобалистка да срещу Християнска обединена Европа а Украйна според Българката се състои от 140 етноса - просто Номади които нямат собствена култура а непрекъснато се местят към държави с висок стандарт. А съвсем наскоро в Украйна избухна нов мега скандал за евро фондове с участието на Зеленски

    Коментиран от #16

    07:03 03.05.2026

  • 11 Джентълменски да им отстъпим

    13 0 Отговор
    нашето място като на болен човек ! Ние достатъчно забогатяхме.

    07:07 03.05.2026

  • 12 луда работа

    7 0 Отговор
    Вместо да мислят как да върнат руския газ и петрол в ЕС, те мислят как официално да вкарат фашизма в съюза. Ако Украйна влезе в УС, това означава, че всички украинци, приети в държавите от ЕС съ статут на бежанци, ще имат право легално да живеят в тях, а иначе трябва да напуснат в определен срок от приключване на войната. Колко сериозен е този проблем знаят всички, които живеят по Черноморието. А какво би могла да допринесе за ЕС фалира Украйна след като най-ценните й ресурси са собственост на големи американски компании, освен че ще продължим да наливаме пари, които нямаме? Поведението на европейските лидери е толкова глупаво, че поражда основателни подозрения, че са подложени на въздействие с психотронно оръжие.

    07:15 03.05.2026

  • 13 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    Като нестандартен кейс?!:))

    07:20 03.05.2026

  • 14 Лека

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    По - скоро ненавист.

    07:20 03.05.2026

  • 15 ТАЯ КАТО ЧЕ ЛИ ОТ ДЖОБА СИ ВАДИ ПАРИТЕ

    3 0 Отговор
    ДААА ОБМИСЛЯТ КАК ЗА ВЕКОВЕ ДА ОГРАБВАТ ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦФИТЕ ТЕЯ ЕВРОФАШ ДАЛАВЕТРАДЖИИ.
    НЯМАЛИ КОЙ ДА ИМ СЛОЖИ КРАЯ !!

    07:22 03.05.2026

  • 16 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    А тези дни научихме, че съпругата на военния министър на Украйна си е купила луксозна яхта за 26 милиона евро. Вече си напазариха луксозни имоти по целия свят и минаха на златни тоалетни, яхти и самолети. В това България пазарене България участва с още 1,2 милиарда евро, с които не разполага, но пък ще участва в заема, който ЕС ще взема. Ако Радев не започне да се противопоставя на участието на България в подобни малоумия, до края на годината ще се наложи да си ходи.

    07:25 03.05.2026

  • 17 Украина

    0 0 Отговор
    си е добре като постоянен военен лагер на ЕС. До 10-15 години ще бъде все така.

    07:30 03.05.2026

  • 18 Прометей

    0 0 Отговор
    Ръководството на ЕС-а не спазва собствените си правила и заобикалянето им ще го преименува в ,, нестандартен сценарий"
    Нека си припомним случката с Александър Македонски,когато в прехода през пустинята свършва водата и войниците събират помежду си в един шлем вода за своя предводител.
    Александър Македонски излива водата в пясъка с думите: ,, Щом няма за всички , няма да има и за мен.
    Ето какъв ръководител са следвали 38 000 километра 45 000 войни в похода до Индия и обратно.
    А днес имаме водачи,които бала мосват 450 000 000 жители с ,, нестандартни правила "

    07:37 03.05.2026

